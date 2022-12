TOP 35: Największe inwestycje ogłoszone w 2022 roku. Nie tylko Ustroń i Big Boy

Najwyższy budynek Trójmiasta, koncepcja Centralnego Portu Komunikacyjnego, rozbudowa Uzdrowiska Ustroń - rok 2022 obfitował w gorące newsy z branży architektonicznej. Przyjrzeliśmy się największym i najciekawszym inwestycjom ogłoszonym w mijającym roku.

Uzdrowisko Ustroń zostanie rozbudowane

Uzdrowisko "Ustroń" - kultowe dzieło wybitnych polskich architektów, Henryka Buszko, Aleksandra Franty oraz Tadeusza Szewczyka - zostanie rozbudowane. We wrześniu zaprezentowano koncepcję projektu Franta Group i KWK Promes.

Uzdrowisko

Budynki w kształcie piramid w Ustroniu Zawodziu powstawały sukcesywnie od lat 60. do lat 90. XX wieku. W ramach kompleksu leczniczo-sanatoryjnego zbudowano łącznie 17 z planowanych 28. Nigdy nie ukończono budowy całego kompleksu. Ostatnie obiekty oddano do użytku po 1990 roku. Tę wyjątkową dzielnicę uzdrowiskową stworzyło trio: Henryk Buszko, Aleksander Franta oraz Tadeusz Szewczyk.

Jak zmieni się Uzdrowisko?

- Na dachach obiektów pojawi się zieleń, a klinowce zostaną podcięte przy ziemi. Zależy nam na jak najmniejszej ingerencji w przyrodę, nie chcemy m.in. podcinać systemów korzeniowych. Loggie mają za zadanie w sposób zrównoważony gospodarować światłem słonecznym – mówi Robert Konieczny, KWK Promes.

Nowy wysokościowiec od Medusa Group zmieni skyline Warszawy

Przeszklona fasada przypominająca plisowaną spódnicę stworzy pulsującą w rytm miasta pionową arterię. 34-kondygnacyjny biurowiec Upper One zaprojektowany przez pracownię Medusa Group powstanie w centrum Warszawy, u zbiegu ul. Grzybowskiej i al. Jana Pawła II, w miejscu nieczynnego Atrium International.

fot. mat. pras.

Upper One zamknie widok południowej osi alei Jana Pawła II, która stopniowo odgina się w kierunku północnym za rondem ONZ. 135-metrowy biurowiec otoczony niższą zabudową, będzie widoczny z dużej odległości. W ramach tej samej inwestycji tuż obok powstanie również wysoki na 55 metrów hotel.

Wstępna koncepcja Foster + Partners na Centralny Port Komunikacyjny

Planom powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli węzła przesiadkowego, który łączyłby transport lotniczy, kolejowy i drogowy kontrowersje towarzyszą w zasadzie od momentu ogłoszenia inwestycji.

fot. mat. pras.

Przedsięwzięciu z pewnością nie można zarzucić braku ambicji: w założeniu ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną. Wątpliwości budzi jednak m.in. sama lokalizacja CPK, kontrowersje towarzyszą również kwestii wywłaszczania nieruchomości pod port. Niedawno w przestrzeni medialnej pojawiły się także informacje – określone później przez wiceministra funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnika rządu ds. CPK Marcina Horałę jako "nie mające żadnej wagi" – o tym, jakoby realizacja hubu komunikacyjnego stała pod znakiem zapytania.

Jednak 10 listopada podpisana została umowa z konsorcjum Foster + Partners i Buro Happold, które zostało wybrane na master architekta CPK. Komunikat prasowy o podpisaniu umowy opublikowała również sama pracownia Foster + Partners. Oferta Foster + Partners i Buro Happold pokonała oferty sław architektury z całego świata. Do dialogu konkurencyjnego zakwalifikowało się również m.in. konsorcjum Zaha Hadid i WSP UK Limited.

Jest pozwolenie na budowę Big Boy'a w Gdańsku

Big boy Building to znana mieszkańcom Trójmiasta inwestycja, którą Grupa Hossa zapowiada od 15 lat. Po kilkunastu latach oczekiwania inwestor otrzymał pozwolenie na budowę.

fot. mat. pras.

