Tomasz Konior na EEC 2022: Robimy dobre domy, ale nadal nie nauczyliśmy się budować miast

Nauczyliśmy się robić dobre domy. Natomiast nie nauczyliśmy się budować miast. Odcięliśmy się od tego, co jest tak naprawdę sprawdzonym dobrym wzorcem. Pomimo tego, że dzisiaj mamy nieskończoną ilość przepisów, które powinny nam gwarantować budowanie dobrego miasta, to nam nadal nie wychodzi – twierdzi Tomasz Konior, architekt, urbanista, właściciel, Konior Studio podczas EEC 2022.

- Zatraciliśmy kod genetyczny, który mamy w sobie. Życie miasta nie toczy się w zamkniętych budynkach, tylko ma miejsce między budynkami, czyli na ulicy. Największą wartością miasta jest bogactwo różnorodności, które dzieje się na ulicy, gdzie wszyscy ze sobą koegzystują albo uzupełniają, tworząc miks różnorodności – zaznacza Tomasz Konior w trakcie EEC 2022.

Architekt przekonuje, aby odwołać się do dobrych wzorców. - Jestem ogromnym zwolennikiem sztuki dobrej kontynuacji, opierania się na sprawdzonych wzorcach ich rozwijania, a nie rewolucji. I tak wszyscy widzimy mnóstwo starych miast, pomimo tego, że minęły wieki, dzisiaj nadal fantastycznie funkcjonuje. Zaś nowe mają z tym bardzo często ogromny problem. Sporo miast mających świetne budynki… nie nadaje się do życia. Zaś funkcjonują takie, które mają zupełnie przeciętną architektura, a są świetnymi miejscami do życia – podkreśla Konior. - Szukać należy tego, co się już sprawdziło i przynajmniej na tej bazie chciałbym budować coś, co jest pewnym przejściem w przyszłość.

Budować wspólnotę na przekór egoizmowi

W dzisiejszych czasach pełnych wyzwań, dla architekta kluczowe jest budowanie świadomości i wspólnoty.

- Jesteśmy wielkimi egocentrykami i egoistami. Bardzo mocno koncentrujemy się na własnych celach, na tym, aby zrealizować to, co leży w naszym osobistym interesie. Tymczasem jeżeli wejdziemy na grunt miasta to ścierają się co najmniej cztery grupy interesariuszy: mieszkańcy, inwestorzy, politycy i projektanci. Te grupy bardzo rzadko ze sobą współpracują, a raczej tylko wtedy, kiedy mają interes i ustalają taktykę tej współpracy - zauważa Konior.

Architekt docenia wagę Europejskiego Kongresu Gospodarczego. - Na Kongresie ścierają się różne poglądy i szukamy tego, co nas łączy, a powinno nas łączyć jak najwięcej. Często realizując jeden cel, przeoczamy inne i to niemniej istotne. Znajdowanie w tym wszystkim równowagi jest absolutnie kluczowe - dodaje.

Dać drugie życie

Tomasz Konior nadmienia, że w Katowicach około 700 kamienic czeka na swoje drugie życie. - Tymczasem buduje się bardzo dużo nowych rzeczy na obrzeżach . Dlaczego? Bo tak jest potrzeba. Taki jest trend, że każdy chce mieszkać w nowym świeżym mieszkaniu. Tymczasem jakie są tego konsekwencje dla środowiska? Mówimy dzisiaj, że nowe osiedle może być zasilane wodorowo czy jeszcze w inny fantastyczny sposób. Z kolei przywracanie do życia patrząc z perspektyw środowiska jest dużo lepszym kierunkiem niż szukanie zupełnie czegoś nowego - zaznacza.

Architekt podkreśla, że jest zwolennikiem zrównoważonych miast, ale gęstych, skupionych, gdzie wszędzie jest blisko, a funkcje są przemieszane. - Gdzie tak naprawdę żyjemy we wspólnocie i i rozumiemy swoje wspólne potrzeby. Lubię sięgać do przeszłości i na tym bazować. Miasta i ich rozwój przez wieki pokazywały dobre wzorce, które niekoniecznie straciły na aktualności. A powiedziałbym wręcz przeciwnie, istnego rezerwuaru można czerpać całymi garściami - konkluduje.