TOP: Oto obiekty sieci Mövenpick, które powstają w Polsce!

Karpacz, Wrocław, Poznań, Zakopane i Kołobrzeg - sieć hotelowa Mövenpick (Accor) wrzuca piąty bieg i tworzy kolejne obiekty w czołowych zakątkach turystycznych Polski. Oto przegląd hoteli, które niebawem ujrzą światło dzienne.

REKLAMA

Mövenpick Karpacz

Dotychczas projekt ten realizowany był pod nazwą Piemonte Hotel & Resort. Obiekt dysponować będzie 126 przestronnymi pokojami o powierzchni ponad 34 mkw. każdy. Otwarcie hotelu planowane jest na drugi kwartał 2023 roku.

Zobacz także -> Hotelowe lobby z efektem "wow". Oto najciekawsze realizacje z Polski



Na gości oczekiwać będą restauracja, bar, sale konferencyjne, prywatny wyciąg narciarski dla dzieci, wygodny garaż podziemny. Relaks zapewnią podgrzewany basen zewnętrzny otoczony kojącą zielenią, basen wewnętrzny, strefa dla dzieci z placami zabaw i bawialnią. Nie zabraknie również bogatej oferty strefy SPA z ośmioma gabinetami i wellness z saunami.

Mövenpick Wrocław

Funkcjonujący dotychczas jako Hotel Grand. Historyczny obiekt przechodzi rebranding i rozbudowę, aby przyjąć gości już na początku 2023 roku. Za projekt rozbudowy odpowiada wrocławska pracownia Greg Architekci.

Hotel zaoferuje 180 przestronnych, luksusowych pokoi, restaurację, bar i sale konferencyjne. Obiekt będzie również wyposażony w centrum fitness, SPA, a także podziemny parking.

Mövenpick Poznań

159-pokojowy Mövenpick Poznań powstanie w zielonym sercu Poznania nad jeziorem Malta. Projekt hotelu powstał z dbałością o zachowanie specyfiki otoczenia Jeziora Maltańskiego oraz z myślą o uatrakcyjnieniu infrastruktury sportowej. Będzie wyposażony w instalację fotowoltaiczną, system wykorzystania deszczówki, pojawią się również ule i budki dla ptaków. Za projekt architektoniczny odpowiada ACE ODA Studio BOAA. Otwarcie pierwszego hotelu Mövenpick w Poznaniu zaplanowane jest na 2023 rok.

Mövenpick Zakopane Imperial Hotel

142-pokojowy Mövenpick Zakopane Imperial Hotel powstanie w ramach rozbudowy historycznego obiektu Imperial Zakopane, położonego przy ul. Balzera 1. To miejsce pełne historycznego piękna, znane każdemu miłośnikowi górskiej stolicy Polski. Obiekt jest zlokalizowany nieopodal szlaku do Morskiego Oka, drogi do Kuźnic oraz trasy prowadzącej w stronę Krupówek i centrum Zakopanego. Jest to bardzo dogodna lokalizacja zapewniająca jednocześnie bezpośredni widok na Tatry i Giewont.

Mövenpick Kołobrzeg

Hotel, który powstanie w strefie uzdrowiskowej w Kołobrzegu, jak na markę klasy premium przystało, charakteryzuje się doskonałą lokalizacją. Obiekt znajdzie się przy ulicy Sułkowskiego, a jego położenie w pierwszej linii brzegowej pozwoli gościom na bezpośrednie wyjście z hotelu na plażę. Mövenpick Kołobrzeg będzie oferował gościom 266 przestronnych pokoi, w większości z balkonami z pięknym widokiem na morze. Do dyspozycji w hotelu znajdzie się także m.in. restauracja, lobby bar, basen i saunarium oraz centrum spa czy powierzchnia konferencyjna.