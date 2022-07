TOP: Ta polska architektura podbija świat

Projekty Roberta Koniecznego i Tomasz Koniora, hotelowe perełki od prawdziwych specjalistów, dom dla Netflixa, warszawski wieżowiec – m.in. te polskie projekty podbijają dziś świat. Wygrywają konkursy i wzbudzają zachwyt międzynarodowych mediów. Oto subiektywne zestawienie najgłośniejszych polskich projektów, które świeciły triumfy w 2022 roku.

Mamy jedną z najpiękniejszych sal koncertowych na świecie

Projekt: Konior Studio

Jurorzy międzynarodowego konkursu "International Design Awards" (IDA) nagrodzili złotem nową siedzibę Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych (ZPSM) Nr 1 w Warszawie. Doceniono fakt, że zamiast budowania nowego obiektu, zaadaptowany został istniejący budynek przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Mamy jedną z najpiękniejszych sal koncertowych na świecie, projekt: Konior Studio, fot. Bartek Barczyk

W ponadstuletnim zabytku odnowiono wnętrza i odświeżono fasadę. Największe wrażenie robi aranżacja przestrzeni sali koncertowej Nowa Miodowa. Architekt Tomasz Konior nadał jej formę amfiteatru i podzielił na dwie strefy: dla muzyków i publiczności. Pozwala to wszystkim uczestnikom koncertu skupić się przede wszystkim na muzyce.

Dom, gdzie wszystko zaczęło się od ogrodu

Projekt: KWK Promes Roberta Koniecznego

Nietuzinkowy projekt spod kreski KWK Promes Roberta Koniecznego zdobył kolejne wyróżnienie. From the Garden House został zdobywcą specjalnego wyróżnienia w konkursie Architizer A+Awards.

From the Garden House został zdobywcą specjalnego wyróżnienia w konkursie Architizer A+Awards, fot. Jakub Certowicz

Projekt „From The Garden House" był dla architektów z KWK Promes niecodziennym doświadczeniem. Właściciel przyszedł do nich z gotowym projektem ogrodu, który był już w zaawansowanej realizacji. Brakowało tylko domu. Wydawało im się to wtedy niedorzecznym odwróceniem biegu rzeczy.

Na topie jest teraz również inny projekt pracowni KWK Promes Roberta Koniecznego zrealizowany w czeskiej Ostrowie, gdzie polscy architekci z dawnej rzeźni zrobili galerię.

Fabryka Norblina w Warszawie

Projekt: PRC Architekci

Fabryka Norblina w Warszawie, inwestycja Grupy Capital Park projektu PRC Architekci, znalazła się wśród pięciu finalistów konkursu 2022 ULI Europe Awards for Excellence. Nagrody przyznaje się za cały proces rozwoju projektu, od planowania i budowy po opłacalność ekonomiczną, zarządzanie i wpływ na społeczność, a także projektowanie.

Fabryka Norblina w Warszawie, projekt: PRC Architekci, fot. mat. prasowe

Realizacja Fabryki Norblina była procesem wieloetapowym, na który składały się niezwykle skomplikowane prace podziemne, instalacyjne, budowlane oraz konserwatorsko – restauratorskie. Rewitalizacji poddanych zostało 9 zabytkowych budynków oraz blisko 50 maszyn (42 urządzenia wpisane do rejestru zabytków), stanowiących ciąg technologiczny dawnej Walcowni Metali Warszawa, w tym ważąca 50 ton zabytkowa prasa hydrauliczna 1000T.

Wnętrzarska perełka hotelowa z Warszawy

Projekt: Medusa Group

Hotel Nobu Warsaw został uhonorowany czterema nagrodami w konkursie European Property Awards 2021-2022. Jest zwycięzcą w kategorii "Hotel Architecture", otrzymał też pięć gwiazdek i nominację do kolejnego etapu konkursu w kategorii „Hotel Construction & Design”, pięć gwiazdek i nominację do kolejnego etapu w kategorii „Hotel Interior” oraz pięć gwiazdek i nominację do kolejnego etapu w kategorii „Bathroom Design”.

