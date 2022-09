TOP: Warszawa w budowie. Oto największe inwestycje stolicy, na które czekamy

Przebudowa centrum Warszawy, nowe parki miejskie, tramwaj na Wilanów, biurowe wieże i kompleksy mixed-use - okazuje się, że stolica to jeden wielki plac budowy. Prześledziliśmy, co dzieje się w warszawskim Śródmieściu, Woli i w jej południowych dzielnicach.

Władze stolicy działają w ramach flagowego projektu - Nowego Centrum Warszawy.

Na placu Piłsudskiego nastąpi zapowiadana od lat odbudowa zniszczonego w czasach II wojny Światowej Pałacu Saskiego.

Towarowa 22, Warsaw One, Studio, The Bridge, Lakeside - stolica w najbliższych latach wzbogaci się o nowe inwestycje biurowe.

Śródmieście Warszawy

Roma Tower

BBI Development najwcześniej za rok zamierza uruchomić projekt Roma Tower, który razem z archidiecezją warszawską planuje zrealizować przy ul. Poznańskiej, na rogu ulicy Emilii Plater w Warszawie. Na działce po dawnej stacji benzynowej ma powstać ponad 60 tys. mkw. powierzchni, głównie biurowej. Roma Tower będzie mieć 170 metrów wysokości. W kwietniu 2021 r. BBI Development i archidiecezja warszawska, zawarły z inwestorem branżowym list intencyjny zmierzający do zawarcia przyszłej umowy inwestycyjnej dotyczącej dalszej realizacji projektu.

Projekt od początku wzbudzał kontrowersje, które wybuchły jeszcze przed nazwaniem inwestycji, po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Śródmieścia Południowego w 2017 r., który dopuścił budowę pięciu wieżowców o wysokości 170-235 metrów w ocalałej od wojny części centrum, gdzie dominuje kameralna, niska zabudowa. Aktywiści ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze sprzeciwili się temu pomysłowi argumentując swoje stanowisko niedopasowaniem brył do otoczenia, wyburzeniem zabytkowym obiektów, a także możliwym zanieczyszczeniem powietrza i wycinką drzew.

McDonald's w miejscu Cepelii

W 2019 r. Warszawę obiegła wieść, że w modernistycznym budynku dawnej Cepelii z 1966 r. przy ul. Marszałkowskiej ma się rozgościć restauracja McDonald's. Powstał nawet projekt, za który odpowiada pracownia Maas Projekt, założona przez Dariusza Hyca i Henryka Łagunę. Ci doświadczeni architekci odpowiadają między innymi za nowe oblicze Domów Centrum, Hotelu „Saskiego” przy Placu Bankowym 1, budynku „ETHOS” na Placu Trzech Krzyży.

Chwilę potem Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał obiekt na listę zabytków i negatywnie zaopiniował przedłożony projekt. Według niego dawna Cepelia powinna służyć celom wystawienniczym. Inwestycja nadal jest pod znakiem zapytania. Architekci zapewniają, że nie będą ingerować w konstrukcję pawilonu, chcą za to nadać mu "formę idealną", którą w swojej pierwotnej koncepcji konkursowej przewidział Zygmunt Stępiński, ale technika lat 60. i ograniczone fundusze nie pozwoliły jej zrealizować.

Warsaw One w miejscu Ilmetu

Wzniesiony w latach 1995-1997 postmodernistyczny biurowiec Ilmet w najbliższych latach ma zostać rozebrany, a w jego miejscu ma powstać nowa inwestycja - Warsaw One. W czerwcu 2021 r. zniknęło logo Mercedesa z dachu budynku, a w lipcu rozpoczęły się wyburzenia wewnątrz gmachu.

W 2011 roku Skanska - właściciel obiektu - przedstawiła wizualizacje nowego biurowca. Za projekt Warsaw One odpowiada działające w Kopenhadze biuro architektoniczne Schmidt Hammer Lassen. Budynek ma mieć wysokość 188 metrów - nie wiadomo jednak, czy przedstawiony dekadę temu projekt jest nadal aktualny.