Obiekt powstanie na gdańskim Przymorzu. Na niższych kondygnacjach znajdzie się hotel, zaś wyższe zajmą mieszkania. Choć pierwotnie zapowiadano, że bryła będzie miała 202,5 metra, finalnie stanęło na 99 m. Wszystko wskazuje na to, że będzie to trzeci najwyższy budynek w Trójmieście, tuż po Olivii Star (156 m) i Sea Towers (125,5 m).

Za projekt architektoniczny odpowiada architekt Grupy Hossa, Marcin Woyciechowski.

Rewitalizacja kopalni KWK Wieczorek w Katowicach

Budynki po dawnej kopalni KWK Wieczorek w Katowicach zostaną poddane rewitalizacji. Tam, gdzie kiedyś prężnie działał przemysł, niebawem powstanie HUB Gamingowo-Technologiczny. W konkursie na projekt kompleksu zwyciężyła pracownia AMC Andrzej M. Chołdzyński.

fot. mat. pras.

– Jestem przekonany, że za kilka lat projekt, jakim jest powstanie Dzielnicy Nowych Technologii będzie mógł być porównywany do rewitalizacji terenów po kopalni Katowice, a tym samym powstania Strefy Kultury. Na terenie należącym wcześniej do kopalni Wieczorek powstanie nowoczesne centrum technologiczno-gamingowe. Przekształcenie tych miejsc w przestrzeń dla sektora nowoczesnych technologii pozwoli nam wrzucić szósty bieg i stanie się kolejnym kamieniem milowym w rozwoju Katowic – ocenia Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Muzeum Narodowe w Warszawie będzie rozbudowane

W 2022 r. poznaliśmy wyniki konkursu na rozbudowę Centrum Konserwatorsko-Magazynowego Muzeum Narodowego w Warszawie. Wygrał projekt przygotowany przez pracownię architektoniczną P2PA z Wrocławia.

fot. mat. pras.

Architekci rozprawili się w swojej koncepcji z klasyczną, przestarzałą dualistycznością muzeum, jako obiektu będącego jednocześnie otwartym i zamkniętym dla odwiedzających. Przedstawili propozycję budynku, który "dąży do realizacji postulatów otwartości i inkluzywności charakterystycznych dla przestrzeni parkowej i współczesnego muzealnictwa". W wizji architektów, na zewnątrz muzeum powstanie przestrzeń o rekreacyjnym charakterze, pełniąca jednocześnie rolę parkowego wejścia do budynku muzeum.

Kultowy Fandom we Wrocławiu przejdzie metamorfozę

Wrocławski pawilon Fandom przy placu Grunwaldzkim 6 jest częścią tzw. Manhattanu. Budynek powstał pod koniec lat 70-tych jako część pawilonów usługowo-handlowych ciągnących się wzdłuż esplanady. W 2022 r. rozpoczął się remont tego kultowego obiektu.

fot. mat. pras.

W obiekcie powstanie księgarnia, restauracja i niewielki sklep. W piwnicy powstaną sale: sportowa i wielofunkcyjna, ta druga na konferencje, warsztaty, spotkania. Zaś na piętrze znajdą się biura. Remont zaplanowano na 2 lata. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia Archit.

Najwyższy budynek w Radomiu od Kuryłowicz&Associates

Przy ulicy Jacka Malczewskiego w Radomiu powstanie nowa inwestycja projektu Kuryłowicz & Associates. Architektura nawiąże do tradycji radomskiego modernizmu, a także do malarstwa znakomitego radomianina Jacka Malczewskiego. Budynek został zaprojektowany w formie 14-kondygnacyjnej wieży, która stanie się dominantą przestrzenną otoczoną dwukondygnacyjną częścią cokołową mieszczącą usługi. To będzie najwyższy budynek w mieście.

fot. mat. pras.

