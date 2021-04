TOP 15: Ranking najciekawszych projektów mixed-use w kraju

W całej Polsce powstają i są planowane inwestycje typu mixed-use. Przedsięwzięcia, które przewidują kilka funkcji w obrębie jednego projektu, coraz częściej postrzegane są jako przyszłość architektury miejskiej. Prezentujemy subiektywny TOP 15 najciekawszych z nich!

REKLAMA

Budynki - lub częściej kompleksy budynków - łączące w sobie kilka funkcji urastają do rangi przyszłości miejskiej architektury. Funkcjonalne, pełne zieleni i miastotwórcze wpisują się w wizję miasta, które przede wszystkim zapewnia wygodę jego mieszkańcom i łatwy dostęp do wszystkiego, co niezbędne.

Przeczytaj także >> TOP 10: Na te projekty czeka cała Warszawa. Oto największe inwestycje publiczne stolicy

Quorum we Wrocławiu

Projekt: Cavatina Architects; inwestor: Cavatina Holding

Quorum to największy projekt mixed-use we Wrocławiu. Nowoczesny kompleks zaoferuje blisko 100 tys. mkw. wielofunkcyjnej powierzchni do pracy, życia i rekreacji.

Pierwszym etapem kompleksu jest budynek D łączący nowoczesną architekturę z odnową istniejącego już obiektu wykonanego w zabytkowej cegle. Obiekt zaoferuje swoim przyszłym najemcom ponad 16 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A, rozmieszczonej na 6 kondygnacjach. Na terenie budynku znajdą się liczne udogodnienia takie jak parking na ponad 280 samochodów oraz wewnętrzne, zielone patio, które pozwoli na relaks w czasie dnia pracy.

Równolegle rozpoczęła się już realizacja 24-kondygnacyjnej wieży, w której zaprojektowano ponad 330 apartamentów na wynajem o najwyższym standardzie wykończenia. Na terenie inwestycji znajdą się mieszkania 2-pokojowe, jak również kawalerki i lokale 3-pokojowe, z których rozpościerać będzie się widok na spektakularną panoramę miasta.

W parterze obiektów kompleksu od strony wschodniej, północnej i zachodniej znajdą się lokale usługowe. Na podium całego kompleksu oraz na poziomie czwartej kondygnacji zaprojektowano dostępne dla wszystkich pracowników i mieszkańców tarasy i zielone przestrzenie. Ponadto od południowej strony budynku D, po przeciwnej stronie ulicy, powstaną ogólnodostępne tereny zielone oraz deptak.

Zakończenie prac przy pierwszym budynku biurowym zaplanowane jest na I kwartał 2022 roku, zaś przy wieży mieszkaniowej w I kw. 2023.

Nowy Rynek w Poznaniu

Projekt: Macków Pracownia Projektowa, Medusa Group, JEMS Architekci; inwestor: Skanska Property Poland

Nowy Rynek to projekt, który docelowo będzie składał się z 5 budynków o różnej funkcjonalności, a jego całkowita powierzchnia użytkowa wyniesie ponad 100 tys. mkw. Inwestycja jest przykładem połączenia innowacyjnych rozwiązań przy jednoczesnym zachowaniu tradycji i charakteru miejsca, w którym powstaje.