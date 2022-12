TOP: Na te inwestycje czekaliśmy. Największe otwarcia 2022 roku

Dobiega końca 2022 r. Czas podsumować inwestycje, które w tym czasie otworzyły swoje podwoje. Za nami inauguracje wielkich projektów - zarówno publicznych, jak i komercyjnych.

Hotele

Hotel Warszauer w Krakowie

Przy ul. Warszauera na krakowskim Kazimierzu powstał butikowy Hotel Warszauer. Jego właścicielką jest Marta Gajewska-Sąsiadek, która sama podjęła się zaprojektowania wnętrz obiektu. Kilka lat temu wykreowała markę biżuterii LAU jewellery.

Przy ul. Warszauera na krakowskim Kazimierzu powstał butikowy Hotel Warszauer, fot. Oni Studio

Każdy przedmiot w Hotelu Warszauer został starannie wyselekcjonowany. We wnętrzach znajdziemy meble od światowej sławy projektantów. Pojawiają się tu takie nazwiska i marki, jak Marcel Breuer, Gubi, Norr 11, & tradition czy Cassina. Przestrzeń hotelu wypełnia również sztuka. Znajdziemy tu m.in. ręcznie robioną ceramikę KLO, rzeźby Jana Krzysztofa czy obrazy młodego artysty Tomasza Opalińskiego.

Hotel Warszauer oferuje 10 pokoi, z czego 4 to apartamenty dwupokojowe. Do dyspozycji gości jest również Śniadaniarnia, w której można zjeść posiłek przy tzw. common table. Bryła obiektu to plomba architektoniczna, która znajduje się między 4-kondygnacyjną kamienicą a XVII – wieczną Synagogą Kupa. Kubaturę budynku oraz elewację z corianu zaprojektowało biuro architektoniczne Indo z Krakowa.

Hotel funkcjonuje od wiosny 2022 r.

Wave Międzyzdroje Resort&SPA

Międzyzdroje mają pierwszy pięciogwiazdkowy hotel. To Wave Międzyzdroje Resort & SPA spod kreski MODOarchitektura, którego otwarcie odbyło się pod koniec kwietnia 2022 roku.

Międzyzdroje mają pierwszy pięciogwiazdkowy hotel. To Wave Międzyzdroje Resort & SPA spod kreski MODOarchitektura, którego otwarcie odbyło się pod koniec kwietnia 2022 roku, fot. mat. pras.

Wave Międzyzdroje Resort & SPA położone jest w pierwszej linii brzegowej z bezpośrednim zejściem na plażę. Obiekt tworzy 100 apartamentów.

Główną atrakcją jest zlokalizowany na zielonym dziedzińcu całoroczny basen zewnętrzny z jacuzzi i leżakami. Saunarium tworzą 4 sauny, tężnia solankowa i strefa relaksu. Strefa wellness oferuje rytuały na basie naturalnych marek Saint Molo oraz Rosafilo.

Altus Palace w Pałacu Leipzigera we Wrocławiu

Firma deweloperska Torus z Gdańska podjęła się rewitalizacji Pałacu Leipzigera we Wrocławiu. W zabytkowym budynku powstał 5-cio gwiazdkowy hotel o nazwie Altus Palace, który otwarto dla gości 1 sierpnia. Prace renowacyjne przywróciły pałacowi jego dawną świetność, a misterne zdobienia architektoniczne i zabytkową sztukaterię znowu można podziwiać. Projekt architektoniczny renowacji budynku przygotowała pracownia Archikon z Wrocławia, natomiast za projekt wnętrz odpowiedzialna była Pracownia LOFT Magdalena Adamus.

Firma deweloperska Torus z Gdańska podjęła się rewitalizacji Pałacu Leipzigera we Wrocławiu. W zabytkowym budynku powstał 5-cio gwiazdkowy hotel o nazwie Altus Palace, który otwarto dla gości 1 sierpnia, fot. mat. pras.

W wyniku wielu remontów, które budynek przechodził, sztukaterie, ale także granitowy cokół czy piaskowe wykusze na elewacji były tak zalane farbą, że wzory, detale i pierwotne kolory były niewidoczne. Podczas badań stratygraficznych ściągano kolejne warstwy i udało się ustalić oryginalną kolorystykę wielu elementów. W wyniku trwających 3 lata prac konserwatorskich zostały odsłonięte i odrestaurowane przepiękne detale architektoniczne w renesansowym i barokowym stylu.

Hotel Belmonte w Krynicy-Zdroju

Hotel Belmonte to pierwszy 5-gwiazdkowy hotel w Krynicy-Zdroju, który został otwarty w kwietniu 2022 r. Znajduje się tuż obok stoku narciarskiego, blisko klimatycznego centrum kurortu, z widokiem na panoramę gór.

Hotel Belmonte to pierwszy 5-gwiazdkowy hotel w Krynicy-Zdroju, który został otwarty w kwietniu 2022 r, fot. Aleksandra Kilińska

Nowoczesny design i oryginalne wnętrza nawiązują do tradycji modernizmu Krynicy-Zdroju oraz najlepszych alpejskich kurortów. Do dyspozycji gości jest 251 pokoi i apartamentów. Filozofia wellbeing Hotelu Belmonte ma wprowadzić gościa hotelowego w stan głębokiego odprężenia, a autorska kuchnia górska zabierze go w kulinarną wyprawę na najwyższym poziomie. Projekt architektoniczny hotelu został stworzony przez pracownię architektoniczną P-W-A, za projekt wnętrza hotelu odpowiada pracownia Buck Studio.

W hotelu dostępna jest strefa SPA&Wellness oraz atrakcje dla rodzin z dziećmi. Restauracja serwuje miks międzynarodowej kuchni górskiej zainspirowanej regionalnymi potrawami Beskidu Sądeckiego.

Hotel Saski Kraków, Curio Collection by Hilton

Curio Collection by Hilton zadebiutował w Polsce w lipcu 2022 r. 117-pokojowy hotel położony jest w samym sercu Starego Miasta w Krakowie. We współpracy ze światowej sławy krakowskim fotografem Ryszardem Horowitzem, korytarze i pokoje ozdobiono portretami muzyków i kompozytorów takich jak Louis Armstrong, Aretha Franklin i innych.

Curio Collection by Hilton zadebiutował w Polsce w lipcu 2022 r. 117-pokojowy hotel położony jest w samym sercu Starego Miasta w Krakowie, fot. mat. pras.

Sala Saska, zabytkowa sala balowa z ręcznie odrestaurowanymi freskami, w której występowali legendarni kompozytorzy Franciszek Liszt, Johannes Brahms i Ignacy Paderewski, została ponownie otwarta. Wśród wielu nowoczesnych udogodnień, jakie są do dyspozycji gości, jest basen, spa i centrum fitness, a także centrum biznesowe.

Saltic Resort & SPA w Łebie

7 czerwca br. Grupa Saltic Hotels otworzyła w Łebie czterogwiazdkowy, butikowy hotel, ze 126 pokojami. Jest to drugi obiekt Grupy Saltic. Za projekt obiektu odpowiada pracownia P-W-A. Wnętrzem zajęła się pracownia Nojen.

7 czerwca br. Grupa Saltic Hotels otworzyła w Łebie czterogwiazdkowy, butikowy hotel, ze 126 pokojami, fot. mat. pras.

- Na mapie Łeby brakowało miejsca, które poza świetną lokalizacją, pomiędzy morzem, a jeziorem, w niewielkiej odległości od Słowińskiego parku krajobrazowego, dawałoby również odpowiedni komfort najbardziej wymagającym Gościom. Dlatego jesteśmy my, Saltic Resort & SPA i odpowiadamy na ich potrzeby – mówi Agnieszka Adamczuk, dyrektor generalny Saltic Hotel.

ibis Styles Szczecin Stare Miasto

22 września w Szczecinie otwarto hotel ibis Styles Szczecin Stare Miasto. Obiekt oferuje gościom 161 pokoi. Wystrój hotelu utrzymany w wiodących barwach czerwieni z niebieskimi akcentami, bieli i czerni na pierwszy rzut oka przywołuje stylistykę cyrkowych wnętrz. Całość dopełniają artystyczne czcionki, oświetlenie i wykorzystanie współgrających ze sobą geometrycznych kształtów oraz form. Motyw przewodni hotelu przewija się na każdym kroku pobytu gości – od samego wejścia, przez recepcję, przestrzenie wspólne po aranżacje pięter i pokoi. Co więcej, w cyrkowym stylu utrzymane są także karty gości czy menu restauracji Winestone. Jednym z charakterystycznych elementów w lobby jest oryginalny cyrkowy monocykl.

22 września w Szczecinie otwarto hotel ibis Styles Szczecin Stare Miasto. Obiekt oferuje gościom 161 pokoi, fot. mat. pras.

