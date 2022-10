TOP inwestycje we Wrocławiu: to się buduje w stolicy Dolnego Śląska

Spektakularne rewitalizacje, wielofunkcyjne obiekty, nowoczesne biurowce i luksusowe hotele - dzieje się we Wrocławiu! Podsumowujemy najciekawsze inwestycje.

REKLAMA

Rewitalizacja Pałacu Hatzfeldów

Obecnie pozostałość siedziby książęcej rodziny Hatzfeldtów, zaadaptowana po zniszczeniach z czasu II wojny światowej przez Edmunda Małachowicza na siedzibę galerii Awangarda, wymaga rekonstrukcji i przywrócenia jej blasku z czasów historycznej świetności. Spółka Rafin odtworzy historyczny Pałac i zaimplementuje w nim zupełnie nową funkcję hotelową. Obiecuje zrobić to ze szczególnym pietyzmem i troską o historię tego zabytku.

W sierpniu 2022 roku Rafin podpisał umową franczyzową z firmą Marriott International. W zabytkowym budynku powstanie hotel marki Autograph Collection z segmentu premium.

Odbudowany Pałac będzie funkcjonował według najwyższych standardów hotelowych na świecie, a jego odbudowa i przygotowanie wnętrz będzie ściśle nadzorowane przez międzynarodowego partnera, zgodnie z autorskim, wspólnie przygotowanym projektem z segmentu premium.

We wrocławskim Pałacu Hatzfeldów powstanie hotel Autograph Collection od sieci Marriott, fot. mat. pras.

Rozpoczęcie odbudowy Pałacu Hatzfeldów zaplanowane zostało za ok. dwa lata na przełomie 2023/24 roku (zaraz po zakończeniu aktualnej odbudowy historycznego Hotelu Grand), a jej ukończenie planowane jest na 2026 rok.

Architekci Tremend odpowiedzialni będą zarówno za przygotowanie projektu kubaturowego, jak i projektów aranżacji wnętrz hotelu. Hotel stanie w miejscu, gdzie kiedyś mieścił się Pałac Hatzfeldów.

Quorum

Realizowany przez Cavatina Holding i zaprojektowany przez Cavatina Architects, Quorum to projekt mixed-use o imponującej skali. Dostarczy dynamicznie rozwijającym się, kreatywnym firmom nie tylko środowisko sprzyjające pracy, ale także wygodnemu miejskiemu życiu i relaksowi. W ramach inwestycji powstaną dostępne dla pracowników i mieszkańców tarasy i zielone przestrzenie, a także ogólnodostępne tereny zielone i deptak.

Zielone patio budynku Quorum D jest idealnym miejscem na relaks w czasie dnia pracy. wiz. Urban Jungle (mat. prasowe Cavatina Holding)

Budynek biurowy D, będący połączeniem starej, ceglanej konstrukcji z nowoczesnością, jest już na ukończeniu i będzie oddany do użytku w tym kwartale.

W budowie jest również najwyższy budynek kompleksu – A. Jego ukończenie zaplanowane jest na Q4 2023 r. Budynek Quorum A zaoferuje swoim przyszłym najemcom 17,8 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A, rozmieszczonej na 12 kondygnacjach. Na terenie budynku znajdą się liczne udogodnienia, takie jak parking na ponad 339 samochodów oraz zielone tarasy, które pozwolą na relaks w czasie dnia pracy. Standard i rozwiązania wdrażane w budynku Quorum A pozwalają ubiegać się o międzynarodowy certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Podobnie jak całe portfolio Cavatina Holding, biurowiec będzie także poddany certyfikacji WELL Health-Safety Rating. Budowa należącego do Resi Capital budynku mieszkalnego Quorum Apartments ma planowo zakończyć się w połowie 2023 roku, dostarczając ponad 340 mieszkań premium.

W parterze obiektów Quorum od strony wschodniej, północnej i zachodniej znajdą się lokale usługowe.

