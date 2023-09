TOP 10: Podsumowujemy trzeci kwartał roku w architekturze

Ostatnie trzy miesiące były pełne ekscytujących wydarzeń w świecie architektury. Od otwarcia warszawskiego biura jednej z największych pracowni architektonicznych na świecie, po oficjalne otwarcia długo wyczekiwanych publicznych inwestycji kultury.

Foster + Partners otwierają biuro w Polsce

Światowej sławy pracownia wprowadzi się do gmachu swojego projektu, Varso Tower. fot. mat. pras. HB Reavis

Brytyjska pracownia architektoniczna, założona przez Normana Fostera, Foster + Partners otwiera biuro w Polsce. Będzie to największe europejskie biuro Foster + Partners poza Wielką Brytanią. Architekci wprowadzą się do budynku swojego projektu, Varso Tower. Polski oddział pracowni zajmie 730 mkw. powierzchni biurowej na 44. piętrze Varso Tower, z którego rozpościera się niesamowity widok na panoramę miasta. Będzie to największe europejskie biuro Foster + Partners poza Wielką Brytanią.

Prime Property Prize rozdane. Najlepsza architektura i przestrzeń komercyjna wybrane

Statuetki wręczane w konkursie Prime Property Prize zaprojektował je Oskar Zięta, fot. PTWP

Pierwszy dzień odbywającego się w Warszawie w dniach 18-19 września Property Forum zwieńczyła uroczysta Gala konkursu Prime Property Prize 2023. Konkurs wyłonił firmy oraz projekty, które w ostatnim roku miały największy wpływ na wydarzenia na rynku nieruchomości komercyjnych, a także osobistości, których spektakularne działania odegrały kluczową rolę w rozwoju całej branży. Nagrodzone zostały najlepsze projekty w 12 kategoriach. Wśród wręczonych tytułów znalazły się także dwie nagrody portalu PropertyDesign.pl – w kategoriach Architektura i Przestrzeń komercyjna.

FSO Park w Warszawie

Wizja OKAM na zagospodarowanie 62 ha terenu po FSO, wiz. mat. prasowe

We wrześniu OKAM pokazał pomysł na 62 ha podupadłego pofabrycznego terenu po dawnej fabryce F.S.O. Ma tutaj powstać zrównoważone miasto przyszłości. Wizja architektoniczna powstała przy współpracy z architektami WXCA i SAWAWA. Inwestycja łączyć będzie przestrzenie: mieszkaniową, edukacyjno-sportową, handlowo-usługową i biurową. Rozpoczęcie prac, na 62 ha działce przy ul. Jagiellońskiej 88 w Warszawie, w ramach I etapu, planowane jest na początek 2025 roku.

Otwarcie Muzeum Wojska Polskiego

Choć Muzeum Wojska Polskiego zostało założone już w 1920 roku, powołana dekretem marszałka Józefa Piłsudskiego instytucja nigdy nie miała własnej siedziby, w której mogłaby prezentować swoją niezwykle bogatą kolekcję wynoszącą współcześnie ponad 300 tysięcy eksponatów.

Nowy gmach zaprojektowany przez pracownię WXCA oficjalnie otworzył podwoje 13 sierpnia 2023 r. Uroczyste otwarcie Muzeum wystartowało o godz. 13.00 na Placu Gwardii Pieszej Koronnej przed głównym wejściem do pawilonu wystawowego. Uroczystości uświetniła kompania reprezentacyjna WP, orkiestra wojskowa oraz oddziały pieszych i konnych rekonstruktorów historycznych. Zaprezentowano również krótki pokaz szermierczy oraz salwę artyleryjską.

13 sierpnia na Cytadeli Warszawskiej oficjalnie otwarto Muzeum Wojska Polskiego, fot. Marcin Czechowicz

Otwarcie Muzeum Historii Polski

Muzeum Historii Polski na Cytadeli Warszawskiej, fot. mat. prasowe Budimex

W czwartek 28 września nastąpiło oficjalne otwarcie Muzeum Historii Polski na Cytadeli Warszawskiej. Muzeum spod kreski WXCA to największe w Polsce i jedno z najnowocześniejszych muzeów w Europie. Funkcjonalność Muzeum Historii Polski wykracza poza tradycyjne funkcje tego typu placówek. Na terenie MHP wybudowano bowiem nie tylko pracownie konserwatorskie, laboratoria, magazyny, przestrzenie biurowe dla pracowników, ale i restauracje, kawiarnie, salę kinową, widowiskową oraz bibliotekę, zaś teren wokół budynku został wykonany tak, żeby przywrócić to usytuowane w sercu Warszawy miejsce mieszkańcom i włączyć je na stałe do tętniącej życiem tkanki miejskiej stolicy.

