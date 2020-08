TOP 10: Zobacz najbardziej ekologiczne budynki roku 2020

Przyjazne środowisku i użytkownikom, wyposażone w nowoczesne technologie, ale również często korzystające z materiałów z odzysku - zielone budynki to coś więcej niż trend. Przygotowaliśmy zestawienie dziesięciu obiektów otwartych w roku 2020, które ochronę środowiska naturalnego stawiają na pierwszym planie.

Archiwum Narodowe w Krakowie

projekt: Pracownie Konserwacji Zabytków Arkona

inwestor: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nową siedzibę Archiwum Narodowego w Krakowie tworzą połączone ze sobą dwa budynki: biurowy o 5 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej oraz magazynowy o 7 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej, o łącznej powierzchni 2,4 tys m kw. W ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków Skanska odrestaurowała również 2 historyczne budynki. Umowa o wartości o wartości 70 mln PLN netto została podpisana w połowie kwietnia 2017. Z końcem maja 2020 obiekt został przekazany klientowi. Inwestycja została sfinansowana w całości ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gmach posiada nowoczesny system geotermalny, w którym do ogrzewania i chłodzenia wykorzystywane są sondy głębinowe oraz tzw. pale aktywne. Pod parkingiem znajdują się 24 pompy ciepła wywiercone przez Skanska na głębokość 100 m, które pozwalają na odzysk ciepła z gruntu. Budynek został postawiony na 538 palach betonowych, z których w 117 zatopiono drugą instalację służącą odzyskowi ciepła. Następnie całość – sondy gruntowe i instalację tzw. pali aktywnych zostały połączone w jedną instalację we wspólnej maszynowni.

Ocieplenie budynku magazynowego jest o ok. 50 proc. grubsze niż w standardowym budynku mieszkaniowym, co podnosi jego izolację i odporność na zmiany temperatury na zewnątrz. Budynek biurowy ma tzw. drugą skórę, czyli system szklanych żaluzji umożliwiających cyrkulację powietrza i otwierających się lub zamykających automatycznie w zależności od temperatury otoczenia i siły wiatru. Warte podkreślenia jest też to, że budynek nie jest podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. Całe zapotrzebowanie na ciepło będzie zapewnione z wykonanych instalacji budynkowych.

Efektywność energetyczną nowej siedziby Archiwum zwiększają również 142 moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy prawie 40 kWp, zamontowane przez Skanska na dachu. Przy pełnym nasłonecznieniu z instalacji można wygenerować ok. 8 proc. zapotrzebowania całego obiektu na energię. Przeciętnie, w skali miesiąca, biorąc pod uwagę okres nocny oraz zmienne warunki pogodowe układ może wyprodukować ok. 3 proc. miesięcznego zapotrzebowania. Energia wytwarzana przez panele jest wykorzystywana na potrzeby bieżącego funkcjonowania obiektu jak np. oświetlenie. Aby zapewnić stałą dostawę prądu w razie awarii, budynek został wyposażony także w system zasilania rezerwowego.

Chmielna 89

Chmielna 89, Warszawa

projekt: Epstein/Cavatina

inwestor: Cavatina Holding