Projekt bryły budynku przygotowało Federacyjne Biuro Architektoniczne, za wnętrza odpowiada Pracownia Architektoniczna Detal.

Mercure Szklarska

140 pokoi, basen, restauracja z menu przygotowanym przez Mateusza Gesslera, sala zabaw dla dzieci, lokalizacja tuż przy stoku narciarskim Ski Arena Szrenica i widok na panoramę gór - to wyróżnia najnowszy, czterogwiazdkowy hotel marki należącej do Grupy Accor. Za projekt wnętrz odpowiada znana pracownia Tremend.

Jak każdy obiekt marki Mercure, nowy hotel w Szklarskiej Porębie nawiązuje do lokalnego ducha regionu, czerpiąc inspirację do guest experience w jednej z miejscowych legend, fot. mat. pras.

Jak każdy obiekt marki Mercure, nowy hotel w Szklarskiej Porębie nawiązuje do lokalnego ducha regionu, czerpiąc inspirację do guest experience w jednej z miejscowych legend. Jest nią średniowieczna przypowieść o Duchu Gór, od którego nazwę wzięły Karkonosze i skale, która uchroniła pewnego młodzieńca przed gniewem ducha. Ta sama skała znajduje się dziś w sercu Szklarskiej Poręby, a nawiązania do niej są wplecione w wystrój hotelu.

Hotel Kyriad Stargard

Od października 2022 r. w Stargardzie działa Hotel Kyriad Stargad. Obiekt zlokalizowano w samym centrum miasta, w sąsiedztwie zabytków stargardzkiego gotyku i malowniczych parków zieleniących się nad brzegami rzeki Iny.

Od października 2022 r. w Stargardzie działa Hotel Kyriad Stargad. Obiekt zlokalizowano w samym centrum miasta, w sąsiedztwie zabytków stargardzkiego gotyku i malowniczych parków zieleniących się nad brzegami rzeki Iny, fot. mat. pras.

Stworzony z myślą o komforcie zarówno pracy, jak i wypoczynku Kyriad Stargard oferuje 60 klimatyzowanych pokoi z bezpłatnym Wi-Fi, stanowiskiem roboczym, wygodnym łóżkiem i łazienką. Błogi sen gwarantuje specjalne poduszkowe menu z opcją wyboru poduszki typu memory pillow, a podgrzewane lustro w łazience sprawia, że po wyjściu z przestronnego prysznica można od razu kontynuować poranną toaletę.

Hotel B&B Lublin Centrum

To dziewiąty hotel w Polsce działający pod szyldem marki B&B Hotels. Obiekt ma 130 pokoi. Projekt architektoniczny B&B Lublin Centrum powstał w biurze projektowym Arbapol, a aranżację części wspólnych na parterze zadbała pracownia Tremend.

Projekt architektoniczny B&B Lublin Centrum powstał w biurze projektowym Arbapol, a aranżację części wspólnych na parterze zadbała pracownia Tremend, fot. mat. pras.

Hotel B&B Lublin został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi trendami, dzięki czemu mamy poczucie, że oferujemy nie tylko komfortowe miejsce noclegowe, ale przede wszystkim pakiet przyjemnych doświadczeń - mówi Beatrice Bouchet, zarządzająca B&B Hotels Polska. - Wyróżnia się indywidualnym designem powierzchni parteru, gdzie jest zlokalizowana recepcja, sala śniadaniowa oraz sala konferencyjna.

Hampton by Hilton City Center Łódź

Na otwarcie tego hotelu łodzianie czekali 12 lat, bo tyle czasu minęło od pierwotnie zapowiadanego terminu jego uruchomienia. Hampton by Hilton City Center Łódź oficjalnie otwarto w 2022 r. w kompleksie Hi Piotrkowska.

Hampton by Hilton City Center Łódź oficjalnie otwarto w 2022 r. w kompleksie Hi Piotrkowska, fot. mat. pras.

Hotel, którym zarządza Apex Alliance Hotel Management, dysponuje 149 pokojami, których atutami – poza standardem właściwym dla całej sieci Hampton by Hilton – są powiększone łóżka o długości 2,1 m. Mają kusić osoby o wysokim wzroście, np. przyjeżdżających do Łodzi sportowców. Do dyspozycji gości są też trzy sale konferencyjne, które można łączyć ze sobą wedle zapotrzebowania, oraz sala fitness. Ogólnodostępna jest natomiast restauracja z barem i strefą relaksu w dużej, otwartej przestrzeni w sąsiedztwie lobby.

Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia PRC Architekci.

Q Hotel Plus Wrocław Bielany

Sieć Q Hotel szybko się rozwija. Najnowszym obiektem jest Q Hotel Plus Wrocław Bielany, który przyjmuje pierwszych gości od czerwca br. Za projekt architektoniczny obiektu odpowiada architekt Maciej Ryba z warszawskiego Biura Projektów Kazimierski i Ryba, a za projekty wnętrz Andrzej Chrobak z M.O.T. Studio.

Q Hotel Plus Wrocław Bielany przyjmuje pierwszych gości od czerwca br., fot. mat. pras.

Hotel oferuje 201 pokoi, a wśród nich 8 pokoi typu Superior o podwyższonym standardzie, 8 typu Junior Suite z aneksem kuchennym i częścią wypoczynkową, a także 8 apartamentów i 3 pokoje przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Pobyt Gości umili sauna, fitness oraz bogate zaplecze gastronomiczne.

W hotelu znajdują się trzy restauracje - śniadaniowa, a’la carte oraz Restauracja Tarasova z tarasem i widokiem na panoramę Wrocławia. Ta ostatnia została stworzona z myślą o Parach szukających nietuzinkowego miejsca na nowoczesną uroczystość weselną.

Hyatt Place Kraków

31 października miało miejsce otwarcie 4-gwiazdkowego hotelu Hyatt Place Kraków.

Ten nowo wybudowany obiekt, zlokalizowany na krakowskich Błoniach, dysponuje 216 nowoczesnymi pokojami i 150 mkw. powierzchni konferencyjnej. Wnętrza hotelu zaprojektowała wrocławska pracownia MIXD, a ich realizacją zajęła się spółka Trust Us.

31 października miało miejsce otwarcie 4-gwiazdkowego hotelu Hyatt Place Kraków, fot. mat. pras.

Wnętrza Hyatt Place Kraków są eleganckie i harmonijne. To typowy hotel mid-scale, adresujący swoją ofertę zarówno do turystów, jak i do gości biznesowych. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów - drewna orzechowego, piaskowca, trawertynu, polerowanego, jasnego betonu oraz nietuzinkowych, indywidualnie zaprojektowanych rozwiązań, np. lamp, kotar z łańcuszków zdobionych nadrukami, nadało wnętrzom hotelu prawdziwie unikalny charakter.

Hasłem przewodnim projektu wnętrz Hyatt Place Kraków jest „urban jungle”. Z jednej strony nie brakuje więc materiałów, rozwiązań i detali kojarzonych z wielkomiejską architekturą, np. betonu, stali, siatek czy neonów, z drugiej – w kolorystyce wnętrz dominuje szlachetny brąz orzechowego drewna i zieleń oraz akcenty fioletu.

Focus Hotel Premium Warszawa

18 marca br. sieć Focus Hotels, należąca do Grupy Kapitałowej Immobile otworzyła nowy hotel w Warszawie. Obiekt posiada 15 kondygnacji i zlokalizowany jest przy ulicy Suwak 15, nieopodal lotniska Chopina.

18 marca br. sieć Focus Hotels, należąca do Grupy Kapitałowej Immobile otworzyła nowy hotel w Warszawie, fot. mat. pras.

Atutem jest bardzo duże zaplecze konferencyjne o łącznej powierzchni 1500 mkw., na które składa się 8 sal konferencyjnych i sala balowa o powierzchni 620 mkw. i wysokości 5 metrów.

W hotelu znajdują się restauracja Moffo, bar, sauna oraz siłownia. Na zmotoryzowanych gości czeka podziemny garaż będący w stanie pomieścić 156 samochodów.

W wystroju wnętrz dominuje nowoczesny design, ocieplony drewnianymi elementami, co sprawia, że biznesowy obiekt jest także świetną bazą wypadową dla gości turystycznych.

Verte Warsaw Autograph Collection

Wybudowane w XVIII w. obiekty, znane jako pałace Branickich i Szaniawskich, na przestrzeni lat zmieniały przeznaczenie. W 2022 r. przyszedł czas na nowy rozdział. Po trwającej 8 lat rewitalizacji warszawskie pałace na nowo otworzyły drzwi. Mieszczący się w nich butikowy hotel Verte jest pierwszym w Polsce obiektem sygnowanym przez Marriott Autograph Collection.

Butikowy hotel Verte jest pierwszym w Polsce obiektem sygnowanym przez Marriott Autograph Collection, fot. mat. pras.

