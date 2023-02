TOP: 10 mistrzowskich adaptacji z Polski. Te projekty zachwyciły nas w ostatnich miesiącach

W dawnym pałacu zrobili butikowy hotel, z opuszczonego marketu Tesco atrakcyjny park handlowy, zaś luksusowy hotel z czasów PRL-u zaadaptowali na akademik. To jedne z najciekawszych adaptacji z ostatnich miesięcy w Polsce. Udowadniają, że zamiast burzyć, warto podążyć ścieżką adaptacji. Bo dzięki temu powstaje pomost pomiędzy przeszłością i tym, co jeszcze przed nami.

Adaptacja może dotyczyć zabytkowej kamienicy, budynku biurowego czy obiektu handlowego. Inwestorzy i architekci są zgodni, że to wielkie wyzwanie, ale dające ogromną satysfakcję.

W Polsce jest to skomplikowany proces. Trudności dostarczają kwestie projektowe, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, wytyczne konserwatora zabytków, a także dostosowanie budynku do obecnych przepisów. Kluczowe są też kwestie finansowe.

O atrakcyjności tego typu obiektów decyduje nie tylko współczesny design, ale przede wszystkim unikatowa atmosfera – niemożliwa do wykreowania przy projektach inwestycji tworzonych w nowej tkance miejskiej.

Przedstawiamy 10 mistrzowskich adaptacji z Polski. To te projekty zachwyciły nas w ostatnich miesiącach.

Adaptacja z Wrocławia: W dawnym pałacu zrobili butikowy hotel

Pałac został zbudowany w latach 1872-74 przez Ignatza Leipzigera, żydowskiego bankiera. Powstał na działce, gdzie znajdowała się wcześniej ujeżdżalnia koni. Budynek został zaprojektowany i wykonany w iście pałacowym stylu. Posiadał wiele funkcjonalnych rozwiązań, ale ponad wszystko bogactwo wzorów i detali. Zaprojektował go znany architekt Karl Schmidt. Leipziger kilka lat po wybudowaniu sprzedał budynek Urzędowi Powiatowemu. Do 1945 roku budynek pełnił funkcje administracyjne, a po wojnie przez wiele lat był siedzibą Przedsiębiorstwa Geologicznego Proxima.1, które wykorzystywało go także na cele biurowe.

Butikowy hotel Altus Palace w odrestaurowanych przestrzeniach dawnego Pałacu Leipzigera, fot. mat. prasowe

W 2016 roku budynek został kupiony przez firmę Torus z Gdańska, która postanowiła go odrestaurować i zaadaptować na nowoczesny, pięciogwiazdkowy hotel. Projekt architektoniczny renowacji budynku przygotowała pracownia Archikon z Wrocławia, natomiast za projekt wnętrz odpowiedzialna była Pracownia LOFT Magdalena Adamus. 1 sierpnia 2022 r. podwoje otworzył w dawnym pałacu butikowy hotel Altus Palace. Prace renowacyjne przywróciły pałacowi jego dawną świetność, a misterne zdobienia architektoniczne i zabytkową sztukaterię znowu można podziwiać.

Adaptacja z Poznania: Luksusowy hotel z czasów PRL-u to teraz akademik

Projektowanie wnętrz w istniejącym obiekcie z ciekawą architekturą i historią rodzi pokusę żeby zachować jak najwięcej z jego dawnego charakteru. Jak jednak pogodzić monumentalny styl luksusowego peerelowskiego hotelu ze świeżością, energią i dynamiką współczesnego domu studenckiego? Projektantom z MIXD udało się doprowadzić do udanej fuzji obu światów i połączenia ich najlepszych elementów przy okazji projektowania stref wspólnych prywatnego akademika Student Depot Poznań.

Luksusowy hotel z czasów PRL-u to teraz akademik. Strefy wspólne zaprojektował MIXD, fot. Studio Pion

Poznański hotel Polonez był jedną z flagowych hotelarskich inwestycji lat 70. Zbudowany z okazji 30-lecia PRL miał służyć odwiedzającym Targi Poznańskie. Ten monumentalny obiekt (408 pokoi!) wykończono w wysokim jak na tamte czasy standardzie: nie zabrakło marmurowych posadzek, okładzin ściennych z granitu i drewnianych boazerii. Całość wyposażono specjalnie zaprojektowanymi meblami. Nic dziwnego, że jeszcze długo był oazą hotelarskiego luksusu. Już po 1989 roku dobywały się tu pierwsze „kapitalistyczne” dancingi, przez jakiś czas działało tu pierwsze w Poznaniu kasyno.

Gdy okazało się, że miejsce biznesmenów i targowych gości zajmą studenci, ta barwna przeszłość okazała się niewyczerpanym źródłem inspiracji dla zespołu projektowego MIXD, ale także wyzwaniem.