Obiekt powstał przy ul. Koszykowej w centrum Warszawy vis-a-vis modnej Hali Koszyki (proj. aranżacji wnętrz i przestrzeni wspólnych Medusa Group). Efektowna bryła powstała poprzez rozsunięcie względem siebie siedmiu kondygnacji na rzucie litery „V”. W ten sposób zaokrąglony, narożny blok z barwionego w masie betonu architektonicznego zyskał balkony, które obsadzone zielenią utworzą wertykalny ogród w centrum zurbanizowanego miasta.

Wnętrza oszczędne w formy operują prostymi materiałami: beton, drewno, kamień, szkło. Zaprojektowano je w japonizującym stylu nawiązując do serca hotelu – Restauracji Nobu, projektowanej wspólnie z kalifornijskim studiem PCH.

Inwestycje Cavatiny na topie

projekt: dział projektowy Cavatina

Międzynarodowe jury konkursu International Architecture & Design Awards nagrodziło dwie inwestycje Cavatina Holding. Główną nagrodę i wyróżnienie Platinum Winner otrzymała Cavatina Hall.

Główną nagrodę i wyróżnienie Platinum Winner otrzymała Cavatina Hall, fot. mat. prasowe

Wyjątkowa sala koncertowa z Bielska-Białej, będąca częścią wielofunkcyjnego kompleksu, zwyciężyła w kategorii Commercial Interior Built. Z kolei w kategorii Mixed Use Architecture Concept nagrodę główną zdobyło wrocławskie Quorum.

Ponadczasowa architektura i nowatorskie rozwiązania. Warszawski wieżowiec wzbudza zachwyt

Projekt: Polsko-Belgijska Pracownia Architektury Projekt

Wieżowiec Warsaw Unit otrzymał ostatnio trzy nagrody. To m.in. międzynarodowe jury konkursu CEEQA 2022 doceniło biurowiec w dwóch kategoriach – Office Development of the Year oraz Overall Building of the Year CEE. Za projektem stoi Polsko-Belgijska Pracownia Architektury Projekt.

Oddany do użytku w maju 2021 roku 202-metrowy Warsaw UNIT to jeden z bardziej zaawansowanych technologicznie budynków w Polsce, fot. mat. prasowe

„Jurorzy docenili nie tylko jego elegancką, ponadczasową architekturę, ale też nowatorskie rozwiązania w zakresie nowych technologii, bezpieczeństwa i zrównoważonego charakteru inwestycji, co jest szczególnie ważne w kontekście naszej strategii ESG”.

Oddany do użytku w maju 2021 roku 202-metrowy Warsaw UNIT to jeden z bardziej zaawansowanych technologicznie budynków w Polsce. Charakteru budynkowi dodaje tzw. smocza łuska - falująca na wietrze, efektowna instalacja pozostająca częścią fasady. Główną atrakcją Warsaw UNIT jest Skyfall – całkowicie przeszkolony, najwyżej położony w Polsce taras widokowy.

Hotelowe wnętrza spod kreski warszawskiej pracowni

Projekt: Tremend

Wnętrza hotelu AC Hotel by Marriott Krakow i Crowne Plaza Budapest spod kreski pracowni Tremend zgarnęły dwa wyróżnienia w międzynarodowym konkursie A'Design Award & Competition.

AC Hotel by Marriott Kraków, proj. Tremend, fot. Piotr Gęsicki

- Jesteśmy niesamowicie dumni i szczęśliwi otrzymując aż dwie srebrne nagrody za nasze projekty. To dowód na to, że podążamy w dobrym stylistycznie kierunku. Każdy z tych projektów jest inny, ale łączy je design na najwyższym poziomie oraz poszanowanie sztuki lokalnych artystów – wyjaśnia prezes firmy, architekt Magdalena Federowicz-Boule.

Gdyńskie osiedle z tytułem „Best in Europe”

Projekt: Roark Studio

Pracownia Roark Studio zdobyła dwie nagrody nowojorskiego magazynu Architizer w prestiżowym konkursie A+Awards, na który wpłynęły zgłoszenia z ponad osiemdziesięciu krajów. Jest to największy konkurs tego typu na świecie.

W kategorii budynków mieszkalnych do 4 kondygnacji głosami jury wybrano osiedle Nowe Kolibki zrealizowane dla Invest Komfort w Gdyni, zaś sama pracownia w drodze głosowania internautów otrzymała tytuł „Best in Europe”.