Centrum Południe

Trwa budowa drugiego etapu kompleksu biurowego Centrum Południe realizowanego przez Skanska. Drugi etap dostarczy 21 500 mkw. powierzchni biurowej.

Zaprojektowane przez pracownię APA Wojciechowski, Centrum Południe to wieloetapowy projekt, który docelowo zaoferuje 85 000 mkw. powierzchni biurowej, handlowej i usługowej. Pierwsza faza o powierzchni 27 600 mkw. została oddana do użytku w sierpniu 2020 roku.

Wizualizacja II etapu kompleksu Centrum Południe, fot. mat. prasowe Skanska

Biurowiec będzie miał 15 kondygnacji nadziemnych – w tym dwie techniczne – oraz dwie kondygnacje podziemne, na których znajdzie się 200 miejsc parkingowych. Budynek będzie ubiegać się o liczne certyfikaty: LEED Core&Shell na poziomie Platinum, WELL Core&Shell, Obiekt bez barier, a także najnowszy z nich – WELL Health-Safety Rating. Ten ostatni jest przyznawany powierzchniom biurowym o najwyższych parametrach bezpieczeństwa, zmniejszających ryzyko przenoszenia chorób, a także umożliwiających tworzenie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Kompleks jest w 100% zasilany z energii wyprodukowanej na farmach wiatrowych. Do budowy kompleksu wykorzystywane są materiały pochodzące z recyklingu oraz te o niskiej emisji lotnych związków organicznych. Z kolei tereny zielone wokół Centrum Południe pielęgnowane są bez użycia szkodliwych pestycydów i herbicydów. Przy drugim etapie kontynuowana będzie również realizacja chodników z zielonego, antysmogowego betonu.

Realizacja II etapu rozpoczęła się pod koniec lipca br. Zakończenie budowy II fazy Centrum Południe zaplanowane jest na przełom 2022/2023 roku.

Dom Handlowy Renoma

Renoma to jedna z architektonicznych ikon Wrocławia, od początku swojego istnienia kojarzona z handlem, elegancją i nowoczesnością. Modernistyczny budynek przechodził w ciągu swojej długiej historii wiele zmian. Kiedy w 2017 roku nabyła go firma Globalworth, postanowiła przywrócić mu dawną świetność i dostosować jego charakter do nowych trendów. Północne atrium Renomy zostało oddane do użytkowania. Za projekt odpowiada pracownia Zbigniewa Maćkowa.

Północne atrium Renomy po remoncie, fot. mat. prasowe Globalworth

- Piszemy nowy rozdział historii Renomy, w dużej mierze nawiązując do tego, co działo się w niej w przeszłości. Przede wszystkim odmieniona Renoma otworzy się na miasto, stanie się jego żywą, integralną częścią, przyciągającą mieszkańców Wrocławia, a także lokalny i międzynarodowy biznes. Od strony placu Kościuszki i placu Czystego powstaną gastronomiczne zagłębia, skupiające wyjątkowe, autorskie koncepty, które połączą ze sobą dwa wewnętrzne dziedzińce i pasaż - zapowiada Barbara Wójcik, Asset Management & Leasing Director w firmie Globalworth Poland, która jest właścicielem i zarządcą Renomy, i dodaje: - Jednocześnie nie rezygnujemy z funkcji handlowej - Renoma była i wciąż pozostanie popularnym miejscem zakupów wrocławian, jednak o odświeżonym, bardziej wyspecjalizowanym profilu. Dajemy zupełnie nową jakość, która, mam nadzieję, wzbudzi wiele entuzjazmu.

26 marca, do użytku został oddany pierwszy fragment przebudowanej części Renomy wraz ze strefą wejściową od strony ul. Świdnickiej, której wygląd w stylistyce art deco odtworzono na bazie archiwalnych zdjęć. Remont jest prowadzony w kilku etapach. Zakończenie przebudowy Renomy zaplanowane jest na przełom drugiego i trzeciego kwartału 2023 roku.

