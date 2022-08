TOP 5 kontrowersyjnych wieżowców w Polsce. O tych budynkach się mówi

Przy zabytkowych kamienicach, pod Tatrami, w samym centrum miasta - powstających wieżowców w dyskusyjnych lokalizacjach nie brakuje. Wybraliśmy pięć inwestycji, które wzbudzają najwięcej emocji.

REKLAMA

Wieża Piotra Misztala przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi

Architekt: Design Lab Group

Łódzki biznesmen Piotr Misztal od kilku lat starał się uzyskać zgodę na budowę 72-metrowej wieży przy ul. Piotrkowskiej. Pod koniec grudnia br. Rada Miejska wyraziła zgodę na inwestycję.

W momencie zakupu działki przez inwestora dopuszczalna zabudowa mogła mieć w tym miejscu 25 metrów, podobnie jak sąsiednie kamienice. Zabytkowy układ ulicy Piotrkowskiej chronił bowiem i plan miejscowy, i zapisy parku kulturowego oraz uznanie jej za Pomnik Historii.

Łódzki biznesmen Piotr Misztal od kilku lat starał się uzyskać zgodę na budowę 72-metrowej wieży przy ul. Piotrkowskiej. Pod koniec grudnia br. Rada Miejska wyraziła zgodę na inwestycję Golden Tower, fot. mat. pras.

Misztal chciał jednak budować wyżej. Przygotował projekt ponad 70-metrowego budynku i postanowił spróbować zdobyć zgodę na jego realizację w trybie ustawy Lex Developer. To narzędzie, które przy zgodzie Rady Miasta i konserwatora zabytków, jeśli teren jest wpisany do rejestru, otwiera furtkę do realizacji inwestycji w formie innej niż przewiduje to plan miejscowy. Łódzki biznesmen zgodę konserwatora dostał już wcześniej, zaś 22 grudnia 2021 r. zdobył też wymaganą liczbę głosów radnych. Wieżowiec może stanąć przy ul. Piotrkowskiej, chociaż wysokie budynki zawsze do tej pory były odsuwane od ulicy, aby na pierwszym planie dominowały kamienice.

Budowa wieży według projektu Design Lab Group ma trwać do końca 2023 r. Rozpocznie się wiosną przyszłego roku od prac związanych z przeniesieniem podziemnych sieci biegnących pod działką.

Piotrkowska Point w Łodzi

Architekt: Design Lab Group

W centrum Łodzi, naprzeciwko inwestycji Golden Tower powstanie nowy wieżowiec. Wysoki na 72 metry wieżowiec zrealizuje OPG Property Professionals, inwestor m.in. OFF Piotrkowska.

Za projekt architektoniczny wieżowca odpowiada Design Lab Group - ta sama pracownia, która zaprojektowała bryłę stojącej naprzeciwko Golden Tower. Wieżowce będą miały tę samą wysokość, co pozwoli im stworzyć duet na kształt bramy.

W centrum Łodzi, naprzeciwko inwestycji Golden Tower powstanie nowy wieżowiec. Wysoki na 72 metry wieżowiec zrealizuje OPG Property Professionals, inwestor m.in. OFF Piotrkowska, fot. mat. pras.

– Główną ideą przy pracy nad Piotrkowska Point było zaprojektowanie reprezentacyjnego, ikonicznego obiektu o wysokich walorach estetycznych. Elegancka bryła jest wynikiem syntezy myśli projektowej w oparciu o przeprowadzone analizy widokowe i uzgodnienia konserwatorskie – mówią architekci, cytowani przez portal Łódź.pl.

Inwestycja ma być realizowana w trybie "lex deweloper", co pozwoli wznieść budynek o wysokości wyższej niż wynika z wcześniejszych warunków zabudowy. Zielone światło miał już dać Wojewódzki Konserwator Zabytków, teraz deweloper czeka na odpowiedź Rady Miejskiej. Wniosek trafi na sesję jesienią.

Wieżowiec powstanie w miejscu biurowca Orange Plaza.

Roma Tower w Warszawie

Architekt: pierwotnie Juvenes-Projekt

BBI Development rzekomo jeszcze w 2022 r. zamierza uruchomić projekt Roma Tower, który razem z archidiecezją warszawską planuje zrealizować przy ul. Poznańskiej, na rogu ulicy Emilii Plater w Warszawie. Na działce po dawnej stacji benzynowej ma powstać ponad 60 tys. mkw. powierzchni, głównie biurowej. Roma Tower będzie mieć 170 metrów wysokości. W kwietniu BBI Development i archidiecezja warszawska, zawarły z inwestorem branżowym list intencyjny zmierzający do zawarcia przyszłej umowy inwestycyjnej dotyczącej dalszej realizacji projektu.

Kontrowersje? Te wybuchły jeszcze przed nazwaniem inwestycji, po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Śródmieścia Południowego w 2017 r., który dopuścił budowę pięciu wieżowców o wysokości 170-235 metrów w ocalałej od wojny części centrum, gdzie dominuje kameralna, niska zabudowa. Aktywiści ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze sprzeciwili się temu pomysłowi argumentując swoje stanowisko niedopasowaniem brył do otoczenia, wyburzeniem zabytkowym obiektów, a także możliwym zanieczyszczeniem powietrza i wycinką drzew.

BBI Development rzekomo jeszcze w 2022 r. zamierza uruchomić projekt Roma Tower, który razem z archidiecezją warszawską planuje zrealizować przy ul. Poznańskiej, na rogu ulicy Emilii Plater w Warszawie, fot. mat. pras.

Sobieski Tower w Warszawie

Architekt: JEMS Architekci

W maju 2022 r. Ghelamco pokazało projekt wieżowca Sobieski Tower, który firma planuje wybudować przy placu Zawiszy w Warszawie. Budynek zaprojektowany przez JEMS Architekci ma mieć 130 metrów wysokości.

Do tej pory Ghelamco dość ostrożnie wypowiadało się o planach budowy wysokościowca na granicy Śródmieścia i Ochoty w Warszawie. Początkowo deweloper planował budowę aż 160-metrowej bryły, jednak stołeczny ratusz nie wydał zgody na taką wysokość. Obecna propozycja zaprezentowana przez radę miasta zakłada budynek niższy o 30 metrów, ale za to szerszy i o zróżnicowanych wysokościach.

W maju 2022 r. Ghelamco pokazało projekt wieżowca Sobieski Tower, który firma planuje wybudować przy placu Zawiszy w Warszawie. Budynek zaprojektowany przez JEMS Architekci ma mieć 130 metrów wysokości, fot. mat. pras.

Zakopane Mountain Resort

W 2019 r. pojawił się pomysł wybudowania hotelu u podnóża Tatr przez austriackiego dewelopera. Obiekt miałby mieć 16 pięter, 186 apartamentów i 12 penthousów. Sprawę nagłośnił Zakopiański Alarm Urbanistyczno-Architektoniczny, który zamieścił na swoim Facebooku wizualizację dużego hotelu wraz z opisem inwestycji. Dane o planowanej inwestycji pojawiły się na stronie firmy Inwestuj w górach - biura sprzedaży nieruchomości w Tatrach. Po jakimś czasie projekt zniknął z sieci.