Adaptacja z Warszawy: Dawną kamienicę zmienili w mieszkania na wynajem

W zabytkowej kamienicy Wolfa Krongolda z 1899 roku przy ul. Złotej w Warszawie, wzniesionej w stylu eklektycznym o bogatym wystroju elewacji, powstało 146 mieszkań na wynajem długoterminowy. Przez lata budynek zwany "Pekinem" straszył złym stanem technicznym. Dziś jest nie do poznania.

Kamienica Wolfa Krongolda przed i po renowacji, fot. Wikipedia creative commons

Adaptacja z Bytomia: Był zakład, a teraz ekskluzywny biurowiec

Kilka lat temu firma Avenido nabyła wyjątkowy obiekt w Bytomiu. Prawie 100-letni budynek byłej dyrekcji Zakładów Orzeł Biały zaprojektowali słynni architekci Zillmanowie. Dzięki pieczołowitej modernizacji powstał ekskluzywny biurowiec Siemianowicka 84 w industrialnym stylu.

W 2018 r. firmy Avenido nabyła budynek projektu berlińskich architektów Georga i Emila Zillmanów w Bytomiu, fot. mat. Avenido

Modernizację przeprowadzono pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Oryginalna bryła budynku, zachowana stara cegła sprawiają, że budynek przykuwa uwagę i cieszy się zainteresowaniem wśród najemców. Pierwsze biura zostały oddane w maju 2022 r.

Adaptacja z Warszawy: Osiem lat trwała rewitalizacja pałaców, we wnętrzu styl dawnej Warszawy i nowoczesny twist

Wybudowane w XVIII w. obiekty, znane jako pałace Branickich i Szaniawskich, na przestrzeni lat zmieniały przeznaczenie. Teraz przyszedł czas na nowy rozdział. Po trwającej 8 lat rewitalizacji warszawskie pałace na nowo otwierają drzwi. Mieszczący się w nich butikowy hotel Verte jest pierwszym w Polsce obiektem sygnowanym przez Marriott Autograph Collection.

Hotel Verte jest pierwszym w Polsce obiektem sygnowanym przez Marriott Autograph Collection, fot. mat. prasowe

Firma Budizol, będąca generalnym wykonawcą inwestycji, zrealizowała adaptację według projektu dr inż. arch. Marka Sietnickiego z SAS Studio. W wyniku modernizacji wnętrza pozbawiono surowego charakteru, nadając im przy tym niecodzienny sznyt. Projekt wnętrz autorstwa Ewy Breymeyer-Darskiej i Rafała Darskiego łączy w sobie styl dawnej Warszawy z nowoczesnym twistem. Świeże spojrzenie architektów oraz szacunek do historii miejsca, pozwoliły stworzyć wyjątkową przestrzeń na mapie stolicy – pełną ciepłej i swobodnej atmosfery, w której każdy będzie czuł się komfortowo.

Adaptacja z Łodzi: Dawna przędzelnia stała się siedzibą teatru

Modernizacja i przebudowa kompleksu dawnej przędzalni Wigencja to jeden z ważniejszych projektów w łódzkim programie rewitalizacji obszarowej. Dzięki realizacji przywrócony został do życia zaniedbany dotychczas ogromny teren obok kompleksu OFF Piotrkowska.

Wigencja będzie perłą łódzkiej rewitalizacji, fot. www.lodz.pl

Gruntowna restauracja budynków Wigencji przy ul. Sienkiewicza 75/77, które odbudowano od fundamentów, kosztowała 42 mln zł. Powstało tu kreatywne miejsce dla najmłodszych. Przede wszystkim przeniesiono znany łódzki teatr dla dzieci Pinokio. Poza tym zmieściły się też: pracownie twórcze, studio nagrań, profesjonalne sale warsztatowe, biblioteka i przestrzeń na restaurację rodzinną. Całość jest pełna pozytywnej i kreatywnej energii, uzdolniona artystycznie młodzież będzie miała tu dostęp do sprzętu i wykwalifikowanych instruktorów.

Adaptacja z Krakowa: Jak ze starego hotelu zrobić nowy

Projekt Kolegium Polonijnego autorstwa Tomasza Mańkowskiego i Dariusza Kozłowskiego zaczął powstawać już w 1973 roku. Trzy lata później, w 1976 roku, rozpoczęto budowę obiektu utrzymanego w stylistyce modnego wówczas brutalizmu. Budowę gmachu ukończono w 1991 roku. Przez lata w obiekcie mieścił się Hotel Wolski należący do grupy ZR Hotele. W lutym 2022 r. obiekt zmienił tożsamość swojej marki i przeobraził się w Forest Hotel.

