TOP 5: Oto największe obiekty handlowe, które otworzą się w 2022 roku

Według raportu Cushman&Wakefield w 2022 r. 5 największych nowych galerii handlowych dostarczy na rynek ponad 130 tys. mkw. powierzchni retailowej. Przedstawiamy mocną piątkę, na którą czekamy.

Karuzela Kołobrzeg

Inwestor: Karuzela Holding



Karuzela Kołobrzeg będzie mieć 30 tys. mkw. powierzchni najmu, na której znajdzie się około 90 sklepów m.in. Lidl, Leroy Merlin, Media Expert, Martes Sport, Deichmann, Świat Książki, Reserved, Cropp, House, Sinsay, Home&You, CCC, Pepco, Smyk. Otwarcie zaplanowano na IV kwartał 2022 r. Inwestycję realizuje spółka Karuzela Kołobrzeg.

Projekt architektoniczny wykonała firma MTDI (dawniej Bose International) specjalizująca się w projektowaniu centrów handlowych a znana z takich obiektów jak Silesia w Katowicach czy Avenida na dworcu PKP w Poznaniu

Bawełnianka w Bełchatowie

Inwestor: GBB Invest



Galeria powstaje na terenie dawnych Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego. W obiekcie o powierzchni blisko 23 000 mkw. znajdzie się prawie 100 sklepów i punktów usługowych, restauracje oraz strefa rozrywki z kinem i klubem fitness. Nowy inwestor zdecydował się na rozbudowanie części rozrywkowej obiektu i stworzenie nowej oferty dla rodzin z dziećmi. Otwarcie obiektu planowane jest w pierwszej połowie 2022 r.

Leroy Merlin w Warszawie

Inwestor: Leroy Merlin

W trzecim kwartale 2022 roku zostanie otwarty nowy sklep Leroy Merlin w Warszawie. Nowy sklep powstanie przy ulicy Połczyńskiej 121, w byłym obiekcie Tesco. Będzie to jedenasty sklep Leroy Merlin w aglomeracji warszawskiej, jeden z największych tego typu obiektów w okolicy. W powstającym sklepie klienci będą mieli dostęp do ponad 40.000 produktów potrzebnych do budowy, remontu i dekoracji domu oraz aranżacji ogrodu. Będzie można również skorzystać z profesjonalnej strefy inspiracji i strefy projektowej, gdzie doświadczeni projektanci przygotują projekt kuchni, łazienki czy innego pomieszczenia. Do dyspozycji klientów będzie wygodny parking, a na nim około 800 miejsc parkingowych, w tym miejsca dostosowane dla osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi. Nie zabraknie również miejsc dla rowerów.

Atut Ruczaj w Krakowie

Inwestor: KG Group

Centrum handlowe Atut w Krakowie ma być gotowe w drugiej połowie 2022 r. Inwestycja KG Group zaoferuje 20 lokali handlowo-usługowych. Trzykondygnacyjne centrum Atut Ruczaj 2 będzie miało powierzchnię 25 tys. mkw., co w połączeniu z już istniejącym obiektem da ponad 30 tys. mkw. przestrzeni handlowej.

Obiekt powstaje przy ul. Czerwone Maki na krakowskich Dębnikach w pobliżu Parku Technologicznego Specjalnej Strefy Ekonomicznej (z siedzibą firm takich jak m.in. Motorola Solutions czy Onet) oraz autostrady A4 i popularnej drogi krajowej nr 7 – „Zakopianki”.

Karuzela Puławy

Inwestor: Karuzela Holding

Inwestycja przy ul. Dęblińskiej w Puławach to przebudowa istniejącego tam wcześniej hipermarketu Tesco. Karuzela Puławy powstanie w sąsiedztwie marketu sieci Leroy Merlin, restauracji McDonald's, stacji paliw Moya i miejskiego targowiska.

- W kategorii parków handlowych, 14-tysięczny obiekt w Puławach to duży projekt, który odpowiada obecnym trendom w branży jak również zapotrzebowaniu wśród najemców - mówi Katarzyna Gruszczyńska, zajmująca się komercjalizacją Karuzeli.

Podpisane zostały już umowy na powierzchnie handlowe ze sklepami: Sinsay, House, Cropp, Media Expert i Jysk które stanowią ponad 35 proc. powierzchni całego obiektu. W tej chwili inwestor jest na etapie wyboru generalnego wykonawcy. Otwarcie obiektu przewidywane jest na II kwartał 2022 roku.