Firma Budizol, będąca generalnym wykonawcą inwestycji, zrealizowała ją według projektu dr inż. arch. Marka Sietnickiego z SAS Studio. Projekt wnętrz autorstwa Ewy Breymeyer-Darskiej i Rafała Darskiego łączy w sobie styl dawnej Warszawy z nowoczesnym twistem.

Każdy z 94 pokoi hotelowych charakteryzuje odmienny wystrój wnętrza, jednak wszystkie łączy niecodzienny design, dobry smak i zastosowane w przestrzeniach najwyższej jakości materiały – naturalne drewno, chłodny kamień oraz tkaniny o grubym splocie. Historia w tle? Obecna, ale podobnie jak twórczość Canaletto, który interpretował i upiększał widoki portretowanych miast – z delikatnym przymrużeniem oka. To idealne miejsce zarówno na biznesowy przyjazd do Warszawy, krótki city break, jak i weekend tylko we dwoje.

Leonardo Boutique Kraków Old Town

Leonardo Hotels Central Europe proponuje swoim klientom cztery marki: Leonardo, Leonardo Royal, NYX Hotels i Leonardo Boutique – i właśnie ta ostatnia pojawiła się w tym roku w Krakowie.

Leonardo Hotels Central Europe proponuje swoim klientom cztery marki: Leonardo, Leonardo Royal, NYX Hotels i Leonardo Boutique – i właśnie ta ostatnia pojawiła się w tym roku w Krakowie, fot. mat. pras.

Nowy hotel Leonardo Boutique Kraków Old Town zlokalizowany w samym środku Starego Miasta jest rozwiązaniem dla turystów oraz gości podróżujących w celach biznesowych.

Hotel oferuje 100 pokoi, w tym jedno i dwuosobowe, a także apartamenty biznesowe oraz pokoje dla rodzin z dziećmi. Poza restauracją, w części konferencyjnej dostępne będą trzy sale w pełni wyposażone w niezbędny sprzęt audio dla łącznie 40 osób. Najciekawszym elementem hotelu jest Lobby bar oraz Patio. Jednak uroki relaksu na świeżym powietrzu w klimatycznej przestrzeni tarasu goście będą mogli doświadczyć dopiero wraz z przybyciem pierwszego wiosennego słońca.

Royal Tulip Warsaw Apartments

Przy ul. Grzybowskiej w Warszawie w maju 2022 r. otwarto Royal Tulip Warsaw Apartments - obiekt marki Royal Tulip należącej do Louvre Hotels. Projekt wnętrza zainspirowany dzielnicami Warszawy przygotowała pracownia Tremend.

Prz ul. Grzybowskiej w Warszawie w maju 2022 r. otwarto Royal Tulip Warsaw Apartments - obiekt marki Royal Tulip należącej do Louvre Hotels, fot. Kinga Skalik

- To, co charakteryzuje Royal Tulip Warsaw Apartments to inspiracje Warszawą we wszystkich wnętrzach obiektu. Architektom z pracowni Tremend udało się oddać ducha miasta i jego historię, a punktem wyjścia był wielki plan dzielnicowy stolicy z lat 20. ubiegłego stulecia. W meblach, kolorach czy fototapetach znajdziemy zatem odniesienia m.in. do Woli, Śródmieścia czy Żoliborza. Zachowaliśmy spójność i motyw przewodni jest widoczny zarówno w apartamentach, jak i strefach gastronomicznych czy innych częściach wspólnych - opowiada Rafał Kincer, dyrektor generalny Royal Tulip Warsaw Apartments.

Hotel The Loom w Łodzi

Czterogwiazdkowy hotel The Loom przy ul. Ogrodowej 21 w Łodzi to radykalnie przebudowany i podwyższony o jedną kondygnację gmach dawnej Wojewódzkiej Przychodni Reumatologicznej, jednak zupełnie już jej nie przypomina. Nowy hotel utrzymany jest w industrialnym klimacie.

Czterogwiazdkowy hotel The Loom przy ul. Ogrodowej 21 w Łodzi to radykalnie przebudowany i podwyższony o jedną kondygnację gmach dawnej Wojewódzkiej Przychodni Reumatologicznej, jednak zupełnie już jej nie przypomina, fot. mat. pras.

Metamorfoza budynku trwała prawie pięć lat, ale przeszedł on poważne zmiany. Z socrealistycznej bryły przeobraził się w nowoczesny architektonicznie obiekt, nawiązujący ceglaną fasadą do sąsiedniego hotelu Vienna House Andel’s Łódź i dawnych robotniczych famuł po drugiej stronie ulicy. Lekkości i nowoczesnego charakteru dodają mu liczne przeszklenia i wcięcia w fasadach.

The Loom, słowo oznaczające w języku angielskim krosno lub warsztat tkacki, oferuje 76 pokojów w stylistyce łódzkich loftów. Do dyspozycji są pokoje dwu- oraz trzyosobowe, pokoje o podwyższonym standardzie oraz apartament. W obiekcie znajdują się również cztery sale konferencyjne – trzy z nich dzięki przesuwanym ścianom można dzielić lub łączyć w zależności od potrzeb organizatorów. Do bardziej kameralnych spotkań przewidziano cztery gabinety biznesowe o wyjątkowo łódzkich nazwach: Ślepy Maks, Dętka, Krańcówka i Zdrowie. Goście mogą skorzystać z sauny, gabinetu masażu i sali fitness.

Hotel Ferreus w Krakowie

Pięciogwiazdkowy hotel Ferreus w Krakowie został otwarty 1 września br. Obiekt powstał w miejscu dawnej kamienicy, z której pozostawiono jedynie frontową fasadę i część tylnej oficyny.

Pięciogwiazdkowy hotel Ferreus w Krakowie został otwarty 1 września br, fot. mat. pras.

Autorem projektu całego budynku jest krakowskie biuro A.B.P. Autorskie Biuro Projektowe S.C. Głównym projektantem jest arch. Tadeusz Półchłopek. Za wnętrza odpowiada pracownia MWM Architekci.

W czterokondygnacyjnym budynku znajduje się 70 pokoi, sale konferencyjne, restauracja, basen, SPA oraz podziemny parking. Wewnętrzne podwórko, na którym zlokalizowano główną salę restauracji przykryte zostało szklanym dachem.

Hampton by Hilton Białystok

Hampton by Hilton Białystok został wybudowany przez firmę Rogowski Development i zarządzany jest przez VHM Hotel Management. Wielkie otwarcie miało miejsce w marcu 2022 r.

Hotel zlokalizowany jest przy ul. Lipowej 41, w niedalekiej odległości od kampusu Uniwersytetu w Białymstoku, Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz sławnego Białostockiego Teatru Lalek.

W hotelu do dyspozycji gości zostało oddanych 122 pokoi. Nowo wybudowana sześciopiętrowa nieruchomość posiada takie udogodnienia jak Hampton Hub, klub fitness, elastyczne miejsca spotkań czy parking.

Golden Tulip Warsaw Centre po modernizacji

Nowa odsłona Golden Tulip Warsaw Centre - zaprezentowana oficjalnie 18 sierpnia 2022 roku - to 143 pokoje ze strefą sypialno-wypoczynkową, w których sfery pracy i zabawy tworzą zharmonizowaną całość. To stylowe przestrzenie publiczne sprzyjające zawiązywaniu pozytywnych relacji międzyludzkich. To centrum konferencyjne, na które składa się osiem sal inspirowanych nazwami warszawskich ulic, w których każde spotkanie wyzwoli z uczestników nieprzebrane pokłady kreatywności. To strefa coworkingowa sprzyjająca burzom mózgów i twórczemu rozwiązywaniu problemów. To obszar rekreacyjny z sauną i siłownią – wizyta w nich pozytywnie nastroi do pracy, a po pracy pozwoli przygotować się na popołudnie i wieczór pełne wrażeń.

Nowa odsłona Golden Tulip Warsaw Centre - zaprezentowana oficjalnie 18 sierpnia 2022 roku - to 143 pokoje ze strefą sypialno-wypoczynkową, w których sfery pracy i zabawy tworzą zharmonizowaną całość, fot. mat. pras.

Za projektem wnętrz hotelu Golden Tulip Warsaw Centre oraz przestrzeni konceptu gastronomicznego The Complex stoi wewnętrzny dział projektowy Louvre Hotels Group we Francji.

Biurowce

Varso Tower w Warszawie

Imponująca budowa prowadzona przez HB Reavis u zbiegu ulicy Chmielnej i al. Jana Pawła II, tuż przy stołecznym Dworcu Centralnym, wyłoniła się z ziemi na początku 2019 roku, po zakończeniu prac w podziemnej części obiektu. Niespełna dwa lata później budynek osiągnął docelową wysokość 230 metrów do dachu. Po zamontowaniu iglicy w lutym 2021 roku Varso Tower urósł do 310 metrów i przewyższył Pałac Kultury i Nauki oraz zdominował ranking najwyższych budynków w Unii Europejskiej. Do obiektu spod kreski Foster+Partners we wrześniu 2022 r. wprowadzili się pierwsi najemcy.

