To ważna inwestycja w Łodzi. Wielki finał remontu dworca Łódź Kaliska

Remont dworca Łódź Kaliska zbliża się do końca. Pasażerowie mogą już korzystać z części wyremontowanych peronów. Wkrótce nowy wygląd zyskają kolejne.

Remont Łodzi Kaliskiej to nie tylko zmiana estetyczna. Przede wszystkim zwiększy się przepustowość stacji, a co za tym idzie, wygodniej będzie można korzystać np. z pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Ma to też niemałe znaczenie dla ruchu pociągów po otwarciu tunelu kolejowego pod Łodzią. Koniec remontu stacji Łódź Kaliska jest już na horyzoncie - podaje oficjalny portal miejski Łodzi.

Zmiany na dworcu Łódź Kaliska

– Na stacji podróżni mogą już korzystać z dwóch nowych peronów. Są windy, ławki i wiaty. Planowane oddanie kolejnych peronów nastąpi w II kwartale tego roku – mówi rzecznik prasowy PKP PLK Mirosław Siemieniec. Chodzi o perony po stronie al. Unii, czyli te znajdujące się pomiędzy halą i kasami biletowymi a stadionem ŁKS-u. Z kolei w drugiej połowie roku skończy się remont platform od strony al. Włókniarzy. Tam też trwają prace torowe. – Kontynuowana jest budowa przejść podziemnych, które ułatwią komunikację, jak też przebudowa wiaduktu wschodniego nad al. Bandurskiego oraz wymiana torów, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym – podkreśla Mirosław Siemieniec.

Ważna przebudowa

Dlaczego remont dworca Łódź Kaliska jest tak ważny? Dzięki inwestycji na dworcu będzie mogło zatrzymywać się więcej pociągów. A to ma ogromne znaczenie nie tylko dla połączeń lokalnych, ale także, w przyszłości, dla pociągów dalekobieżnych, które dzięki tunelowi będą mogły pojechać z Łodzi Fabrycznej bezpośrednio na Kaliską. – Po modernizacji stacja Łódź Kaliska będzie obsługiwała większą liczbę składów. Zwiększy się też sprawność przewozów towarowych – zapewnia PKP PLK. Planowany koniec wszystkich prac to październik tego roku.

Co z remontem hali?

Niestety rozczarują się ci, którzy czekają, aż wygląd zmieni budynek główny dworca, który pamięta jeszcze lata 90. Na odnowienie mało estetycznej hali przyjdzie jeszcze trochę poczekać, bo nie należy ona do PKP PLK, ale do PKP, która jest osobną spółką. Według zapowiedzi remont budynków dworcowych ma rozpocząć się po pracach związanych z przebudową torów i peronów.