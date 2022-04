TOP 10: Najciekawsze hotele dla dorosłych w Polsce

Gwarantują ciszę, spokój i relaks. Często znajdują się w otoczeniu malowniczej przyrody, z rozbudową strefą SPA, stylową restauracją i butikowym wnętrzem. Czym jeszcze kuszą hotele tylko dla dorosłych?

Podążając za światowymi trendami i wychodząc naprzeciw niszowym oczekiwaniom postanowili otworzyć hotele, w którym goście będą dorośli.

W Polsce hoteli dedykowanych dorosłym jest stosunkowo niewiele, ale trend nabiera na sile.

Wybraliśmy 10 najciekawszych hoteli tylko dla dorosłych w Polsce, które jasno precyzują dla kogo kierują swoją ofertę wypoczynkową.

Hotel Quadrille Relais & Châteaux w Gdyni

Hotel dla dorosłych. Dedykowany dla 16+

Motyw „Alicji w krainie czarów” towarzyszy całej koncepcji Quadrille, począwszy od samej nazwy odnoszącej się do kadryla tańczonego przez bohaterów, restauracji „Biały Królik” nawiązującej do postaci przewodnika Alicji po baśniowym świecie, czy „Pubu 10/6” określonego tak od Dnia Kapelusznika. Hol wejściowy ozdabia czarno-biała posadzka przywodząca na myśl partię szachów rozgrywaną przez głównych bohaterów opowieści, a wystrój całego hotelu tworzy bajkową iluzję. Z kolei jeden z pokoi nawiązuje do filmowej adaptacji powieści dokonanej przez Tima Burtona.

Miłośnicy designu odnajdą we wnętrzu wiele stylowych elementów sygnowanych przez światowych projektantów. Każdy z dwunastu pokoi pałacowych zachwyca innym wystrojem i niepowtarzalnym konceptem. Różnorodność tę oddają także same ich nazwy będące odniesieniem do światowych mistrzów pióra oraz do klimatu ich dzieł. W wielu miejscach pozostawiono klasyczny wystrój pałacu, co umożliwiło łączenie elementów dawnych ze współczesnymi w jedną inspirującą całość.

Hotel Galery69 koło Olsztyna

Hotel dla dorosłych. Dedykowany dla 16+

Hotel powstał z marzeń o ulotnych nastrojach, o śniadaniu z widokiem na jezioro, o estetyce, która inspiruje i podsyca pragnienia i o duszy zaklętej w przedmiotach. Hotel skrojony na miarę i sygnowany marką Manufaktura69.

Pokoje są jak to w butiku. Każdy egzemplarz inny. Każdemu warto się przyjrzeć. Każdy ma w sobie „coś”. Są pokoje południowo – zachodnie z odurzającym widokiem na nasze cudne jezioro i to one stanowią o niepodważalnym uroku tej lokalizacji. Tu jezioro samo wchodzi do wnętrz, nie szuka się jego widoku przedzierając przez nadbrzeżne zarośla. Są też dwa studia, aby na równi z widokiem cieszyć się i przestronnością wnętrza.

W Galery69 do dyspozycji jest błękitny mozaikowy basen otoczony chropawym szarym kamieniem z którego korzysta się ekskluzywnie, bez towarzystwa przypadkowych osób. A tuż przy basenie – sauna fińska. Na gości czeka też SPA i restauracja oferująca kuchnię w tonie slow food.

Ekosamotnia pod Krakowem

Hotel dla dorosłych. Dedykowany dla 18+

Ten butikowy pensjonat przyjazny dorosłym, położony jest blisko centrum Krakowa, a jednak niemal w samym Lesie Wolskim. Ekosamotnia to budynek dawnej pracowni ceramicznej artystów Heleny i Romana Husarskich, położony w sercu założenia willowo-parkowego pod Krakowem, od XIX wieku należącego do jednej rodziny. Budynek zmieniono w luksusowy pensjonat, z zachowaniem kameralnego, przytulnego charakteru. Wnętrza zachwycają niepowtarzalnym klimatem. Urządzono je nowocześnie i wygodnie, lecz stylowo. Na miejscu funkcjonuje restauracja "Magnolia" dostępna tylko dla gości. Posiłki podawane są w pięknej oranżerii nad stawkiem.

Hotel Harnaś w Bukowinie Tatrzańskiej

Hotel dla dorosłych. Dedykowany dla 15+

„Harnasia” wybudowano w latach 60. na wzgórzu Buńdowego Wierchu. To modernistyczny budynek autorstwa projektantów Leszka Filara, Przemysława Gawora i Jerzego Pilitowskiego. Od 2016 r. Hotel Harnaś jest częścią Bukovina Resort.

Odrestaurowano go w stylu lat 70. a kolorowe akcenty takie jak grzejniki, lampy i fotele przypominają o barwnej przeszłości hotelu. Wnętrza hotelu zdobi kolekcja unikalnych stu grafik pochodzących z okresu 1965-89 autorstwa cenionych zagranicznych artystów. To budynek jednotraktowy – część mieszkalna znajduje się po południowej stronie. Założeniem rewitalizacji było otworzenie modernistycznej bryły na otaczającą naturę. Dzięki zastosowanym licznym przeszkleniom, m.in. szklane balustrady balkonów, przeszklenia okien na pełną wysokość i szerokość pokojów – do środka hotelu przenika całe bogactwo magicznego Podhala, a z każdego pokoju oraz z większości łazienek – można podziwiać piękną panoramę Tatr.