Wieża na placu Grzybowskim

W 2021 r. warszawski ratusz wyraził zgodę na budowę 120-metrowej wieży na działce przy placu Grzybowskim 12/16, tuż obok biurowca Metropolitan. Wieżowiec ma być wspólną inwestycją Ghelamco i Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Żydów w Polsce. W ramach inwestycji przy placu Grzybowskim powstanie nowa siedziba TSKŻ, Centrum Edukacji Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata oraz przestrzeń biurowo-usługowa.

135-metrowy wieżowiec w miejscu Atrium International

W 2019 r. Patrizia Immobilien AG sfinalizowała sprzedaż swojego biurowca Atrium International przy Al. Jana Pawła II w Warszawie spółce Strabag Real Estate. To niezwykle atrakcyjna lokalizacja inwestycyjna na stołecznym rynku, gdzie miejscowy plan zagospodarowania dopuszcza realizację wieży biurowej o wysokości do 135 metrów. Strabag posiada pozwolenie na rozbiórkę. Według wieści, za projekt nowej wieży odpowiadać będzie pracownia Medusa Group.

Sobieski Tower przy placu Zawiszy

W maju 2022 r. Ghelamco pokazało projekt wieżowca Sobieski Tower, który firma planuje wybudować przy placu Zawiszy w Warszawie. Budynek zaprojektowany przez JEMS Architekci ma mieć 130 metrów wysokości.

Do tej pory Ghelamco dość ostrożnie wypowiadało się o planach budowy wysokościowca na granicy Śródmieścia i Ochoty w Warszawie. Początkowo deweloper planował budowę aż 160-metrowej bryły, jednak stołeczny ratusz nie wydał zgody na taką wysokość. Obecna propozycja zaprezentowana przez radę miasta zakłada budynek niższy o 30 metrów, ale za to szerszy i o zróżnicowanych wysokościach.

Odbudowa Pałacu Saskiego na placu Piłsudskiego w Warszawie

Jednym z czołowych projektów Prawa i Sprawiedliwości, zainicjowanym przez Lecha Kaczyńskiego w 2004 r. i kontynuowanym do dziś, jest koncepcja odbudowy Pałacu Saskiego na terenie dzisiejszego placu Piłsudskiego w Warszawie.

Na początku 2018 r. ideę odbudowy Pałacu Saskiego i sąsiadującego Pałacu Bruehla poparł mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki. - Budowle te powinny znowu zaistnieć w krajobrazie Warszawy. Najwłaściwszą formą odtworzonych budynków powinien być wygląd sprzed 1 IX 1939 roku. Za szczególnie ważne uważam odtworzenie wnętrz pałacu Bruehla, zaprojektowanych przez Bohdana Pniewskiego, będących jedną z najwybitniejszych kreacji architektonicznych z okresu dwudziestolecia międzywojennego - podkreślił Lewicki.

Stan na dziś? Choć odbudowie Pałacu Saskiego niechętne są władze samorządowe Warszawy, to 7 lipca 2021 r. odbyło się uroczyste przekazanie projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji. Aktu dokonał sam prezydent Andrzej Duda. W odbudowanym Pałacu Saskim mają znaleźć się instytucje kultury.

Nowe Centrum Warszawy

Nowe Centrum Warszawy to projekt wielu zmian, które planują i realizują władze stolicy w Śródmieściu. Warszawa ma przejść metamorfozę podobną do tej, którą przeszły Kopenhaga, Sztokholm czy Amsterdam. - Wszystko po to, żeby miasto, które do tej pory było idealnym miejscem do pracy, stało się też idealnym miejscem do życia – mówił prezydent Rafał Trzaskowski.

