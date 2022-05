TOP na Dzień Strażaka. Muzeum Ognia, nowoczesne strażnice i drugie życie dawnej remizy

Prawie każdy mały chłopiec marzył, aby zostać strażakiem. Niektórym marzenia się spełniły i dziś mogą świętować Międzynarodowy Dzień Strażaka. My, świętujemy w niecodzienny sposób. Zaglądamy do Muzeum Ognia, nowoczesnych strażnic zaprojektowanych przez specjalistów i do remizy, która zyskała zupełnie nową funkcję.

Międzynarodowy Dzień Strażaka świętowany jest 4 maja, w dniu wspomnienia w Kościele Katolickim Świętego Floriana - patrona wszystkich strażaków

W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe.

Na Dzień Strażaka warto się wybrać do Muzeum Ognia w Żorach zaprojektowanego przez pracownię OVO Grąbczewscy.

Redakcja PropertyDesign.pl, wzięła pod lupę świetne projekty dla strażaków spod kreski architektów z Demiurg.

Niedawno nowe życie otrzymała dawna Remiza w Gdańsku.

Muzeum Ognia w Żorach || projekt OVO Grąbczewscy Architekci

Interaktywne Muzeum Ognia funkcjonuje z powodzeniem od kilku lat w Żorach niedaleko Katowic. Projekt architektoniczny wykonała pracownia OVO Grąbczewscy Architekci. Muzeum Ognia to budynek , który poprzez swoją architekturę oraz mieszczącą się w nim multimedialną ekspozycję próbuje zinterpretować i zanalizować zjawisko ognia.

W jaki sposób architekci wpadli na pomysł budynku? - Źródłosłów nazwy miasta, oznaczający „żar”, „pogorzelisko” nie jest przypadkowy. Podobnie jak inne słowiańskie miasta i osady o podobnej genezie nazwy (Praha, Praga, Żar) Żory powstały na miejscu wypalanego lasu. Co więcej – miasto w historii nawiedzały liczne pożary, z których najtragiczniejszy wydarzył się 11 maja 1702 roku. Zginęła wtedy połowa mieszkańców miasta, a na pamiątkę tego wydarzenia ustanowiono coroczne religijne uroczystości, które z czasem przerodziły się w święto miasta - opowiadał architekt Oskar Grąbczewski.

W części nadziemnej znajduje się część promocyjno-wystawiennicza, z kolei w podziemnej części zlokalizowane jest nowoczesne, multimedialne muzeum. Podziemia pawilonu na Hulokach podzielono się na pięć stref tematycznych: Okiełznanie żywiołu, Przez antyk i wieki średnie, Pali się, Obszar duchowości, Mędrca szkiełko i oko.

Komenda miejska straży pożarnej w Rzeszowie || projekt Demiurg

Architekci Demiurg Project zaprojektowali budynek Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Projekt obejmował budynek główny, który dzieli się na część administracyjną przeznaczoną dla interesantów i pracowników oraz część garażową i warsztatową – do przechowywania wozów bojowych i innych pojazdów obsługujących jednostkę.

Budynek został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby strażaków. W obiekcie znajduje się komora dymowa, w której istnieje możliwość przeprowadzania ćwiczeń przygotowujących do akcji pożarowych i ewakuacyjnych. Specjalistyczne urządzenia pozwalają na symulowanie niebezpiecznych sytuacji takich jak: wysoka temperatura, ciasne przestrzenie czy duża ilość dymu.

Na terenie obiektu znalazła się również część sportowa z boiskiem do piłki nożnej z dwutorową bieżnią, wspinalnią i siłownią, gdzie strażacy mogą pracować nad swoją formą fizyczną, która jest kluczowa w przypadku tego zawodu.

Strażnica w Żninie|| projekt Demiurg

Obiekty wykorzystywane w codziennej pracy służb mundurowych powinny być nowoczesne, funkcjonalne i ułatwiać szybkie reagowanie w nagłych przypadkach. Przykładem takiego obiektu jest siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. Za projekt konstrukcji oraz instalacji, w które wyposażono budynek, odpowiada poznańska pracownia projektowa Demiurg.

Obiekt spośród innych tego typu realizacji wyróżnia lądowisko dla śmigłowców ratowniczych, przystosowane do obsługi lądowań nocnych. Zostało zlokalizowane na dachu komendy. Konstrukcję lądowiska wykonano z profili stalowych, pełniących rolę rusztu podpierającego zespoloną z nim krzyżowo zbrojoną płytę żelbetową, o grubości 25 cm. Konstrukcja została wsparta na żelbetowych ścianach budynku. Lądowisko zaprojektowano do przeniesienia obciążeń od śmigłowca o masie do 5,7 t. W celu uniknięcia przekazywania na budynek drgań towarzyszących lądowaniu śmigłowca, oparcie zrealizowano na 26 łożyskach podporowych, wykorzystywanych między innymi w mostownictwie. W grubości płyty żelbetowej przewidziano instalacje podgrzewające, zabezpieczające jej powierzchnię przed oblodzeniem.

Drugie życie dawnej Remizy w Gdańsku || projekt Roark Studio i pracownia Jana Terleckiego

Pochodzący z 1884 roku budynek jest jednym z pierwszych budynków, jakie stanęły na terenie powstającego wówczas zakładu przemysłowego i pierwotnie pełnił funkcję administracyjno-socjalną budowanej stoczni. W 1903 przekształcony został w siedzibę straży pożarnej, w tym wozowni i stajni dla koni drużyn pożarniczych.

Przygotowywana przez Stocznię Cesarską Development koncepcja założyła stworzenie w obiekcie wyjątkowego, całodziennego miejsca spotkań, które może stać się gastronomiczną destynacją Młodego Miasta i Gdańska.

Remiza to 2-piętrowy budynek o powierzchni użytkowej 550 mkw. Pierwotnie wzniesiony jako parterowy obiekt, z czasem został rozbudowany o piętro z pomieszczeniami socjalnymi. Po modernizacji budynek zyskał typowe szerokie bramy dla wozów strażackich i stajnię dla koni. Około 1955 roku dołączono do elewacji frontowej dobudówkę, powiększającą przestrzeń dla wozów strażackich. Budynek w swojej pierwotnej funkcji użytkowany był do połowy lat 90-tych.

Wraz z zakończeniem remontu zabytkowego budynku w grudniu 2021 roku, otwarto w marcu br. winiarnę i Restaurację Mielżyński Wines Spirits Specialties. Budynek d. Remizy został przystosowany do nowej funkcji.

Za projekt budowlany odpowiedzialne było konsorcjum Transforma – Grzegorz Pęczek, Pracownia Kreska Alina Szymańska i Asmont Adam Szymański. Projekt wykonawczy przygotowała sopocka pracownia Roark Studio, która wspólnie z Pracownią Projektową Jana Terleckiego z Warszawy przygotowała również projekt wnętrz. Unikalne detale, takie jak, ślizgi strażackie, stalowe bramy i okna strzeleckie zostały starannie odrestaurowane, aby przypominać o historii budynku, niezmiennie związanej ze Strażą Pożarną.