Dworzec Poznań Główny idzie do rozbiórki

Na początku sierpnia br. informowaliśmy, że nieczynny budynek dworca kolejowego w Poznaniu idzie do rozbiórki. Stary budynek dworca kolejowego Poznań Główny zamknięto w 2013 roku. W lutym 2020 r. władze Poznania i zarząd PKP podpisały list intencyjny ws. przebudowy starego budynku dworca i przywrócenia mu funkcji obsługi pasażerów. Według ówczesnych zapowiedzi, tego samego roku miała zostać wybrana pracownia odpowiedzialna za projekt inwestycji. Przebudowa miała zostać zrealizowana do końca 2023 r. Natomiast w sierpniu pojawiły się informacje o wyburzeniu obiektu. Według obecnych planów stary dworzec ma zostać wyburzony, w jego miejscu powstaną nowe tory m.in. dla kolei dużych prędkości w ramach projektu CPK.

Pierwszy w Polsce hotel marki Handwritten Collection

Na początku sierpnia w Krakowie otwarto pierwszy w Polsce hotel marki Handwritten Collection z portfela Accor. fot. mat. prasowe

Na początku sierpnia w Krakowie otwarto pierwszy w Polsce hotel marki Handwritten Collection z portfela Accor. The Crown Kraków Handwritten Collection powstał w odrestaurowanej kamienicy z 1923 r., w której znajdziemy mnóstwo odwołań do stylu art déco. Oryginalne wnętrza 44 pokoi i wyjątkowe owalne apartamenty, a także restauracja z lobby barem i zaplecze konferencyjne tworzy unikatowy butikowy produkt. Wystrój wnętrz już od progu przenosi podróżnych w klimaty międzywojnia i ówczesnej awangardy artystycznej.

Radom będzie mieć swoją Halę Koszyki

W Radomiu trwa generalny remont zabytkowej hali targowej, fot. mat. prasowe

Trwa generalny remont zabytkowej hali targowej położonej w samym centrum Radomia, w której na wzór warszawskiej Hali Koszyki powstanie pierwszy w mieście food hall o nazwie Food Hall Focha 15. Sama hala targowa wybudowana w 1898 r. była jedną z pierwszych hal targowych w Polsce, a w chwili otwarcia najnowocześniejsza. Budynek wpisany jest do szlaku historycznych obiektów na turystycznej mapie Radomia. Informacja o tym, że jeszcze w 2023 r. swoje podwoje otworzy Food Hall Focha 15 - pierwszy w Radomiu tego typu koncept gastronomiczny, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem naszych czytelników we wrześniu.

Wniosek o pozwolenie na budowę Sobieski Tower

sobieski_tower2.png

W sierpniu firma Ghelamco wystąpiła do władz Warszawy z wnioskiem o pozwolenie na budowę 130-metrowej wieży Sobieski Tower przy placu Zawiszy. Na początku roku stolica uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu placu Zawiszy na Ochocie, który dopuszczał tego typu zabudowę. Już od kilku lat firma zapowiadała inwestycję na działce przy placu Zawiszy. Budynek według początkowych planów miał mieć 160 metrów wysokości, jednak ostatecznie stanęło na 130 metrach, po tym jak stołeczny ratusz nie wydał zgody na wyższą budowlę.

CPK przeszedł z fazy planowania do projektowania i budowy

Koncepcja architektoniczna terminala i dworca przygotowana przez brytyjskie konsorcjum Foster + Partners i Buro Happold, fot. mat. prasowe CPK

Na początku lipca spółka Centralny Port Komunikacyjny zaprezentowała koncepcję architektoniczną nowego lotniska przesiadkowego. Poznaliśmy, jak będzie wyglądał terminal pasażerski, czyli „serce CPK”, a także ściśle zintegrowana z nim główna stacja kolejowa i węzeł przesiadkowy. Koncepcję przygotowało brytyjskie konsorcjum Foster + Partners i Buro Happold. Oprócz tego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję środowiskową dla budowy lotniska i węzła kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Teraz spółka ma otwartą drogę do wnioskowania o decyzję lokalizacyjną, a w dalszej kolejności pozwolenia na budowę.