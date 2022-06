TOP 10: Nowe hotele w Polsce. Najgłośniejsze otwarcia I połowy 2022 roku

Rynek hotelowy w Polsce rozpoczął z przytupem I połowę 2022 r. Pierwsze hotele pięciogwiazdkowe zyskały Międzyzdroje i Krynica-Zdrój. Także sieci jak Accor, B&B Hotels, Hampton by Hilton, Leonardo Hotels, Q Hotel czy Focus Hotel nie próżnowały. Oto 10 najgłośniejszych otwarć hotelowych I połowy 2022 r.

W pierwszej połowie 2022 r. byliśmy świadkami wielkich otwarć obiektów miejskich i kurortowych.

Międzyzdroje i Krynica-Zdrój w kwietniu 2022 r. zyskały pierwsze hotele pięciogwiazdkowe: Wave Międzyzdroje Resort&SPA i Hotel Belmonte.

Taże sieci hotelarskie jak Accor, B&B Hotels, Hampton by Hilton, Leonardo Hotels, Q Hotel czy Focus Hotel nie próżnowały w I połowie 2022 r.

Wave Międzyzdroje Resort&SPA

Międzyzdroje mają pierwszy pięciogwiazdkowy hotel. To Wave Międzyzdroje Resort & SPA spod kreski MODOarchitektura, którego otwarcie odbyło się pod koniec kwietnia 2022 roku.

Wave Międzyzdroje Resort & SPA: Główną atrakcją jest zlokalizowany na zielonym dziedzińcu całoroczny basen zewnętrzny z jacuzzi i leżakami, fot. mat. prasowe

Wave Międzyzdroje Resort & SPA położone jest w pierwszej linii brzegowej z bezpośrednim zejściem na plażę. Obiekt tworzy 100 apartamentów.

Główną atrakcją jest zlokalizowany na zielonym dziedzińcu całoroczny basen zewnętrzny z jacuzzi i leżakami. Saunarium tworzą 4 sauny, tężnia solankowa i strefa relaksu. Strefa wellness oferuje rytuały na basie naturalnych marek Saint Molo oraz Rosafilo.

Hotel Belmonte w Krynicy-Zdroju

Hotel Belmonte to pierwszy 5-gwiazdkowy hotel w Krynicy-Zdroju, który został otwarty w kwietniu 2022 r. Znajduje się tuż obok stoku narciarskiego, blisko klimatycznego centrum kurortu, z widokiem na panoramę gór.

Projekt architektoniczny hotelu został stworzony przez pracownię architektoniczną P-W-A, za projekt wnętrza hotelu odpowiada pracownia Buck Studio, fot. mat. prasowe

Nowoczesny design i oryginalne wnętrza nawiązują do tradycji modernizmu Krynicy-Zdroju oraz najlepszych alpejskich kurortów. Do dyspozycji gości jest 251 pokoi i apartamentów. Filozofia wellbeing Hotelu Belmonte ma wprowadzić gościa hotelowego w stan głębokiego odprężenia, a autorska kuchnia górska zabierze go w kulinarną wyprawę na najwyższym poziomie. Projekt architektoniczny hotelu został stworzony przez pracownię architektoniczną P-W-A, za projekt wnętrza hotelu odpowiada pracownia Buck Studio.

W hotelu dostępna jest strefa SPA&Wellness oraz atrakcje dla rodzin z dziećmi. Restauracja serwuje miks międzynarodowej kuchni górskiej zainspirowanej regionalnymi potrawami Beskidu Sądeckiego.

Saltic Resort & SPA w Łebie

7 czerwca br. Grupa Saltic Hotels otworzyła w Łebie czterogwiazdkowy, butikowy hotel, ze 126 pokojami. Jest to drugi obiekt Grupy Saltic. Za projekt obiektu odpowiada pracownia P-W-A. Wnętrzem zajęła się pracownia Nojen.

