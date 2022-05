TOP: Książki o architekturze i mieście dla dzieci i młodzieży. Te pozycje trzeba mieć!

Polski rynek wydawniczy w ostatnich latach obrodził w publikacje związane z architekturą, urbanistyką i pojęciem miejskości - również dla najmłodszych. Stworzyliśmy zestawienie 18 najpopularniejszych książek o architekturze dla dzieci i młodzieży. To obowiązkowy zestaw początkującego architekta lub prezent na Dzień Dziecka.

Oto jest Rzym

Miroslav Šašek, Wydawnictwo Dwie Siostry

Pięknie ilustrowana książka (jak i pozostałe z serii o Paryżu, Londynie, Nowym Jorku, Monachium) pokazująca najpiękniejsze zabytki wiecznego miasta.

Starożytne ruiny i monumentalne kościoły. Zatłoczone place z tryskającymi w jasnobłękitne niebo fontannami. Studenci teologii w kolorowych sutannach, karabinierzy i... kawałek cesarza. Oto jest Rzym!

Do Rzymu czytelnika przenoszą czarujące ilustracje Miroslava Šaška, które podbiły świat w latach 60. i do dziś niezmiennie zachwycają elegancją, humorem i polotem.

Mały architekt. Przybornik do oglądania miasta

Kasia Domagalska, Marta Kwiatek, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Świat budynków, podobnie jak świat ludzi i zwierząt, pełen jest różnorodności. Są ukryte pośród ulic, parków czy pomników. Trzeba tylko nauczyć się je dostrzegać. Mały Architekt ułatwi odkrycie tego fascynującego świata. Dzięki niemu poznamy budynki, które lubią drapać chmury i kosmicznego przybysza, który wylądował w Katowicach. Wraz z bohaterką, Belką Słupczańską, będziemy liczyć, mierzyć, rysować i doświadczać. Do książki dołączone są przyrządy do samodzielnego składania i oglądania miasta.

Miasto Potwór

Joanna Guszta, Przemek Liput, Wydawnictwo Marginesy

Przystępny język i atrakcyjne ilustracje, których wspólnym mianownikiem jest humor, pokazują dzieciom, że każdy jest odpowiedzialny za swoje miasto i może mieć wpływ na to, czy jest to przestrzeń przyjazna i ładna. Uczymy podstaw estetyki i poczucia wspólnoty za pomocą zabawnej historii i bardzo prostych zasad podsumowanych na końcu książki.

Miastonauci

Tytus Brzozowski, Wydawnictwo Babaryba

Miastonauci to wielkoformatowa książka obrazkowa (art-book) z twardego kartonu. Każda rozkładówka to intensywnie kolorowa miejska panorama, w której możemy doszukiwać się nawiązań do architektury m.in. Warszawy, Krakowa, Gdańska, Wrocławia, Poznania, Lublina i kilku innych polskich miast. Dla wszystkich miłośników akwareli Tytusa Brzozowskiego!

Kazik mieszka w mieście

Joanna Rzezak, Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Kazik mieszka w mieście to ciekawa książka dla dzieci, w której mogą poznać podstawy architektury i sprawdzić się w projektowaniu domów, wieżowców i innych budynków.

Wraz z Kazikiem i jego tatą każdy może teraz stać się prawdziwym architektem. Budować domy, mosty i parki, rysować graffiti i dekorować ściany. Co więcej, chętni mogą skorzystać również z gry planszowej dotyczącej miasta! To idealna okazja do wybrania się na spacer po okolicy i poznania różnych zakątków, być może na pierwszy rzut oka niewidocznych. Dla dziecka to możliwość wykonania wielu twórczych i angażujących zadań. Niektóre z nich wymagają precyzji, inne dobrego oka lub zmysłu estetyki. Przede wszystkim jednak to szansa na to, by zdobyć podstawową wiedzę na temat architektury i najbardziej znanych budowli świata bez wychodzenia z domu.