Po zamontowaniu iglicy w lutym 2021 roku Varso Tower urósł do 310 metrów i przewyższył Pałac Kultury i Nauki oraz zdominował ranking najwyższych budynków w Unii Europejskiej, fot. mat. pras.

Rok temu, na jednym z tarasów, 206 metrów nad ziemią, zasadzono 16 drzew, które stworzyły najwyżej położony ogród w Warszawie. Kilkanaście drzew pojawiło się też przed budynkiem oraz w przestronnym lobby, które zdobi ręcznie wykonana ceramiczna mozaika.

Wieża SKYSAWA w Warszawie

W czerwcu br. pozwolenie na użytkowanie uzyskał warszawski wieżowiec Polskiego Holdingu Nieruchomości, SKYSAWA. Projekt wysokościowca powstał w Polsko-Belgijskiej Pracowni Architektury.

W czerwcu br. pozwolenie na użytkowanie uzyskał warszawski wieżowiec Polskiego Holdingu Nieruchomości, SKYSAWA, fot. mat. pras.

Prace konstrukcyjne części nadziemnej wieży trwały rok, za to wyższe kondygnacje – od +17 do +40 - wybudowano w rekordowym tempie. Nowe piętro w wieży SKYSAWA powstawało średnio co cztery dni. Tak szybko buduje się, m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Łączny czas ich realizacji zajął zaledwie 150 dni.

W lipcu 2021 r. wieża SKYSAWA osiągnęła swoją docelową wysokość. W kwietniu 2021 r. SKYSAWA została połączona ze stacją metra Rondo ONZ.

Dzięki centralnej lokalizacji przy Rondzie ONZ jest jedną z nielicznych inwestycji w Warszawie połączonej bezpośrednim przejściem ze stacją metra Rondo ONZ. W styczniu 2022 r. PHN sfinalizował podpisaną w grudniu 2021 r. wieloletnią umową z PKO Bankiem Polskim na wynajęcie całej powierzchni kompleksu SKYSAWA.

P180 w Warszawie

Budowa P180 ruszyła we wrześniu 2020 roku. Lokalizacja tego 15-kondygnacyjnego budynku, zaprojektowanego przez pracownię PRC Architekci, nie jest przypadkowa. Biurowiec powstał przy ważnym węźle komunikacyjnym, zaledwie 180 kroków od stacji metra Wilanowska. W pobliżu znajdują się również liczne przystanki komunikacji miejskiej oraz punkty usługowe. To, w połączeniu z bardzo dobrą ekspozycją sprawia, że inwestycja Skanska stanowi znakomitą alternatywę dla obiektów biurowych na terenie Służewca. P180 spełnia standardy najbardziej wymagających certyfikatów: LEED Platinum, WELL Core & Shell, WELL Health-Safety Rating oraz Obiekt bez barier. We wrześniu 2022 r. obiekt oddano do użytkowania.

Budowa P180 ruszyła we wrześniu 2020 roku. Lokalizacja tego 15-kondygnacyjnego budynku, zaprojektowanego przez pracownię PRC Architekci, nie jest przypadkowa. Biurowiec powstał przy ważnym węźle komunikacyjnym, zaledwie 180 kroków od stacji metra Wilanowska, fot. mat. pras.

Południowa, pełna ściana P180, jest ożywiona grafiką okładzin podkreślającą tektonikę bryły – uskoki od zachodu i w narożniku północno-wschodnim. Fasady biurowca mają konsekwentny i uporządkowany charakter, który w pobliskiej, dość różnorodnej zabudowie, wprowadza spokój.

Projekt P180 został przygotowany starannie nie tylko pod kątem architektury, ale również wpływu na środowisko. Zastosowano tu szereg rozwiązań, które są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Teren inwestycji został poddany dekontaminacji, czyli procesowi usunięcia i unieszkodliwienia substancji potencjalnie toksycznych i niebezpiecznych dla zdrowia, takich jak chemikalia, materiały radioaktywne oraz materiały zanieczyszczone biologicznie. W ramach inwestycji zaprojektowano również chodnik redukujący poziom zanieczyszczeń znajdujących się w miejskim powietrzu.

Hanza Tower w Szczecinie

Budowa najwyższego obiektu apartamentowo-komercyjnego pomiędzy Berlinem a Trójmiastem, który w planach inwestora J.W. Construction ma stać się nowym symbolem Szczecina, trwała ponad 10 lat. W marcu tego roku wieżowiec spod kreski Urbicon w końcu uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

Budowa najwyższego obiektu apartamentowo-komercyjnego pomiędzy Berlinem a Trójmiastem, który w planach inwestora J.W. Construction ma stać się nowym symbolem Szczecina, trwała ponad 10 lat, fot. mat. pras.

Najwyższy w mieście budynek mieści 480 apartamentów. Lokale komercyjne zajmują parter i piętra od 1 do 5. Lokale przeznaczone na handel i usługi zajmują 6 tys. mkw. Rozmieszczone są na parterze i pierwszym piętrze. W wyglądającym jak ćwiartka tortu, wysokim na 4 m lokalu o powierzchni 234 m kw., z całą przeszkoloną półokrągłą ścianą z okien i trzema drzwiami wejściowymi dostępnymi z ulicy, mogłaby powstać kawiarnia. Na pierwszym piętrze, również z półokrągłą szklaną ścianą, jest pomieszczenie przystosowane na lokal gastronomiczny o powierzchni 529 m kw. z zapleczem. Powierzchnia biurowa zajmuje w Hanza Tower 3 tys. m kw.

Hanza Tower to również Centrum Konferencyjne i Wystawiennicze z hallem recepcyjnym oraz przylegającymi doń biurami. Dzięki mobilnym ścianom można tu utworzyć trzy sale o łącznej powierzchni ponad 800 m kw. lub kilka mniejszych, wielofunkcyjnych sal z dostępem do zaplecza multimedialnego i technicznego. Uroczyste otwarcie Centrum Konferencyjnego planowane jest na maj.

.KTW II, Katowice

Niemal 2,5 roku od rozpoczęcia realizacji .KTW II, w lutym biurowiec uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Biurowiec mierzący 133 metry wysokości jest dziś najwyższym budynkiem biurowym w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Obecnie we wnętrzach .KTW II trwa przygotowanie do prac wykończeniowych na powierzchniach najmu.

Niemal 2,5 roku od rozpoczęcia realizacji .KTW II, w lutym biurowiec uzyskał pozwolenie na użytkowanie, fot. mat. pras.

.KTW I i .KTW II to realizowany przez TDJ Estate kompleks biurowy połączony trzypoziomowym garażem podziemnym, zlokalizowany w Katowicach, w sąsiedztwie Strefy Kultury. Pierwszy obiekt mierzy 66 metrów wysokości i liczy 14 kondygnacji, a jego budowa zakończyła się w 2018 roku i trwała blisko dwa lata. Drugi osiągnął wysokość 133 metrów, a liczba kondygnacji wynosi 31. Parter i kondygnacja +1 w obu budynkach zostały przeznaczone na funkcje handlowo-usługowe. Łącznie biurowce .KTW odpowiadają za podaż 58 tys. mkw. powierzchni biurowej i 3,7 tys. mkw. przestrzeni handlowej.

Biurowiec ma certyfikat BREEAM Interim Design Stage na poziomie Excellent, a uzyskany wynik 79,7% to jedna z najwyższych not przyznanych na katowickim rynku biurowym. W biurowcu wdrożono także nowoczesne systemy i instalacje zgodnie z normami WELL Health-Safety Rating – wszystko po to, by zadbać o zdrowie użytkowników, a w przyszłości móc uzyskać certyfikat potwierdzający najwyższy standard obiektu w zakresie wellbeingu.

Autorem koncepcji biurowców jest pracownia Medusa Group.

Forest w Warszawie

W drugiej połowie marca br. pozwolenie na użytkowanie otrzymała wieża warszawskiego kompleksu biurowego Forest. 120-metrowy wieżowiec oferuje 55 tys. mkw. przestrzeni, a ukończone rok temu niższe biurowce kolejne 23 tys. mkw. powierzchni najmu.

W drugiej połowie marca br. pozwolenie na użytkowanie otrzymała wieża warszawskiego kompleksu biurowego Forest, fot. mat. pras.

Po 2,5 roku od rozpoczęcia prac budowlanych, niegdyś niedostępny teren pomiędzy al. Jana Pawła II, rondem Zgrupowania AK "Radosław" i ul. Burakowską przeszedł metamorfozę w jeden z najbardziej zielonych projektów biurowych i przyjazny fragment miasta.