W centrum Łodzi stanie 72-metrowy wieżowiec. Naprzeciwko Golden Tower

W centrum Łodzi, naprzeciwko inwestycji Golden Tower powstanie nowy wieżowiec, tworząc ze wspomnianą inwestycją swoistą bramę po obu stronach al. Piłsudskiego. Wysoki na 72 metry wieżowiec zrealizuje OPG Property Professionals, inwestor m.in. OFF Piotrkowska.

fot. mat. pras.

Za projekt architektoniczny wieżowca odpowiada Design Lab Group - ta sama pracownia, która zaprojektowała bryłę stojącej naprzeciwko Golden Tower. Wieżowce będą miały tę samą wysokość, co pozwoli im stworzyć duet na kształt wspomnianej wcześniej bramy.

Zabytkowa poczta w Krakowie przestanie być pustostanem

Zeitgeist Asset Management podjął się przywrócenia do życia zabytkowego budynku dawnego Głównego Urzędu Pocztowego w Krakowie. Obiekt, który od lat jest pustostanem stanie się luksusowym hotelem. Prace będą przebiegać pod opieką konserwatora zabytków. Za projekt architektoniczny odpowie pracownia BE DDJM Architekci.

fot. mat. pras.

Inwestorowi zależy, aby budynek przekształcony w hotel, stał się miejscem otwartym i przyjaznym dla mieszkańców. Planuje stworzyć tu m.in. nowy wewnętrzny dziedziniec oraz stylowy bar i restaurację, które będą się mieścić na parterze. Prowadzone są rozmowy na temat uruchomienia części wystawo-muzealnej, poświęconej historii Poczty Polskiej. Na drugim piętrze będą znajdować się przestrzenie, które mogłyby służyć m.in. jako sale konferencyjne lub pomieszczenia na koncerty kameralne lub wystawy. W planach jest również przywrócenie tarasu widokowego, który dawniej znajdował się w miejscu obecnej kopuły.

Jest koncepcja na Plac Czerwonych Gitar w Gdańsku

Koncepcja przygotowana przez krakowską pracownię Saneccy zajęła pierwsze miejsce w konkursie na zagospodarowanie przestrzeni Placu Czerwonych Gitar w Gdańsku. Zwycięski projekt zakłada stworzenie wielofunkcyjnej, otwartej przestrzeni miejskiej. W projekcie zawarto także innowacyjne rozwiązanie – ekologiczny trejaż, pełniący funkcję ogrodu deszczowego.

fot. mat. pras.

Planowana metamorfoza Placu Czerwonych Gitar odmieni przestrzeń dotąd kojarzącą się przede wszystkim z „pieszym tranzytem” między dworcem kolejowym a al. Grunwaldzką. Serce Wrzeszcza Górnego ma stać się wizytówką dzielnicy i perełką na mapie miasta.

To będzie najwyższy budynek Lublina. Wspólny projekt pracowni z Polski i Chin

Morwowa Tower to 18 kondygnacyjna wieża mieszkalno-usługowa o wysokości 55 m. Inwestycja Lalak Development w 2022 r. uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę. Za projekt odpowiedzialne jest polsko-chińskie konsorcjum 10illusions: Kożuchowski Architekci, MAG Architekci, 10illusions China i AlfaProjekt.

fot. mat. pras.

W Kaliszu powstanie proekologiczne osiedle wielorodzinne nad rzeką Prosną

Przy ul. Długosza, nad rzeką Prosną w Kaliszu powstanie osiedle budynków wielorodzinnych. We wrześniu 2022 r. rozstrzygnięto konkurs architektoniczny organizowany przez władze miasta oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Zwyciężyła koncepcja poznańskiej pracowni todos.architekci.

fot. mat. pras.

- Chcemy pokazać, że miasto i jego spółka może kreować trendy w zakresie dobrego, dostępnego, zrównoważonego i odpowiedzialnego tworzenia przestrzeni dla zabudowy mieszkaniowej. Dobrze zaprojektowane osiedla to niestety nadal rzadkość - mówi przewodniczący sądu konkursowego, prezydent Kalisza Krystian Kinastowski.