Dom

J. Patrick Lewis, Wydawnictwo Bona

Niezwykła książka obrazkowa, skierowana zarówno do młodszych, jak i starszych odbiorców. Snuta przez stary dom opowieść o stu latach zmian, dziejowych zawieruchach i przemijaniu. Historia XX wieku widziana przez pryzmat mikrokosmosu jednego domostwa i jego mieszkańców. Poetycki tekst J. Patricka Lewisa został mistrzowsko zilustrowany prze Roberto Innocentiego, uhonorowanego w 2008 roku Nagrodą im. H. Ch. Andersena.

Architekturki. Powojenne budynki warszawskie

Marlena Happach, wyd. Muzeum Powstania Warszawskiego

Jest to oryginalna, trójwymiarowa książka typu pop-up w przystępny sposób opowiadająca o dziedzictwie architektury Warszawy. Dzięki specjalnej technice wybrane, wybitne warszawskie realizacje architektoniczne można obejrzeć jako realizacje w technologii pop-up.

Ale miasta!

Joanna Łozińska, Maciej Blaźniak, Wydawnictwo Wytwórnia

W książce odwiedzamy 41 miast z całego świata. Zobaczymy wielkie, kwitnące metropolie i miasta, które opustoszały, miejscowości na zboczach gór, na pustyni, a nawet na wodzie… W niektórych ludzie świetnie się czują, bo są przyjazne i bezpieczne, z innych uciekają. Jest to opowieść nie tylko o ich historii i architekturze, lecz także o nieznanych faktach, które wpłynęły na losy mieszkańców.

Ignaś Kitek, Architekt

Andrea Beaty, Wydawnictwo Kinderkulka

Przezabawna i niepokorna książka o realizowaniu swoich pasji wbrew przeciwnościom

Poznajcie Ignasia Kitka – twórczego, niezależnego i nie bojącego się wyrażać siebie małego architekta. Niektóre dzieci robią zamki z piasku. Inne lepią ciasta z błota. Jeszcze inne budują imponujące wieże z klocków. Żaden mały konstruktor nie może się jednak równać z Ignasiem Kitkiem, który pewnego razu na trawniku przed domem wzniósł naturalnych rozmiarów replikę Wielkiego Sfinksa.

D.O.M.E.K.

Aleksandra Machowiak, Daniel Mizieliński, Wydawnictwo Dwie Siostry

Pomysłowa i zabawna książka, z której młodzi czytelnicy dowiedzą się, jak bardzo różne mogą być ludzkie domy i jak fascynującą sztuką jest architektura.

Dowcipne, soczyście kolorowe rysunki i zwięzłe, przystępne opisy prezentują 35 niezwykłych domów stworzonych przez najwybitniejszych architektów świata.

Monumentalne. Cuda i rekordy architektury

Sarah Tavernier i Alexandre Verhille, Wydawnictwo Dwie Siostry

Ilustrowany atlas architektoniczny pełen najbardziej niezwykłych budowli z całego świata.

Książka zabiera w podróż dookoła świata, by poznać niezwykłe dzieła architektury. Na każdym z kontynentów na młodego czytelnika czeka mnóstwo niepowtarzalnych budowli. Wieżowce, pałace, świątynie, muzea, stadiony, mosty, pomniki - cuda nowoczesnego budownictwa i fascynujące zabytki wszystkich epok. Najwyższe i najdłuższe, najstarsze i najbardziej imponujące, stworzone przez największych architektów lub po prostu jedyne w swoim rodzaju.

Miasta świata. Teczka Inspiracji

Agnieszka Wosko-Czeranowska, wyd. ZuZu Toys

W publikacji przedstawiono wzorcowe miasta z różnych epok. Zadaniem posiadacza jest pokolorowanie ilustracji następujących miast: Ur (Mezopotamia), Milet (Starożytna Grecja), Timgad (Starożytny Rzym), Biskupin (Polska), San Gimignano (Włochy), Zamość (Polska), Amsterdam (Holandia), Paryż (Francja), Manhattan – dzielnica Nowego Jorku (USA), Masdar (Emiraty Arabskie).