- Architektura Renomy zachwycała już wcześniej, ale dopiero teraz przywracamy blask również jej wnętrzom. Odtwarzamy historyczny układ wewnętrznych dziedzińców ze świetlikami, którym nadajemy nowy wystrój, ściśle nawiązujący do przedwojennego oryginału - podkreśla Zbigniew Maćków.

City Port

Port Miejski przy ulicy Kleczkowskiej, niewątpliwie jeden z najciekawszych obszarów Wrocławia, na którego terenie znajdują się ciekawe zabytki architektury przemysłowej, od lat niszczał nie wzbudzając niczyjego zainteresowania. Teraz ma przejść rewitalizację i przekształcić się w tętniące życiem miejsce na wzór Haffen City w Hamburgu.

Powstanie ogromna inwestycja na 35 ha powierzchni powstanie na terenie, którego właścicielem są Fermy Drobiu Woźniak i ATC Development. Autorem masterplanu dla terenu jest pracownia BCM Architekci. Poprzemysłowy teren nad Odrą zmieni się w pełne zieleni osiedle z parkiem, bulwarami, a także mariną. Do dyspozycji mieszkańców będą szkoła i przedszkole.

Prace projektowe i budowlane przy rewaloryzacji budynków historycznych na terenie portu trwają od kilku lat, zgodnie z otrzymanym przez inwestora Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. pozwoleniem na budowę.

Projekt rewitalizacji trzech pierwszych obiektów City Portu, którego autorem jest biuro architektoniczne Arche, fot. mat. prasowe ATC Development

Projekt rewitalizacji trzech pierwszych obiektów, którego autorem jest biuro architektoniczne Arche, będący początkiem zmiany Portu Miejskiego w funkcjonalny City Port był opracowywany przez wiele miesięcy w ścisłej współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków, a uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych zajęło trzy lata. Projekt zaakceptowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków zakłada odbudowę spalonych części elewatora zwanego Zamczyskiem oraz rewitalizację i adaptację pozostałych dwóch budynków - zabytkowego magazynu drobnicy oraz betonowego elewatora z silosami.

W ostatnim czasie miasto Wrocław wydało decyzję środowiskową dla inwestycji mieszkaniowej stanowiącą drugi etap realizacji całości założenia City Portu, donosi Wrocław.pl.

Mixed-use na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego

Architekci z pracowni Q2Studio zaprojektowali nową inwestycję wielofunkcyjną we Wrocławiu, nawiązującą do postindustrialnej tkanki dawnego PaFaWagu. Obiekt ma być miejscem do pracy, mieszkania, relaksu oraz budowania wspólnoty osób korzystających z tej przestrzeni.

Architekci z pracowni Q2Studio zaprojektowali nową inwestycję wielofunkcyjną we Wrocławiu, nawiązującą do postindustrialnej tkani dawnego PaFaWagu. fot. mat. Q2Studio

Obiekt zlokalizowany ma być przy ulicy Fabrycznej na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Obszar ten znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków, w której chroniony jest jako dawny Zespół Fabryki Linke-Hofmann-Werke AG, a następnie Zespoły Państwowej Fabryki Wagonów PaFaWag i Zakładu Przemysłowego Dolmel. Teren ten charakteryzuje industrialna zabudowa z przełomu XIX i XX wieku oraz z lat powojennych, dlatego projekt powstał pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Zabudowę tworzy zespół dwóch siedmiokondygnacyjnych budynków na planie prostokąta, wpasowujących się w ortogonalną siatkę ulic na terenie zabudowy zespołu budynków PaFaWag oraz nawiązujących wysokością do najwyższego istniejącego obiektu na tym terenie, jakim jest budynek dawnej kotłowni. Obiekt czerpie inspiracje z rozwiązań znajdujących się na historycznym terenie, zarówno w skali urbanistyki, jak i w detalu.