Ghelamco z nowym biurowcem w Warszawie

VIBE – tak nazywa się nowy projekt Ghelamco, którego budowa rozpoczęła się w 2022 r. w samym sercu biznesowego centrum Warszawy, na Woli. Kompleks stanowić będą dwa niezależne budynki. Pierwszy z nich, 11-piętrowy budynek narożny u zbiegu ulic Towarowej i Kolejowej, zostanie oddany do użytku jako pierwszy w I kw. 2024 roku i zaoferuje 15 tys. mkw. powierzchni najmu. W drugim etapie inwestycji, planowanym na koniec 2025 r., powstanie 95 m wieża, sąsiadująca ze zrealizowanym przez Ghelamco kompleksem The Warsaw HUB. Za projekt odpowiada pracownia PIG Architekci.

fot. mat. pras.

Na poprzemysłowych terenach Poznania powstaje osiedle spod kreski APA Wojciechowski

Na niezagospodarowanym terenie poprzemysłowym w Poznaniu o powierzchni 15 hektarów powstanie nowoczesna, zróżnicowana zabudowa mieszkaniowo-usługowa spod kreski APA Wojciechowski. Trwa pierwszy etap poznańskiej inwestycji Vastint.

fot. mat. pras.

Portowo to nowoczesne i zróżnicowane osiedle mieszkaniowe w Poznaniu. Docelowo w całym projekcie powstanie 47 budynków, w których znajdzie się blisko 1800 mieszkań. Wśród nich znajdą się zarówno małe, wygodne kawalerki i lokale dwupokojowe, jak i trzy- i czteropokojowe mieszkania rodzinne oraz duże, pięciopokojowe apartamenty. Realizacja osiedla rozpoczęła się od wybudowania jedenastu budynków mieszkalnych o zróżnicowanej wysokości, w których znajdzie się 378 mieszkań.

Uniwersytet Warszawski będzie miał nowy budynek

Przy ul. Bednarskiej 2/4 powstanie budynek naukowo-dydaktyczny, z którego korzystać będą wydziały Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownia BBGK odpowiedzialna za projekt pod koniec 2022 r. otrzymała pozwolenie na budowę.

fot. mat. pras.

Projekt BBGK Architekci nawiązuje do architektury istniejących gmachów kampusu oraz włącza zieleń do struktury budynku. Koncepcja została doceniona przez sąd konkursowy za połączenie z budynkiem dawnej Łaźni Teodozji Majewskiej oraz układ przestrzenny, który zgodnie z koncepcją będzie mógł później ewoluować. W ocenie projektu podkreślono także aspekty związane z energooszczędnością i ekologią.

Hotel w dawnym sanatorium w Nałęczowie

Do przyszłego roku mają potrwać prace przy przebudowie sanatorium MSWiA w Nałęczowie. W obiekcie powstanie czterogwiazdkowy hotel „Sanatorium Milicyjne Nałęczów”. Plany są niezwykle ambitne, gdyż stylistyka ma nawiązywać do czasów PRL-u. W tym celu podjęto współpracę z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie.

fot. mat. pras.

Nowy właściciel obiektu podkreśla, że projekt jest wyjątkowy, jedyny i niepowtarzalny, a jednocześnie z artystyczną duszą. W hotelu znajdzie się około 300 pokoi i apartamentów mających od 18 do 49 mkw., basen, SPA, centrum rehabilitacyjne, kręgielnia, centrum konferencyjne, restauracja, bar na tarasie z przepięknym widokiem na miasto i bardzo dużo zieleni.

Historyczna fabryka Scheiblera w Łodzi wreszcie idzie do rewitalizacji. Nowy właściciel ma ambitny plan

Dawna Fabryka Scheiblera znajdująca się przy ulicy Przędzalnianej 71 w Łodzi, odzyska swój dawny blask, dzięki Money Square Investment.

fot. mat. pras.