Na te przebudowy i koncepcje czekamy:

Zielona Marszałkowska

Koncepcja „Zielona Marszałkowska” zakłada więcej zieleni, m.in. w pasie dzielącym pomiędzy jezdniami a torowiskiem - nasadzenia drzew (tam, gdzie to możliwe) oraz krzewów i żywopłotów. Jezdnie będą miały po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, zaś na prawym pasie wyznaczone zostanie parkowanie. Dla pieszych powstaną dodatkowe przejścia przy ulicach Żurawiej i Wilczej, przewidziana jest też rezerwa pod nową zebrę na Osi Saskiej. Z kolei rowerzyści na odcinku od pl. Konstytucji do ronda Dmowskiego zyskają trasę po obu stronach ulicy, a dalej, aż do pl. Bankowego, po jej zachodniej stronie. Kiedy finał? W 2023 r.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Powstające według projektu pracowni Thomas Phifer and Partners muzeum i jego otwarcie ma być jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych najbliższych lat w stolicy. Budynek ma wpisać się w pustkę przed budynkiem Pałacu Kultury i Nauki. Architekt dla swojego projektu ukuł hasło: „A building that reveals all it has” – „budynek, który pokazuje wszystko, co ma”. Ta inwestycja również ma się zakończyć w 2023 r.

ul. Chmielna

Szpalery drzew, dużo zieleni i miejsc do wypoczynku oraz efektowne oświetlenie – taka będzie nowa Chmielna według projektu pracowni RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa. Po obu stronach ulicy Chmielnej, na odcinku od ul. Nowy Świat do pasażu Stanisława Wiecheckiego „Wiecha”, pojawią się rzędy drzew. Zmienią się też skwery przy kinie Atlantic oraz przy centrum medycznym, gdzie teraz odbywa się sprzedaż książek pod chmurką. Powstanie tam skwer bukinistów z wygodnymi tarasami, siedziskami i efektownym oświetleniem. Dokładna data oddania do użytku odmienionej ulicy nie jest podana - wiadomo jedynie, że ma to nastąpić po 2023 r.

Nowe Aleje Jerozolimskie

Aleje Jerozolimskie po przebudowie mają wyglądać zupełnie inaczej niż dziś. Inny będzie podział ulicy, z szerokimi chodnikami i wyznaczonymi miejscami na ogródki gastronomiczne, drogami rowerowymi o szerokości 3 metrów po obu stronach. Jezdnia w każdą stronę będzie się składała z pasa ruchu ogólnego, buspasa i pasa do parkowania. Pojawią się też zielone nasadzenia. Obecnie trwają prace projektowe.

Plac Powstańców Warszawy

Po 2023 roku poznamy nowe oblicze tej przestrzeni. Pod ziemią znajdzie się nowoczesny parking samochodowy, zaś na powierzchni różne udogodnienia dla pieszych oraz rowerzystów. Po zbudowaniu parkingu, plac zyska kształt wypracowany w konsultacjach z mieszkańcami.

ul. Złota i ul. Zgoda

Koncepcja pracowni RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa zapowiada atrakcyjną i bogatą przyrodniczo zieloną przestrzeń publiczną. Ruch w rejonie ulic Złotej i Zgoda ma być znacznie ograniczony i uspokojony. Architekci proponują likwidację tunelu w osi ul. Złotej. Miejsce po nim można wykorzystać na zbudowanie podziemnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe. W centralnej części placu na ul. Złotej przy pasażu Wiecha znalazłoby się miejsce na płytki zbiornik wodny. Przed Domem pod Orłami ma powstać reprezentacyjny plac. Ma stanowić zieloną oprawę dla zabytkowego gmachu.

