TOP 7 ekologicznych rozwiązań z myślą o mieszkańcach

Katalog ekologicznych elementów budownictwa mieszkaniowego zawiera aż kilkadziesiąt propozycji. Wśród nich białe i zielone dachy, panele słoneczne, rośliny na ścianach, wykorzystanie deszczówki, stacje do ładowania aut i domki dla owadów.

Budownictwo mieszkaniowe nareszcie wkroczyło w erę zrównoważonego rozwoju. Proekologiczne praktyki to już nie tylko chwilowy trend, a nowe podejście do wielkich zmian. W projektach nowoczesnych osiedli coraz częściej widzimy elementy ekologiczne, które pozytywnie wpływają na środowisko naturalne, w tym na bioróżnorodność, a także – co nie mniej istotne – przynoszą realne korzyści mieszkańcom.

Białe poszycie dachu

To rozwiązanie znalazło się w pakiecie ekologicznym stworzonym np. dla projektu Essentiel Talarowa przez inwestora Bouygues Immobilier Polska. Biała membrana na dachu zmniejsza nagrzewanie budynku, tym samym redukując efekt wyspy ciepła. Dzięki temu mieszkańcy zużywają mniej energii elektrycznej do chłodzenia mieszkań klimatyzacją. Im mniejsze zużycie, tym większe oszczędności.

Panele fotowoltaiczne

Zalety paneli są powszechnie znane, a cała branża fotowoltaiczna przeżywa rozkwit. Pozyskiwana w ten sposób energia jest czysta i wydajna. W budynkach mieszkalnych używa się jej do oświetlania części wspólnych np. klatek. To droga do niższych rachunków za prąd. Co ważne, gdy umieszcza się panele na dachu, są one niewidoczne, a więc nie psują walorów architektonicznych budynku.

Innym ekologicznym rozwiązaniem wykorzystującym energię solarną są ławki, przy których mieszkańcy mogą naładować np. telefon.

Stacje ładowania aut

Przemysł samochodów elektrycznych, które w przeciwieństwie do spalinowych nie zanieczyszczają środowiska, nie jest jeszcze w Polsce na tyle rozwinięty, żeby stacji było dużo, ale konsekwentnie ich przybywa. Nie tylko przy stacjach benzynowych, ale także ostatnio na osiedlach.

Oświetlenie LED

To już niemal standard w nowoczesnych budynkach. Diody LED pobierają mniej prądu i świecą dłużej (rzadziej trzeba je wymieniać), dzięki czemu są przyjazne środowisku i portfelowi mieszkańca, dlatego oświetlenie tego rodzaju jest montowane w częściach wspólnych, także przed budynkami. Dodatkowo jest uważane za nastrojowe.

Nowe drzewa

Kolejną proekologiczną praktyką jest sadzenie drzew i mniejszych roślin wokół budynków mieszkalnych. Podnoszą one walory krajobrazowe, osłaniają przed słońcem i sprzyjają rozwojowi pożytecznych gatunków zwierząt i owadów. Do podlewania osiedlowej zieleni coraz częściej wykorzystuje się wodę deszczową (ekologicznie i oszczędnie).

Rośliny na ścianach i dachach

Roślinność pojawia się także na ścianach i dachach budynków. W projektach Villa de Charme i Osiedla Lumea na Bemowie widzimy rośliny pnące się po ścianach, natomiast zielony dach budynków Forêt na Białołęce stworzyła roślinność ekstensywna (m.in. mchy, zioła, trawy) – odporna na trudne warunki atmosferyczne, przez co niewymagająca intensywnej pielęgnacji. Takie zabiegi stosuje się w celu uzyskania atrakcyjnego wyglądu, a dodatkowo rośliny na ścianach i dachach, a nawet na rampach garażowych.

Domki dla owadów i ptaków

Bez pożytecznych pszczół, i innych zapylaczy, nie ma bujnej roślinności, dlatego w miastach są to bardzo mili widziani goście. Niestety, od lat ich populacja jest zbyt mała. Jedną z metod na jej wzrost jest montowanie domków dla owadów.

Zrównoważony rozwój zakłada wprowadzanie nie tylko elementów stricte związanych z ekologią, lecz także udogodnień bezpośrednio wpływających na komfort życia. Powszechne przykłady to zielone patia, recepcje, tarasy na dachach i inne strefy relaksu na świeżym powietrzu. Są także inne przykłady, takie jak boisko wielofunkcyjne, siłownia i strefa SPA, stoły do gry w szachy i paczkomat.