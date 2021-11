TOP 10: Wrocław w budowie. Na te inwestycje czekamy!

Rewitalizacja zaniedbanego portu miejskiego, rozbudowa kultowego hotelu, rekonstrukcja książęcej siedziby, imponujące skalą miastotwórcze inwestycje i najlepsze pracownie architektoniczne stojące za projektami - tak wygląda współczesny Wrocław. Zobaczcie, na jakie inwestycje warto czekać!

Rewitalizacja Pałacu Hatzfeldów

Obecnie pozostałość siedziby książęcej rodziny Hatzfeldtów, zaadaptowana po zniszczeniach z czasu II wojny światowej przez Edmunda Małachowicza na siedzibę galerii Awangarda, wymaga rekonstrukcji i przywrócenia jej blasku z czasów historycznej świetności. Spółka Rafin odtworzy historyczny Pałac i zaimplementuje w nim zupełnie nową funkcję hotelową. Obiecuje zrobić to ze szczególnym pietyzmem i troską o historię tego zabytku.

Nowy obiekt posiadać będzie ok. 150 pokoi, a jego wnętrza architekturą nawiązywać będą do historycznych oryginałów. Wszelkie prace nad rekonstrukcją Pałacu prowadzane będą pod nadzorem i przy pełnej współpracy z konserwatorem zabytków. Projekt odbudowy opracował architekt Grzegorz Górka z renomowanej wrocławskiej pracowni GREG Architekci.

Rozpoczęcie odbudowy Pałacu Hatzfeldów zaplanowane zostało za ok. dwa lata na przełomie 2023/24 roku (zaraz po zakończeniu aktualnej odbudowy historycznego Hotelu Grand), a jej ukończenie planowane jest na 2026 rok.

Dom Handlowy Renoma

Dom Handlowy Renoma wybudowany w 1930 roku to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów na mapie handlowej Polski. Obecnie przechodzi metamorfozę spod kreski pracowni Zbigniewa Maćkowa. Przebudowa ikonicznego budynku to wyjątkowy projekt na wielu płaszczyznach. Nowy wystrój będzie nawiązywać do historycznego stylu Domu Towarowego Wertheim. Prace będą objęte nadzorem konserwatora, ponieważ celem nadrzędnym jest przywrócenie jej dawnego wyglądu i charakteru.

Należący do Globalworth obiekt zyska nową ofertę handlową i gastronomiczną. Zamiast tradycyjnego food courtu powstaną oryginalne, autorskie koncepty gastronomiczne z ogródkami – poprzez nowe zagospodarowanie placu Czystego i docelowe otwarcie się na plac Kościuszki. Inspiracją do projektowania tych miejsc jest warszawska Hala Koszyki – gastronomiczne centrum stolicy, którego właścicielem i zarządcą jest Globalworth. Renoma wzbogacona zostanie też o powierzchnie biurowe.

Wykonawcą przebudowy została firma Tétris. Metamorfoza Renomy to bardzo przemyślana operacja, której początki sięgają 2018 roku. Prowadzona jest etapowo, we wcześniej wyłączonych z użytkowania częściach obiektu. Wszystkie prace modernizacyjne zakończą się w 2022 roku.

Port Popowice

Port Popowice to flagowa wieloetapowa inwestycja Vantage Development i Rank Progress. Zlokalizowany jest nieopodal zabytkowego Parku Zachodniego, w bliskim sąsiedztwie Parku Popowieckiego, nad brzegiem Odry. Budowa rozpoczęła się 2018 roku, a zakończenie zaplanowane jest na 2028 rok. Port Popowice będzie swoistym miastem w mieście – z mieszkaniami, licznymi miejscami do rekreacji i usługami. Miastotwórczy projekt przewiduje także powstanie biurowca.