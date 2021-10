TOP 20: Biurowce w budowie. Te bryły odmienią krajobraz polskich miast

Skyline polskich miast w przeciągu ostatnich 20 lat zmienił się nie do poznania. Ta rewolucja trwa do dziś. Warszawa, Katowice, Łódź, Gdańsk - to tu buduje się najwięcej biurowych brył. Na jakie projekty czekamy? Odpowiedź poniżej!

Biurowce w budowie. Te bryły odmienią krajobraz polskich miast:

The Bridge / Warszawa

projekt: UNStudio przy współpracy z Polsko Belgijską Pracownią Architektury Projekt / inwestor: Ghelamco

The Bridge to najnowszy projekt Ghelamco. Liczący 174 metry wieżowiec stanie tuż obok dawnej siedziby wydawnictwa Bellona. Oba budynki zostaną połączone wspólnym lobby, tworząc niespotykaną dotychczas kompozycję na polskim rynku. Koncepcję architektoniczną wieżowca opracowała holenderska pracownia UNStudio przy współpracy z Polsko Belgijską Pracownią Architektury Projekt.

The Bridge zaoferuje 47 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej. Liczący 40 pięter budynek będzie wyposażony w około 280 miejsc parkingowych oraz udogodnienia dla rowerzystów (przewidziano dla nich 147 miejsc oraz szafki i prysznice). Posiadać będzie także najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i proekologiczne. W budynku znajdą się m.in.: ładowarki do samochodów elektrycznych oraz specjalny parking dla elektrycznych jednośladów (rowerów i hulajnóg) z 20 miejscami do ładowania. Zostanie w nim także wdrożony system operacyjny (opracowany przez Ghelamco), pozwalający na efektywne zarządzanie kontrolą dostępu oraz rozwiązania podnoszące jego bezpieczeństwo w razie epidemii (m. in. wirusobójcze lampy UV, które zostaną umieszczone w windach i centralach wentylacyjnych). Budynek będzie certyfikowany w systemach WELL i BREEAM – i Green Building Standard. Będzie posiadał także certyfikat „Obiekt bez barier”.

Co ważne, budynek Bellony – którego elewacja w 2016 roku została pieczołowicie odrestaurowana – będzie zachowany i połączony z wieżą. Dzięki temu powstanie symboliczny most łączący dawną architekturę z nowoczesnym budynkiem. Efektem tego połączenia będzie nietuzinkowe lobby, które zepnie oba budynki. Przewidywany termin zakończenia budowy The Bridge to koniec 2024 r.

Forest / Warszawa

projekt: HRA Architekci / inwestor: HB Reavis

Kampus biurowy Forest to druga, po wieżowcach Varso Place, największa inwestycja HB Reavis w Polsce. Budynki powstające w Warszawie na pograniczu Woli, Śródmieścia i Żoliborza zaoferują 78 000 mkw. przestrzeni pracy, ogólnodostępne partery z gastronomią i usługami oraz zielone patio dla pracowników biur i sąsiadów. Inwestycję HB Reavis zaprojektowała pracownia HRA Architekci.

To jeden z największych projektów biurowych powstających obecnie w Europie i jeden z najbardziej zielonych w Polsce. Forest zapewni zdrowe i kreatywne warunki pracownikom różnych pokoleń i specjalizacji – zarówno korporacjom jak i start-upom. Z myślą o tych pierwszych zaplanowano największą w stolicy powierzchnię biurową na jednym piętrze (niemal 8 000 mkw.). Z kolei młodzi przedsiębiorcy docenią możliwość elastycznego wynajmu przestrzeni biurowej oraz dużą przestrzeń coworkingową i mniej formalną atmosferę miejsca, w którym życie toczy się również po godzinach pracy. Z myślą o lokalnej społeczności, na parterach ulokowane zostaną restauracje i kawiarnie, a pomiędzy budynkami – przechodni plac i tereny zielone wielkości dwóch boisk piłkarskich. Łącznie zasadzonych zostanie tu około 400 drzew i krzewów.