Hotel Prezydent Medical SPA & Wellness w Krynicy Zdroju

Hotel dla dorosłych. Dedykowany dla 12+

Tradycja Hotelu Prezydent sięga aż 1931 r., kiedy to Prezydent RP Ignacy Mościcki zakochał się w Krynicy i podjął decyzję o budowie Willi Prezydenckiej. To ciekawe miejsce dla osób ceniących wypoczynek w atmosferze ciszy i spokoju. Lokalizacja wśród lasów, z malowniczym położeniem w stóp Góry Parkowej tuż przy Krynickim Deptaku pozwala poczuć błogą atmosferę, a jednocześnie jest dobrą bazą wypadową do pieszych, czy rowerowych wycieczek we dwoje. To bogata też oferta rytuałów SPA w hotelowej Ambasadzie SPA, regionalna kuchnia w Restauracji Magnolia oraz codzienne zabawy przy muzyce w Clubie Muzycznym Jack’s Place.

Hotel Grand Łeba

Hotel dla dorosłych. Dedykowany dla 13+

Grand Łeba został oddany do użytku w 2018 r., położony jest w centrum miasta, tuż przy kanale Chełst. Rozpościera się stąd piękny widok na Łebę. To miejsce dla osób ceniących odpoczynek w ciszy i spokoju, lubujących się w prostych i eleganckich wnętrzach oraz miłośników dobrego jedzenia. W hotelu znajduje się restauracja z drink barem i klimatycznym tarasem serwująca dania kuchni polskiej i regionalnej.

Hotel Amber Suite w Szczecinie

Hotel dla dorosłych. Dedykowany dla 14+

Kolejny obiekt to Amber Suite przystanek Szczecin, który mieści się w podwójnej kamienicy u podnóża Zamku Książąt Pomorskich, nad rzeką Odrą.

Każdy pokój jest indywidualnie zaprojektowany z unikatowymi detalami, jak ręczni malowane kwiaty w lobby czy projektowaną na zamówienie wykładziną, meble sprowadzone są m.in. z Kopenhagi, Amsterdamu. Do dyspozycji gości jest trzypoziomowe lobby, 15 pokoi oraz penthouse na najwyższej kondygnacji. Jako jedni z pierwszych w Polsce oferują, na życzenie gości, pokoje EKO czyli pozbawione wszelkich urządzeń emitujących promieniowanie, które może być szkodliwe, takich jak odbiorniki tv, monitory itp.

Hotel Manor House SPA - Pałac Odrowążów, Chlewiska koło Szydłowca

Hotel dla dorosłych. Dedykowany dla 12+

Mazowiecki kompleks pałacowo-parkowy Manor House SPA z pięciogwiazdkowym Pałacem Odrowążów i czterogwiazdkowym hotelem w zabytkowej Stajni Platera oraz Termach Zamkowych jest enklawą spokoju i dobrej energii. To jedna najstarszych rezydencji ziemiańskich w Polsce.

Manor House SPA to hotel dla dorosłych, przyjazny weganom i alergikom. Holistyczne SPA w Polsce słynie z paramedycznych pobytów dla zdrowia, autorskiego programu odmładzającego Akademii Holistycznej Alchemia Zdrowia, energetycznych terapii w Gabinetach Bioodnowy, seansów w Łaźniach Rzymskich i bezchlorowego basenu z wodą. Urokliwie położony kompleks wyróżnia naturalne środowisko wolne od smogu, położenie w centralnej Polsce z dogodnym dojazdem, własne lądowisko dla śmigłowców, a także 10-hektarowy, zabytkowy park z pomnikami przyrody, energetycznym Ogrodem Medytacji i Witalną Wioską SPA oraz własny ośrodek jeździecki z hotelem i SPA dla koni.

Hotel Leda w Kołobrzegu

Hotel dla dorosłych. Dedykowany dla 16+

Ten nowoczesny obiekt posiada cztery gwiazdki. Atutem hotelu jest jego położenie w zacisznej okolicy, zaledwie 200 metrów od kołobrzeskiej plaży. Okolica obfituje w zieleń i spokój, mimo położenia blisko promenady.

Luksusowe wnętrza hotelu utrzymane są w nowoczesnym wydaniu. Hotel posiada bogate zaplecze Spa & Wellness. Dostępny jest m.in. basen, jacuzzi oraz strefa saun. Zachwyca taras znajdujący się na dachu. Do dyspozycji gości jest też restauracja.

Hotel Amber Suite w Międzywodziu

Hotel dla dorosłych. Dedykowany dla 14+

Ta enklawa spokoju dla dorosłych mieści się w Międzywodziu, nad polskim Bałtykiem. Hotel znajduje się 400 m od plaży i 7km od najpiękniejszego pola golfowego w Polsce.

Co ciekawe, ten butikowy hotel jest również galerią sztuki. Posiada ponad 60 obrazów duńskiej malarki Jytte Thye. W Amber Suite każdy pokój jest inny. Hotel oferuje strefę wellness, w której czeka basen z przeciwprądem w oranżerii, jacuzzi na tarasie widokowym, łaźnia parowa ze strefą relaksu oraz gabinet masażu. Amber Suite należy również do przyjaznych środowisku, wykorzystując m.in. odnawialne źródła energii.