Projektanci z pracowni HRA Architekci inspirowali się naturą oraz trendem znanym jako biophilic design. Na otwartym dla pieszych dziedzińcu i wokoło budynków zasadzono 200 dojrzałych drzew i drugie tyle krzewów. Wyróżnikiem są też zielone tarasy na dachach, gdzie powstały strefy rekreacyjne i miejski ogród z widokiem na panoramę Warszawy. Inwestycja została wyróżniona nagrodą dla najlepszego budynku przyznawaną przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego.

Biurowce M4 i M4A w łódzkiej Fuzji

W maju zakończyły się prace przy realizacji dwóch biurowców stanowiących część współczesnej zabudowy łódzkiej Fuzji, pofabrycznego kompleksu rewitalizowanego przez Echo Investment. Głównym najemcą biurowców M4 i M4A jest łódzki zespół Fujitsu Poland Global Delivery Centre.

W maju zakończyły się prace przy realizacji dwóch biurowców stanowiących część współczesnej zabudowy łódzkiej Fuzji, pofabrycznego kompleksu rewitalizowanego przez Echo Investment, fot. Maciej Lulko

Parter obu biurowców zdobi szklana fasada, natomiast na pozostałych kondygnacjach powtarzalnych znajduje się elewacja w postaci specjalnej okładziny z żaluzji, wkomponowanej poziomo w przestrzeń międzyokienną.

Częścią biurowców jest także wpisana do rejestru zabytków ściana, stanowiąca pozostałość po budynku, pełniącym za czasów świetności dawnej fabryki funkcję bielnika, magla wodnego oraz suszarni. W ramach prowadzonej przez Echo Investment inwestycji, historyczna ściana poddana została pracom konserwatorskim, przypominając o fabrycznej tradycji miejsca.

Biurowce zaprojektowane przez Medusa Group posiadają certyfikat BREEAM na poziomie Excellent, a ich użytkowanie będzie przyjazne dla środowiska dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań wpływających na niskie zużycie energii i znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

High5ive w Krakowie

W marcu piąty budynek krakowskiego kompleksu High5ive otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Dobiegła końca realizacja całego projektu, który dostarczył na rynek biurowy 70 tys. mkw. przestrzeni biurowej i diametralnie zmienił obraz tej części Krakowa. Projekt architektoniczny dla Skanska powstał w pracowni Moon Studio.

W marcu piąty budynek krakowskiego kompleksu High5ive otrzymał pozwolenie na użytkowanie, fot. mat. pras.

Budowa High5ive rozpoczęła się w 2016 roku. Ta zlokalizowana w samym sercu Krakowa, tuż obok Dworca Głównego, Galerii Krakowskiej oraz w sąsiedztwie uczelni wyższych inwestycja jest przykładem odpowiedzialnego projektowania przestrzeni biurowych, uwzględniającego potrzeby lokalnej społeczności.

Ostatni, piąty budynek High5ive – czyli trzecia faza projektu – oferuje najemcom ponad 11 000 mkw. powierzchni. Podobnie jak cały kompleks, został on stworzony zgodnie z założeniami ESG (environmental, social governance) oraz najwyższymi standardami i najbardziej wymagającymi certyfikatami. Zdrowie psychiczne i fizyczne jego użytkowników, a także redukcja wpływu na środowisko naturalne, były dla inwestora priorytetem. Ponad 35% miejsc parkingowych będzie umożliwiało ładowanie samochodów elektrycznych.

Officyna w Gdańsku

Na początku lutego Torus zakończył realizację drugiego etapu inwestycji Officyna w Gdańsku. Budynek o powierzchni najmu blisko 7,3 tys. m kw. uzyskał pozwolenie na użytkowanie i stał się gotowy na przyjęcie pierwszych najemców.

Na początku lutego Torus zakończył realizację drugiego etapu inwestycji Officyna w Gdańsku, fot. mat. pras.

Officyna to kameralna inwestycja stanowiąca ciekawą ofertę na lokalnym rynku biurowym, przede wszystkim dla mniejszych i średniej wielkości firm, dla których wysokiej jakości powierzchnia biurowa w tej części miasta stała się teraz bardziej dostępna. To także ogromna wartość dla dzielnicy – nowoczesne i spójne z istniejącą zabudową zagospodarowanie terenu „drugiego centrum” miasta, jak często określany jest Wrzeszcz, który w ostatnich latach zdecydowanie się odradza.

Officyna certyfikowana jest w systemie LEED – pierwszy etap uzyskał już końcowy certyfikat na najwyższym poziomie, Platinum. Oznacza to m.in. spełnianie wyśrubowanych norm środowiskowych oraz wysoką wydajnością energetyczną i wodną, co wpływa na niższe koszty eksploatacyjne. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów budowlanych o niskiej zawartości LZO, a także wysoka funkcjonalność, zapewniają użytkownikowi komfort i bezpieczeństwo. Projekt Officyny przygotowała pracownia APA Wojciechowski Architekci.

Wieże biurowe Global Office Park w Katowicach

W marcu Cavatina Holding otrzymał pozwolenie na użytkowanie jednej ze swoich flagowych inwestycji, Global Office Park w Katowicach. Projekt architektoniczny przygotował Piotr Jasiński, dyrektor działu projektowania Cavatiny.

W marcu Cavatina Holding otrzymał pozwolenie na użytkowanie jednej ze swoich flagowych inwestycji, Global Office Park w Katowicach, fot. mat. pras.

Global Office Park to wielofunkcyjny zespół budynków składający się z części biurowej, usługowej i mieszkalnej. Biura, oprócz dwóch 25-piętrowych wież, zajmują także oddany już do użytku i w pełni wynajęty, najmniejszy w kompleksie budynek C. W trzeciej wieży powstanie 670 mieszkań na wynajem od Resi Capital. Podstawą wszystkich trzech wieżowców jest 5-kondygnacyjne podium z miejscem dla gastronomii, punktami usługowymi i sklepami. Mieszkańcy oraz najemcy kompleksu zyskają dostęp do stref zieleni i relaksu stworzonych na tarasach zajmujących 2,3 tys. mkw. powierzchni.

Zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Dąbrówki dwie 104-metrowe wieże biurowe Global Office Park dostarczą na rozwijający się prężnie katowicki rynek 55,2 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Wszystkie budynki biurowe GOP będą certyfikowane w systemie BREEAM na poziomie Excellent i w systemie WELL Health-Safety Rating.

Format w Gdańsku

Firma Torus otrzymała w marcu pozwolenie na użytkowanie budynku biurowo-usługowego Format w Gdański, za którego projektem stoi trójmiejski oddział pracowni APA Wojciechowski.

Firma Torus otrzymała w marcu pozwolenie na użytkowanie budynku biurowo-usługowego Format w Gdański, za którego projektem stoi trójmiejski oddział pracowni APA Wojciechowski, fot. mat. pras.

Biurowiec Format powstał w biznesowej części Gdańska, na granicy Oliwy i Przymorza. Stanowi uzupełnienie oferty, a jednocześnie alternatywę dla zlokalizowanych nieopodal większych kompleksów biznesowych. Budynek ma 5 kondygnacji nadziemnych, a jego łączna powierzchnia najmu to blisko 16 tys. m kw.

Budynek posiada precertyfikat LEED na poziomie Gold, spełnia więc wysokie standardy środowiskowe i zdrowotne. Planowane jest również uzyskanie certyfikatu „Obiekt bez Barier”, jako potwierdzenie dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W Formacie znajdzie się także Collab. To autorski koncept elastycznych powierzchni (biur serwisowanych) sygnowany marką Torus, nad którym firma pracuje już od kilkunastu miesięcy, zbierając ciekawe doświadczenia na tym rynku w oparciu o funkcjonujący w Alchemii Neon Flex.

React w Łodzi

W kwietniu Echo Investment zakończyło w Łodzi realizację biurowca React. Siedmiokondygnacyjny biurowiec spod kreski biura architektonicznego Litoborski+Marciniak, wpisał się w krajobraz jednej z głównych arterii miasta – alei Piłsudskiego.

W kwietniu Echo Investment zakończyło w Łodzi realizację biurowca React, fot. mat. pras.

Prowadzenie inwestycji w myśl zasad zrównoważonego rozwoju i zastosowanie takich rozwiązań, jak energooszczędne systemy instalacyjne, zapewnienie dostępu do światła dziennego, zoptymalizowane oświetlenie, użycie lokalnych i nietoksycznych materiałów doprowadziło do uzyskania certyfikatu BREAAM na poziomie Excellent.

Architektura Reacta to skupienie się na takich symbolach jak struktura, modułowość, porządek, światło i funkcjonalność. Sam biurowiec wpisuje się harmonijnie w otaczającą przestrzeń: wypełnia ją, a biała, spokojna elewację nie zakłóca dotychczasowego charakteru miejsca.