Projektowanie zdrowych miast, zastosowanie nowoczesnych technologii, ale również rewitalizacja budynków poprzemysłowych – to główne obszary zainteresowań zespołu Roark Studio.

Villa w Chorzowie

Projekt: Franta Group

Villa Reden spod kreski Franta Group to projekt obsypany wieloma nagrodami w międzynarodowych plebiscytach, takich jak m.in. European Property Awards, German Design Awards czy Eurasian Prize. Niedawno pisaliśmy również o wyróżnieniu w konkursie Design Educates. Do długiej listy nagród dla Villi Reden może dodać kolejną. Tym razem budynek w Chorzowie zgarnął nagrodę w plebiscycie Urban Design & Architecture Design Awards 2022.

Villa Reden w Chorzowie. proj. Maciej Franta, Franta Group. fot. materiały Franta Group

Pawilon Polski na EXPO 2020

Projekt: WXCA

Zaprojektowany przez WXCA Pawilon Polski na EXPO 2020 w Dubaju zgarnął kolejną nagrodę. Tym razem został doceniony przez Międzynarodowe Biuro Wystaw Światowych, Bureau International des Expositions. To nie pierwsze wyróżnienie dla Pawilonu Polskiego. Wcześniej pawilon został wybrany najlepszym pawilonem w swojej kategorii (Best Large Pavilion) w konkursie The Exhibitor Magazine World Expo Awards.

Pawilon Polski na EXPO w Dubaju, proj. WXCA, fot. mat. prasowe

– Projektując zarówno architekturę pawilonu, jak i wystawę, mieliśmy na celu stworzenie spójnej, immersyjnej przestrzeni służącej wielowymiarowym doświadczeniom, zachęcając nie tylko do poznania natury Polski, która ma wiele obliczy, ale także do refleksji nad istnieniem człowieka i natury oraz nad wspólną odpowiedzialnością za naszą planetę – powiedziała współautorka projektu Marta Sękulska-Wrońska, cytowana we wpisie.

Dom wyciosany w pniu

Projekt: Mobius Architekci

Projekt pracowni Mobius Architekci, Circle Wood House, został nagrodzony w kategorii „Architecture Single Residence” w konkursie European Property Awards 2021-2022.

Architekci stworzyli dom, który wygląda jak wielki kawałek pnia, wpisany w krajobraz Kampinoskiego Parku Narodowego. Budynek o powierzchni 400 mkw. wykonany w konstrukcji żelbetowej obłożonym jest panelami z drewna Okume, pochodzącego z zachodniej Afryki. To egzotyczne drewno – eleganckie i bezsęczne - doskonale wpasowało obiekt w leśne otoczenie. Za sprawą materiałów, kolorystki i owalnej formy budynek organicznie zanurza się w naturalny krajobraz puszczy.

Circle Wood House nagrodzony w plebiscycie European Property Awards. proj. Mobius Architekci, fot. Paweł Ulatowski

Pomyślałem o domu jak o wielkim kawałku pnia. Projektowanie poprzez redukcję przypominało ciosanie w drewnie kieszeni pomieszczeń i kameralnych, półprywatnych, przeszklonych wnęk. W ten sposób użytkownicy mogą poczuć się jakby stale spacerowali wśród drzew. Jest tu wiele przeszkleń rozmywających granice. Działka zapewnia swobodę, wręcz intymność obcowania z naturą i architekturą – tłumaczy idee projektu jego autor, Przemek Olczyk z warszawskiego biura

Polski architekt zaprojektował dom do nowego filmu Netflixa

Projekt: Adam Spychała

Dom stworzony przez polskiego projektanta – Adama Spychałę - pojawił się w nowej produkcji Netflixa! Brutalistyczna rezydencja w kształcie pająka pojawiła się w filmie "Spiderhead" Josepha Kosinskiego.

Adam Spychała znany jest jako twórca surowych, brutalistycznych domów. To prawdopodobnie przesądziło o jego współpracy z Netflixem przy filmie „Spiderhead” Josepha Kosinskiego.

Mroczna posiadłość osadzona na skalistym wybrzeżu została stworzona na kształt pająka.