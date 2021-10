TOP 20: Warszawa w budowie – oto najciekawsze projekty, które odmienią miasto

Miastotwórcze projekty mixed-use, inwestycje biurowe tworzone z odpowiedzialnością za przestrzeń miejską, obiekty kulturalne, modernizacje placów i parków miejskich - dzieje się w Warszawie! Zobaczcie nasz ranking.

REKLAMA

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie będzie jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych najbliższych lat w stolicy. Budynek wpisze się w pustkę przed budynkiem Pałacu Kultury i Nauki i ma być wizytówką miasta. Za projekt muzeum odpowiada pracownia Thomas Phifer and Partners.

W obiekcie, poza funkcją muzealną znajdą się również sala kinowa na 150 osób, księgarnia oraz bistro. Na ogólnodostępnym poziomie 0, poza przestrzeniami wystawienniczymi zaplanowana jest również przestrzeń edukacyjna i audytorium. Minimalistyczna architektura budynku nawiązuje do podstawowych form geometrycznych i charakteryzuje się czystą formą bryły.

Przeczytaj także >> TOP 30: Designerskie biura. Najciekawsze realizacje 2021 roku

Budynek tworzą dwa prostopadłościany, które kontrastują ze sobą wielkością i ustawieniem. Szczególną rolę w architekturze Muzeum odgrywa biały beton architektoniczny, będący głównym materiałem elewacyjnym, a nad którego kolorem pracowano przez wiele miesięcy.

– Gmach, który będzie dawał ludziom poczucie przejrzystości, otwartości, będzie wciągał do środka, a nie stanie się barierą – musi być obecny na placu w taki oto zapraszający sposób. Obiekty rozmieszczone na parterze budynku muszą być całkowicie widoczne z zewnątrz, tak, by stawały się częścią życia miasta, częścią życia ludzi tędy chodzących. Potrzebujemy tu otwartego planu, otwartych galerii. Te same cechy ma mieć także przestrzeń ogólnodostępna na parterze – te miejsca, gdzie ludzie przychodzą, by się spotkać, by rozmawiać, by uczestniczyć w wydarzeniach. Mamy się tu czuć wolni, niezobligowani do robienia czegoś konkretnego, niezobligowani do wydawania pieniędzy – mówi o swoim projekcie arch. Thomas Phifer.

Budowa ma zakończyć się w 2023 roku.

Ogrody Ulricha

Historia Ogrodów sięga aż 1805 roku, kiedy to Jan Bogumił Ulrich założył pierwsze gospodarstwo ogrodnicze w Warszawie. W kolejnych latach na terenie obiektu powstały charakterystyczne żelazne szklarnie, które słynęły z uprawy tropikalnej roślinności i egzotycznych owoców. Zrewitalizowana przestrzeń zyska nowe funkcje, w tym rekreacyjną oraz kulturalną, a także zostanie wzbogacona o strefę gastronomiczną i dodatkowe wyposażenie.

Jak będzie wyglądał rozbudowany i odnowiony kompleks? Utworzą go Szklarnie i Park Ulricha, Ogród Codzienny, Willa Ulricha oraz Zielona Chata. Koncepcja zakłada zachowanie historycznych elementów, takich jak ceglane kominy, ściany szczytowe czy część piwniczna, jak również zastosowanie nowoczesnych ekologicznych rozwiązań. W szklarni zachodniej znajdzie się strefa gastronomiczna z różnorodną i zdrową żywnością, zaś szklarnia wschodnia stanie się miejscem do pracy i wspólnego spędzania czasu w otoczeniu zieleni.