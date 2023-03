TOP najnowszych hoteli w polskich górach. To ostatni moment, aby złapać tam śnieg

W polskich górach jeszcze leży śnieg. To już ostatni moment, aby poczuć zimowy klimat. Oto zestawienie najnowszych i najciekawszych hoteli zlokalizowanych w polskich górach. Stanowią nie tylko świetną bazę wypadową na narty, ale zachwycają też designem.

REKLAMA

Przygotowaliśmy zestawienie najnowszych i najciekawszych hoteli w polskich górach.

Te hotele stanowią nie tylko świetną bazę wypadową na narty, ale zachwycają też designem.

To ciekawa propozycja wypoczynku w polskich górach, kiedy leży jeszcze śnieg.

Hotel Belmonte w Krynicy-Zdroju

Hotel Belmonte to pierwszy 5-gwiazdkowy hotel w Krynicy-Zdroju, który otwarty w kwietniu 2022 r. Znajduje się tuż obok stoku narciarskiego, blisko klimatycznego centrum kurortu, z widokiem na panoramę gór.

Projekt architektoniczny hotelu został stworzony przez pracownię architektoniczną P-W-A, za projekt wnętrza hotelu odpowiada pracownia Buck Studio., fot. aleksandra kilinska

Nowoczesny design i oryginalne wnętrza nawiązują do tradycji modernizmu Krynicy-Zdroju oraz najlepszych alpejskich kurortów. Do dyspozycji gości jest 251 pokoi i apartamentów. Filozofia wellbeing Hotelu Belmonte ma wprowadzić gościa hotelowego w stan głębokiego odprężenia, a autorska kuchnia górska zabierze go w kulinarną wyprawę na najwyższym poziomie. Projekt architektoniczny hotelu został stworzony przez pracownię architektoniczną P-W-A, za projekt wnętrza hotelu odpowiada pracownia Buck Studio.

W hotelu dostępna jest strefa SPA&Wellness oraz atrakcje dla rodzin z dziećmi. Restauracja serwuje miks międzynarodowej kuchni górskiej zainspirowanej regionalnymi potrawami Beskidu Sądeckiego.

Tremonti Ski&Bike Resort w Karpaczu

Tremonti Ski & Bike Resort położony jest w samym sercu Karpacza, na wysokości ponad 650 m n.p.m. Nazwa hotelu nie jest przypadkowa, z apartamentów rozpościera się bowiem widok na trzy najwyższe szczyty Karkonoszy: Skalny Stół, Śnieżkę i Kopę. Hotel został otwarty w 2021 r.

Jest to miejsce o ciekawej architekturze, zaprojektowane zarówno miłości do alpejskiego stylu, jak również lokalnej historii. Projekt architektoniczny przygotowała pracownia Q2Studio z Wrocław.

Tremonti Ski&Bike Resort w Karpaczu, fot. mat. prasowe

Na przełomu XIX i XX wieku Hermann Haase wraz z rodziną prowadził tutaj dwa domy wczasowe: Villa Haase oraz Villa Waldesheim. Zabytkowe budynki zostały całkowicie odnowione i znajdują się w nich apartamenty oraz SPA, a w podziemiach klimatyczna Winiarnia Tremonti. Hotel został rozbudowany o dodatkowe cztery budynki oraz nowoczesną infrastrukturę.

Architektura nawiązująca do najlepszych alpejskich kurortów, komfortowe wnętrza apartamentów, kuchnia łącząca włoski smak z lokalną tradycją kulinarną – dodadzą niepowtarzalnego stylu i nonszalancji każdej spędzonej z nami chwili.

Crystal Mountain w Wiśle

Crystal Mountain to nowy obiekt w Wiśle w standardzie pięciu gwiazdek, położony w malowniczym zakątku Beskidu Śląskiego, na zboczu Góry Bukowej. Oficjalne otwarcie Crystal Mountain miało miejsce w zeszłym roku.

Crystal Mountain to nowy obiekt w Wiśle w standardzie pięciu gwiazdek, położony w malowniczym zakątku Beskidu Śląskiego, na zboczu Góry Bukowej, fot. mat. prasowe

Hotel zaprojektowany przez Q2Studio ma strukturę przypominającą górski kryształ. Zadaszone wejście prowadzi do przestronnego hotelowego lobby z dostępnym dla gości lobby barem i tarasem z widokiem na góry i dolinę Wisły. To także główny węzeł komunikacyjny. Z dwoma restauracjami, nowym centrum konferencyjnym, jak również własnym SPA, strefą basenową zewnętrzną i wewnętrzną, strefą dla dzieci i strefą fitness. Część hotelowa to ponad 540 nowoczesnych pokoi z widokiem na okolicę. Całość uzupełniona o podziemny garaż z 4 kondygnacjami z osobnymi wjazdami.

Mercure Szklarska

140 pokoi, basen, restauracja z menu przygotowanym przez Mateusza Gesslera, sala zabaw dla dzieci, lokalizacja tuż przy stoku narciarskim Ski Arena Szrenica i widok na panoramę gór - to wyróżnia najnowszy, czterogwiazdkowy hotel marki należącej do Grupy Accor. Za projekt wnętrz odpowiada znana pracownia Tremend.

Hotel Mercure Szklarska, fot. mat. prasowe

Jak każdy obiekt marki Mercure, nowy hotel w Szklarskiej Porębie nawiązuje do lokalnego ducha regionu, czerpiąc inspirację do guest experience w jednej z miejscowych legend. Jest nią średniowieczna przypowieść o Duchu Gór, od którego nazwę wzięły Karkonosze i skale, która uchroniła pewnego młodzieńca przed gniewem ducha. Ta sama skała znajduje się dziś w sercu Szklarskiej Poręby, a nawiązania do niej są wplecione w wystrój hotelu.

Elements Hotel & Spa w Świeradowie

Hotel znajduje się w Świeradowie, u podnóży Gór Izerskich w otulinie świerkowych lasów. Bryła budynku w nowoczesny i nieoczywisty sposób czerpie z historii architektury lokalnej. Tworzą ją trzy skrzydła rozsunięte między sobą pod kątek 120 stopni, co pozwala na obserwację pięknego górskiego widoku niemal z wszystkich apartamentów.

Elements Hotel & Spa w Świeradowie, fot. mat prasowe

Materiały, które budują zarówno zewnętrzną jak i wewnętrzną część budynku, to drewno, beton, kamień i szkło. W projekcie wnętrz oprócz wykorzystania materiałów i kolorystyki spójnych z lokalnym krajobrazem postawiono na nowoczesne formy i wzornictwo.

Szczawnica Park Residence

Szczawnica Park Residence powstał w ramach kompleksu Szczawnica Park Resort & Spa. Obiekt otworzył podwoje w lipcu 2022 r.

Szczawnica Park Residence jest idealnym miejscem na relaks i znajduje się tuż przy promenadzie spacerowej nad Grajcarkiem. Wprost z basenu, za sprawą szklanych ścian możemy podziwiać niepowtarzalną panoramę Małych Pienin oraz potoku Grajcarek.

Jest to wyjątkowe kameralne miejsce, które idealnie sprawdzi się jako odskocznia od zgiełku i szumu miasta. Budynek wykończony jest materiałami premium i posiada 27 luksusowych apartamentów, część z nich z własnym jacuzzi oraz jeden wyjątkowy z przestronnym tarasem i jacuzzi na powietrzu.

Budynek jest integralną częścią resortu dzięki czemu goście mogą korzystać z udogodnień Hotelu Szczawnica Park Resort & SPA.