Stara fabryka przeznaczona będzie głównie na lokale mieszkaniowe, ale w części, choć mniejszej – także usługowe. Jeśli chodzi o pozostałe budynki: ambulatorium, dom Wendischa czy garaże planowany jest na tym terenie ryneczek oraz lokale gastronomiczne. Po rozpoczęciu prac będziemy oczywiście prowadzić rozmowy z docelowymi najemcami, ale już dziś mogą się oni do nas zgłaszać ze swoimi konceptami, do czego serdecznie zachęcamy. Zależy nam, aby charakter działalności najemców był spójny z klimatem miejsca i potrzebami mieszkańców – nie zamykamy się przy tym też na „niszowe” usługi, jak np. pracownie krawieckie czy szewskie, które podkreślałyby szczególną historię tego miejsca i promowały usługi lokalnych przedsiębiorców – podkreśla inwestor Dariusz Jagusiak.

W Pobierowie powstanie nowy 4-gwiazdkowiec

W Pobierowie, 300 metrów od plaży, powstanie 4-gwiazdkowy hotel z tarasem dachowym i zewnętrznym basenem, Linea Mare. Hotel będzie miał pow. zabudowy 2799,20 mkw. i pięć kondygnacji, z których ostatnia zajmować będzie tylko część budynku, umożliwiając wyjście na taras. Za projekt architektury i wnętrz odpowiada wrocławskie biuro Q2Studio, które specjalizuje się w projektach obiektów hotelowych.

fot. mat. pras.

JEMS Architekci pracują nad modernizacją siedziby centralnej BGK w Warszawie

Gmach siedziby Banku Gospodarstwa Krajowego to reprezentacyjny budynek znajdujący się w centrum Warszawy, przy skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich i Nowego Światu. Z okazji 100-lecia powstania ma przejść modernizację według projektu pracowni JEMS Architekci. Projekt ma przywrócić świetność monumentalnych wnętrz oraz podkreślić niezwykły charakter architektury lat 30. XX wieku.

fot. mat. pras.

Konior Studio zaprojektuje Akademię Muzyczną w Krakowie

Pracownia Konior Studio zwyciężyła w konkursie na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego przy ul. Skrzatów w Krakowie.

Nieregularnie ułożone, proste bryły formują pierzeje wzdłuż osi Północ – Południe tworząc sekwencję ogólnodostępnych przestrzeni publicznych. Od strony miasta ich początek wyznacza reprezentacyjny plac zaakcentowany wieżą prowadzący do głównego wejścia. Kontynuację placu stanowi obszerne foyer, które łączy obie pierzeje i dostępne dla publiczności sale koncertowe. Przeszklone ściany otwierają wnętrze na zielony dziedziniec. Agora jest wewnętrzną przestrzenią uczelni przeznaczoną do odpoczynku i plenerowych wydarzeń. Służą temu zacienione łąki i umieszczony na wzniesieniu amfiteatr. Do wnętrza dziedzińca prowadzą bramy ukształtowane między budynkami, pod łączącymi je przewiązkami. Bramy umożliwiają swobodne poruszanie się po terenie jak również wydzielenie agory z ogólnodostępnego obszaru - czytamy w opisie projektu.

Praska Bohema się rozrośnie. To dalszy etap rewitalizacji dawnej fabryki Polleny Urody

Firma Okam otrzymała pozwolenie na budowę kolejnych etapów inwestycji Bohema – Strefa Praga: nowych budynków mieszkalno-usługowych i biurowych, które zbudowane zostaną od podstaw. Inwestor otrzymał także prawomocne pozwolenie zamienne na rewitalizację historycznego kompleksu w ramach Etapów D i E inwestycji składających się z budynku Produkcyjnego, Magazynu Centralnego, Wieży, Pudełkarni, Budynku Elektryka a także rewitalizacji Budynku Zarządu Fabryki.

fot. mat. pras.

W centrum Łodzi powstaną trzy wieżowce zamiast jednego biurowca

Projekt bazujący na przepisach specustawy mieszkaniowej zmieni oblicze ścisłego centrum Łodzi. Przy al. Piłsudskiego 22, między ul. Kilińskiego a ul. Sienkiewicza (naprzeciwko Galerii Łódzkiej), deweloper Prime Łódź 1 chce wznieść zespół wysokich budynków mieszkalnych z handlem i usługami. Wyburzony ma zostać budynek biurowy Łódź 1, zwany biurowcem Philipsa lub Infosysu.

fot. mat. pras.