Lokalizacja to zdecydowany atut biurowca. Inwestycja powstała w sąsiedztwie Galerii Łódzkiej i bliskiej odległości do Dworca Tramwajowego Centrum oraz najbardziej znanego deptaka w Polsce: ulicy Piotrkowskiej. W biurowcu działa placówka Enel-Med, a niebawem będzie można skorzystać również z przestrzeni coworkingowej, którą przygotowuje firma Rise, znana pod marką Chilispaces.

K2 w Gdyni

Gdyński biurowiec spod kreski architektów z trójmiejskiego oddziału pracowni APA Wojciechowski, K2 otrzymał w maju pozwolenie na użytkowanie. K2 to jeden z najciekawiej zlokalizowanych biurowców w Trójmieście. Stojący nieopodal węzła Wzgórze św. Maksymiliana przy ul. Kieleckiej, w sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oferuje dogodny dostęp do stacji SKM i centrum, a co z tym się wiąże licznych usług i centrów handlowych.

Gdyński biurowiec spod kreski architektów z trójmiejskiego oddziału pracowni APA Wojciechowski, K2 otrzymał w maju pozwolenie na użytkowanie, fot. mat. pras.

Mimo, że działka znajduje się poza historycznym obszarem śródmieścia, projekt architektoniczny odwołuje się do gdyńskiej tradycji modernistycznej. Wyróżnia go m.in. typowa dla białej, gdyńskiej zabudowy, kolorystyka elewacji oraz rytmiczne rozmieszczone pionowe panele, których kształt stanowi odniesienie do architektury okrętowej, w szczególności obecnego w Gdyni stylu „Streamline” lat 30.

Sześciopiętrowy budynek oferuje ponad 11 400 m2 biur, lobby zaprojektowane jako przestrzeń, z której najemcy mogą korzystać zarówno podczas spotkań biznesowych, jak i towarzyskich oraz dwukondygnacyjną halę garażową ze 136 miejscami postojowymi i szatniami dla rowerzystów. Jednoślady swoje miejsca postojowe będą miały również od strony tylnego dziedzińca, który ozdobi pięćdziesiąt ponad dwudziestoletnich brzóz.

Nowo oddany biurowiec spełnia wymogi certyfikacji środowiskowej LEED.

Intraco Prime w Warszawie

W maju PHN uzyskał pozwolenie na użytkowanie budynku biurowo-handlowego Intraco Prime położonego na warszawskim Muranowie przy ul. Stawki 2B.

W maju PHN uzyskał pozwolenie na użytkowanie budynku biurowo-handlowego Intraco Prime położonego na warszawskim Muranowie przy ul. Stawki 2B, fot. mat. pras.

Intraco Prime to nowoczesny obiekt biurowy klasy A o powierzchni ok. 13 tys. mkw. Na parterze budynku znajdują się lokale handlowo-usługowe. Realizacja inwestycji była prowadzona według wymogów certyfikacji BREEAM. Nowoczesny i kameralny budynek spod kreski Juvenes współgra z obecną wieżą Intraco.

Centra handlowe

Północne atrium Renomy we Wrocławiu

Renoma to jedna z architektonicznych ikon Wrocławia, od początku swojego istnienia kojarzona z handlem, elegancją i nowoczesnością. Modernistyczny budynek przechodził w ciągu swojej długiej historii wiele zmian. Kiedy w 2017 roku nabyła go firma Globalworth, postanowiła przywrócić mu dawną świetność i dostosować jego charakter do nowych trendów. 26 marca do użytku został oddany pierwszy fragment przebudowanej części Renomy wraz ze strefą wejściową od strony ul. Świdnickiej, której wygląd w stylistyce art deco odtworzono na bazie archiwalnych zdjęć.

Renoma to jedna z architektonicznych ikon Wrocławia, od początku swojego istnienia kojarzona z handlem, elegancją i nowoczesnością, fot. mat. pras.

- Architektura Renomy zachwycała już wcześniej, ale dopiero teraz przywracamy blask również jej wnętrzom. Odtwarzamy historyczny układ wewnętrznych dziedzińców ze świetlikami, którym nadajemy nowy wystrój, ściśle nawiązujący do przedwojennego oryginału - podkreśla Zbigniew Maćków.

Największe wrażenie na gościach robi nowo otwarte atrium północne, wysokie na 22 metry i zwieńczone przeszklonym świetlikiem. Jego ściany ozdobiły portugalskie i tureckie marmury w odcieniach szarości z charakterystycznym żyłkowaniem. Pomiędzy kondygnacjami zawisły detale w postaci pozłacanych, szkliwionych głów, przedstawiające ludzi z różnych stron świata, symbolizujące wielokulturowość i otwartość. Z ogromną pieczołowitością wykonała je wrocławska rzeźbiarka Pola Ziemba. Artystka jest również autorką głów i kwiatonów zdobiących fasadę Renomy, w dużej mierze zrekonstruowanych w latach 2005-2009 i odwzorowujących oryginały zaprojektowane przez Ulricha Nitschke i Hansa Klakowa.

Niespotykaną ozdobą atrium są również dwa ogromne żyrandole, które swoim wyglądem nawiązują do przedwojennych pierwowzorów w stylistyce art deco. Ich ciepła barwa światła i mosiężna konstrukcja wprowadzają niezwykły klimat w eleganckie wnętrza.

Lustrzanym odbiciem północnego będzie atrium południowe, nad którym wciąż trwają prace. Będą one ze sobą połączone kameralnym pasażem. Oprócz butików modowych, znajdą się tam również restauracje, bary i kawiarnie, dzięki którym ta przestrzeń będzie tętnić życie również w wieczory i niedziele.

Karuzela w Kołobrzegu

W Kołobrzegu w listopadzie br. otwarto nowe centrum handlowe typu convenience. Obiekt został zaprojektowany tak, aby uzyskać certyfikat BREEAM z oceną „Very Good”.

W Kołobrzegu w listopadzie br. otwarto nowe centrum handlowe typu convenience fot. mat. pras.

Centrum handlowe Karuzela, w którym znajduje się 40 lokali handlowych o łącznej powierzchni najmu brutto (GLA) wynoszącej 19 800 m2 oraz parking na 1 000 samochodów, jest dominującym obiektem handlowym w regionie.

Rozbudowa Gemini Park Tychy

Po blisko dwóch latach na początku 2022 r. zakończyła się rozbudowa Gemini Park Tychy. Była to jedyna tego typu inwestycja, która realizowana była w dobie pandemii. W efekcie prac mający dotąd 36,6 tys. m kw. obiekt zyskał dodatkowo ok. 7 tys. m kw.

Po blisko dwóch latach na początku 2022 r. zakończyła się rozbudowa Gemini Park Tychy, fot. mat. pras.

Póki co w jednokondygnacyjnej nowej części klienci mogą dziś znaleźć dwa nowe sklepy - Action o powierzchni 915 m kw. oraz Bel-Pol o powierzchni 737 m kw. Oba ulokowane zostały na poziomie 0, a więc w strefie parku handlowego Gemini Park.

Z kolei najnowocześniejsze na Śląsku kino stworzone tu przez rynkowego lidera – Multikino, zajęło 2,3 tys. m kw. Wejście do niego odbywa się z poziomu +1 poprzez powiększoną strefę restauracyjno-wypoczynkową. W kinie można znaleźć 7 sal i 541 miejsc – przy czym wszystkie dają możliwość oglądania seansu w pozycji półleżącej.

Gigamarket Leroy Merlin w Warszawie

14 tys. mkw. powierzchni, ponad 38 tys. artykułów budowlanych, remontowych i dekoracyjnych, 5,5 tys. magazynu wewnętrznego, jednego z największych w całej sieci, ponad 20 ekspozycji kuchni i łazienek w strefach aranżacyjnych, ogród zewnętrzny o łącznej powierzchni ponad 2 tys. mkw. i 800 miejsc parkingowych - taki jest otwarty 8 grudnia GIGAmarket Leroy Merlin przy ul. Połczyńskiej 121 w Warszawie.

8 grudnia otwarto GIGAmarket Leroy Merlin przy ul. Połczyńskiej 121 w Warszawie, fot. mat. pras.

Oprócz oferty produktów budowlanych, remontowych i dekoracyjnych, wyróżnia się "Świątecznym miasteczkiem". Na klientów czeka też zakres usług dodatkowych, niezbędnych podczas urządzania domu, mieszkania lub ogrodu oraz nowoczesne strefy projektowania, profesjonalna obsługa i doradztwo 160 pracowników sklepu.

Inwestycje publiczne

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

Wraz z początkiem lipca zakończył się kolejny etap budowy Nowego Centrum Warszawy. Rozległe skrzyżowanie przecinające śródmiejski odcinek ulicy Chmielnej: Plac Pięciu Rogów zmieniło się w otwarty plac z fontanną wbudowaną w elegancką posadzkę. W konkursie na projekt placu zwyciężył architekt Kacper Ludwiczak. Na podstawie zwycięskiej koncepcji, wybrana w przetargu pracownia WXCA opracowała projekt wykonawczy.

