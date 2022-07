TOP: Najciekawsze miejscówki na wakacje w Czechach. Dla fanów architektury i designu

Dla fanów dobrej architektury i designu mamy propozycję na wakacje 2022. Wybraliśmy 12 nieoczywistych miejscówek na wakacje w Czechach. Warto zobaczyć dawną rzeźnię zmienioną w galerię sztuki, bajeczny zamek czy destylarnię whisky.

Dla wielbicieli dobrej architektury i designu mamy niecodzienny przewodnik po Czechach.

Wytypowaliśmy 12 nieoczywistych miejscówek na wakacje w Czechach.

Wśród nich m.in. dawna rzeźnia zmieniona w galerię sztuki projektu polskiego architekta, bajeczny zamek, destylarnia whisky i designerskie restauracje.

Z dawnej rzeźni zrobili galerię. To jeden z najważniejszych projektów Roberta Koniecznego

Władze Ostrawy wpadły na pomysł zrobienia galerii sztuki w dawnej rzeźni. Ten budynek to ikona miasta z burzliwą historią, a teraz siedziba Galerii Plato.

W dawnej rzeźnie w Ostrawie powstała Galeria Plato, fot. Lukáš Kaboň / Miasto Ostrawa

I chyba jeden z najważniejszych projektów w karierze Roberta Koniecznego i pracowni KWK Promes.

Budynek dawnej rzeźni miejskiej w Ostrawie to niezwykły obiekt pod względem architektonicznym, ale też ze względu na burzliwą historię.

Na wzór szkockich destylarni whisky

Na miejscu pierwotnej zabudowy typowo wiejskiej z końca XIX wieku, w miejscowości Javornice w południowych Czechach, powstała nowoczesna destylarnia na wzór szkockich gorzelni whisky.

Można tu skosztować alkoholi na bazie owoców i przenocować w ascetycznych pokojach z widokiem na malownicze sady.

Mistrzowska rewitalizacja gospodarstwa rolnego na wzór szkockich destylarni whisky, fot. Jakub Skokan, Martin Tůma / BoysPlayNice

Oprócz nowo powstałej destylarni, nowe życie otrzymała dawna gospoda z salą do tańców i stodoła. Zaprojektowano również mały sklep, magazyn na owoce, mini browar, piwnicę i garaż – a wszystko to w malowniczym otoczeniu sadów.

Bajeczny zamek w Czechach, czyli Czerwony Pałac w Hradec nad Moravici

To m.in. Zamek Krzyżacki w Malborku zainspirował wrocławskiego architekta Alexisa Langera do zaprojektowania Czerwonego Pałacu w Hradec nad Moravici. Ten romantyczny, neogotycki pałac z wieżami i blankami zaliczyć można do jednego z najbardziej bajecznych w Czechach. Niedawno przeszedł rekonstrukcję według projektu Atelier 38.

Červený zámek, czyli Czerwony Pałac znajduje się w miejscowości Hradec nad Moravicí, w regionie morawsko-śląskim, a historycznie na Śląsku Opawskim.

Červený zámek, czyli Czerwony Pałac znajduje się w miejscowości Hradec nad Moravicí, w regionie morawsko-śląskim, a historycznie na Śląsku Opawskim. Atelier 38 zostało wybrane do przeprowadzenia rekonstrukcji Czerwonego Pałacu, która miała miejsce w latach 2017-2019, fot. BoysPlayNice

Obok Czerwonego Pałacu znajduje się Biały Pałac, Biała Wieża i rozległy park. W 2001 r. ten kompleks pałacowy został uznany za narodowy zabytek kultury Republiki Czeskiej.

Kiedyś gorzelnia, dziś miejsce spotkań

Czescy architekci przemienili budynek dawnej gorzelni w ogólnodostępne miejsce spotkań, wydarzeń kulturalnych z przestrzenią coworkingową. Jest oryginalnie, autentycznie i z polotem. Kabina wiekowej windy zmieniła się tu w bar, zaś hall pełni rolę kina.

Warsztat samochodowy zmienili w designerską restaurację

Podobno najlepsze steki zje się w Ołomuńcu. Historia lokalu, gdzie znajduje się Steak Restaurant jest sama w sobie wyjątkowa. Kto by pomyślał, że warsztat samochodowy może zmienić się w designerską restaurację serwującą steki?

Steak Restaurant (STK) kładzie nacisk na prostotę i jakość, zarówno w jedzeniu, jak i wnętrzu. Architekci nie próbowali zetrzeć "brudnej" samochodowej przeszłości tego miejsca, lecz zachować ducha miejsca. Widać to po wybranych materiałach. W restauracji o pow. 320 mkw. znalazły się surowe blachy, czarna stal i pręty zbrojeniowe.