Koncepcję architektoniczną nowej inwestycji Prime Łódź 1 przygotowała krakowska pracownia Loesch + Partnerzy.

Chapman Taylor projektuje w Pobierowie

W Pobierowie, nieopodal Hotelu Gołębiewskiego, powstanie kolejna bryła hotelowa - Pinea Resort z hotelem Hilton. Będą to trzy siedmiopiętrowe budynki, w których znajdzie się miejsce dla 300 apartamentów. Z inwestycją związani są Champan Taylor, Paweł Grobelny i pracownia ELD.

fot. mat. pras.

Nizio Design International z umową na projekt dla Radiostacji Gliwice

W unikalnych zabudowaniach Radiostacji Gliwice powstanie nowoczesny ośrodek muzealny. Muzeum w Gliwicach podpisało już umowę z pracownią architektoniczną Nizio Design International, która przygotuje projekt modernizacji zabytkowego zespołu urbanistycznego.

Radiostacja Gliwice jest wpisana na listę Pomników Historii, na której znajdują się obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych dla dziedzictwa kulturowego Polski. Leży również na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, który jest częścią Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego.

Zbudowana w latach trzydziestych minionego wieku drewniana wieża antenowa jest najwyższym tego typu obiektem w Europie. Zachowała się wraz z kompleksem trzech budynków zaplecza, w tym z częścią oryginalnego wyposażenia. – Jest to miejsce Prowokacji Gliwickiej z 31 sierpnia 1939 roku, będącej symbolem początku II wojny światowej. Tutaj dokonano też drastycznego mordu politycznego – członkowie niemieckich służb specjalnych zamordowali Franza Honioka, powstańca śląskiego, członka Związku Polaków w Niemczech, polskiego patriotę, uznawanego za pierwszą ofiarę II wojny światowej – przypomina Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach.

Prezentacja Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny

Jeśli władze Starogarda Gdańskiego zdobędą środki na budowę, Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny powstanie na Stadionie Miejskim w miejscu starego hotelu. Projekt MC Architekci zakłada budowę m.in. dwukondygnacyjnego, częściowo przeszklonego budynku z efektowną rampą prowadzącą na dach z tarasem widokowym i wewnętrznym ogrodem.

fot. mat. pras.

Rewitalizacja zabytku, taras widokowy i nowoczesny design. Nowa inwestycja we Wrocławiu

Francuski deweloper Bouygues Immobilier postawi przy we Wrocławiu ul. Sienkiewicza 32, w budynku po Wyższej Szkole Filologicznej, Sienkiewicza Residence, inwestycję w dwóch stylach: historycznym i nowoczesnym.

Naprzeciwko Ogrodu Botanicznego powstanie 114 mieszkań o różnorodnych układach – od jednego do czterech pokoi o powierzchniach od 50 do 79 mkw. Mieszkańcy będą mogli korzystać z ogólnodostępnego tarasu widokowego oraz klimatycznie urządzonej sali bilardowej.

fot. mat. pras.

W zabytkowej kamienicy pod Wawelem powstanie unikalny hotel

Na terenie nadwiślańskich bulwarów, tuż pod Wawelem, przy ul. Powiśle 10 w Krakowie stoi zabytkowa kamienica, która lata świetności ma już dawno za sobą. Biuro architektoniczne Bogusława Barnasia, BXB Studio, podjęło się rewitalizacji tego obiektu na rzecz hotelu dla firmy Epol Holding.

fot. mat. pras.

- Nasz projekt to propozycja odsłonięcia historii poprzez transparentną, w pełni przeszkloną fasadę parteru, zaprojektowaną przy użyciu najnowszych, zaawansowanych technologii. Zaktywizowany parter stanie się ekspozycją muzealną, pokazującą odsłonięte historyczne mury oraz zabytkowe stropy. Odsłaniając fasadę parteru tworzymy nowy salon miejski, który pozwoli na wciągnięcie życia toczącego się na ulicy do wnętrza kamienicy - zaznaczają architekci.