Inwestorem inwestycji są Horyzont Nieruchomości Sp. z o.o. RND Akademik Spółka Jawna oraz TW-Consulting Sp. z o.o. Sp.K.

Port Popowice

Port Popowice to flagowa wieloetapowa inwestycja Vantage Development i Rank Progress. Zlokalizowany jest nieopodal zabytkowego Parku Zachodniego, w bliskim sąsiedztwie Parku Popowieckiego, nad brzegiem Odry. Budowa rozpoczęła się 2018 roku, a zakończenie zaplanowane jest na 2028 rok. Port Popowice będzie swoistym miastem w mieście – z mieszkaniami, licznymi miejscami do rekreacji i usługami. Miastotwórczy projekt przewiduje także powstanie biurowca.

Budowa Portu Popowice rozpoczęła się w 2018 roku, a zakończona zostanie w roku 2028, fot. mat. prasowe Vantage Development

Autorami koncepcji urbanistycznej zagospodarowania 14-hektarowego terenu są pracownie Majewski Architektura i APA Wojciechowski, projekt budowlany powstał w pracowni Zbigniewa Maćkowa. Z kolei wśród projektantów poszczególnych faz inwestycji są BBGK Architekci (projekt 80-metrowego wysokościowca z 562 lokalami mieszkalnymi), WXCA (projekt biurowca, który dostarczy 13 tys. mkw. powierzchni).

Bernardyńska

Inwestycja Bernardyńska to flagowe przedsięwzięcie Toscom, położone w zabytkowej części Wrocławia, nazywanej w XIV wieku Nowym Miastem. Teren, na którym stał niegdyś kościół i klasztor Bernardynów, aktualnie stanowi zdesakralizowane miejsce, w dalszym ciągu posiadające tajemniczy i nastrojowy charakter. Dziś - po ponad 600 latach - „stare” powraca, wprowadzając w przestrzeń miejską zupełnie nową jakość nieruchomości, bazującą na prestiżu i komforcie i stanowiące przykład dobrej, miejskiej architektury. Inwestor do współpracy przy Bernardyńskiej zaprosił architekta Zbigniewa Maćkowa.

Inwestycja Bernardyńska to flagowe przedsięwzięcie Toscom, położone w zabytkowej części Wrocławia, nazywanej w XIV wieku Nowym Miastem. fot. mat. prasowe Toscom

– W oparciu o tę już istniejącą i respektowaną przez nas sytuację architektoniczną i wartości, stworzyliśmy nowy miejski plac, wzbogacony o lokale wzmacniające witalność miejską - kawiarnie, drobne usługi i restauracje. Pamiętajmy, że nie sztuką jest zaprojektować miejsce, które jest pozbawione funkcji - bez tej obudowy szybko wtedy umiera. W przypadku Bernardyńskiej wydaje nam się, że zaplanowaliśmy budynek w maksymalny sposób, respektując potencjał tego miejsca, które jest wyjątkowe - pięknie położone i posiadające wokół szereg atrakcyjnych obiektów. Wykorzystaliśmy to, budując wysokiej jakości przestrzeń publiczną i nie tylko dla mieszkańców inwestycji, ale też dla pozostałych Wrocławian i turystów – relacjonuje arch. Zbigniew Maćków.

Bernardyńska obejmować będzie lokale handlowo-usługowe oraz mieszkania od 30 metrowych lokali typu studio do 200-metrowych penthousów o wyjątkowej wysokości - zaczynającej się od 275 cm a kończącej na 340 cm. Zakończenie budowy przewidziano na 2023 rok.

Kamienica przy Braniborskiej

Przy ul. Braniborskiej we Wrocławiu stanie kamienica spod kreski pracowni Ideograf. Inwestorem jest firma Dekpol Inwestycje.

