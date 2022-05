TOP: Inwestycje na południu Warszawy. Tak zmienią się Mokotów, Ursynów i Wilanów

Tramwaj na Wilanów, nowe Pole Mokotowskie, Wilanów Park czy biurowiec P180 - południe Warszawy wypełnione jest inwestycjami, które w najbliższych miesiącach ujrzą światło dzienne i zostaną wystawione ocenie warszawiaków. Oto największe projekty, które są prowadzone na Mokotowie, Ursynowie i Wilanowie - zarówno publiczne, jak i prywatne.

Południowe dzielnice Warszawy, takie jak Mokotów, Ursynów i Wilanów, nie ustępują Woli i Śródmieściu pod kątem prowadzonych inwestycji.

Do największych inwestycji miejskich możemy zaliczyć budowę trasy tramwajowej na Wilanów, ale także przebudowy parków: Pola Mokotowskiego oraz pod Kopcem Powstania Warszawskiego.

Z kolei inwestycje komercyjne najgęściej występują w rejonie Służewca. Czekamy tam na projekty m.in. takich pracowni, jak Kuryłowicz&Associates, BBGK, WWAA i Grupa 5 Architekci.

Inwestycje publiczne

Park pod Kopcem Powstania Warszawskiego

Projekt: topoScape, Archigrest

Przestrzeń wokół Kopca, usypanego po wojnie z gruzów stolicy, zostanie uporządkowana i zagospodarowana zgodnie z historyczną symboliką i rangą tego miejsca.

Tak ma wyglądać park pod Kopcem Powstania Warszawskiego, fot. mat. pras.

Warszawa chce przypomnieć genezę jego powstania i ideę powojennego odrodzenia stolicy. Opowiadać o tym będzie prowadząca po parku ścieżka historyczna. W konstrukcjach wykorzystany zostanie gruz autentyczny, pochodzący z okresu odbudowy miasta, wydobyty m.in. przy przebudowie szczytu kopca, jak i współczesny (powojenny). Ruiny Warszawy wyeksponowane będą w strefie wejściowej do parku i wzdłuż schodów tworzących Aleję Godziny „W” w formie lapidariów (miejsc, w których prezentowane są kamienie czy fragmenty architektoniczne). Na tablicach edukacyjnych znajdą się ciekawe informacje o przetwarzaniu gruzu i odbudowie Warszawy. Uwzględniony zostanie też współczesny kontekst miejsca nawiązując do prężnie działającej w okolicy giełdy budowlanej. Projekt osadzony będzie w założeniach gospodarki cyrkularnej.

Projekt przewiduje dostosowanie parku do zróżnicowanych potrzeb mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnością czy opiekunów z dziećmi. Wejścia do parku, w tym dodatkowe wejście od strony ul. Grupy AK „Północ”, oraz ścieżki spacerowe o odpowiednim nachyleniu umożliwią im swobodne poruszanie się po parku i korzystanie z nowych stref rekreacyjnych. Istniejąca droga obwodowa wokół wzniesienia również zostanie poprowadzona wąwozami o łagodnym nachyleniu. Strome dziś podejście na sam szczyt Kopca zostanie złagodzone i wyposażone w rampy, aby ułatwić dostęp osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się i ich asystentom.

Projekt nowego parku obejmują także uporządkowanie zieleni i wykonanie nasadzeń rodzimych drzew, krzewów i bylin. W sumie posadzimy ponad 450 drzew parkowych i niemal 8,5 tys. sadzonek leśnych. Na drzewach zawiesimy także budki dla ptaków i nietoperzy.

Zakończenie prac przewidywane jest na koniec 2022 roku.

Park Linearny Suwak

Projekt: Baobab Brandys

Na niezagospodarowanym dotychczas obszarze Służewca powstanie park o powierzchni 20 tys. mkw. i długości 867 m. Zostanie on założony wzdłuż istniejącej linii kolejowej i na terenie dawnych bocznic – w pobliżu bloków mieszkalnych, biurowców i hotelu. Za realizację inwestycji, której koszt wynosi niecałe 6 mln zł, jest odpowiedzialna firma Baobab Brandys sp. z o.o.

