TOP: Te inwestycje zmienią Katowice

Zielony parking w Strefie Kultury, hub technologiczno-gamingowy w miejscu kopalni czy odmieniony Supersam - w Katowicach prowadzonych jest wiele inwestycji, które rzucają nowe spojrzenie na miasto i przestrzeń. Zapraszamy na przegląd najciekawszych projektów w stolicy Górnego Śląska.

HUB Gamingowo-Technologiczny w miejscu kopalni

Budynki po dawnej kopalni KWK Wieczorek w Katowicach zostaną poddane rewitalizacji. Tam, gdzie kiedyś prężnie działał przemysł, niebawem powstanie HUB Gamingowo-Technologiczny. W konkursie na projekt kompleksu zwyciężyła pracownia AMC Andrzej M. Chołdzyński.

– Jestem przekonany, że za kilka lat projekt, jakim jest powstanie Dzielnicy Nowych Technologii będzie mógł być porównywany do rewitalizacji terenów po kopalni Katowice, a tym samym powstania Strefy Kultury. Na terenie należącym wcześniej do kopalni Wieczorek powstanie nowoczesne centrum technologiczno-gamingowe. Przekształcenie tych miejsc w przestrzeń dla sektora nowoczesnych technologii pozwoli nam wrzucić szósty bieg i stanie się kolejnym kamieniem milowym w rozwoju Katowic – ocenia , prezydent Katowic.

Kompleks powstanie w ramach Dzielnicy Nowych Technologii. Obiekty będą mieścić się wokół szybów Pułaski i Poniatowski, należących do byłej kopalni Wieczorek. Hybrydowy projekt zakłada zagospodarowanie budynków należących do nieaktywnej kopalni, a także budowę nowego zaplecza. W tym założeniu odzwierciedla udaną rewitalizację Strefy Kultury i nową siedzibę Muzeum Śląskiego.

W portfolio HUB-u mają znaleźć się między innymi: wynajem powierzchni biurowych i coworkingowych, usługi korzystania ze współdzielonej infrastruktury, wynajem studiów telewizyjnych i nagrań, laboratoria, zaplecze infrastruktury IT (data center, farma renderująca), sale konferencyjne i pomieszczenia edukacyjne oraz usługi towarzyszące firmom zatrudniającym setki pracowników.

I etap inwestycji ma kosztować 300 mln zł, kolejne około miliarda. Miasto liczy na dofinansowanie ze środków unijnych. Prace mają ruszyć w 2023 r.

Supersam na nowo

Centrum handlowe Supersam w Katowicach przechodzi metamorfozę. Za projekt przebudowy odpowiada autor budynku - Tomasz Konior z Konior Studio, zaś za wystrój - wrocławska pracownia 3XA. W obiekcie pojawi się nowoczesna strefa restauracyjna, a także powierzchnia biurowa. Prace mają zakończyć się pod koniec 2022 r.

- Ten projekt będzie unikatowy - mówił podczas Property Forum Śląsk Maciej Gołębiewski, Asset Management & Leasing Director, Globalworth Poland. - Będzie to ciekawy, wielofunkcyjny obiekt, w którym zarówno będzie można pracować, jak i spędzić czas, zrobić zakupy. Wszystko w centrum miasta - dodaje.

Najwięcej zmian szykuje się na pierwszym piętrze Supersamu, gdzie powstanie nowoczesna przestrzeń biurowa, oferująca największą i najwyższą powierzchnię pracy na jednej kondygnacji w Katowicach.

Najciekawszym elementem jej wystroju będzie wielka zielona ściana, stworzona z kilkudziesięciu gatunków roślin. Oprócz walorów estetycznych, będzie mieć również właściwości zdrowotne - pozytywnie wpływając na samopoczucie pracowników, a także oczyszczając powietrze z toksyn, produkując tlen i nawilżając. Będzie to jedna z największych tego typu instalacji na Śląsku.

W budynku najemcy biurowi do użytku będą mieć m.in. stacje do ładowania samochodów i hulajnóg elektrycznych, które zostaną udostępnione też wszystkim gościom budynku, rozbudowaną infrastrukturę rowerową z szatniami, prysznicami i stojakami, a w niedalekiej przyszłości także usługi carsharingu.

