TOP 10: Najpopularniejsze teksty kwietnia

Podsumowujemy najpopularniejsze teksty kwietnia na PropertyDesign.pl! Czytelników zaintrygowały hotele dla dorosłych i oryginalne koncepty gastronomiczne. Popularnością cieszyły się materiały o nowych inwestycjach, zwłaszcza w Warszawie i Łodzi. Stale ważna dla naszych czytelników była również tematyka związana z trwającą w Ukrainie wojną.

TOP 10: Najciekawsze hotele dla dorosłych w Polsce

Gwarantują ciszę, spokój i relaks. Często znajdują się w otoczeniu malowniczej przyrody, z rozbudową strefą SPA, stylową restauracją i butikowym wnętrzem. W Polsce hoteli dedykowanych dorosłym jest stosunkowo niewiele, ale trend nabiera na sile. Wybraliśmy 10 najciekawszych hoteli tylko dla dorosłych w Polsce, które jasno precyzują dla kogo kierują swoją ofertę wypoczynkową.

TOP 5 gastrokonceptów z wyjątkowym motywem przewodnim

Restauracje, kawiarnie i bary bistro coraz częściej kuszą nie tylko serwowanymi przysmakami, ale również całościowymi konceptami i wystrojem, który potrafi zachwycać, zaskakiwać, a niekiedy szokować. Prezentujemy wybrane pięć przykładów takich miejscówek!

Norman Foster odbuduje Charków. Architekt Stadionu Webley i Apple Park spotkał się z merem miasta

Charków, drugie co do wielkości miasto Ukrainy, zostało dotkliwie zniszczone w wyniku najazdu wojsk rosyjskich. Norman Foster, brytyjski architekt znany z takich realizacji, jak Stadion Wembley, Apple Park w Kalifornii, Most Villau we Francji czy Metropolitan w Warszawie, podczas spotkania z merem Charkowa zapowiedział pomoc w odbudowie miasta.

Inwestycje w Śródmieściu Warszawy. Nie tylko Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Varso Tower i Pałac Saski

Odbudowa Pałacu Saskiego, McDonald's na miejscu Cepelii, Varso Tower z najwyższym w Europie tarasem widokowym, a przede wszystkim - Nowe Centrum Warszawy z szeregiem zmian w najgorętszych lokalizacjach. Stołeczne Śródmieście przechodzi metamorfozę - dla Was przyjrzeliśmy się najważniejszym inwestycjom w sercu Warszawy.

Szymon Wojciechowski na EEC 2022: Za rogiem czai się kolejny "czarny łabędź"

Mamy wojnę, która jest naszym największym wyzwaniem. Ale musimy się przygotować na to, że za rogiem czeka na nas kolejny "czarny łabędź" o którym mówił Nassim Taleb. I dlatego tak ważne jest, aby społeczeństwo, miasta były wielowymiarowe, polifoniczne, bogate w wartości, włączające wszystkich w dialog. Dzięki temu stworzymy tzw. antykruchość, a po kryzysie wyjdziemy wzmocnieni - przekonywał Szymon Wojciechowski, prezes zarządu, architekt, partner, APA Wojciechowski.

Michał Wiśniewski i Krzysztof Rutkowski. Gwiazdy na wbiciu łopaty pod budowę Golden Tower w Łodzi

Przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi powstaje 72-metrowy wieżowiec Golden Tower, za którego budową stoi dwójka inwestorów - Piotr Misztal i Andrzej Jankowski. W piątek 22 kwietnia odbyło się symboliczne wbicie łopaty pod budowę, na którym nie zabrakło znanych twarzy.

Ten hotel jest nietypowy: elegancki, ale też i niezobowiązujący. Nowe otwarcie Ibis Styles w Wałbrzychu już w maju

Wyjątkowy i trochę nietypowy. Elegancki i nastawiony bardziej na klienta biznesowego, ale przy tym luźny i niezobowiązujący. A przy tym wnętrze przypominające dom podróżnika i mocno eklektyczne. - Gość hotelowy ma odkrywać wnętrze, tak aby jego pobyt w wałbrzyskim Ibisie również zamienił się w podróż – nadmienia Martyna Wojtasik, architektka i współzałożycielka, studio Aure, które stoi za nową odsłoną hotelu Ibis Styles w Wałbrzychu.

Foster+Partners biorą pod lupę Domy Towarowe Wars Sawa Junior i Nowe Centrum Warszawy. Tego jeszcze nie było

Właściciel Domów Towarowych Wars Sawa Junior i zarządca Pasażu Wiecha nawiązał współpracę ze światowym gigantem architektury, pracownią Foster+Partners. Architekci mają za zadanie przyjrzeć się temu miejscu, również w kontekście Nowego Centrum Warszawy i globalnych zmian, jakie czekają miasta.

Mistrzowska renowacja. Dawna ciepłownia zmieniła się w coworking

Ikona Bratysławy zyskała nowe życie. Wyjątkowy, bo zaprojektowany przez wielkiego słowackiego architekta Dušana Jurkoviča, budynek ciepłowni zmienił się w nowoczesny coworking. Jest industrialnie, ale też klimatycznie i butikowo.

Posters For Ukraine. Dzieła artystów z całego świata na wystawie w Łazienkach Królewskich i przystankach

Peter Bankov, Oleg Gryshchenko, Anton Abo, Beata „Barrakuz” Śliwińska czy Kosma Masny - m.in. dzieła tych grafików można oglądać w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich oraz na warszawskich przystankach i citylightach AMS. Twórcy w swoich dziełach oddali cześć Ukrainie.