Nowy projekt kamienicy, która stanie na ul. Braniborskiej we Wrocławiu, to dzieło pracowni Ideograf, fot. mat. prasowe

Inwestycja przygotowywana jest na planie litery „E" i składać się będzie z 11 kondygnacji – 9 naziemnych oraz 2-kondygnacyjnego podziemnego parkingu. Wzdłuż ul. Braniborskiej zaplanowane zostały dwukondygnacyjne lokale usługowe, na pozostałych piętrach przygotowywanych jest 388 apartamentów o szerokim wachlarzu metraży.

Architekci za cel postawili sobie jak najlepsze odzwierciedlenie historycznych atutów okolicy i zabudowy charakterystycznej dla Wrocławia, jednocześnie czerpiąc z architektury XIX-wiecznego Wrocławia.

Kamienica zostanie oddana do użytku na przełomie 2023/2024.

Sienkiewicza Résidence

Przy ul. Sienkiewicza we Wrocławiu Bouygues Immobilier Polska rozbuduje zabytkowy budynek Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Sienkiewicza Résidence powstanie naprzeciw Ogrodu Botanicznego. – To ma być prawdziwa perełka – zapowiada inwestor.

Projekt składa się z dwóch części – Classic oraz Modern. Część historyczna, czyli Classic, to zabytkowy budynek zajmowany kiedyś przez Wyższą Szkołę Filologiczną, znajdujący się w głębi działki. Teraz zostanie zrewitalizowany i rozbudowany. Najbardziej widoczną zmianą będzie przywrócenie zasadniczej bryły dachu z zastosowaniem współczesnych rozwiązań i dostosowaniem funkcji do nowych potrzeb.

Przy ul. Sienkiewicza we Wrocławiu Bouygues Immobilier Polska rozbuduje zabytkowy budynek Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, fot. mat. prasowe Bouygues Immobilier Polska

– Zachowaliśmy praktycznie w stanie nienaruszonym elewacje z ich wystrojem. Pozostawiliśmy też klatki schodowe w dotychczasowych lokalizacjach z wykorzystaniem historycznych detali. Elementami nowymi są balkony z balustradami ze szkła przeziernego, aby jak najmniej zakłócały odbiór historycznej bryły – mówi odpowiadający za projekt architekt Maciej Konopka.

Wnętrza części Classic będą inspirowane stylem miejskiej kamienicy. Znajdą się tam elementy francuskiej jodełki, kamiennych portali i kasetonowego sufitu (zdobionego obrazami przedstawiającymi niebo), czy też gipsowe rozety. Dopełnieniem całości będzie sztuka współczesna i obrazy z wizerunkami postaci związanych z lokalną historią.

Z kolei część nowoczesna, czyli Modern, powstanie od podstaw i uzupełni pierzeję ul. Sienkiewicza. Będzie to nowoczesny obiekt, nawiązujący do architektury na sąsiednich działkach.

Zgodnie z planem, budowa Sienkiewicza Résidence zakończy się w I kw. 2024 roku. Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się latem 2024 r.

Zespół budynków biurowo-hotelowych B10

Pracownia APA Wojciechowski stworzyła projekt realizowanej przez Vastint inwestycji B10, w ramach której przy ul. Bolkowskiej we Wrocławiu powstanie biurowiec i hotel.

Zespół budynków biurowo-hotelowych B10, fot. mat. prasowe Vastint

B10 stanie na działce o powierzchni ok. 1 ha, zlokalizowanej na wprost stacji kolejowej Mikołajów i mającej dostęp do ul. Legnickiej. Planowana inwestycja będzie obejmowała budowę sześciokondygnacyjnego budynku biurowego, podobnej wysokości hotelu na wynajem długoterminowy oraz garaży podziemnych, które pomieszczą w sumie 337 miejsc parkingowych. Dodatkowo, wokół projektu zostanie poprawiona infrastruktura wodno-kanalizacyjna i drogowa. Za budowę odpowiada firma Mostostal.

