TOP 15: Lipiec w architekturze i designie. Najważniejsze wydarzenia, najpopularniejsze tematy

Jesteśmy na półmetku wakacji, ale branża architektury nie ma wolnego. Podsumowujemy najważniejsze wydarzenia i tematy cieszące się największą popularnością wśród naszych czytelników w mijającym miesiącu.

1000 dni od podpisania umowy na budowę Fabryki Wody

Na początku lipca minęło 1000 dni od podpisania umowy na budowę Fabryki Wody. Redakcja Property Design przyjrzała się ogromnej inwestycji, której wartość opiewa na kwotę ponad 350 milionów złotych i sprawdziła postępy budowy. Obecnie w obiekcie trwają prace wykończeniowe.

Plac Pięciu Rogów w Warszawie w nowej odsłonie

Wraz z początkiem lipca zakończył się kolejny etap budowy Nowego Centrum Warszawy. Rozległe skrzyżowanie przecinające śródmiejski odcinek ulicy Chmielnej: Plac Pięciu Rogów zmieniło się w otwarty zadrzewiony plac z fontanną wbudowaną w elegancką posadzkę.

Powraca Teatr Letni w Szczecinie

W piątek i sobotę 29-30 lipca, odbędą się Szczecińskie Dni Otwarte, czyli oficjalne rozpoczęcie działalności zmodernizowanego Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec w Szczecinie. Po trzech latach oczekiwania na "deski" Teatru Letniego znów wróciło życie. Dzięki modernizacji szczecińskiego amfiteatru Polska zyskała jeden z najlepszych obiektów, pod względami akustycznymi i technologicznymi, w Europie.

Nowe Miasto w Krakowie: co wiemy o strategicznym projekcie miejskim?

Do 27 lipca można było zgłaszać uwagi do projektu planu Nowego Miasta. Ogromnej strategicznej inwestycji Krakowa. Wieżowce sięgające 150-metrów wysokości, funkcje mieszkalne, usługowe i biurowe, a nawet... park rzeczny. Tak mają wyglądać rejony Płaszowa i Rybitw w Krakowie. Budowa mogłaby rozpocząć się jeszcze w 2023 roku.

yestersen kończy działalność

W lipcu największy polski sklep z designem vintage zaskoczył decyzją o likwidacji showroomu i platformy online. Marka powstała w 2015 r. z inicjatywy Karola Misztala.

Finał budowy nowego gmachu Centrum Nauki Kopernik

W lipcu, niespełna dwa lata od rozpoczęcia prac budowlanych, generalny wykonawca spółka Unibep zakończyła realizację nowej Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego (PPK) w Warszawie, czyli nowego gmachu Centrum Nauki Kopernik. Projekt od samego początku, czyli od etapu konkursu na koncepcję, był prowadzony w metodologii BIM. Nowością na skalę Polski jest także zastosowana w budynku elewacja ETFE.

Hotel z czasów PRL-u zamienił się w akademik

Projektanci MIXD zaprojektowali strefy wspólne prywatnego akademika Student Depot Poznań. Akademik zlokalizowany jest w budynku po dawnym poznańskim hotelu Polonez, który był jedną z flagowych hotelarskich inwestycji lat 70., zbudowany z okazji 30-lecia PRL. Architekci stworzyli przestrzeń, która z jednej strony pokazuje design z tamtej dekady; z drugiej - jest atrakcyjna dla młodych studentów. Zachowane elementy dawnego wnętrza - jak granitowe okładziny - połączono z nowoczesnymi neonami i muralami.

Kuryłowicz & Associates projektują zielony akademik

Przy ul. Fabrycznej we Wrocławiu powstaje zielony akademik: Milestone Student Living. Za projektem stoi biuro Kuryłowicz & Associates Wrocław. Inwestycję finansuje deweloper Value One we współpracy z Nuveen Real Estate. Na dachach zaplanowano tarasy z roślinami, w części podziemnej parkingi dla rowerów.

Wybieramy najlepszą architekturę komercyjną!

Trwa konkurs Prime Property Prize 2022. W tym roku nagrody wręczone zostaną w 12 kategoriach, w tym - tradycyjnie już - w kategorii Architektura, gdzie nagrodę wręcza portal Property Design. Prezentacje nominowanych inwestycji cieszyły się dużą popularnością wśród czytelników.

W zabytkowym Starym Dworcu w Katowicach otwiera się cowork

Na rewitalizację tych przestrzeni mieszkańcy Katowic czekali od lat! W zabytkowym budynku Starego Dworca w Katowicach otworzy się największy cowork w śródmieściu. Już w sierpniu w Katowicach, w budynku Starego Dworca z 1859 roku otworzy się nowy oddział Cluster Offices. To ponad 2000 m2 zaprojektowanych według najnowszych trendów Future of Work.

PKO BP w Fabryce Norblina zachwyca... designem

W Fabryce Norblina na warszawskiej Woli ruszył oddział 8 PKO Banku Polskiego. Oddziały tego typu oferują obsługę w nietypowych wnętrzach nawiązujących do lokalnych tradycji, wypełnione są nowinkami technologicznymi. To trzecia placówka banku w ramach projektu PKO Koncept – po warszawskim Ursynowie i kompleksie Brama Miasta w Łodzi.

Polska pracownia z szansą na duży projekt w Pradze

23 pracowni architektonicznych z dziewięciu krajów zgłosiło się do międzynarodowego konkursu na kolej linową w Pradze. Właśnie poznaliśmy finałową piątkę. Wśród niej znalazła się polska pracownia DWAA Architekci. Zwycięzca zostanie ogłoszony w sierpniu br.

Chorwacja czekała na ten most 25 lat!

We wtorek 26 lipca w Chorwacji oficjalnie otwarty został most Pelješac. Konstrukcja połączyła półwysep o tej samej nazwie i Dubrowik z resztą kraju. Do tej pory Dubrowik nie miał bezpośredniego połączenia z pozostałym terytorium Chorwacji - by się do niego dostać, trzeba było wjeżdżać do Bośni i Hercegowiny.

Przyjrzeliśmy się największym parkom rozrywki i aquaparkom w Polsce

Fabryka Wody w Szczecinie ma być najnowocześniejszym parkiem wodnym w Polsce, ale ostatnie lata obfitowały w liczne otwarcia parków rozrywki, które pod względem atrakcji i zainwestowanych pieniędzy przebijały siebie nawzajem. Wymienić wystarczy chociażby parki Majaland Warszawa, Mandoria Miasto Przygód czy Suntago Wodny Świat. Redakcja #PropertyDesign przyjrzała się parkom rozrywki i aquaparkom, które niedawno oddano do użytku oraz tym, na które trzeba jeszcze poczekać.

Hotel Warszauer łamie status quo na rynku

Zaglądamy do wnętrz butikowego hotelu Warszauer na krakowskim Kazimierzu. To właśnie tam, tuż obok cmentarza Remuh, Placu Nowego i Starej Synagogi, między dwoma budynkami - 4-kondygnacyjną kamienicą a XVII – wieczną Synagogą Kupa - od wiosny 2022 r. funkcjonuje butikowy Hotel Warszauer. Wyjątkowość tego obiektu to wynikowa kameralnej bryły, wysublimowanego designu, pasji do podróży właścicielki - Marty Gajewskiej-Sąsiadek oraz domowej atmosfery, na której tak zależało twórczyni hotelu.