Grupa Saltic Hotels otworzyła w Łebie czterogwiazdkowy, butikowy hotel Saltic Resort & SPA, fot. mat. prasowe

- Na mapie Łeby brakowało miejsca, które poza świetną lokalizacją, pomiędzy morzem, a jeziorem, w niewielkiej odległości od Słowińskiego parku krajobrazowego, dawałoby również odpowiedni komfort najbardziej wymagającym Gościom. Dlatego jesteśmy my, Saltic Resort & SPA i odpowiadamy na ich potrzeby – mówi Agnieszka Adamczuk, dyrektor generalny Saltic Hotel.

Mercure Szklarska

140 pokoi, basen, restauracja z menu przygotowanym przez Mateusza Gesslera, sala zabaw dla dzieci, lokalizacja tuż przy stoku narciarskim Ski Arena Szrenica i widok na panoramę gór - to wyróżnia najnowszy, czterogwiazdkowy hotel marki należącej do Grupy Accor. Za projekt wnętrz odpowiada znana pracownia Tremend.

Mercure Szklarska. Jedną z atrakcji hotelu jest basen, fot. mat. prasowe

Jak każdy obiekt marki Mercure, nowy hotel w Szklarskiej Porębie nawiązuje do lokalnego ducha regionu, czerpiąc inspirację do guest experience w jednej z miejscowych legend. Jest nią średniowieczna przypowieść o Duchu Gór, od którego nazwę wzięły Karkonosze i skale, która uchroniła pewnego młodzieńca przed gniewem ducha. Ta sama skała znajduje się dziś w sercu Szklarskiej Poręby, a nawiązania do niej są wplecione w wystrój hotelu.

Hotel B&B Lublin Centrum

To dziewiąty hotel w Polsce działający pod szyldem marki B&B Hotels. Obiekt ma 130 pokoi. Projekt architektoniczny B&B Lublin Centrum powstał w biurze projektowym Arbapol, a aranżację części wspólnych na parterze zadbała pracownia Tremend.

B&B Lublin Centrum odpowiada najnowszym trendom, fot. mat. prasowe

Hotel B&B Lublin został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi trendami, dzięki czemu mamy poczucie, że oferujemy nie tylko komfortowe miejsce noclegowe, ale przede wszystkim pakiet przyjemnych doświadczeń - mówi Beatrice Bouchet, zarządzająca B&B Hotels Polska. - Wyróżnia się indywidualnym designem powierzchni parteru, gdzie jest zlokalizowana recepcja, sala śniadaniowa oraz sala konferencyjna.

Q Hotel Plus Wrocław Bielany

Sieć Q Hotel szybko się rozwija. Najnowszym obiektem jest Q Hotel Plus Wrocław Bielany, który przyjmuje pierwszych gości od czerwca br. Za projekt architektoniczny obiektu odpowiada architekt Maciej Ryba z warszawskiego Biura Projektów Kazimierski i Ryba, a za projekty wnętrz Andrzej Chrobak z M.O.T. Studio.

Hotel oferuje 201 pokoi, a wśród nich 8 pokoi typu Superior o podwyższonym standardzie, 8 typu Junior Suite z aneksem kuchennym i częścią wypoczynkową, a także 8 apartamentów i 3 pokoje przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Pobyt Gości umili sauna, fitness oraz bogate zaplecze gastronomiczne.

W hotelu znajdują się trzy restauracje - śniadaniowa, a’la carte oraz Restauracja Tarasova z tarasem i widokiem na panoramę Wrocławia. Ta ostatnia została stworzona z myślą o Parach szukających nietuzinkowego miejsca na nowoczesną uroczystość weselną.

Focus Hotel Premium Warszawa

18 marca br. sieć Focus Hotels, należąca do Grupy Kapitałowej Immobile otworzyła nowy hotel w Warszawie. Obiekt posiada 15 kondygnacji i zlokalizowany jest przy ulicy Suwak 15, nieopodal lotniska Chopina.

W wystroju wnętrz Focus Hotel Premium Warszawa dominuje nowoczesny design, fot. mat. prasowe

Atutem jest bardzo duże zaplecze konferencyjne o łącznej powierzchni 1500 mkw., na które składa się 8 sal konferencyjnych i sala balowa o powierzchni 620 mkw. i wysokości 5 metrów.