Ekologiczne osiedle społeczne po sąsiedzku z Giszowcem

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło, że przy ul. Kosmicznej w Giszowcu zrealizuje pionierskie w skali kraju ekologiczne osiedle.

Osiedle będzie budowane zgodnie z ideą zrównoważonej architektury, a jego futurystyczna, oszczędna w formie koncepcja przygotowana przez pracownię K3Xmore wzbudziła ożywioną dyskusję i duże zainteresowanie środowiska architektów i mieszkańców. Powstające osiedle będzie miało, jak na inwestycję miejską, wiele nowoczesnych rozwiązań w zakresie ekologii i integracji mieszkańców. Idea zakłada budowę np. ogrodów deszczowych, prospołecznych przestrzeni wspólnych, zastosowanie ekologicznych materiałów budowlanych, fotowoltaiki oraz maksymalne wykorzystanie wody. Bardzo nowatorskim rozwiązaniem jest planowana rezygnacja z przyłączenia osiedla do sieci ciepłowniczej na rzecz zastosowania głębinowych i powietrznych pomp ciepła.

Osiedle przy ul. Kosmicznej będzie składało się z 7 trzy i czteropiętrowych budynków z windami, w których znajdzie się 110 lokali, od jednopokojowych kawalerek do czteropokojowych mieszkań. Najwięcej przewiduje się dwupokojowych o wielkości do 55m kw. Wszystkie mieszkania będą posiadały komórki lokatorskie, balkony, tarasy lub ogródki. Na osiedlu na jedno mieszkanie będzie przypadało przynajmniej 1,5 miejsca parkingowego, ale większość z nich znajdzie się w garażach podziemnych gdyż projekt zakłada ograniczenie do minimum ruchu na otwartej przestrzeni osiedla.

Według zapowiedzi KTBS proces inwestycyjny rozpocznie się jeszcze w tym roku – spółka chce przystąpić do działania zaraz po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Sama budowa powinna zakończyć się do końca 2024 r.

Kolejowa brama miasta od Franta Group

Przy ul. Kozielskiej w Katowicach powstanie kompleks trzech apartamentowców o nazwie Vidok, który wyszedł spod kreski pracowni Franta Group. Inwestorem jest spółka Antrans Invest.

Na powierzchni ponad 8,3 tys. mkw. pomiędzy ulicą a torami kolejowymi powstaną trzy bryły, które łącznie mają dostarczy na rynek 151 mieszkań. Każda z nich będzie liczyć 10 kondygnacji naziemnych oraz jedną podziemną. Na dachu budynków zaplanowano zielone tarasy.

- Śląsk jako odważnie zmieniający się Europejski region zyskuje w ostatnich latach zupełnie nowy skyline. Jest to kopalnia nie wykorzystanego potencjału w kontekście zabudowy mieszkaniowej, gdzie otwarcie na panoramę Katowicką panoramę może stać się bezkonkurencyjnym atutem. Vidok otwiera się na nowe oblicze Katowickiego City, przenosząc jego energię na peryferia i stanowi punkt wyjścia dla dalszego rozwoju miasta na tym obszarze - mówią architekci i dodają, że niezwykle ważne dla przyjezdnych do miasta jest pierwsze wrażenie. - Dlatego kolejowa brama do Katowic może wpłynąć na zaniedbane tereny kolejowe, które zyskają nową jakość poprzez rewaloryzacje przestrzeni dookoła - dodają.

Nowy Wełnowiec: w oczekiwaniu na giganta

Nowy Wełnowiec - wielofunkcyjna, ekologiczna i zielona dzielnica powstanie w północnej części Katowic między aleją Wojciecha Korfantego, a ulicą Konduktorską. Pohutniczy obszar o powierzchni 25 ha zostanie zrekultywowany, zrewitalizowany i przywrócony miastu oraz jego mieszkańcom. Szacunkowe koszty inwestycji to ponad 2 mld zł.

- Zaprojektowaliśmy Nowy Wełnowiec, aby stworzyć jak najbardziej atrakcyjną przestrzeń dla życia ludzi, równocześnie tworząc budynki o dużej intensywności - mówi Marcin Sadowski, partner w pracowni JEMS Architekci.

Za zarządzanie inwestycją odpowiada Eko-Bryza, którą kieruje Piotr Uszok, były prezydent Miasta Katowice w latach 1998-2014. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia odpowiedzialnym za nadzór deweloperski została doświadczona firma inwestycyjna Grupa Capital Park.

