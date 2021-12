TOP 10: Golden Tower, Pałac Saski, Hotel Gołębiewski. Oto najbardziej kontrowersyjne inwestycje w Polsce

Działka w pasie nadmorskim, przy kultowym deptaku czy symbolu miasta to wielka wartość i... pokusa. W Polsce nie brakuje inwestycji, które powstają w kontrowersyjnych miejscach i wzbudzają emocje wielu grup społecznych. Przyjrzeliśmy się projektom, które wywołują najgorętsze dyskusje.

Wieża Piotra Misztala przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi

Łódzki biznesmen Piotr Misztal od kilku lat starał się uzyskać zgodę na budowę 72-metrowej wieży przy ul. Piotrkowskiej. Pod koniec grudnia br. Rada Miejska wyraziła zgodę na inwestycję.

W momencie zakupu działki przez inwestora dopuszczalna zabudowa mogła mieć w tym miejscu 25 metrów, podobnie jak sąsiednie kamienice. Zabytkowy układ ulicy Piotrkowskiej chronił bowiem i plan miejscowy, i zapisy parku kulturowego oraz uznanie jej za Pomnik Historii.

Misztal chciał jednak budować wyżej. Przygotował projekt ponad 70-metrowego budynku i postanowił spróbować zdobyć zgodę na jego realizację w trybie ustawy Lex Developer. To narzędzie, które przy zgodzie Rady Miasta i konserwatora zabytków, jeśli teren jest wpisany do rejestru, otwiera furtkę do realizacji inwestycji w formie innej niż przewiduje to plan miejscowy. Łódzki biznesmen zgodę konserwatora dostał już wcześniej, zaś 22 grudnia 2021 r. zdobył też wymaganą liczbę głosów radnych. Wieżowiec może stanąć przy ul. Piotrkowskiej, chociaż wysokie budynki zawsze do tej pory były odsuwane od ulicy, aby na pierwszym planie dominowały kamienice.

Budowa wieży według projektu Design Lab Group ma trwać do końca 2023 r. Rozpocznie się wiosną przyszłego roku od prac związanych z przeniesieniem podziemnych sieci biegnących pod działką.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie

30 hektarów, 11 kondygnacji naziemnych, 1400 pokoi, 3500 gości na raz, 500 pracowników - liczby związane z hotelem Tadeusza Gołębiewskiego robią wrażenie. Jeśli dodamy do tego fakt, że obiekt powstaje bezpośrednio w pasie nadmorskim, tuż obok Rezerwatu Przyrody Klif w Łukęcinie i na jego potrzeby wycięto 1,5 tys. drzew - mamy gotową kontrowersję.

Tereny dawnej bazy wojskowej gmina Rewal sprzedała inwestorowi za 50,5 mln zł. Pięciogwiazdkowy hotel przypominający formą statek pasażerski pomieści 1400 pokoi, kompleks SPA, cztery parkingi (podziemny na 552 miejsca, zewnętrzny na ponad 500 aut, mini parking przy wejściu i ten z tyłu budynku przeznaczony dla pracowników), Aquapark, restauracje i zaplecze kuchenne, sale jadalne, sale konferencyjne (16 sal, w tym ta największa w regionie na ponad 2500 miejsc), sale kinowe, strefę rozrywki, boiska do gry w piłkę siatkową, koszykową, ścianę wspinaczkową, boiska do mini piłki nożnej, bawialnie dla dzieci.

Otwarcie pierwszej części hotelu zaplanowano na 1 czerwca 2022 r. Całość inwestycji ma zostać oddana do użytku przed sezonem letnim 2023 r.

Centralny Port Komunikacyjny

Od kilku lat polską opinię publiczną podgrzewa temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. W 2018 r. specjalną ustawę w tym temacie podpisał prezydent Andrzej Duda, tym samym zgadzając się na lokalizację inwestycji w gminie Baranów, pomiędzy Warszawą i Łodzią.

Planowany węzeł przesiadkowy ma być hubem integrującym transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu, w odległości około 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze około 30 km² ma zostać wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w ramach pierwszego etapu ma być w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Pierwszy samolot ma wystartować w sezonie zimowym 2027/2028.