W Krakowie otworzy się jeden z największych domów studenckich w Europie

Student Depot, sieć prywatnych akademików w Polsce, planuje na jesieni otwarcie swojego 7. domu studenckiego, który będzie zlokalizowany w centrum Krakowa. Na nowych mieszkańców czeka 795 miejsc w pełni wyposażonych mieszkaniach z dostępem m.in. do wspólnych stref coworkingowych, multimedialnych i siłowni.

fot. mat. pras.

Kiedyś fabryka Scheiblera i Grohmana, potem Uniontex. Niebawem wielofunkcyjna Nowa Tkalnia

Właściciel pofabrycznych łódzkich terenów należących niegdyś do Zjednoczonych Zakładów Przemysłowych Scheiblera i Grohmana, a po wojnie do fabryki Uniontex, ujawnił swoje plany dotyczące tej działki. Linesa Investments zmieni fabrykę w wielofunkcyjny projekt Nowa Tkalnia.

Projekt zakłada rewitalizację zabytkowych murów i obiektów wchodzących w skład kompleksu tkalni oraz budowę nowych budynków. Na terenie inwestycji powstanie także Centrum Papieskie, które będzie nawiązywało do wizyty papieża Jana Pawła II w tkalni w 1987 r.

W Międzywodziu powstanie aparthotel Radisson Blu

W Międzywodziu powstanie nadmorski aparthotel należący do sieci Radisson Blu spod kreski pracowni Q2Studio. Do dyspozycji hotelowych gości oddanych zostanie 226 apartamentów, których koncepcja aranżacji swoje początki miała wśród alg na piasku i reagującej na ludzki dotyk powierzchni morskiej toni.

fot. mat. pras.

W Środzie Śląskiej powstanie drewniany biurowiec

Spółka Polskie Domy Drewniane w 2022 r. rozpoczęła przygotowania do budowy budynku biurowego wykonanego w technologii drewnianej prefabrykowanej. To jedna z pierwszych takich inwestycji w Polsce. Biurowiec, zlokalizowany w Środzie Śląskiej, na terenie inwestycji PDD, będzie miał dwie kondygnacje i ok. 480 mkw. powierzchni użytkowej. Inwestycja jest częścią projektu „Miasto z klimatem” pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Na mapie Wrocławia pojawi się nowy mixed-use

Architekci z pracowni Q2Studio zaprojektowali nową inwestycję wielofunkcyjną we Wrocławiu, nawiązującą do postindustrialnej tkani dawnego PaFaWagu. Obiekt ma być miejscem do pracy, mieszkania, relaksu oraz budowania wspólnoty osób korzystających z tej przestrzeni. Projekt czerpie inspiracje z rozwiązań znajdujących się na historycznym terenie, zarówno w skali urbanistyki, jak i w detalu. W ramach inwestycji powstaną powstaną strefy rekreacyjne w postaci zielonych tarasów i wewnętrznych stref wspólnych.

fot. mat. pras.

W Garbatce-Letnisku powstanie nowoczesna szkoła zainspirowana lokalną architekturą

Skanska wybuduje nowy budynek Szkoły Drzewnej w Garbatce-Letnisku. Nowa siedziba ma być gotowa w 2023 r. W projekcie elewacji zainspirowano się stylem architektury drewnianej, zwanym nadświdrzańskim. Nowy kompleks szkolny będzie się składać z czterech części – oświatowej, warsztatowej, hali sportowej z zapleczem oraz internatu. Koszt budowy nowego obiektu to ponad 90 mln zł. Całość inwestycji zostanie sfinansowane z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

fot. mat. pras.

Miał być biurowiec, będzie obiekt mixed-use. OFF Piotrkowska czekają wielkie zmiany

W lutym 2023 r. w wejściu na teren kompleksu OFF Piotrkowska od ul. Piotrkowskiej rozpocznie się budowa budynku Fern, który zamknie otwartą przestrzeń OFF-a i uzupełni pierzeję ulicy. Nie będzie to jednak biurowiec, jak początkowo planowano. Inwestor – OPG Property Professionals, do którego należy OFF Piotrkowska – po analizie rynku zdecydował się zrezygnować z budowy kolejnych biur, które w postpandemicznych realiach nie cieszą się dużym wzięciem.

fot. mat. pras.