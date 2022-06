TOP na Dzień Kultury Fizycznej: biurowce przyjazne rowerzystom

22 czerwca obchodzimy Dzień Kultury Fizycznej. Z tej okazji przygotowaliśmy zestawienie przykładowych biurowców, które sprzyjają aktywności fizycznej pracowników poprzez obecność infrastruktury dla rowerzystów. Oto budynki przyjazne cyklistom!

Warsaw UNIT, Warszawa, projekt: Polsko-Belgijska Pracownia Architektury Projekt

Zrealizowany przez Ghelamco warszawski biurowiec jest bardzo dobrze przystosowany do potrzeb cyklistów. Wśród rozwiązań dedykowanych rowerzystom są zamknięty parking dla rowerzystów i szatnie z prysznicami. Pod wejściem do budynku znajdują się stacje rowerów miejskich, a w pobliżu budynku – ścieżki rowerowe.

Garaż dla rowerów w biurowcu Warsaw UNIT, fot. mat. prasowe Ghelamco

Szatnie dla rowerzystów w biurowcu Warsaw UNIT, fot. mat. prasowe Ghelamco

K2, Gdańsk, projekt: APA Wojciechowski

Sześciopiętrowy budynek oferuje ponad 11 400 m2 biur, lobby zaprojektowane jako przestrzeń, z której najemcy mogą korzystać zarówno podczas spotkań biznesowych, jak i towarzyskich oraz dwukondygnacyjną halę garażową ze 136 miejscami postojowymi i szatniami dla rowerzystów. Jednoślady swoje miejsca postojowe będą miały również od strony tylnego dziedzińca, który ozdobi pięćdziesiąt ponad dwudziestoletnich brzóz.

Biurowce High5ive, Kraków, projekt: NS Moon Studio

Zrealizowany przez Skanska kompleks biurowy jest przyjazny osobom dojeżdżającym do pracy na rowerach. Została zrealizowana rozwinięta infrastruktura rowerowa - szatnie, prysznice oraz parking podziemny, liczba miejsc parkingowych jest proporcjonalna do liczby pracowników budynku. Dodatkowo, w garażu podziemnym znajdują się stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Alpha (Airport City Gdańsk), Gdańsk, projekt: PIG Architekci

Nowoczesne miasteczko lotniskowe Airport City Gdańsk będzie zespołem siedmiu budynków o charakterze biurowym, łączącym funkcje usługowe, gastronomiczne i hotelowe. Pierwszy budynek Alpha został oddany do użytku pod koniec ubiegłego roku. Ma 6 kondygnacji nadziemnych i 2 kondygnacje podziemne, na których mieści się starannie zaprojektowany parking. Przewidziano w nim m.in. liczne udogodnienia dla rowerzystów, takie jak stojaki na rowery oraz szatnie i prysznice.

Parking podziemny w biurowcu Alpha ze stojakami na rowery, fot. mat. prasowe Flowcrete

The Warsaw Park, Warszawa, projekt: APA Wojciechowski

Realizowany w Warszawie przez White Star Real Estate, The Warsaw Park to kompleks biurowy, który od początku był projektowany jako budynek przyjazny najemcom. Architekturę z dużą ilością zieleni uzupełnia stale poszerzana oferta udogodnień. W The Warsaw Park jest na przykład pełna infrastruktura dla rowerzystów – stacje Veturilo, szatnie, prysznice oraz parking.

Kompleks Brain Park, Kraków, projekt: BE DDJM Architekci

Na terenie realizowanej przez Echo Investment inwestycji znajdzie się 485 miejsc parkingowych, stacje do ładowania rowerów i hulajnóg elektrycznych, stacje do ładowania samochodów elektrycznych, stojaki rowerowe oraz szatnie i prysznice dla cyklistów. Na terenie projektu zaplanowano prawie 10 tys. mkw. terenów zieleni, które poza miejscami do odpoczynku i spożywania posiłków na świeżym powietrzu zaoferują ciekawe funkcje dodatkowe, takie jak miejsce do gry w tenisa stołowego, stoły do gry w szachy, huśtawki czy strefę aktywności „street workout”.

The Warsaw HUB, Warszawa, projekt: AMC Chołdzyński

The Warsaw HUB ma bardzo dogodne położenie, w sąsiedztwie nie tylko przystanków komunikacji miejskiej i stacji metra, ale również rozbudowanej sieci dróg rowerowych. Ghelamco stworzyło osobny parking dla cyklistów z miejscami na ponad 400 rowerów, szatniami i prysznicami. Do parkingu prowadzi oddzielny wjazd, tak aby rowerzyści mogli z niego bezpiecznie korzystać bez obaw o ruch samochodowy.

Strefa wyłącznie dla rowerów w The Warsaw Hub, fot. mat. prasowe Flowcrete

The Bridge, Warszawa, projekt: UNStudio, Polska Belgijska Pracownia Projektowa

Realizowany w Warszawie przez Ghelamco liczący 40 pięter budynek będzie wyposażony w około 280 miejsc parkingowych oraz udogodnienia dla rowerzystów. W biurowcu przewidziano 147 miejsc parkingowych dla rowerów, a także szafki i prysznice. W budynku znajdą się m.in.: ładowarki do samochodów elektrycznych oraz specjalny parking dla elektrycznych jednośladów (rowerów i hulajnóg) z 20 miejscami do ładowania.

City Forum, Wrocław, projekt: SRDK Studio Środka

Centralna lokalizacja zrealizowanego przez Archicom kompleksu biurowego City Forum gwarantuje przyjazne rozwiązania dla entuzjastów jednośladów. Dostęp do licznych ścieżek rowerowych, jak również wyposażenie biurowca w dedykowane rowerzystom funkcje, takie jak szatnie, natryski czy rowerownie wspiera korzystanie z ekologicznej formy transportu. Dla pieszych i rowerzystów otwarta jest przestrzeń powstałego w ramach inwestycji zielonego patio pomiędzy budynkami biurowymi.

Central Point, Warszawa, projekt: Kazimierski i Ryba, Arquitectonica

W środku powstałego w Warszawie biurowca od belgijskiego dewelopera Immobel znajduje się wiele ekologicznych rozwiązań, stworzonych z myślą o wygodzie najemców, w tym m.in. przemyślana infrastruktura dla rowerzystów wraz ze stojakami rowerowymi, szatniami i prysznicami, punkty ładowania pojazdów elektrycznych oraz wiele innych. Oprócz najwyższej jakości powierzchni biurowych, do dyspozycji najemców Central Point są również zielone tarasy i przestronne, nowoczesne lobby.