Park Linearny Suwak - początek prac budowlanych zaplanowano na trzeci kwartał 2022 r., a ich zakończenie na lato 2023 r., fot. UM Warszawa

Największą atrakcją nowego parku ma stać się różnorodna zieleń, którą zaprojektowali eksperci z Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Wzdłuż alei spacerowych z mineralnymi nawierzchniami zostanie posadzonych 50 drzew o obwodach pni 16 i 18 cm, z czego połowa to drzewa owocowe, ozdobne odmiany jabłoni i czereśnia ptasia. Powierzchnię 4200 mkw. w przyszłym parku linearnym zajmą krzewy, 880 mkw. - żywopłoty, 3200 mkw. – byliny i aż 5200 mkw. – trawnik oraz łąka kwietna. Do zazielenienia Parku Linearnego Suwak wytypowano gatunki roślin, które przyciągają uwagę wyglądem i zachwycają zapachem.

Park będzie terenem pełnym zieleni, ale także wyposażonym w estetyczną małą architekturę. Przy ścieżkach spacerowych zostanie zamontowanych 60 ławek, ale to nie jedyne miejsca przeznaczone do siedzenia. Do odpoczynku będą również służyły hamaki i leżaki. Park zostanie oświetlony latarniami, co umili spacery po zmroku i zwiększy bezpieczeństwo.

W ukształtowanie krajobrazu wpisano trzy niecki infiltracyjne, w których gromadzi się woda opadowa. Takie rozwiązanie zabezpieczy zarówno przed podtopieniami, jak i przed suszą. Ogrody deszczowe będą porośnięte roślinnością dostosowaną do warunków okresowego zalewania i odporną na suszę.

Początek prac budowlanych zaplanowano na trzeci kwartał 2022 r., a ich zakończenie na lato 2023 r.

Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK

Projekt: eM4 Pracownia Architektury Brataniec

Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK w dzielnicy Ursynów został utworzony w 2016 r. Położony jest wokół Wzgórza Trzech Szczytów, popularnej Górki Kazurki, która powstała w wyniku zwożenia odpadów budowlanych z placów budowy okolicznych osiedli w latach 70. i 80. XX w. Teren parku liczy ponad 17 ha, z których ponad 10 zostanie objętych inwestycją dofinansowaną ze środków unijnych.

Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK w dzielnicy Ursynów został utworzony w 2016 r. Położony jest wokół Wzgórza Trzech Szczytów, popularnej Górki Kazurki, która powstała w wyniku zwożenia odpadów budowlanych z placów budowy okolicznych osiedli w latach 70. i 80. XX w., fot. mat. pras.

W ramach przyszłej inwestycji powstanie ścieżka dydaktyczna, która upamiętni dzieje wyjątkowej grupy polskich żołnierzy z czasów II wojny światowej – Cichociemnych. Trasa będzie wiodła przez teren siłowni. W tym miejscu powstanie również „Małpi gaj”, nawiązujący do ośrodka treningowego Cichociemnych na terenie Szkocji. Urządzenia mają zachęcić dzieci do ćwiczeń fizycznych.

Zmiany, jakie zajdą w parku, planowane są z myślą o wszystkich odwiedzających go osobach – rodzinach, seniorach, właścicielach psów, rowerzystach czy mieszkańcach uprawiających sport. Pojawią się tu nowe alejki do spacerowania, ścieżka rowerowa, a także elementy małej architektury – nowe ławki, drewniane siedziska oraz kosze na śmieci. Zarząd Zieleni postawi też altanę i zamontuje latarnie.

Właściciele czworonogów będą mogli skorzystać z „psiego parku” z altaną oraz urządzeniami do treningu typu „agility”. Zostanie on przeniesiony z obecnej lokalizacji do lasu, popularnie nazywanego „brzózkami”. Mieszkańcy uprawiający fitness będą mogli ćwiczyć na siłowni plenerowej.

Z myślą o dzieciach powstaną dwa place zabaw o bezpiecznej nawierzchni, zbudowane z naturalnych materiałów. Będzie można skorzystać z nich w dwóch strefach – nasłonecznionej i zacienionej.

Miejscem do wypoczynku na trawie będzie natomiast duża polana położona przy stoku Górki Kazurki i ul. Ziemskiej, przecinającej park na linii wschód-zachód. Teren wcześniej zostanie wyrównany oraz oczyszczony. Dotychczasowy gruz i betonowe pozostałości zastąpią rośliny typowe dla łąki kwietnej.

Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2022 r.

Centrum Przestrzeni Innowacyjnej

Projekt: Stelmach i Partnerzy / Inwestor: SGH

Centrum Przestrzeni Innowacyjnej powstaje przy ul. Batorego 8, tuż przy "Stodole". Pierwszy żuraw stoi już na placu budowy.

