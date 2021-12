TOP: Świąteczne iluminacje 2021. Tak rozbłysły warszawskie galerie handlowe

Mikołajki to najwyższy czas na świąteczne iluminacje! Wiedzą to warszawskie galerie handlowe, które na ten magiczny okres rozbłysły milionem świateł. Przedstawiamy zestawienie najbardziej przystrojonych obiektów handlowych stolicy. Jest na co popatrzeć!

Galeria Mokotów

Galeria Mokotów jak co roku o tej porze przystroiła się w przepiękne świąteczne dekoracje, błyszczące tysiącem świateł. Eleganckie, wzorowane na biżuterii ozdoby, idealnie podkreślają silnie związany z modą charakter obiektu a także jego wyjątkową architekturę. Fasada Galerii, przystrojona oświetleniem o spójnej z ozdobami wewnątrz stylistyce, zaprasza klientów do odwiedzin.

Dominujące kolory złota i delikatnego srebra wykorzystane w dekoracjach współgrają z kolorystyką tego warszawskiego centrum handlowego. Imponujące ozdoby o nowoczesnym designie zobaczyć można w najbardziej uczęszczanych miejscach. Na szczególną uwagę zasługują manekiny ubrane w suknie wykonane ze światełek i bombek. Innowacyjne materiały, lustrzane powierzchnie, ruchome błyszczące ornamenty i wibrujące światełka sprawiają, że obok świątecznych dekoracji w Galerii Mokotów nie można przejść obojętnie.

Złote Tarasy

Dekoracja świąteczna w CH Złote Tarasy jest odważnym i efektownym połączeniem stylu glamour oraz nowoczesnego designu. Instalacja świetlna inspirowana jest motywem fauny i flory, w której najbardziej charakterystycznymi elementami są ruchome, podwieszane renifery mieniące się złotymi refleksami. Ten sam styl prezentują kryształowe, podświetlane gałęzie, świetliste domy na poziomie 1 oraz piazzy (plac zewnętrzny) oraz złota ramka do robienia iście świątecznych zdjęć. Koncepcja zimowej dekoracji opiera się na motywie kryształu, stąd geometryczne wzory i trapezowe kształty poszczególnych elementów, które silnie korespondują z inspirującą architekturą oraz unikalną szklaną kopułą Złotych Tarasów.

Westfield Arkadia

Wejście do galerii Westfield Arkadia wytycza świetlny szpaler ozdobnych bram układających się w oszronione gałązki i śnieżynki. Ten inspirowany pięknem zimowej przyrody motyw powraca na szklanej elewacji budynku, gdzie iluminowana animacja tworzy wyjątkowe wrażenie mrozu malującego na szybach niezwykłe ornamenty.

Najmłodszych z pewnością ucieszy powrót wyspy przypominającej fabrykę Świętego Mikołaja z dwiema strzelistymi wieżami. To tutaj, wśród kół zębatych powstają długo wyczekiwane prezenty. Obramowana stylowym neonem fabryka jest wesołym i uroczym tłem pamiątkowych fotografii.

Dedykowane dla Westfield Arkadia dekoracje stworzył doświadczony zespół 4 projektantów, a w proces ich powstania zaangażowanych zostało ponad 100 osób począwszy od spawaczy i elektryków, kończąc na pracownikach produkcji, logistyki, montażystach. Całość iluminacji składa się z ponad 230 000 profesjonalnych diod eko-led.

Blue City