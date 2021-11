TOP: Kraków w budowie. Tak zmienia się stolica Małopolski

Obiekty biurowe, projekty mixed-use, nowa hala AGH, tereny rekreacyjne pod estakadami, które pojawiły się w miejscu starego nasypu kolejowego, a nawet... "krakowski Manhattan". Pokazujemy najciekawsze inwestycje - te realizowane i planowane w Krakowie.

The Park Kraków

Realizowany przez Cain International i White Star Real Estate oraz zaprojektowany przez APA Wojciechowski The Park Kraków to samowystarczalny kampus biurowy składający się z 8 budynków klasy A o łącznej powierzchni 100 tys. mkw. Projekt zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ulic Kuklińskiego i Saskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków tramwajowych i autobusowych, a także stacji kolejowej Kraków Płaszów.

Jak wskazuje sama nazwa projektu, The Park Kraków będzie wyróżniać bardzo duża ilość zieleni. Cała przestrzeń pomiędzy budynkami, o łącznej powierzchni 3 ha, będzie otwarta dla pieszych i wyłączona z ruchu samochodowego. Zostanie ona zagospodarowana starannie dobraną zielenią, elementami wodnymi i naturalnymi materiałami, zgodnie z zasadami biophilic design. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwiązania połączone z szeroką ofertą udogodnień m.in. restauracjami, kawiarniami, lokalami usługowymi, a także strefami relaksu, stworzą w tym miejscu wyjątkowo przyjazne środowisko pracy.

Ocean Office Park

Ocean Office Park to krakowska inwestycja Cavatina Holding realizowana na Zabłociu, u zbiegu ulic Klimeckiego i Nowohuckiej. W czterech etapach docelowo powstanie ponad 52 tys. mkw. powierzchni biurowej. Drugi budynek będzie największym biurowcem z całego kompleksu, który zaoferuje łącznie ponad 26,5 tys. mkw. powierzchni najmu. Zakończenie budowy i oddanie inwestycji do użytkowania przewidywane jest pod koniec przyszłego roku.

– Palio Office Park to doskonały przykład stworzenia nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie przestrzeni do pracy, z zachowaniem szacunku dla historii i wcześniejszej funkcji Stoczni Gdańskiej. Naszym celem było wpisanie go w otoczenie w taki sposób, który pozwoli na bycie integralną częścią ekosystemu nowoczesnego miasta. Drugi etap projektu Ocean Office Park to natomiast jednocześnie największy i centralny budynek, który będzie stanowił serce tej inwestycji – mówi Łukasz Żelezik, Executive Director, Leasing w Cavatina Holding.

Zagospodarowanie obszaru pod estakadami kolejowymi

W centrum Krakowa XIX-wieczny nasyp kolejowy zastąpiły dwie estakady, o łącznej długości 700 metrów. Na obiektach są budowane dodatkowe tory i nowy przystanek Kraków Grzegórzki. Pod torami, w miejscu nasypu, pomiędzy filarami estakad, powstała nowa przestrzeń o wielkości niemal trzech boisk piłkarskich.

Mieszkańcy Krakowa skorzystają z terenu o powierzchni 20 000 mkw. Powstaną miejsca zabaw, wypoczynku i zieleń, a także trasy rowerowe i dla pieszych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. współpracują z Gminą Miejską Kraków przy realizacji projektu. Umowa dzierżawy pozwoli rozpocząć zagospodarowywanie terenu.