Tak ma wyglądać Centrum Przestrzeni Innowacyjnej, fot. mat. pras.

Pięć lat temu projekt Stelmach i Partnerzy zwyciężył w konkursie zorganizowanym przez władze uczelni i SARP. Pierwotnie władze uczelni planowały rozpoczęcie budowy w II połowie 2018 roku, jednak projekt przesunął się w czasie.

Nowy obiekt dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ma pobudzać innowacyjność i oferować atrakcyjną przestrzeń publiczną dla wszystkich. Ma nie tylko spełnić oczekiwania studentów i wykładowców, ale również zagospodarować ten ważny i delikatny fragment warszawskiego Mokotowa.

Tramwaj na Wilanów

23 maja 2022 r. rozpoczęły się pierwsze prace budowlane na ul. Gagarina, związane z nową trasą tramwajową, która zostanie poprowadzona aż na Wilanów.

Nowa trasa o długości 7,5 km rozpocznie się przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej i Goworka. Przebudowa obejmie również istniejący odcinek trasy tramwajowej od ulicy Rakowieckiej do Placu Unii Lubelskiej. Liczącą aż 22 metry różnicę poziomów w kierunku dolnego Mokotowa tramwaj pokona ulicą Goworka i Spacerową. Następnie linia będzie przebiegać prosto, ulicami Belwederską i Sobieskiego, w kierunku Miasteczka Wilanów. Terminal końcowy przeznaczony dla dwukierunkowych tramwajów znajdzie się u zbiegu al. Rzeczypospolitej i Branickiego.

Przejazd tramwajem z Wilanowa do stacji metra Centrum wyniesie około 30 minut, fot. UM Warszawa

Dla trasy zaplanowano odnogę wzdłuż ulicy Gagarina aż do Czerniakowskiej – jest to oddzielna inwestycja prowadzona przez Tramwaje Warszawskie i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Na tym odcinku tramwaje skończą bieg na terminalu dla tramwajów dwukierunkowych.

Przystanki na nowej trasie będą przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zostaną wyposażone w elektroniczne tablice informacyjne z rozkładem jazdy (tablice podłączone do satelitarnego systemu wyliczającego on-line czas przejazdu tramwajów). W sumie powstanie aż 31 przystanków. Na całej trasie będzie działał system zielonej fali, dzięki któremu tramwaje nie będą musiały czekać przed skrzyżowaniami na zmianę światła. W ramach projektu zostaną zbudowane trzy nowe podstacje trakcyjne, w tym pierwsza w Warszawie podstacja podziemna. Ich zadaniem będzie zapewnienie tramwajom energii elektrycznej.

Nowa trasa oznacza sporą oszczędność czasu dla tych mieszkańców Wilanowa, którzy dojeżdżają do centrum Warszawy. Przejazd tramwajem z tej dzielnicy do stacji metra Centrum wyniesie około 30 minut. Dla porównania – kierowcy na pokonanie tej samej trasy w godzinach szczytu obecnie muszą przeznaczyć nawet 45 minut!

Wykonawca – firma Budimex będzie miała 22 miesiące na zbudowanie trasy w podstawowym zakresie, czyli od Puławskiej za skrzyżowanie z ulicą Św. Bonifacego.

Modernizacja Pola Mokotowskiego

Projekt: WXCA

Na Polu Mokotowskim trwają prace modernizacyjne w oparciu o projekt uznanej pracowni WXCA. Nowa przestrzeń ma być gotowa na IV kwartał 2022 r.

Park Pole Mokotowskie jest, prócz wartości przyrodniczej, fenomenem społecznym i kulturowym. Jest miejscem otwartym na różnorodność i wolnym, gdzie sposób funkcjonowania określają sami mieszkańcy przez swe aktywności. Został ukształtowany w równej mierze przez odgórne działania projektantów, jak i oddolny proces społeczny.

Tak ma wyglądać Pole Mokotowskie po modernizacji, fot. mat. pras.

Zieleń użytkowa opierać się będzie na zasadach permakultury, leśnych ogrodów, rabaty i klomby wysadzane będą bylinami, w tym miododajnymi, rozszerzone będą strefy łąk i rzadko koszonych trawiastych muraw. Rozbudowany zostanie ekosystem wodny, który tworzyć będą: główny zbiornik wodny, kanały i „archiwum wodne”, ogrody deszczowe i łąki podmokłe. System wodny stanie się elementem retencji, zrównoważonej gospodarki wodnej parku, a wody oczyszczane będą w sposób naturalny przez odpowiednio dobrane rośliny.

