TOP 10: Na te projekty czeka cała Warszawa. Oto największe inwestycje publiczne stolicy

Zupełnie nowe otoczenie Pałacu Kultury i Nauki, wielkie przebudowy śródmiejskich arterii, odrodzenie pereł architektonicznych i powołanie do życia całkowicie nowych brył. Warszawa ociera pot z czoła i nie zwalnia tempa w prowadzeniu miejskich inwestycji. Na jakie projekty publiczne z zapartym tchem czekają mieszkańcy stolicy?

Nowe Centrum

Nowe Centrum to kompleksowy projekt wielu zmian, jakie wdraża oraz planuje wdrożyć stołeczny ratusz na terenie Śródmieścia. Za cel postawiono sobie stworzenie sieci przyjaznych, bezpiecznych, zielonych i dostępnych dla każdego przestrzeni publicznych. Wśród inwestycji wchodzących w skład projektu Nowe Centrum znaleźć można m.in.: przebudowę ronda Czterdziestolatka, ronda Dmowskiego oraz głównego odcinka al. Jana Pawła II i ul. Marszałkowskiej, nową wizję Placu Pięciu Rogów wraz z przebudową ul. Chmielnej, stworzenie Placu Centralnego tuż przy Pałacu Kultury i Nauki oraz powołanie do życia pawilonu Nowa Emilia.

II i III linia metra

Budowa II i III linii warszawskiego metra od lat budzi wielkie emocje. Obecnie mieszkańcy stolicy czekają ze zniecierpliwieniem na oddanie do użytku takich stacji, jak Zacisze, Kondratowicza, Bródno, Ulrychów i Bemowo. W marcu tego roku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął decyzję o budowie III linii metra. M3 połączy Pragę - Południe z centrum stolicy, a docelowo – także z Ochotą i Mokotowem. Do 2028 roku ma powstać sześć stacji tej linii.

Bulwary Wiślane

Bulwary Wiślane to jeden z czołowych warszawskich projektów publicznych ostatnich dziesięcioleci. Od lat próbowano zwrócić miasto ku Wiśle i w końcu się to udaje. Cała inwestycja została podzielona na kilka etapów. Obecnie warszawiacy czekają na ostatni odcinek nadrzecznej przestrzeni. A ten powstanie na linii od mostu Świętokrzyskiego do Cypla Czerniakowskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenu Skweru Kahla. Niestety od jakiegoś czasu ratusz odracza ruszenie z inwestycją tłumacząc się oszczędnościami. A jest na co czekać! Projekt niniejszego odcinka powstał bowiem w odnoszącej spektakularne sukcesy pracowni WXCA i zakłada wiele atrakcji ubranych w nieszablonową architekturę. Powstaną tu m.in. porośnięta bluszczem hala wystawiennicza, przeszklone pawilony oraz kaskadowe tarasy.

Plac Pięciu Rogów

Miejsce, w którym spotykają się ulice Bracka, Chmielna, Zgoda i Szpitalna to jedna z najważniejszych przestrzeni publicznych Śródmieścia. Dotychczasowy sposób zagospodarowania placu pozostawiał wiele do życzenia - opierał się głównie na chaosie przestrzenno-komunikacyjnym. Pracownia WXCA zaproponowała oddanie tego miejsca niemal w całości pieszym. Posadzka placu zostanie wyłożona płytami z betonu architektonicznego, wykończonego kruszywem kamiennym. Przewidziano również posadzenie 22 klonów polnych o wysokości do 9 metrów wysokości. W ostatnim czasie mówi się również o powstaniu w tym miejscu rzeźby wielkiego jaja autorstwa znanej artystki Joanny Rajkowskiej. Kiedy zobaczymy Plac Pięciu Rogów w nowej odsłonie? Władze miasta mówią już o końcówce tegorocznych wakacji!