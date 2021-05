TOP: Bryły handlowe #2021. Za nami wielkie otwarcia, teraz czas oczekiwania

Atut Bielany, Galeria Dworcowa, Pasaż Warmiński - to tylko niektóre z obiektów handlowych otwartych w I kwartale 2021 roku. Jakie bryły zostaną oddane do użytku jeszcze w tym roku? Jest na co czekać!

Prawie 70 000 mkw. powierzchni handlowej zostało oddane do użytku w ramach wszystkich formatów w I kw. 2021 r.

Bryły handlowe oddano do użytku m.in. w Krakowie, Tychach i Jeleniej Górze. Czekamy na obiekty z Warszawy, Kołobrzegu, Bełchatowa, Andrychowa, Jędrzejowa, Lipnika i Ząbkowic Śląskich.

Na nową podaż składa się łącznie osiem nowych obiektów o powierzchni od 5 000 mkw. do 11 000 mkw., przy czym większość stanowiły sklepy wolnostojące i małe parki handlowe.

Są to obiekty: Atut Bielany w Krakowie, Pasaż Warmiński (projekt: Pejot Studio) w Lidzbarku Warmińskim, Aura Park w Nakle, Galeria Dworcowa w Łomży oraz takie obiekty jak Castorama w Tychach, Rudzie Śląskiej i Starogardzie Gdańskim oraz Agata Meble w Jeleniej Górze.

Dodatkowo w I kw. tego roku rozbudowane zostały dwa otwarte już wcześniej parki handlowe. Około 35 proc. nowej podaży to powierzchnia handlowa, która wróciła do zasobów w ramach przekształcenia zamkniętych w ostatnich miesiącach centrów handlowych Tesco na markety budowlane Castorama (w Starogardzie Gdański, Rudzie Śląskiej i Tychach).

Rośnie popularność wygodnych zakupów w niewielkich obiektach zlokalizowanych blisko miejsca zamieszkania.

Centra handlowe w budowie

W budowie z terminem otwarcia na ten i kolejny rok pozostaje ponad 380 000 mkw. powierzchni handlowej. Największe realizowane obiekty to: wielofunkcyjna Fabryka Norblina (projekt: PRC Architekci) w Warszawie (26 000 mkw. powierzchni handlowej), Galeria Andrychów (projekt: NC Architekci, 24 000 mkw.) i Bawełnianka w Bełchatowie (23 000 mkw.).

Na otwarcia czekają również: Karuzela w Kołobrzegu (projekt: MTDI Group), PH Saller w Lipniku, Sekunda w Jędrzejowie oraz PH Panova w Ząbkowicach Śląskich.

Aż 16 z 31 budowanych obecnie obiektów to parki handlowe, z których największy będzie miał 18 000 mkw.

- Pandemia przyspieszyła proces rozwoju tego formatu, który, wraz z centrami typu convenience, wpisuje się w obecny trend rosnącej popularności wygodnych zakupów w niewielkich obiektach zlokalizowanych blisko miejsca zamieszkania – mówi Małgorzata Dziubińska, Associate Director, Cushman & Wakefield.