W projekcie założono zwiększenie integracji parku z sąsiedztwem. Wejścia do parku będą kształtowane przez zieleń niską i wysoką wizualnie zapraszającą do wnętrza. Przy głównych wejściach znajdą się niewielkie przestrzenie publiczne, siedziska, miejsca spotkań. Obrzeża Parku będą zmieniane na dwa sposoby: integrująco i zapraszająco przy wejściach i na stykach z otoczeniem mieszkaniowym i innymi terenami zieleni, zaś izolująco wzdłuż uciążliwych ulic – przez uformowanie wałów ziemnych i zieleń rozpraszającą fale akustyczne.

Dom dla usamodzielniających się nastoletnich matek

Projekt: WXCA

Na warszawskim Ursynowie powstanie pierwszy w Polsce, wyjątkowy dom dla nastoletnich i usamodzielniających się matek i ich dzieci, podopiecznych fundacji „po Drugie”. Jego projekt przygotowała pro publico bono pracownia WXCA.

Na Ursynowie powstanie pierwszy w Polsce dom dla usamodzielniających się młodych matek, fot. mat. pras.

W dwukondygnacyjnym jednorodzinnym domu swoje miejsce znajdzie 6 młodych matek z dziećmi oraz ich opiekunowie. Każda nastolatka będzie miała swój prywatny pokój ze wspólną łazienką. Dużą część obiektu stanowią przestrzenie wspólne, kluczowe dla budowania więzi w grupie.

Bryłę domu ukształtowano tak, by w najwyższym stopniu wykorzystywała dobową wędrówkę słońca oraz walory krajobrazowe położenia, tworząc klimatyczne, doświetlone wnętrza. Dom otoczony jest zielenią rekreacyjną i użytkową. Na zewnątrz znajduje się plac zabaw dla dzieci, a także ogródek społeczny, gdzie mieszkanki będą mogły uprawiać swoje warzywa.

Cały dom zaprojektowano zgodnie z ideą budynku zrównoważonego, opartego m.in. o odnawialne źródła energii i oszczędną gospodarkę wodą opadową. I tak OZE mają zaopatrzyć obiekt w zarówno ciepło do jego ogrzewania, jak i ciepłą wodę użytkową – zastosowane w tym celu zostaną: pompa ciepła, ogniwa fotowoltaiczne i lokalne nawiewniki powietrza z rekuperacją, a nawet urządzenia do odzysku ciepła ze ścieków bytowych. Wody opadowe będą gromadzone w podziemnym zbiorniku, po czym wykorzystane do podlewania ogrodu i zasilania wc. Do budowy domu, tam, gdzie będzie to możliwe, zostaną wykorzystane materiały naturalne o niskim śladzie węglowym lub z recycklingu – jak np. gruz lub drewno z rozbiórki. Pomyślano również o radykalnym zmniejszeniu zużycia wody i jednoczesnym zachowaniu wysokiego komfortu użytkowników. W tym celu zainstalowane będą wyselekcjonowane baterie czerpalne, pralki i zmywarki o wysokim współczynniku oszczędności wody.

Modernizacja "Szpiegowa"

Po wielu latach starań Miasto Stołeczne Warszawa w kwietniu 2022 r. odzyskała „Szpiegowo” - budynek przy ul. Sobieskiego 100 bezprawnie zajmowany przez Rosjan.

W kwietniu 2022 r. Warszawa przejęła budynek

- Trwa weryfikacja każdego z pomieszczeń, protokołowanie wszystkiego, co znajdowało się na miejscu. Po inwentaryzacji przystąpimy do przeglądów stanu technicznego. Wiele prywatnych firm zgłosiło się do nas z deklaracją pomocy w remoncie tej nieruchomości, za co bardzo dziękuję - pisze na swoim profilu facebook'owym prezydent miasta, Rafał Trzaskowski.