Pensjonat, gdzie każdy pokój jest wyjątkowy i ma swoją specyficzną atmosferę

Architekci z pracowni ORA zdołali zrobić coś niesamowitego. Przemienili wiekowy budynek z piękną, choć trudną historią w tle w przepiękny pensjonat. Tu każdy pokój jest wyjątkowy i ma swoją specyficzną atmosferę.

Budynek Štajnhaus stoi u stóp wzgórza zamkowego, w dawnej żydowskiej dzielnicy Mikulova w Czechach. Ten budynek z XVI wieku przeszedł po drodze wiele modernizacji. Jednak w samym budynku czuć niemal średniowiecznego ducha.

Krzesła na fasadzie

Czesi potrafią zaskoczyć i zaproponować dość nieoczywistą fasadę. Ciekawy ze względu na fasadę jest projekt showroomu z meblami, który zrealizowali w czeskim Brnie.

- Projekt fasady bowiem został stworzony z 900 plastikowych krzeseł. I tak własny produkt firmy stanowi w tym momencie samoistną reklamę, zaś sama fasada stała się charakterystycznym elementem dla najbliższego otoczenia - opowiada Ondrej Chybik ze studia Chybik+Kristof.

Prosty i surowy w formie

Budynek Politechniki Czeskiej w Pradze jest prosty i surowy w formie. Ten budynek wypełnił ostatnią pustą działkę kampusu uniwersyteckiego. Kampus został zaprojektowany według planu prof. Engela w 1924 roku, zaś nowy budynek powstał na deskach pracowni Šrámková architekti.

Architekci z praskiej pracowni wspominają, że ich głównym celem było zaprojektowanie budynku prostego, surowego i skromnego w formie. Tak, aby przyszłych architektów od samego początku uczyć ... pokory. Budynek politechniki ma 8 pięter i sprawia wrażenie monumentalnego.

Współczesna Arka Noego?

W Czechach zbudowano eksperymentalny budynek. Jest samowystarczalny, pokryty pionowymi ogrodami i znajduje się tuż przy wodzie. Budynek Liko-Noe, który samą nazwą nawiązuje do biblijnej opowieści o Arce Noego, zaprojektowało studio Franek Architects.

W projekcie postawiono na liczne ekologiczne technologie. Sama konstrukcja budynku jest energooszczędna. Budynek Liko-Noe zbudowano z prefabrykowanych konstrukcji z drewna. Specjalnie przygotowane panele złożono w ciągu jednego miesiąca na placu budowy. Elewację zdobią wertykalne ogrody, zaś ściany fundamentowe są monolityczne, czyli odlane z betonu.

Podziemny świat z wyjątkową atmosferą

Zaprojektować wnętrze typu wellnes, które w zasadzie działa jako hotel na godziny, było niezwykłym projektem, a zarazem wyjątkowym wyzwaniem dla architekta. Wyzwaniem była nie tylko funkcja i design, ale też lokalizacja. Wybrane przez inwestora wnętrze to podziemie kamienicy bez okien na praskim Žižkovie, czyli "dzielnicy, która nie ulega przymusowi podobania się" jak pisał Mariusz Szczygieł.

Architekt wyszła z założenia, że stworzy odrębny świat - nieco tajemniczy, nieco też dziwny, ale wciąż elegancki i przede wszystkim dający gościom poczucie komfortu i intymności. Wnętrze inspirowane jest estetyką filmów Davida Lyncha. Główny hall stanowi hołd dla filmu "Pod skórą" (ang. Under the Skin) amerykańskiego reżysera.

Winiarnia Lahofer inna niż wszystkie

Winiarnia Lahofer, fot. laurian ghinitoiu

Drewno, jak wino, reprezentuje naturę, zaś beton to dla nas symbol reprezentujący zakorzenioną w ziemi trwałą strukturę. Jest to bardzo organiczny projekt, choć wydaje się "mocny" i antropogeniczny – mówił w rozmowie z PropertyDesign.pl, Ondrej Chybik z Chybik+Kristof Architects.

Niezwykłe bistro, gdzie czeska kuchnia spotyka się z baskijską

Połączyli czeski "chlebícek" i tradycyjny baskijski pintxos. I tak powstało nowe miejsce na kulinarnej mapie czeskiej Pragi.

Bistro Špejle oferuje szybki lunch w środku dnia, a wieczorową porą zaprasza na bardziej wysublimowane dania i nietuzinkowe koktajle.