Wraz z początkiem lipca zakończył się kolejny etap budowy Nowego Centrum Warszawy. Rozległe skrzyżowanie przecinające śródmiejski odcinek ulicy Chmielnej: Plac Pięciu Rogów zmieniło się w otwarty plac z fontanną wbudowaną w elegancką posadzkę, fot. mat. pras.

- Jeszcze kilkanaście miesięcy temu nie zmieścilibyśmy się tutaj wszyscy na wąskim chodniku. Teraz Plac Pięciu Rogów to estetyczne miejsce, do którego wprowadziliśmy tyle zieleni, ile mogliśmy. Zależało nam, żeby była to przestrzeń, w której można spędzić czas z przyjaciółmi czy rodziną. Przestrzeń, w której można odpocząć – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Nowe oblicze Placu Pięciu Rogów wzbudziło wiele kontrowersji, głównie związanych z ilością wybrukowanej przestrzeni.

Kolej gondolowa nad Soliną

W lipcu 2022 r. otwarta została kolejka gondolowa i wieża widokowa z podniebną restauracją nad Jeziorem Solińskim w Bieszczadach.

W lipcu 2022 r. otwarta została kolejka gondolowa i wieża widokowa z podniebną restauracją nad Jeziorem Solińskim w Bieszczadach, fot. KL

Na ponad 1,5 km trasie kolei widokowej, przebiegającej nad solińską zaporą, uruchomiono 25 gondoli, którymi turyści wyruszyli w podróż ze stacji początkowej Plasza znajdującej się przy solińskim deptaku do stacji końcowej usytuowanej na Górze Jawor.

Wagoniki kolei w Solinie są 8-osobowe, co oznacza, że podczas podróży każdy ma zapewniony komfort, by móc swobodne podziwiać niezwykłe widoki na monumentalną zaporę, Jezioro Solińskie oraz krajobrazy urokliwych Bieszczad.

Kolejka gondolowa w Solinie jest wyjątkowa nie tylko pod względem lokalizacji. Bije też techniczny rekord: jej trzecia podpora ma aż 75 m wysokości, co czyni ją najwyższą w Polsce.

Teatr Letni w Szczecinie

Po trzech latach oczekiwania na "deski" Teatru Letniego znów wróciło życie. Dzięki modernizacji szczecińskiego amfiteatru Polska zyskała jeden z najlepszych obiektów, pod względami akustycznymi i technologicznymi, w Europie.

Po trzech latach oczekiwania na

Teatr Letni im. Heleny Majdaniec to jeden z najpiękniejszych plenerowych obiektów artystycznych w Polsce. Jest letnim centrum kultury Szczecina i tym samym jego architektoniczną ikoną. Na tożsamość teatru składają się jego bogaty dorobek kulturalny, spektakularny charakter wizualny oraz harmonia współistnienia z przyrodą. Teatr wkomponowany jest w zieloną oś Szczecina. Otaczający go Park Kasprowicza, od ponad wieku stanowi najchętniej odwiedzany przez mieszkańców obszar rekreacyjny. Obiekt harmonijnie wpisuje się w strome zbocze Doliny Niemierzyńskiej, mając za otoczenie dostojny parkowy drzewostan i urokliwe jezioro Rusałkę. Tuż za teatrem rozpościerają się ku północy kolejne zielone przestrzenie. Wszystko to tworzy niepowtarzalny w skali kraju kompleks miejskiej zieleni zwany potocznie przez szczecinian „Central Park”.

Idea utworzenia w zielonym plenerze nowoczesnego miejsca kultury powstała w latach 70. ubiegłego wieku, w ramach społecznej inicjatywy mieszkańców miasta. Projekt obiektu z charakterystycznym łukiem stworzył znany szczeciński architekt Zbigniew Abrahamowicz. Symbol amfiteatru – żelbetowy łuk nawiązywał do Łuku Wjazdowego z Saint Louis w USA, projektu wybitnego Eero Saarinen’a, stwarzając w okresie jego powstawania szereg technicznych wyzwań wykonawczych ze względu na jego skomplikowaną geometrię. Wzniesiony w czynie społecznym amfiteatr został otwarty w 1975 roku przez zespół Mazowsze.

W 2015 roku Miasto Szczecin ogłosiło międzynarodowy konkurs na gruntowną modernizację amfiteatru. Zwyciężył projekt brytyjskiego studia Flanagan Lawrence z Londynu znanego m.in. z opracowania masterplanu Wembley Park. Koncepcja, której autorami jest założyciel pracowni arch. Jason Flanagan oraz Polak arch. Przemysław Kołodziej, skupiła się na wykreowaniu dialogu formalnego pomiędzy najbardziej charakterystycznymi elementami amfiteatru: łuku, zadaszenia, oraz kontekstu niepowtarzalnego miejsca położonego w sercu zabytkowego parku Kasprowicza.

Ogrody Ulricha w Warszawie

W październiku 2022 r. w Warszawie otwarto Ogrody Ulricha - wyjątkowe miejsce spotkań na warszawskiej Woli. Projekt realizacji wyszedł z pracowni WXCA oraz LAB3, a jej pomysłodawcą był Ingka Centres, właściciel sąsiadującej z ogrodami galerii handlowej Wola Park.

W październiku 2022 r. w Warszawie otwarto Ogrody Ulricha - wyjątkowe miejsce spotkań na warszawskiej Woli, fot. mat. pras.

Ogrody Ulricha to miejsce kryjące zarówno niesamowitą historię, jak i niesamowity potencjał. Przed wojną znajdował się w nich park i XIX-wieczne szklarnie, w których rodzina Ulrichów hodowała znane w całej Warszawie egzotyczne owoce, takie jak pomarańcze i ananasy. Pierwotnie wypełnione zielenią, Ogrody Ulricha rozkwitły nie tylko roślinnością, ale też życiem towarzyskim.

Każda z dwóch historycznych szklarni odgrywa inną rolę. W jednej z nich znalazły się lokale gastronomiczne: restauracje, kawiarnie, bary i egzotyczna oranżeria, w drugiej zaś przestrzeń z rozrywką dla najmłodszych. Zachowano wszystkie murowane elementy zabytkowych, XIX-wiecznych szklarni, a naziemne konstrukcje obiektów odtworzono razem z detalami białej ślusarki i przeszkleń.

Centralną oś całego kompleksu stanowi pasaż wiodący od ulicy Górczewskiej do centrum handlowego Wola Park. Jest to przestrzeń dla rozmaitych wydarzeń kulturalnych: koncertów, pokazów kina plenerowego, imprez tanecznych czy targów. Przestrzeń wokół zazieleniona, a część dawnego placu zmieniła się w ogród społeczny i pasaż z kwitnącymi drzewami owocowymi, przywodzący na myśl sad we mgle.

Orientarium w Łodzi

Prace przy realizacji Orientarium w Łodzi rozpoczęły się we wrześniu 2018 roku. W tym czasie powstał największy kompleks w Europie prezentujący faunę i florę Azji Południowo-Wschodniej. Uroczyste otwarcie odbyło w kwietniu 2022 r.

Prace przy realizacji Orientarium w Łodzi rozpoczęły się we wrześniu 2018 roku, fot. UMŁ

Część ekspozycyjna została podzielona na cztery części. W pierwszej z nich – słoniarni – zobaczymy największego słonia indyjskiego w Europie, Alexandra oraz jego młodszego kolegę, Taru. Tutaj też znajduje się strefa wolnych lotów. Nad głowami latają między innymi czapelki złotawe.

Druga strefa, zwana Celebes, podzielona jest na dwa wybiegi. Jeden z nich zajmują wyderki orientalne, Marlenka i Vincent, jeżozwierze palawańskie, kur bankiwa oraz anoa nizinne. Na drugim zamieszkała rodzina makaków – Punjub, Calineczka, Naomi oraz Jaya.

W kolejnej części – oceanicznej – znajduje się ponad 1300 ryb, w tym rekiny, rzadko spotykane rekiny gitarowe, rekiny brodate, żarłacze rafowe czarnopłetwe oraz płaszczki – orlenie plamiste i Himantury. Gatunki te można podziwiać z poziomu największego w Polsce podwodnego tunelu. W mniejszych zbiornikach pływają między innymi koniki morskie, rogatnice, rozdymki oraz apogony.

Ostatnia, najgorętsza strefa Orientarium w Łodzi, to Wyspy Sundajskie. To królestwo kilku gatunków zwierząt. Spotkamy tutaj rekordowych rozmiarów krokodyla gawialowego, Krakena i jego partnerkę, Penelopę, orangutany sumatrzańskie – Ketawę, Budiego i Joko, gibony, langury jawajskie, binturongi, myszojelenie oraz niedźwiedzie malajskie. W tej części także latają azjatyckie ptaki.