Nieruchomość przy ul. Sobieskiego 100 zajmowana była przez Federację Rosyjską przez ponad 40 lat na mocy międzyrządowych porozumień, które zakładały wykorzystanie obiektu na cele dyplomatyczne. Budynek od dawna nie pełnił jednak takiej funkcji, a polskie władze dysponowały prawomocnym wyrokiem z 2016 r. nakazującym oddanie bezprawnie zajmowanej nieruchomości oraz spłatę ponad 7 mln zł należności wraz z odsetkami. Na przestrzeni lat przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Urzędu m.st. Warszawy podejmowali szereg prób wzajemnego uregulowania stanu prawnego nieruchomości na rzecz Federacji Rosyjskiej w Polsce i odpowiednio w Rosji na rzecz Polski.

W budynku przy ul. Sobieskiego znajduje się ponad 100 lokali mieszkalnych. Po ich odzyskaniu stolica zamierza przeznaczyć je dla rodzin z małymi dziećmi, które straciły swoje domy wskutek agresji Rosji w Ukrainie.

Grupa 5 Architekci zgłosiła się do zaprojektowania przestrzeni na nowo.

Inwestycje prywatne

Nowa siedziba TVP

Projekt: PIG Architekci / Inwestor: Telewizja Polska

10 stycznia oficjalnie rozpoczęto budowę hali zdjęciowej TVP przy ul. Woronicza w Warszawie. Powstający obiekt o powierzchni 20 tys. metrów kwadratowych pomieści sześć modułów studyjnych. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2024 rok. Jak mówią władze stacji, ma być to najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce.

TVP zapowiada, że buduje najnowocześniejszą siedzibę telewizji w Polsce, fot. mat. pras.

Powierzchnia powstającej hali to 20 tys. mkw., w tym sześć modułów studyjnych o powierzchni: 1350, 1200 oraz cztery po 560 mkw. Znajdą się tam m.in.: backstage, garderoby, reżyserka, magazyny sprzętu, biura, bistro, magazyny, parking oraz studio plenerowe na dachu.

Będzie to budynek sterowany inteligentnymi systemami SMART, a na płaszczyźnie produkcyjnej przystosowany do najnowocześniejszych procesów produkcyjnych opartych o XR, (czyli rozszerzoną rzeczywistość) czy sztuczną inteligencję. Na elewacji zewnętrznej umieszczony zostanie ekran LED, z funkcją wyświetlania w technologii 3D.

P180

Projekt: PRC Architekci / Inwestor: Skanska

We wrześniu 2022 roku ma zakończyć się budowa warszawskiego biurowca P180 spod kreski PRC Architekci. P180 powstaje w jednym z najlepiej zlokalizowanych miejsc w Warszawie – u zbiegu ulic Puławskiej i Domaniewskiej, bezpośrednio przy stacji Metro Wilanowska. Budynek będzie miał unikalną na skalę dzielnicy ekspozycję, zapewniającą rozpoznawalność jego najemcom. Piętra P180 pozwolą na swobodną aranżację, a ich przemyślany układ wpisuje się w rosnącą potrzebę elastyczności zgłaszaną przez klientów.

Tak ma wyglądać biurowiec P180, fot. mat. pras.

Autorzy projektu położyli duży nacisk na udogodnienia dla rowerzystów. W budynku powstanie rowerownia z dostępem zlokalizowanym tuż obok wejścia głównego, a także szatnia z prysznicami. Będą mogli z nich korzystać wszyscy pracownicy biura, którzy dojeżdżają do pracy rowerem lub np. uprawiają jogging. Biurowiec zapewni dodatkowo miejsca postojowe dla skuterów i hulajnóg.

Zgodnie z filozofią Skanska, w obrębie inwestycji zostanie zastosowany zielony beton. Co więcej, biurowiec P180 jest kolejną inwestycją Skanska, która będzie powstawała zgodnie z wytycznymi certyfikatu WELL. Budynek będzie ubiegał się także o certyfikaty LEED oraz Obiekt bez Barier.

Lakeside

Projekt: Grupa 5 Architekci / Inwestor: Atenor

Inwestycja Lakeside będzie liczyć ok. 24 000 mkw. i zastąpi istniejący budynek University Business Center I przy Potoku Służewieckim w Warszawie. Za projekt odpowiada Grupa 5 Architekci.

Lakeside powstaje w miejscu dawnego budynku, fot. mat. pras.

- Budynek w swojej formie jest prostokreślny, ukształtowany w mocno geometryczny sposób. Zieleń urządzona traktowana jest natomiast krajobrazowo, z użyciem miękkich form i meandrujących chodników. Obiekt będzie składał się z dwóch stosów poprzesuwanych względem siebie pudełek, czyli grup poszczególnych pięter. Obie części połączone są kondygnacjach drugiej i trzeciej. Pomiędzy budynkami znajduje się przykryty ażurowym zadaszeniem dziedziniec - zdradzają architekci.