Plac Emila Młynarskiego przed Filharmonią Narodową, gdzie dziś jest parking ma zostać zastąpiony skwerem i Ogrodem Muzyki. W koncepcji planowane są wielorzędowe nasadzenia i wysokie krzewy, które mają izolować od zgiełku miasta. Podest wzdłuż gmachu Filharmonii pełniłby funkcję zewnętrznego foyer. Można by na nim urządzać koncerty plenerowe i różne inne wydarzenia. Działałyby też ogródki gastronomiczne. Finał prac przewidziano po 2023 r.

ul. Krucza

Choć szeroka ul. Krucza znajduje się w centrum Warszawy, tuż przy Alejach Jerozolimskich, na co dzień wydaje się nieco martwa. W planach nadanie ulicy śródmiejskiego charakteru, zmieni się na wzór barcelońskiej La Rambli. Środek jezdni zajmie szeroki pieszy pasaż, zacieniony wysokimi szpalerami drzew. Ruch samochodów zostanie uspokojony, pojawią się udogodnienia dla rowerzystów. Dzięki zmianie charakteru, ulica Krucza stanie się przestrzenią przyjazną dla wszystkich i miejscem sprzyjającym rozwojowi usług i gastronomii. Powstaną brakujące przejścia dla pieszych, infrastruktura rowerowa i zieleń. Ratusz zapowiedział, że projektant poszukiwany będzie jeszcze w 2022 r.

Nowa Emilia

Nowy budynek projektu BBGK Architekci powstanie przy parku Świętokrzyskim, nieopodal północnego wyjścia z Pałacu Kultury i Nauki. Planowane jest przywrócenie obiektu w formie zbliżonej do oryginału, z wykorzystaniem historycznych elementów.

Będzie to miejsce pełne światła i zieleni. Przyciągnie różnych użytkowników. Inwestycję będzie realizowana w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jej ukończenie planowane jest już na okres po 2023 roku.

Plac Centralny

Nowy plac zostanie wykrojony z części Placu Defilad od strony ul. Marszałkowskiej. Z przestrzeni ubędzie bruku, a przybędzie zieleni, pojawi się również oczko wodne - taki jest plan powstały na bazie projektu A-A Collective.

W przestrzeni, która zostanie urządzona zgodnie z projektem konkursowym, mieszkańcy odnajdą ślady historii Warszawy po nieistniejących ulicach i kamienicach. Nawierzchnie z bruku przypominają układ dawnych ulic. Trawniki są obrysem po przedwojennych kamienicach. Domy zostały zniszczone w czasie II wojny światowej, a ich relikty zburzone i usunięte, by zrobić miejsce pod budowę Pałacu Kultury i Nauki. Przybędzie drzew i staw, który znajdzie się przy samym wejściu na plac od strony ulicy Marszałkowskiej, blisko elewacji bocznej planowanego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Finiszu prac możemy się spodziewać po 2023 r.

Most pieszo-rowerowy na Pragę

Przeprawa pieszo-rowerowa połączy brzegi Wisły na wysokości ul. Karowej i S. Okrzei. To przedłużenie Nowego Centrum Warszawy, bo choć most będzie nieco oddalony od ścisłego centrum stolicy, to spowoduje, że Stara Praga stanie się de facto częścią uniwersytecko-wypoczynkowej części miasta. Nowa konstrukcja będzie miała 452 metry długości. Tym samym będzie o 127 m dłuższa od londyńskiego Millennium Bridge, jednego z najbardziej znanych tego typu obiektów na świecie. Finał realizacji projektu Schuessler-Plan Inżynierzy ma nastąpić do 2024 r.

Hala Gwardii

Zmiany czekają również jedno z miejsc najchętniej odwiedzanych przez warszawiaków, czyli Halę Gwardii. To będzie miejsce spotkań, targów oraz różnych wydarzeń kulinarno-kulturalnych.

Remont zabytku, którego finisz zaplanowano na 2025 r., ma przywrócić Hali jej unikatowy, oryginalny handlowo-usługowy klimat. Ze względu na wartości historyczne budynku remont będzie prowadzony w oparciu o wytyczne konserwatorskie. Wykonawca odnowi i uzupełni zachowane detale elewacji (m.in. gzymsy, balustrady, opaski okienne), a wszystkie ślady związane z działaniami wojennymi (np. ślady po kulach) zostaną zakonserwowane.