Biurowiec o szklanej fasadzie został zaprojektowany jako obiekt modułowy w kształcie litery H, nawiązujący bezpośrednio do budynków sąsiadującego kompleksu Business Garden. Oferuje elastyczną w aranżacji i dobrze doświetloną przestrzeń typu „open-space”, którą można swobodnie dzielić na mniejsze moduły.

Natomiast budynek hotelowy pomieści 116 pokoi, które będzie można rezerwować na dłuższy pobyt, recepcję oraz małą restaurację. Będzie on zarządzany przez spółkę Hotel Co51, należącą do Grupy Vastint. Pomiędzy biurowcem a hotelem zaplanowano szeroki dziedziniec, pozostawiający dużo miejsca dla pracujących tam osób, gości i przechodniów.

Zakończenie inwestycji przewidziano w grudniu 2022 r.

Inkubator Przedsiębiorczości DAWG

Pracownia Q2Studio zaprojektowała nowoczesny budynek biznesowy we Wrocławiu, w którym znajdować się będzie Inkubator Przedsiębiorczości Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. Położony na obszarze charakteryzującym się silnym historycznym układem urbanistycznych przedwojennych willi miejskich, stanowi ukłon ku dawnym zabudowaniom, w nowoczesnej odsłonie. Architektura obiektu, z wewnętrznym dziedzińcem i tarasami sprzyjać będzie budowaniu wspólnoty.

Projekt nowoczesnego budynku Inkubatora Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu, fot. mat. prasowe Q2Studio

Projekt powstały pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków, odwołuje się do dawnej, historycznej zabudowy willi miejskiej poprzez zastosowaną skalę, usytuowanie na działce i powielanie najlepszych cech otaczającej architektury, takich jak rozrzeźbienie bryły tarasami, jej wielkość, czy otoczenie zielenią istniejącą i nowo zaprojektowaną. Dzięki połączeniu brył szklanym łącznikiem oraz wspólnym dziedzińcem udało się uzyskać spięcie istniejącej i nowozaprojektowanej zabudowy.

Zakończenie budowy przewidziane jest na 2023 rok.

Budynek biurowy Infinity

Realizowany przez Avestus Real Estate i Alchemy Properties, Infinity będzie siedmiokondygnacyjnym budynkiem biurowym klasy A, w którym znajdzie się m.in. 18 727 m kw. powierzchni biurowej, 1 561 m kw. powierzchni przeznaczonej na handel oraz trzypoziomowy podziemny garaż, oferujący 311 miejsc parkingowych. Z myślą o rowerzystach powstanie 120 stanowisk rowerowych w zamkniętej strefie wraz z szatniami i prysznicami. Biurowiec będzie posiadał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Zaprojektowany przez pracownię AD Studio budynek wyróżni bryła, przypominająca znak nieskończoności, fot. mat. prasowe

Zaprojektowany przez pracownię AD Studio budynek wyróżni bryła, przypominająca znak nieskończoności, imponujące lobby, w którym znajdą się specjalnie zaaranżowane miejsca dla gości odwiedzających budynek oraz przestronny taras na dachu budynku.

Biurowiec zostanie wyposażony w najnowsze rozwiązania technologiczne, bezdotykowe oraz najwyższej jakości filtry powietrza, zapewniające bezpieczeństwo i komfort jego użytkownikom. W Infinity zostanie również zaaranżowane imponujące lobby, w którym znajdą się dedykowane miejsca dla gości odwiedzających budynek.

Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na II kw. 2023 r.

Hotel Mövenpick Wrocław

Accor rozbudowuje w Polsce portfolio marki Mövenpick o czwarty już obiekt. Funkcjonujący dotychczas jako Hotel Grand historyczny budynek przejdzie rebranding i rozbudowę, aby przyjąć gości już na początku 2023 roku. Za projekt rozbudowy Hotelu Grand odpowiada wrocławska pracownia GREG Architekci.