Projekt Służewiec

Projekt: BBGK, WWAA / Inwestor: Echo Investment

Rada Warszawy zgodziła się na pomysł Echo Investment, by najstarsze biurowce w sercu Służewca Przemysłowego zastąpić nowoczesnymi budynkami mieszkaniowymi. Wraz z nimi deweloper wybuduje szkołę podstawową dla 450 dzieci, przeniesie pod ziemię linię wysokiego napięcia wzdłuż ul. Wołoskiej, stworzy w tym miejscu park oraz doinwestuje w okolicy dwa dodatkowe tereny zielone i infrastrukturę drogową. Projekt powstanie w ramach specustawy mieszkaniowej.

Rada Warszawy zgodziła się na pomysł Echo Investment, by najstarsze biurowce w sercu Służewca Przemysłowego zastąpić nowoczesnymi budynkami mieszkaniowymi, fot. mat. pras.

Planowana inwestycja Echo Investment zakłada, że biurowce starszej generacji przy ul. Wołoskiej zostaną zastąpione przez nowoczesne budynki, w których znajdzie się 1250-1600 mieszkań. Mieszkańcy dzielnicy zyskają też szereg dodatkowych inwestycji. Echo Investment wybuduje na swój koszt modelową szkołę, która daleko wykracza ponad wymagania, jakie są stawiane w specustawie mieszkaniowej. Szkoła podstawowa 0-8 na dwie klasy w każdym roczniku to najważniejsza inwestycja towarzysząca, która powstanie w ramach projektu na Służewcu Przemysłowym, obok trzech hektarów zieleni czy poprawienia lokalnej infrastruktury zielonej i komunikacyjnej. To będzie także pierwsza publiczna szkoła w Polsce zbudowana dla miasta przez prywatnego inwestora. Projekty inwestycji mieszkaniowej, terenów zielonych oraz szkoły powstały w renomowanych pracowniach BBGK oraz WWAA.

Oprócz budynków z mieszkaniami, na terenie planowanego projektu znajdą się łącznie 3 ha zieleni. Wzdłuż ul. Wołoskiej Echo Investment stworzy park, który będzie naturalnym odgrodzeniem od ruchu samochodów. Spółka zagospodaruje także dwa skwery odchodzące od parku liniowego przy ul. Suwak. Osiedle jest zaprojektowane tak, bo było otwarte, zapraszające przechodniów i łączące sąsiedzkie kwartały siecią ścieżek rowerowych i pieszych. Przełamanie monokultury biurowej Służewca jest postulowane przez urbanistów i architektów, a także zgodne ze wszystkimi politykami miejskimi.

Nowe Kabaty

Projekt: WWAA, Mofo Architekci / Inwestor: Echo Investment

Inwestycja Echo Investment zaplanowana jest w sąsiedztwie Lasu Kabackiego. Projekt zakłada stworzenie nowego, ogólnodostępnego parku – ogrodu na skarpie. Od strony wschodniej ku zachodowi działka będzie łagodnie się wznosić, by dać więcej miejsca dla zieleni i schować część zabudowy pod powierzchnią. Dzięki podniesieniu budynków mieszkalnych na filarach, ogród połączy się z istniejącym skwerem przy ul. Sępa Sarzyńskiego. W narożniku al. KEN i ulicy Wąwozowej, przy samym wyjściu z metra, projektanci proponują miejski i otwarty dla wszystkich Plac Kabacki, który stanie się atrakcyjnym miejscem spotkań, z kawiarniami, ogródkami restauracyjnymi, zielenią, fontannami i małą architekturą.

Inwestycja Echo Investment zaplanowana jest w sąsiedztwie Lasu Kabackiego, fot. mat. pras.

Sercem projektu będzie Oranżeria – przeszklona, jasna i nowoczesna hala restauracyjna. Wypełni ją zieleń, co pozwoli gościom przyjemnie spędzić tu czas, niezależnie od pory roku i pogody. Komponentem wielofunkcyjnej mieszanki, jaka wypełni to miejsce, będą również usługi i handel – skupiające się przede wszystkim w obrębie podziemnego pasażu, połączonego wprost ze stacją metra. Za tę część inwestycji odpowiada studio Mofo Architekci.