Archistoria. Opowieść o architekturze

Magdalena Jeleńska, Wydawnictwo Muchomor

Jeśli chcecie zobaczyć jak dawna elektrownia w Londynie zmieniła się w nowoczesną galerię, porównać kopułę Bazyliki św. Piotra w Rzymie z kopułą Tadż Mahal, czy dowiedzieć się, co łączy operę w Sydney z Koloseum, powinniście koniecznie sięgnąć po Archistorię Muchomora. Autorka, Magdalena Jeleńska, przenosi w fascynujący świat budowli, odkrywa przed nami formy i materiały pokazując jak mogły być użyte przed tysiącem lat, a jak dzisiaj. Zestawia w zaskakujący sposób budynki z różnych stron świata i z różnych epok rezygnując z chronologicznego porządku. Stroną graficzną zajęły się Agata Dudek i Małgorzata Nowak czyli Acapulco Studio – mistrzynie nowoczesnej ilustracji.

Uwaga! Budowa

Rolf Toyka, Wydawnictwo Media Rodzina

Oryginalna, edukacyjna książka dla dzieci pokazująca proces budowy domu – od pomysłu, przez fazę powstania projektu, przygotowanie miejsca, aż do realizacji – drobiazgowo pokazano budowę i etap wyposażania budynku. Oprowadzającym po budowie jest Marek - chłopiec, który również interesuje się tematyką budownictwa i architektury.

Młody Frank. Architekt

Frank Viva, wyd. MoMA

Młody Frank Architekt to niezwykła książka autorstwa znanego ilustratora Franka Vivy, wydana przez MoMA – Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. W przystępny sposób, opowiada o tym czym jest architektura i zachęca do własnej kreatywności. Dzieci dowiedzą się z niej, że warto być twórczym i realizować swoje pomysły. Poważne zagadnienia pokazane są oczami dziecka – Franka, który chce zostać architektem.

Miasto w chmurach. Miasto pod ziemią

Tomasz Kowal, Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Książka ma formę harmonijki, którą można oglądać strona po stronie jak tradycyjną książkę lub rozłożyć w całości niczym mapę. A raczej dwie mapy, bo znajdziemy tutaj panoramy dwóch miast: Podniebna z jednej strony harmonijki i Podziemina z drugiej!

Zapamiętnik architektoniczny

Patrycja Paulina Żołędowska, wyd. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Zapamiętnik powstał, aby w trakcie spaceru po Muzeum w Wilanowie poznać 25 pojęć architektonicznych, zmierzyć się z 13 ćwiczeniami, a następnie stworzyć własny, niepowtarzalny budynek! Pojęcia architektoniczne zostały złożone ręcznie i odbite w zecerni z drewnianych czcionek (tzw. drewniaków). Każdy drewniak, a dzięki temu i litery składające się na pojęcia w tym Zapamiętniku, są niepowtarzalne.

Atlas miast

Georgia Cherry, Martin Haake, Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Oto aż 30 najpiękniejszych miast znajdujących się na naszej planecie - na wyciągnięcie ręki. Atlas Miasta to świetny wstęp do podróżowania, nauki geografii, kulturoznawstwa.

Na kolejnych stronach książki znajdują się Lizbona, Barcelona, Londyn, Amsterdam, Paryż, Rzym, Berlin, Helsinki, Oslo, Kopenhaga, Sztokholm, Ateny, Stambuł, Praga, Budapeszt, Moskwa, Montreal, Toronto, Chicago, Nowy Jork, San Francisco, Meksyk, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Warszawa, Hongkong, Tokio, Seul, Mumbaj oraz Sydney.

Mały czytelnik-globtroter pozna nazwy miast, słynne nazwiska, budynki, zabytki i miejsca przyjazne dzieciom. Lektura tej książki to wiele godzin mądrej zabawy. Spodoba się zarówno dzieciom, jak i dorosłym.