TOP: Oto najbardziej rozświetlone na święta galerie handlowe w Polsce!

Port Łódź, Wroclavia, Bonarka City Center... Z okazji zbliżających się świąt w setki światełek i zaskakujących ozdób przystroiły się największe galerie handlowe w Polsce.

Wroclavia

Koncepcja tegorocznych świątecznych dekoracji Wroclavii stanowi nawiązanie do majestatycznego, ponad trzystuletniego dębu „Przewodnika”, który wita gości Wroclavii u zbiegu ulic Borowskiej i Suchej. Pokaźnych rozmiarów wiewiórki w wymiarze 3D, mieniące się złotem liście dębu i żołędzie – to właśnie elementy inspirowane pomnikiem przyrody. Przed głównym wejściem na spacerowiczów czeka dwunastometrowa sosna, przyozdobiona bombkami w kolorze złota i srebra oraz instalacja z reniferami. Dekoracje współgrają z innowacyjną architekturą centrum i wejściami nawiązującymi kształtem do korony drzew, budując jednocześnie magiczną, świąteczną atmosferę.

Warto zauważyć, że zewnętrzne dekoracje zachęcają wrocławian do interakcji i dzielenia się świątecznym nastrojem w mediach społecznościowych – przed centrum znajdują się hasztagi, które stanowią inspirację do publikowania zdjęć z wieczornych spacerów w pobliżu Wroclavii.

Wewnątrz centrum można zobaczyć podwieszane, mieniące się złotem żołędzie i liście dębu, czy też, podobnie jak na zewnątrz, imponujących rozmiarów wiewiórki 3D w stylu origami. Nie zabrakło także miejsca na bardziej tradycyjne dekoracje – girlandy, choinkę i trójwymiarowe gwiazdy. Wszystkie elementy tworzą piękną, spójną całość, co pozwala oderwać się od codziennych trosk i choć na chwilę zachwycić się magiczną atmosferą świąt.

Libero Katowice

Przed nadchodzącymi Świętami, Libero Katowice rozbłysnęło tysiącem świateł. Wnętrza galerii ozdobione zostały geometrycznymi dekoracjami świetlnymi w formie podwieszanych żyrandoli, przywodzące na myśl oryginalne ozdoby choinkowe. Całość świątecznego klimatu wnętrza Libero dopełniają kurtyny świetlne, finezyjnie migoczące na balustradach.

Przewaga barwy zimnej w dekoracjach i elementów lustrzanych podkreśla nowoczesny charakter obiektu. Świetlne iluminacje zaprojektowane zostały w duchu elegancji i urokliwej atmosfery świąt.

Oświetlona elewacja budynku wraz z zewnętrzną strefą świąteczną skomponowane zostały we współgrającą całość. Okazała choinka mieniąca się tysiącami światełek i udekorowana jaśniejącą gwiazdą, a także błyszczące złotem figury lisa i niedźwiedzia w stylu origami na Placu do Radości, wprowadzają niespotykany w południowej części Katowic świąteczny klimat. Dodatkową uwagę zwraca lśniący napis "I ♡ Libero" zlokalizowany przed centrum. Całość magicznej atmosfery dopełnia oświetlenie tafli zadaszonego, zewnętrznego lodowiska girlandami. Tuż przed Świętami, świetlne dekoracje Libero uzupełnią dwie instalacje z bajki Aladyna z Ogrodu Świateł z Legendii.

Bonarka City Center