Nowy gmach Uniwersytetu Warszawskiego

W lutym zakończyła się budowa drugiego etapu gmachu przy ul. Dobrej 55, przeznaczonego m.in. dla wydziałów Lingwistyki Stosowanej i Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dokumentację projektową zarówno I i II etapu inwestycji wykonała pracownia Kuryłowicz & Associates.

W lutym zakończyła się budowa drugiego etapu gmachu przy ul. Dobrej 55, przeznaczonego m.in. dla wydziałów Lingwistyki Stosowanej i Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, fot. M. Kaźmierczak

Nowa część gmachu przy ul. Dobrej 55 jest jedną z 16 inwestycji programu wieloletniego, kompleksowego planu inwestycyjnego uczelni. Budynek ma 4 kondygnacje naziemne i 2 kondygnacje podziemne. Został połączony funkcjonalnie i wizualnie z gmachem powstałym w I etapie. Na elewacji, tak samo jak w części pierwszej, położono blachę miedzianą od strony ul. Wiślanej oraz konstrukcję umożliwiającą dopływ świeżego powietrza z zewnątrz od ul. Browarnej i ul. Lipowej. Zastosowano rozwiązania energooszczędne takie, jak panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła współpracujące z gruntowym wymiennikiem ciepła.

W gmachu znajdować się będą m.in.: 92 sale dydaktyczne, 70 pomieszczeń administracyjnych, 39 pomieszczeń naukowo-badawczych, 7 sal konferencyjnych, a także przestrzenie wypoczynkowe dla studentów, pomieszczenia socjalne dla pracowników, pomieszczenia biblioteczne oraz sala multimedialna, która może pomieścić ponad 150 osób. Na dachu znajduje się ogród, z którego widać panoramę lewobrzeżnej Warszawy. W części podziemnej zlokalizowano garaż.

Planetarium i Obserwatorium Uniwersytetu w Białymstoku

Po kilku latach intensywnych prac budowlanych, Uniwersytet w Białymstoku w czerwcu 2022 r. zaprezentował swoją wyczekaną inwestycję - Planetarium i Obserwatorium. Obiekt, podobnie jak cały teren kampusu, zaprojektował prof. Marek Budzyński - autor takich projektów, jak osiedle Ursynów Północny, gmach Sądu Najwyższego czy Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.

Po kilku latach intensywnych prac budowlanych, Uniwersytet w Białymstoku w czerwcu 2022 r. zaprezentował swoją wyczekaną inwestycję - Planetarium i Obserwatorium, fot. mat. pras.

Kampus Uniwersytetu w Białymstoku jest zaprojektowany na planie połączonych placów gwieździstych. Planetarium i Obserwatorium stoi w centrum kolistego Placu Słonecznego. Jest to drugi – obok Placu Syntezy Nauk z charakterystyczną szklaną kulą – plac nowego kampusu.

Powstała wieża ma 6 kondygnacji. Drugą zajmuje kameralne planetarium. Tu najważniejszym elementem wyposażenia jest nowoczesny system cyfrowej projekcji (typu fulldome), na półsferycznym ekranie o średnicy 7 metrów. W planetarium możliwa jest projekcja zarówno gotowych prezentacji, jak i prowadzenie interaktywnych projekcji i lekcji „na żywo” z wykorzystaniem własnych animacji bądź obrazów retransmitowanych z urządzeń znajdujących się w obserwatorium. Realistyczną podróż po Układzie Słonecznym zapewnia oprogramowanie Shira Universe.

Nowe Czytelnie Biblioteki Narodowej w Warszawie

20 stycznia br. Biblioteka Narodowa w Warszawie zainaugurowała nowe oblicze czytelń. Za projekt wnętrz, w których dominuje miedź, stal i drewno odpowiada pracownia Konior Studio.

20 stycznia br. Biblioteka Narodowa w Warszawie zainaugurowała nowe oblicze czytelń, fot. Jakub Certowicz

Po modernizacji czytelnie są trzykrotnie większe i obecnie dysponują prawie 400 miejscami siedzącymi dla czytelników. W nowoczesnych i funkcjonalnych przestrzeniach Biblioteka Narodowa będzie udostępniała 10 mln woluminów ze swoich magazynów oraz 3,5 miliona obiektów cyfrowych z polona.pl. W czytelniach stanie czterokrotnie więcej książek z wolnym dostępem dla czytelników. Zostały zapewnione również czytelnie mniejsze, specjalistyczne, dla zespołów badawczych.

Rozwiązania wykorzystujące szlachetne materiały: miedź, stal, drewno i kamień uatrakcyjniły wizualnie wnętrza, które nie straciły przy tym swojego modernistycznego charakteru. Już od samego wejścia uwagę zwraca sufit z miedzianej siatki. Zaprojektowano przestrzeń bez barier architektonicznych, aby każdy mógł z niej swobodnie korzystać, bez względu na stopień niepełnosprawności. Całości dopełniają cztery wewnętrzne ogrody, każde o odmiennej stylistyce – ze specjalnie dobraną roślinnością zmieniającą się wraz z porami roku. Jednym z nich jest sad.

Park Wodny w Julinku

Nowoczesny Park Wodny, wybudowany na terenie dawnej bazy cyrkowej w podwarszawskim Julinku został otwarty 25 czerwca. W obiekcie o powierzchni 20 000 mkw. znalazły się m.in. strefa basenowa z punktami gastronomicznymi, zjeżdżalnie, armatki i kurtyny wodne, spray park czy miejsce relaksu z leżakami. Obiekt powstał z poszanowaniem środowiska, a jego projektanci zastosowali wiele rozwiązań funkcjonalnych pozwalających na znaczącą oszczędność wody i energii elektrycznej.

Nowoczesny Park Wodny, wybudowany na terenie dawnej bazy cyrkowej w podwarszawskim Julinku został otwarty 25 czerwca, fot. mat. pras.

Do dyspozycji turystów z całej Polski oddane zostały takie atrakcje jak m.in. strefa basenowa poziomowana do głębokości 2 metrów, 5 zjeżdżalni o łącznej długości 167 metrów, 4 kurtyny wodne czy 10 armatek wodnych. Park Wodny w Julinku zaopatrzony został także w kaskady, fontanny, obrotowe wiaderka czy wodne koła. Na terenie parku znajdzie się także tzw. spray park, czyli strefa rekreacyjna z niewielką ilością wody, która zaprojektowana została w taki sposób, aby korzystać z niej mogły także dzieci z ograniczoną mobilnością.

Rozbudowane Planetarium Śląskie w Chorzowie

Rozbudowa i modernizacja Planetarium Śląskiego w Chorzowie trwała od połowy 2018 r. Dawne planetarium powiększyło swoją powierzchnię o ponad 3,2 tys. mkw. Wartość inwestycji wyniosła ok. 80 mln zł. W konkursie na opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy Planetarium Śląskiego w Chorzowie”. I Nagroda trafiła w ręce architektów z pracowni Consulator.

Rozbudowa i modernizacja Planetarium Śląskiego w Chorzowie trwała od połowy 2018 r., fot. mat. pras.

Obiekt o powierzchni całkowitej równej 7 084 mkw. powiększony został o 3 200 mkw. powierzchni użytkowej. Modernizacji poddano cztery części obiektu o rożnym przeznaczeniu oraz całkowicie odmiennej konstrukcji: Planetarium, Obserwatorium, budynek pomocniczy oraz małe obserwatorium (części A, B, C i F). Dawna oraz nowopowstała część planetarium (część D i E) zostały powiązane panoramiczną windą, usytuowaną przy zachodniej ścianie dziedzińca zegarowego. Znaczny obszar nowopowstałej części obiektu znajduje się poniżej poziomu terenu i został wykonany w technologii żelbetowej.

Apple Muzeum Polska w Fabryce Norblina

28 maja miało miejsce uroczyste otwarcie Apple Muzeum Polska w warszawskiej Fabryce Norblina. Obiekt może się poszczycić największą na świecie kolekcją produktów marki Apple.

28 maja miało miejsce uroczyste otwarcie Apple Muzeum Polska w warszawskiej Fabryce Norblina, fot. mat. pras.

Zwiedzających prowadzi audioguide, nagrany przez Jarosława Łukomskiego, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich głosów. O historii amerykańskiego giganta goście muzeum dowiadują się ze specjalnie opracowanej technologicznej ścieżki dźwiękowej, opartej na osi czasu rozwoju firmy.

Wśród eksponatów znajdują się modele znane ze swojej ciekawej historii, jaką odcisnęły w technologicznym wyścigu i postępie. Goście muzeum mają szansę poznać ponadto urządzenia owiane złą sławą porażki oraz prototypy, niewprowadzone do masowej produkcji. Zdecydowana większość z nich jest sprawna lub jest przywracana do działania, a odwiedzający mogą ich dotykać, testować i doświadczać pod okiem kustosza.