Część kompleksu od strony ulic Sępa-Sarzyńskiego i Zaruby zajmie zabudowa mieszkaniowa. Budynki mieszkaniowe zostaną osadzone na filarach ponad poziomem gruntu. Taki zabieg pozwoli płynnie połączyć nowopowstały ogród na skarpie z istniejącym już zielonym skwerem. To rozwiązanie wyjątkowe w skali miasta. Za mieszkaniową część kompleksu odpowiadają architekci z biura WWAA.

Inwestycja na ul. Komputerowej

Projekt: Kuryłowicz&Associates / Inwestor: ACER RE S.K.A.

Na Służewcu Przemysłowym w Warszawie, potocznie zwanym Mordorem, powstanie nowa inwestycja, która ma wpisać się w dopełnianie tej części stolicy innymi funkcjami, niż biurowa. Inwestor ACER RE S.K.A. zapowiada, że powstanie tu kompleks hotelowo-turystyczny.

Na Służewcu Przemysłowym w Warszawie, potocznie zwanym Mordorem, powstanie nowa inwestycja, która ma wpisać się w dopełnianie tej części stolicy innymi funkcjami, niż biurowa. Inwestor ACER RE S.K.A. zapowiada, że powstanie tu kompleks hotelowo-turystyczny, fot. mat. pras.

Przy ul. Komputerowej mają powstać cztery sześciokondygnacyjne budynki.

W budynkach powstanie 632 jednostek typu hotelowo-turystycznego oraz 172 pokoi hotelowych.

Architekci zaprojektowali budynki tak, aby było możliwe w przyszłości łączenie przez inwestora lub najemców pojedynczych jednostek tworząc większe, wielomodułowe przestrzenie. Architekci wyznaczyli także strefy, w których możliwe jest wprowadzenie dodatkowych funkcji uzupełniających typu co-working czy też wspólnych kuchni i pralni. Na ostatnich poziomach zaprojektowane zostały strefy konferencyjne posiadające wyjście na taras. Takie podejście projektowe pozwala na dużą elastyczność funkcjonalną projektowanego obiektu i możliwych adaptacji przestrzeni w przyszłości.

Wilanów Park

Projekt: MTDI Group, RS Architektura Krajobrazu / Inwestor: Ceetrus Polska

Realizowana przez Ceetrus Polska, Wilanów Park jest z założenia inwestycją mixed-use – czyli przestrzenią nowej generacji, łączącą różne funkcje, w tym między innymi tereny zieleni z funkcjami rozrywki, gastronomii i handlu. Ideą projektu Wilanów Park jest stworzenie miejsca wpisującego się w lokalne potrzeby, aby zapewnić mieszkańcom Wilanowa i okolic wielofunkcyjną przestrzeń. Oprócz oranżerii z restauracjami, kina, powierzchni biurowych oraz usługowych, w Wilanów Park będą również obecne inicjatywy sąsiedzkie czy też dedykowane seniorom. W ramach ekologicznego wymiaru projektu, inwestycja zakłada zrównoważone rozwiązania, mające wpływ na redukcję emisji dwutlenku węgla, lokalną retencję wód opadowych, czy troskę o bioróżnorodność.

Inwestycja Wilanów Park zakłada utworzenie parku o charakterze miejskim, fot. mat. pras.

Inwestycja Wilanów Park zakłada utworzenie parku o charakterze miejskim. Park i tereny zieleni będą stanowiły ponad 40 proc. obszaru całej inwestycji. W wymiarze ekologicznym inwestycja zawiera wiele najnowocześniejszych rozwiązań, takich jak pozyskiwanie energii słonecznej, retencję wody deszczowej, która będzie wpływała do zbiornika który wzbogaci krajobrazowo park, czy przewidzenie miejsca dla uli na dachach budynków. Nasadzenia drzew w parku zaplanowane zostały bezpośrednio w gruncie, bez garażu pod spodem. Obecność łąk kwietnych i różnego rodzaju gatunków roślin, w tym drzew, owocowych, pozytywnie wpłynie na bioróżnorodność.

Wiosną 2021 roku pracownia RS Architektura Krajobrazu wygrała konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji parku miejskiego. Dwuhektarowa zielona przestrzeń będzie pierwszym publicznym parkiem w Warszawie stworzonym przez prywatnego inwestora. Za projekt całej inwestycji odpowiada MTDI Group.