W hotelu znajdują się restauracja Moffo, bar, sauna oraz siłownia. Na zmotoryzowanych gości czeka podziemny garaż będący w stanie pomieścić 156 samochodów.

W wystroju wnętrz dominuje nowoczesny design, ocieplony drewnianymi elementami, co sprawia, że biznesowy obiekt jest także świetną bazą wypadową dla gości turystycznych.

Leonardo Boutique Kraków Old Town

Leonardo Hotels Central Europe proponuje swoim klientom cztery marki: Leonardo, Leonardo Royal, NYX Hotels i Leonardo Boutique – i właśnie ta ostatnia pojawiła się w tym roku w Krakowie.

Leonardo Boutique Kraków Old Town, fot. mat. prasowe

Nowy hotel Leonardo Boutique Kraków Old Town zlokalizowany w samym środku Starego Miasta jest rozwiązaniem dla turystów oraz gości podróżujących w celach biznesowych.

Hotel oferuje 100 pokoi, w tym jedno i dwuosobowe, a także apartamenty biznesowe oraz pokoje dla rodzin z dziećmi. Poza restauracją, w części konferencyjnej dostępne będą trzy sale w pełni wyposażone w niezbędny sprzęt audio dla łącznie 40 osób. Najciekawszym elementem hotelu jest Lobby bar oraz Patio. Jednak uroki relaksu na świeżym powietrzu w klimatycznej przestrzeni tarasu goście będą mogli doświadczyć dopiero wraz z przybyciem pierwszego wiosennego słońca.

Hotel The Loom w Łodzi

Czterogwiazdkowy hotel The Loom przy ul. Ogrodowej 21 w Łodzi to radykalnie przebudowany i podwyższony o jedną kondygnację gmach dawnej Wojewódzkiej Przychodni Reumatologicznej, jednak zupełnie już jej nie przypomina. Nowy hotel utrzymany jest w industrialnym klimacie.

Hotel The Loom w Łodzi. Nowy hotel w industrialnym klimacie, fot. Stefan Brajter http://www.lodz.pl/

Metamorfoza budynku trwała prawie pięć lat, ale przeszedł on poważne zmiany. Z socrealistycznej bryły przeobraził się w nowoczesny architektonicznie obiekt, nawiązujący ceglaną fasadą do sąsiedniego hotelu Vienna House Andel’s Łódź i dawnych robotniczych famuł po drugiej stronie ulicy. Lekkości i nowoczesnego charakteru dodają mu liczne przeszklenia i wcięcia w fasadach.

The Loom, słowo oznaczające w języku angielskim krosno lub warsztat tkacki, oferuje 76 pokojów w stylistyce łódzkich loftów. Do dyspozycji są pokoje dwu- oraz trzyosobowe, pokoje o podwyższonym standardzie oraz apartament. W obiekcie znajdują się również cztery sale konferencyjne – trzy z nich dzięki przesuwanym ścianom można dzielić lub łączyć w zależności od potrzeb organizatorów. Do bardziej kameralnych spotkań przewidziano cztery gabinety biznesowe o wyjątkowo łódzkich nazwach: Ślepy Maks, Dętka, Krańcówka i Zdrowie. Goście mogą skorzystać z sauny, gabinetu masażu i sali fitness.

Hampton by Hilton Białystok

Hampton by Hilton Białystok został wybudowany przez firmę Rogowski Development i zarządzany jest przez VHM Hotel Management. Wielkie otwarcie miało miejsce w marcu 2022 r.

Hotel zlokalizowany jest przy ul. Lipowej 41, w niedalekiej odległości od kampusu Uniwersytetu w Białymstoku, Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz sławnego Białostockiego Teatru Lalek.

W hotelu do dyspozycji gości zostało oddanych 122 pokoi. Nowo wybudowana sześciopiętrowa nieruchomość posiada takie udogodnienia jak Hampton Hub, klub fitness, elastyczne miejsca spotkań czy parking.