TOP 15: Najwyższe budynki w Unii Europejskiej. Aż cztery są z Polski!

Gdzie znajdują się najwyższe budynki w Unii Europejskiej? Jaką mają wysokość? Ile zajmują pięter? Zobaczcie ranking najwyższych budynków w Unii Europejskiej. Na samym szczycie listy znajduje się warszawski Varso Tower.

REKLAMA

Budujemy coraz więcej nowoczesnych budynków, których ostatnie piętra "sięgają nieba". W wielu europejskich stolicach drapacze chmur górują nad otoczeniem, imponując wielkością i rozmachem stawianych konstrukcji. Stają się więc często symbolem i wizytówką miasta, w którym zostały wzniesione.

Na terenie Unii Europejskiej mamy obecnie sporo wieżowców mających trzydzieści, a nawet czterdzieści czy pięćdziesiąt pięter. Najwyższe z nich znajdują się między innymi w Polsce, w Niemczech, w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech oraz w Austrii. Pierwsze miejsce należy do budynku Varso Tower w Warszawie, który ma wysokość 310 metrów.

Najwyższe budynki w Unii Europejskiej (z uwzględnieniem Wielkiej Brytanii, która niedawno opuściła Unię, ale w naszym zestawieniu ją pozostawiliśmy) :

1. Varso Tower w Warszawie

Wysokość: 310 m

Liczba pięter: 53

Rok budowy: 2021

53-piętrowy budynek zwieńczony iglicą powstał w wielokrotnie nagradzanej pracowni Foster + Partners, która słynie z przełomowych projektów wpisujących się w nurt zrównoważonego rozwoju. Pomimo swojej skali, Varso Tower to jeden z najbardziej zielonych budynków w Polsce. Posiada certyfikat proekologiczny BREEAM z najwyższą możliwą oceną „Outstanding”, jak również pierwszy w Europie precertyfikatem WELL Core & Shell oceniającym jego wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi.

Wieżowiec jest częścią wielofunkcyjnej inwestycji Varso Place, realizowanej w centrum Warszawy przez firmę HB Reavis i oferującej biura, hotel, centrum innowacji oraz pasaż handlowo-usługowy.

2. The Shad w Londynie

Wysokość: 309,6 m

Liczba pięter: 72

Rok budowy: 2000

Nowoczesny, szklany drapacz chmur The Shard wzniesiono na miejscu 25-piętrowego biurowca Southwark Towers. Został zaprojektowany przez włoskiego architekta Renzo Piano. W budynku znajdują się biura i luksusowe mieszkania z najwyższej półki. The Shard można zobaczyć prawie z każdego miejsca w Londynie. Znajduje się w pobliżu London Bridge.

3. Commerzbank Tower we Frankfurcie

Wysokość: 259 m

Liczba pięter: 56

Rok budowy: 1997

Commerzbank Tower został zaprojektowany przez pracownię architektoniczną Foster and Partners. Obecnie jest najwyższym budynkiem w Niemczech. Budowa obiektu rozpoczęła się w 1994 roku i trwała trzy lata. Zapewnia on powierzchnię biurową dla siedziby Commerzbanku. Z powodu nowej technologii użytej do ogrzewania i ochładzania pomieszczeń budynek nazywany był "Ekologicznym wieżowcem".

4. Messeturm we Frankfurcie