Nowy Wełnowiec będzie miejscem spotkań i integracji, które stanie się wielopokoleniową, zrównoważoną i multifunkcyjną dzielnicą Katowic. Na zrekultywowanym terenie poprzemysłowym planowane jest powstanie ok. 270 tys. m kw. naziemnej powierzchni użytkowej. W ramach przestrzeni znajdą się następujące funkcje: 57 proc. – mieszkania, 11 proc. - biura, 15 proc. - lokale usługowe i gastronomiczne, 17 proc. - lokale z funkcją rozrywkową i kulturalno-naukową i społeczną, m.in. hotel, szkoła, przedszkole, żłobek, dom seniora, kino czy muzeum, a także miejsca rekreacyjno-rozrywkowe. W Nowym Wełnowcu powstanie ponad 3 tys. mieszkań, pokoi hotelowych i studenckich.

Nova Silesia tam, gdzie kultowy hotel

Zespół nowoczesnych budynków o funkcji hotelowo-biurowej powstaje w miejscu dawnego hotelu Silesia. Planowane funkcje, hotel o powierzchni około 5 000 mkw. oraz dwa budynki biurowe o powierzchni 30 000 mkw., wzbogacą ofertę ścisłego centrum Katowic.

– Obiekt usytuowany będzie w bardzo szczególnym miejscu – na trasie dworzec-Rondo, dworzec - MCK i chcieliśmy go zaprojektować w ten sposób, by był dobrą przestrzenią spotkania się wszystkich ścieżek komunikacyjnych, które do niego dochodzą. Staraliśmy się by nasz budynek był też zwornikiem obu planów wysokościowych, niskiej i wysokiej zabudowy dwóch części Katowic, bo znajduje się w miejscu, gdzie jedna strefa przechodzi w drugą – tłumaczył architekt Szymon Wojciechowski z pracowni APA Wojciechowski. – Plan jest bardzo prosty - to trzy pudełka zapałek ustawione jako kompozycja, 7-14 kondygnacji. Bardzo ważne dla nas było, by budynki nie stanowiły wyspy, ale tworzyły coś, przez które ruch, który się tu generuje, swobodnie mógł przepływać. Parter hotelu będzie całkowicie dostępny, będzie można przejść przez niego do placu, który wypełniony będzie zielenią. Wzdłuż budynku B1 ustanowiony będzie pasaż, który umożliwi ruch na trasie dworzec-Rondo, dworzec - MCK – wyjaśniał architekt.

Konstrukcja biurowców wykonana będzie z prefabrykowanych elementów żelbetowych, a sama fasada pomyślana jest jako nowoczesna elewacja elementowa.

Strefa Kultury z kulturalnym parkingiem

Projekt parkingu w Strefie Kultury w Katowicach wyłoniono w ramach konkursu. Prace mają się zakończyć w 2023 r.

- Zależało nam na tym, by nowy obiekt świetnie wkomponował się w istniejące otoczenie i stał się jego częścią. Po drugie – nie ukrywamy, że zależało nam także na tym, by iść z globalnymi trendami, które są odpowiedzią na wyzwania klimatyczne – mówił na ogłoszeniu wyników konkursu Bogumił Sobula, pierwszy wiceprezydent Katowic.

Zwyciężyła koncepcja stworzona przez pracownie ARPA Jerzy Gurawski oraz SKI Studio Błażej Szurkowski .Powstały według ich projektu parking będzie nawiązywał do tzw. zielonej doliny sąsiadującego Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego i... będzie można po nim spacerować. Obiekt będzie się chował w otoczeniu, a mieszkańcóm zapewni miejsce spacerowe w formie zielonego dachu z łąką kwietną.

- Projekt nie narzuca się, uwzględnia kontekst miejsca i łączy się z jego walorami. Wpisuje się w Strefę Kultury, ale nie dominuje. Ważne było też stworzenie miejsca spacerowego w postaci łąki i jest kontynuacją zielonej doliny Międzynarodowego Centrum Kongresowego – mówił prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski (IARP, SARP), Przewodniczący Sądu Konkursowego.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego realizuje inwestycję, na którą planowane jest zaciągnięcie kredytu. Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na około 70 mln zł.