Najpierw Dom Gościnny Uniwersytetu Jagielońskiego, potem Hotel Wolski, dziś Forest Hotel. Brutalistyczny gmach autorstwa Tomasza Mańkowskiego i Dariusza Kozłowskiego położony w sercu krakowskiego Lasu Wolskiego od zawsze miał za zadanie przyjmować gości, fot. mat. pras.

Sopocka pracownia Ideograf odpowiada za odnowione wnętrza obiektu. Efekt surowości zostaje przełamany ciekawą kolorystyką i materiałami, industrialno-loftowe pokoje, minimalizm i proste formy to atrybuty nowego hotelu. W przestrzeni obiektu zostały użyte naturalne materiały - drewno oraz kamień. Projekt zakładał przede wszystkim wykreowanie gustownej przestrzeni, która jest zarazem funkcjonalna i komfortowa. Wszechobecna sztuka, prace inspirowane naturą, gra tekstur.

Adaptacja z Lubina: Jak zrobić atrakcyjny park handlowy z opuszczonego marketu

Po Tesco w Polsce pozostały "pudełka" - większe i mniejsze. Mniejsze przejęła sieć Netto, zaś większe stoją puste i często czekają na wyburzenie. Więcej szczęścia miał hipermarket po Tesco w Lubinie, w którym powstał Cuprum Park. Gliwicka pracownia Arkus pokazała, że z opuszczonego marketu można zrobić atrakcyjny park handlowy.

Cuprum Park w Lubinie projektu biura Arkus pokazuje jak można zrobić atrakcyjny park handlowy z opuszczonego marketu Tesco, fot. mat. Arkus

Architekci chcieli zerwać ze stereotypem prymitywnego parku handlowego, gdzie klient przemyka wąskimi chodnikami pomiędzy samochodami i fasadami sklepów.

Cuprum Park w Lubinie został oficjalnie otwarty w 15 września 2022 r.

Adaptacja z Warszawy: Jak ze starego biurowca zrobić nowy

Nowoczesna przestrzeń biurowa, otwartość na najemców i mieszkańców, wyrazisty design, dbałość o aspekty ESG oraz lokalizacja w samym sercu stolicy przy ulicy Chmielnej. To nowy HOP, postmodernistyczny biurowiec z lat 90., który zmodernizowała Syrena Real Estate. Autorką projektu jest Anna Łoskiewicz z Łoskiewicz Studio.

Rewitalizacja HOP w centrum Warszawy, czyli jak ze starego biurowca zrobić nowy, fot. mat. inwestora

HOP (dawniej Aktyn) to typowy postmodernistyczny budynek z 1996 roku. Był jednym z pierwszych nowoczesnych biurowców w Warszawie, symbolem wolności i zmian gospodarczych. Swoją siedzibę miał w nim Bank Przemysłowo-Handlowy. Z biegiem lat, podobnie jak inne inwestycje z tamtego okresu, przestał przystawać do współczesnych wymagań szybko zmieniającego się rynku nieruchomości komercyjnych, a także oczekiwań najemców. Fasadę biurowca zdobią charakterystyczne dla postmodernizmu geometryczne wzory oraz pasy pokryte miedzianą farbą, które nawiązują do barwy ceglanych ścian przedwojennych kamienic. Przed wejściem do budynku przy zjeździe na podziemny parking postawione zostały totemy, rzeźby pomalowane w białe i czarne pasy. W podobnej stylistyce utrzymany został sam parking, który zdobią ciepłe miedziane kolory przełamane czarno-białymi elementami. Z elewacją budynku koresponduje wnętrze utrzymane w ciepłych brązowych i miedzianych tonacjach.

Adaptacja z Krakowa: Średniowieczna kamienica zmieniła się w pięciogwiazdkowy hotel

W bliskim sąsiedztwie Zamku Królewskiego na Wawelu powstał pięciogwiazdkowy hotel Stradom House. W średniowiecznej kamienicy zlokalizowano 125 eksluzywnych pokoi. Zespół projektowy Angel Poland Group dostrzegł olbrzymi potencjał w kamienicy z XIV wieku, pomimo że początkowo jej stan techniczny był bardzo zły. Jej długa i ciekawa historia była wspaniałym źródłem inspiracji do stworzenia tożsamości tego miejsca na nowo.

W kamienicy z XIV w. powstał 5-gwiazdkowy hotel. Stradom House w Krakowie otworzy się na wiosnę, fot. mat. pras.

Renowacja zabytkowego budynku jest niewątpliwie wyzwaniem, jednak efekt końcowy daje nam dużo satysfakcji. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że ciężka praca się opłaciła. Stradom House przenosi filary Grupy Angel Poland na kolejny poziom – mówi Shachar Samuel, Co-owner Angel Poland Group.