Warszawska Wola

Kompleks Towarowa 22

Planowana przez Echo Investment, Towarowa 22 to inwestycja, która ma połączyć funkcje mieszkalne, społeczne, kulturalne, usługowe i biurowe. Autorem projektu jest słynna grupa BIG Architects Bjarke Ingelsa, odpowiedzialna m.in. za Lego House w Danii, VIA West 57 i 2 World Trade Center w Nowym Jorku oraz siedzibę Google w Kalifornii.

Przestrzeń kompleksu Towarowa 22 mają wypełniać tereny zielone, w tym właśnie ogrody na dachach, które oprócz roli rekreacyjnej, będą pełnić również filtrować powietrze z pyłów zawieszonych, w zamian oddając tlen. Zieleń niweluje również efekt tzw. miejskiej wyspy powietrza schładzając latem otaczającą go okolicę. Towarowa 22 ma ożywić Śródmieście i okolice ronda Daszyńskiego oraz przywrócić historyczny fragment miasta w nowoczesnym wydaniu.

Kompleks ma zawierać również mieszkania, biura, restauracje i kawiarnie, przestrzenie handlowe oraz kino festiwalowe. W ramach inwestycji odtworzony zostanie również przedwojenny plac Kazimierza Wielkiego, przy którym będzie znajdował się zrewitalizowany Dom Słowa Polskiego, który będzie pełnił funkcję lokalnego centrum kulturalnego.

The Bridge

The Bridge to najnowszy projekt Ghelamco. Liczący 174 metry wieżowiec stanie tuż obok dawnej siedziby wydawnictwa Bellona. Oba budynki zostaną połączone wspólnym lobby, tworząc niespotykaną dotychczas kompozycję na polskim rynku. Koncepcję architektoniczną wieżowca opracowała holenderska pracownia UNStudio przy współpracy z Polsko Belgijską Pracownią Architektury Projekt.

The Bridge zaoferuje 47 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej. Liczący 40 pięter budynek będzie wyposażony w około 280 miejsc parkingowych oraz udogodnienia dla rowerzystów (przewidziano dla nich 147 miejsc oraz szafki i prysznice). Posiadać będzie także najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i proekologiczne. W budynku znajdą się m.in.: ładowarki do samochodów elektrycznych oraz specjalny parking dla elektrycznych jednośladów (rowerów i hulajnóg) z 20 miejscami do ładowania.

W przyszłości od strony ul. Grzybowskiej, w miejscu, gdzie dotychczas znajdował się parking, powstanie mini park. W ten sposób wejście do The Bridge prowadzić będzie przez zielony skwer, a sam plac Europejski zbliży się do ulicy Towarowej i Grzybowskiej skąd przez lobby wieżowca będzie można przedostać się na jego główną część. Dodatkowe wejście na plac prowadzić będzie również przez bramę kamienicy przy ulicy Grzybowskiej 73, która wkrótce doczeka się gruntownego remontu.

W parterze wieżowca, od strony placu Europejskiego, przewidziano miejsce na kawiarnię. Dodatkowo na ostatniej kondygnacji dawnego budynku wydawnictwa Bellony znajdzie się miejsce na restaurację z tarasem.

Na samym placu, po zakończeniu budowy, pojawią się nowe nasadzenia zieleni, jednak forma użytkowa placu – zaprojektowana przez renomowaną belgijską pracownię Wirtz International – nie ulegnie zmianie.

Przewidywany termin zakończenia budowy The Bridge to koniec 2024 r.

Kompleks biurowców Studio

Pomiędzy stacjami metra Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ w Warszawie Skanska wybuduje kompleks biurowy Studio. Autorami projektu są duńska pracownia Arrow Architects oraz polska Grupa 5 Architekci.

