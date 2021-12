TOP: Spektakularne biurowce otwarte w 2021 roku

Boom otwarć nowych biurowców trwa w najlepsze. Warszawa, Kraków, Gdańsk... Biurowe bryły powstają w największych polskich miastach, projektują je gwiazdy architektury, a ich formy coraz bardziej zaskakują - raz wyobraźnią projektanta, a raz powściągliwością. Prezentujemy zestawienie biurowców otwartych w 2021 roku.

Central Point / lokalizacja: Warszawa / projektant: Kazimierski i Ryba, Arquitectonica

Nowy biurowiec, którego budowa rozpoczęła się w kwietniu 2019 roku, znajduje się w ścisłym centrum Warszawy przy jednym z najważniejszych skrzyżowań – u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Ze względu na wyjątkowe położenie tuż nad miejscem przecięcia dwóch linii metra, sąsiedztwo licznych przystanków tramwajowych oraz autobusowych, a także bliskość Dworca Centralnego budynek zaliczany jest do najlepiej zlokalizowanych wieżowców w stolicy.

Budynek o powierzchni wynoszącej niemal 20 tys. mkw. został zaprojektowany przez pracownię Kazimierski i Ryba we współpracy z pracownią Arquitectonica, zgodnie z najwyższymi standardami ochrony środowiska, czego potwierdzeniem jest uzyskany certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Materiały z budowy zostały poddane recyklingowi w 95 proc. W środku również znajduje się wiele ekologicznych rozwiązań, stworzonych z myślą o wygodzie najemców, takich jak np.: nowoczesne i energooszczędne systemy oświetleniowe, szybkobieżne windy, dostęp do światła dziennego prawie w 90 proc. powierzchni, przemyślana infrastruktura dla rowerzystów wraz ze stojakami rowerowymi, szatniami i prysznicami, punkty ładowania pojazdów elektrycznych oraz wiele innych. Oprócz najwyższej jakości powierzchni biurowych, do dyspozycji najemców Central Point są również zielone tarasy i przestronne, nowoczesne lobby. W kompleksie znajduje się także 80 miejsc parkingowych w garażu podziemnym.

Młyńska.6 / lokalizacja: Katowice / projektant: AiR Jurkowscy

W IV kwartale 2021 r. oddano do użytku inwestycję Młyńska.6 w Katowicach. Stonowany, butikowy charakter oraz elegancki design spod kreski AiR Jurkowscy sprawiają, że inwestycja doskonale wpasowuje się w tkankę historycznego centrum miasta. Dodatkowym wyróżnikiem obiektu jest częściowo pokryta roślinnością fasada, która podkreśla proekologiczne podejście do biznesu właściciela inwestycji – spółki UBM Development.

Obiekt oferuje blisko 2600 mkw. powierzchni biurowej do wynajęcia. Przestrzenie biurowe zaprojektowali architekci z biura Tremend.

Palio Office Park, budynek A / lokalizacja: Gdańsk / projektant: Cavatina Holding

Na początku roku pierwszy z ośmiu planowanych w ramach projektu Palio Office Park w Gdańsku budynków został oddany do użytku. Biurowiec zlokalizowany na terenie Stoczni Gdańskiej dostarczył na trójmiejski rynek 16,6 tys. GLA.

Palio Office Park to pierwsza w Trójmieście inwestycja Cavatina Holding. Składać się będzie na nią 8 budynków o łącznej powierzchni blisko 90 000 mkw. przestrzeni biurowo-usługowej. Budynek A wyróżniony certyfikatem BREEAM jest pierwszym etapem inwestycji. Jego powierzchnia to 16,6 tys. mkw. GLA. Pozwolenie na użytkowanie uzyskał w lutym br. Wyróżnia go oryginalna bryła, doskonale wpisująca się w tkankę miasta nawiązując do historii miejsca, przede wszystkim do przemysłu stoczniowego.

Moje Miejsce / lokalizacja: Warszawa / projektant: JEMS Architekci