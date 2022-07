TOP na Światowy Dzień Czekolady: tutaj zjesz słodkości w otoczeniu dobrego designu

7 lipca będziemy obchodzić Światowy Dzień Czekolady. Z tej, wyjątkowo miłej, okazji prezentujemy kilka wybranych lokali, w których zjeść można słodkie smakołyki (nie tylko czekoladowe, a czasem nawet fit!) w otoczeniu dobrego designu.

Cukiernia A.Blikle w warszawskiej Sadyba Best Mall

Tradycyjne elementy wystroju wnętrza cukierni, kojarzyć się mogą z lokalami, w których pączkami delektowali się nasi dziadkowie i pradziadkowie. W ich czasach miejsca takie urządzane były z rozmachem i odwagą, dbałością o szczegóły i szlachetne materiały, a jednocześnie funkcjonalnie i przytulnie.

Cukiernia A.Blikle w warszawskiej Sadyba Best Mall, proj. LSD.Studio, fot. mat. prasowe

Autorzy projektu z LSD.Studio stworzyli odważną koncepcję cukierni A.Blikle w warszawskiej Sadyba Best Mall, inspirowaną mocnymi motywami zaczerpniętymi z klimatycznych i stylowych wnętrz sprzed lat. Projektanci postawili na florystyczne motywy palmy, nieoczywiste zestawienia kolorystyczne i klimat wiedeńskich kawiarni przełomu XIX i XX wieku.

Lodziarnia i kawiarnia Lukullus w St. Tropez w Warszawie

Znajdująca się na warszawskim Powiślu lodziarnia i kawiarnia Lukullus to pierwszy taki lokal znanej cukierni. Przyciąga jednak nie tylko oryginalnymi smakami lodów, ale także równie oryginalnymi wnętrzami. Stworzona przez Aleksandrę Wasilkowską aranżacja wnętrz zachwyca połączeniem złota i powracającego do łask w ostatnim sezonie lastryko, odwiedzający je mogą odnieść wrażenie, że przenieśli się w czasie do kolorowych lat 80. ubiegłego stulecia. Pełna nazwa lokalu, Lukullus St. Tropez, jest nieprzypadkowa. Lodziarnia ma bowiem kojarzyć się z wakacjami – i w tę koncepcję idealnie wpisują się bajkowe wnętrza lokalu.

Lodziarnia i kawiarnia Lukullus w St. Tropez w Warszawie, proj. Aleksandra Wasilkowska, fot. mat. prasowe

Oprócz wszechobecnego koloru złota w przestrzeń lodziarni mieni się również odcieniami różu, zieleni, koloru pistacjowego. Ściany wieńczą duże lustra duplikujące optycznie powiększające i powielające niezwykłą przestrzeń. A jej niezwykły charakter dodatkowo podkreślają również dekoracyjne detale, takie jak złota palma, białe "potwory" stojące na ladzie, czy wreszcie... złota figura w toalecie o anatomicznym kształcie pośladków. Szczególne wrażenie robi jednak ogromne oko unoszące się nad stolikami na jednej ze ścian.

Lodziarnia Licked w Łodzi

Jedno jest pewne – nikt nie przejdzie obok lodziarni Licked w Łodzi na OFF Piotrowska obojętnie. Uwagę przechodniów przyciąga morski kontener z mini tarasem na dachu i ogródkiem przy wejściu – wszystko to w bajecznych odcieniach różu.

Bajeczna lodziarnia Licked w Łodzi, fot. mat. Licked

Fit Cake w Niepołomicach

Kawiarnia Fit Cake w Niepołomicach jako jedyna w mieście oferuje bezglutenowe i bezcukrowe menu. Franczyznobiorczyni, Magdalena Klimkowska wykorzystując wesoły i lekki design marki Fit Cake, dodała do wystroju własne elementy, które sprawiają, że jest on jedyny w swoim rodzaju. Gości wita manekin zwany Fridą.

Kawiarnia Fit Cake w Niepołomicach, fot. mat .prasowe

- Niemal każdy wchodzący chce uścisnąć mu dłoń, stracił nawet przez to środkowy palec – żartuje właścicielka. – Budynek przy ul. Tadeusza Kościuszki 4 jest nowy, ale powstał w miejscu ponad stuletniej stodoły. Piękne, drewniane elementy z jej rozbiórki wykorzystaliśmy do aranżacji wystroju. Zachował się też stary, ceglany mur. Osłania teraz nasz ukwiecony ogródek i tworzy sielski zakątek.

Klienci zostawiają komentarze, w których przyrównują niepołomicki Fit Cake do tawern w Chorwacji czy innych bardzo turystycznych miejsc. Najczęściej powtarzają jednak, że to co ich przyciąga, to „dobra aura gospodarzy”, którzy mają radość z tego co robią.

Lodziarnia Wafle Lizać w Warszawie

Wnętrze lodziarni jest kompozycją elementów patternu kratki, kół i plam barw uzupełniających. Pracownia Pigalopus wybrała wzory charakteryzujące samą lodziarnię, gdzie oprócz kolorowych lodów, podstawą jest kraciasty wafelek. Mocny wzór podłogi, który tworzą płytki ze wzorem w kropki, podkreślony został kratką kontrastującej fugi.

Wafle Lizać, proj. Pigalopus, fot. Migdał Studio

Główne ściany za ladą sprzedażową zostały również wykończone wzorem kratki z kontrastującą fugą, tworząc wyraziste tło. Te wzorzyste powierzchnie przełamane są plamami koloru, które tworzy m.in. monolityczna terrakotowa lada z różowym cienkim blatem łączącym się kolorystycznie ze ścianami zaplecza. Wszystko zmiękczone zostało kulistymi lampami w kilku rozmiarach, tworząc wiele opcji oświetlenia, ale też efektów wizualnych. Ściany służą jako ekspozycja wafli oraz menu z sezonowymi smakami. Dla niezdecydowanych zaproponowano wybór smaku za pomocą koła fortuny.

Waff'love Senatorska

Lody i gofry serwowane w Waff’love zdobyły uznanie w całej Warszawie. Wystrój wnętrza miejsca, o którym rozpisywały się lokalne media musiałby być adekwatne do renomy, jaką cieszyły się tutejsze słodkości. Wyzwania podjęli się architekci z pracowni KDesign Architekci.

Waff'love na warszawskim śródmieściu, proj. KDesign Architekci, fot. Megan Serafin & Zuzanna Popko

W projekcie wnętrza dominują słodkie, pastelowe kolory zestawione z ciepłym odcieniem drewna oraz cegłą, która z jednej strony równoważy delikatną słodycz jasnych pasteli, wpisując się jednocześnie w przytulny klimat miejsca rustykalnymi konotacjami. Kameralny, niemal domowy klimat podkreślają również detale w postaci wzorzystych kafli na podłodze, blatów ze wzorem poczciwego, a wracającego do łask lastryko czy frezowań na frontach mebli.

Meble w lokalu zasługują zresztą na specjalną uwagę, zwłaszcza drewniane krzesła zainspirowane rewolucyjnym na swoje czasy projektem Michalea Thoneta z lat 30. XIX wieku. Thonet jako pierwszy zastosował bowiem gięte drewno w meblarstwie.