Funkcjonujący dotychczas jako Hotel Grand historyczny budynek przejdzie rebranding i rozbudowę, stając się hotelem Mövenpick Wrocław. proj. Greg Architekci, fot. mat. prasowe Mövenpick

Mövenpick Wrocław powstanie w ramach rozbudowy historycznego Hotelu Grand, położonego przy ul. Piłsudskiego. To miejsce pełne tradycyjnego piękna, działające przed wojną jako Hotel du Nord i uznawane za jedno z najbardziej eleganckich obiektów we Wrocławiu, a dziś znane każdemu miłośnikowi stolicy Dolnego Śląska.

Hotel zaoferuje 180 przestronnych, luksusowych pokoi, restaurację, bar i sale konferencyjne. Obiekt będzie również wyposażony w centrum fitness, SPA, a także podziemny parking.

Inwestorem jest spółka Rafin, doświadczona w zarządzaniu hotelami i rewitalizacją zabytkowych obiektów historycznych, będąca właścicielem czterech obiektów hotelowych zlokalizowanych we Wrocławiu.

Bastion Sakwowy

Wzgórze Partyzantów we Wrocławiu zmienia nazwę na Bastion Sakwowy i przechodzi rewitalizację. Znajdujący się w sercu miasta zaniedbany obiekt będący fragmentem jego dawnych fortyfikacji ma stać się miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów.

Wzgórze Partyzantów we Wrocławiu zmienia nazwę na Bastion Sakwowy i przechodzi rewitalizację. fot. mat. prasowe

Przetarg na rewitalizację Wzgórza Partyzantów rozstrzygnięto pod koniec lutego br. Wykonawcą prac została wrocławska firma Castellum, która zajmowała się m.in. Panoramą Racławicką, a wcześniej m.in. pracami przy Synagodze pod Białym Bocianem, czy w kaplicy Hochberga.

Obecnie trwa pierwszy etap inwestycji. Prace rozpoczęły się w kwietniu br., a ich zakończenie planowane jest na wrzesień 2023 roku.

W ramach pierwszego etapu rewitalizację przechodzi pawilon perystylowy, czyli dawna Reduta, kolumnada (zarówno jej część podziemna obejmująca kawiarnię, bufet, sanitariaty, jak i naziemna, gdzie odrestaurowane zostaną posadzki, sklepienia, ściany z malowidłami, schody, zabytkowe oświetlenia z balustradami i taras z kolumnadą) oraz plac z fontanną wraz z zagospodarowaniem terenu.

Inwestorem jest miasto Wrocław.

Ogrody Szczytnickie

Wrocław chce powiększyć obszar wokół parku Szczytnickiego. Do urządzenia jest ponad 10 ha terenów zielonych. Do 27 września br. miasto zbierało opinie i sugestie mieszkańców na temat ich oczekiwań odnośnie terenu. Propozycję zagospodarowania terenu przygotowali na zlecenie Wrocławskich Inwestycji, architekci z Pracowni 3XA.

W projekcie 3XA planowane są nowe nasadzenia w liczbie ok. 600 drzew. Zachodnia część terenu zostanie uporządkowana. Będą tam alejki spacerowe, strefy leśne i łąkowe.

– W centrum wschodniej części przewidziano funkcje związane z aktywnością społeczną wraz z zadrzewionym placem mogącym służyć organizacji lokalnych wydarzeń. Zostaną odtworzone szklarnie i powstanie plac zabaw. W miejscu dawnego stadionu, na którym była bieżnia lekkoatletyczna i boisko piłkarskie, przewidziano część sportową z zapleczem oraz parking – zapowiadał prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk we wpisie na swoim oficjalnym profilu w serwisie facebook.

W przyszłym roku ruszą pierwsze prace.