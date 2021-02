To wnętrze na poziomie. Niezwykły projekt biblioteki w Lublinie

Od lat 50. XX wieku mieszkańcy dzielnicy Szerokie w Lublinie nie posiadali placówki kulturalno-oświatowej. Kiedy w dzielnicy pojawił się obiekt wypełniający trwającą przez wiele dekad lukę, odbyło się to zdecydowanie... na poziomie. Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, za której projektem stoi pracownia GK Atelier naszpikowana jest nowoczesnymi funkcjami i kreatywnymi rozwiązaniami architektonicznymi. Projekt jej wnętrz został nawet doceniony w międzynarodowym plebiscycie European Property Awards 2020-2021.

Mając na uwadze potrzeby lokalnej społeczności spowodowane deficytem placówek kulturalno-oświatowych, projektując Bibliotekę na Poziomie architekci z pracowni GK Atelier Grzegorz Kłoda zaplanowali we wnętrzach funkcje mające za zadanie integrować lokalną społeczność. Znalazły się tutaj przestrzeń ze stanowiskami komputerowymi, pomieszczenie z audiobookami, a także ukryte wewnątrz reguałów kąciki dla dzieci oraz strefa projekcyjna, w której można organizować spotkania autorskie i zabawy dla najmłodszych.

– Współczesne biblioteki potrzebują przestrzeni multifunkcjonalnych, czyli takich, które posiadają zdolność adaptacji zależnie od potrzeb. Wiedząc to staraliśmy się zaaranżować wnętrze tak, aby dawało możliwość swobodnego i nieograniczonego sposobu użytkowania. Kreatywnemu zespołowi bibliotekarzy pozwala to na dynamiczne dopasowywanie aktywności bibliotecznych do potrzeb coraz bardziej wymagających czytelników. Dla użytkowników ceniących sobie spokój i pewną izolację, zostały stworzone wnęki w regałach z pojedynczymi siedziskami. Dają one odrobinę prywatności i kameralności podczas obcowania z książkami – zaznacza arch. Grzegorz Kłoda z pracowni GK Atelier.

Tak różnorodne funkcje trzeba było jednak zmieścić na dość ograniczonej przestrzeni. To właśnie stosunkowo niewielką powierzchnię biblioteki architekci wspominają jako największe wyzwanie. Po odjęciu pomieszczeń socjalnych, administracyjnych i sanitariatów, okazało się, że do ich dyspozycji pozostała przestrzeń o powierzchni ok. 250 mkw. Napotkane trudności architekci przekuli jednak w atut: niewielka przestrzeń zainspirowała ich do wprowadzenia do wnętrz antresol, a te z kolei stały się inspiracją dla samej nazwy biblioteki, której autorami – wraz z logo – również są GK Atelier.

– Zdecydowaliśmy się na zastosowanie dwóch antresol, pierwszej bezpośrednio na regałach i pomieszczeniem do odsłuchu audiobooków, a drugiej w przestrzeni prefabrykowanej więźby dachowej. Więźba ta nie była przygotowana na takie rozwiązanie, więc antresola wysoka musiała zostać wykonana na samonośnej konstrukcji stalowej, która dodatkowo nadała wnętrzom industrialno-loftowego charakteru – relacjonuje Grzegorz Kłoda.

Efektownym elementem projektu wnętrza, dodającym mu wizualnej lekkości i nowoczesnego charakteru jest szkło – wykonane z niego są nie tylko barierki schodów i antresoli, ale także sama podłoga niższej z antresol. Wzrok przyciąga również odsłonięta drewniana więźba dachowa, wpisująca się w soft-loftowy klimat wnętrza. Nietuzinkowe są same schody, których rolę pełnią tutaj… regały z książkami. Całości aranżacji dopełnia zieleń, potraktowana przez autorów projektu w dość przewrotny sposób. Ponieważ środowisko, jakiego wymaga przechowywanie książek nie sprzyja naturalnej roślinności, GK Atelier postawili na zielone kule, fioletowy mech i liściaste akcenty pomiędzy książkami.

– Mimo, że od otwarcia minęły prawie 3 lata, nieustannie jestem zapraszany przez środowiska bibliotekarskie (w tym na zaproszenie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich) na różnego rodzaju konferencje i webinary m.in. „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje.” aby opowiadać o Bibliotece na Poziomie jako bibliotece szanującej jej tradycyjny aspekt jednocześnie otwierającej się na nowe funkcjonalności i nowe potrzeby współczesnego czytelnika – konkluduje Grzegorz Kłoda.