Studio dostarczy łącznie ok. 43 000 mkw. GLA powierzchni najmu. Kompleks zmieni wizerunek kolejnego kwartału warszawskiej Woli. W ramach inwestycji powstanie ogólnodostępna przestrzeń miejska z całoroczną roślinnością i mała architekturą. Plac zapewni długo oczekiwanie połączenie pomiędzy ulicami Prostą i Łucką oraz Fabryką Norblina. Ten nowy fragment miasta dzięki szerokiemu wachlarzowi usług będzie nie tylko miejscem pracy, ale również relaksu.

Ukończenie budowy zaplanowano na trzeci kwartał 2023 roku.

Kompleks biurowy Lixa

Flagowy projekt Yareal Polska, kompleks biurowy LIXA, wznoszony jest obecnie przy Rondzie Daszyńskiego. Docelowo będzie złożony z czterech wielofunkcyjnych budynków rozdzielonych mierzącym 150 m, eleganckim, pieszym pasażem miejskim, przecinającym LIXA na dwie części. Pomiędzy budynkami powstaną dwa przestronne ogrodowe dziedzińce, zapewniające atmosferę kampusu uniwersyteckiego. Oprócz bujnej zieleni, w centralnej części ukończonego już pierwszego ogrodu powstał połączony z lobby pawilon, z przestrzenią konferencyjną i restauracyjną, umożliwiającą organizację rozmaitych spotkań i eventów. Po ukończeniu inwestycji, kompleks LIXA zapewni najemcom i mieszkańcom okolicy ogólnodostępne tarasy i ogrody o łącznej powierzchni mierzącej ponad pół hektara.

Pierwsze dwa biurowce oddane do użytku jesienią 2020 r. pokrywają ogromne szklane fasady wykonane z aluminium pochodzącego z recyklingu (złomu poużytkowego). Oznacza to, że produkty, które osiągnęły kres żywotności, zostały przywrócone do obiegu przez recykling i ponownie użyte w budynku. To nie tylko oszczędza energię - generuje również znacznie mniejszy wpływ na środowisko.

Docelowo Lixa będzie mierzyć w całości 75 000 mkw. elastycznej przestrzeni biurowej umożliwiającej adaptację do indywidualnych potrzeb najemców i wdrożenie nowoczesnego modelu pracy. Zapewnią one komfortowe warunki pracy dla największych, międzynarodowych korporacji. Ich pracownicy będą mieli zapewniony dogodny dojazd dzięki pobliskiej stacji metra oraz licznym liniom tramwajowym i autobusowym. Projekt realizowany jest w trzech etapach, a zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2024.

Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia

Przebudowa Warszawy Zachodniej i modernizacja linii średnicowej to jedna z największych inwestycji kolejowych ostatnich lat. Wszystkie perony zostaną zadaszone. Przewidziano ruchome schody i windy przystosowane do przewozu wózków i rowerów. Stacja będzie w pełni dostępna dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Czytelne oznakowanie oraz system informacji pasażerskiej ułatwią korzystanie z kolei.

Komunikację w obszarze stacji ułatwi kładka, która połączy Wolę i Ochotę. Całkowicie zmieni się przejście podziemne – będzie wyższe i szersze oraz połączone z przestrzenią poczekalni i kas biletowych. Przejście zostanie też wydłużone do peronu nr 8 przy linii obwodowej.

Sprawniejsze będą przejazdy aglomeracyjne i dalekobieżne. Sprawniejsze będzie zarządzanie ruchem kolejowym na Warszawskim Węźle Kolejowym. Kompleksowo przebudowanych zostanie około 30 km torów, 130 rozjazdów i sieć trakcyjna.

Prace na stacji Warszawa Zachodnia to jedna z największych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ok. 2 mld zł netto. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 r.

Południe Warszawy

Park pod Kopcem Powstania Warszawskiego

Przestrzeń wokół Kopca, usypanego po wojnie z gruzów stolicy, zostanie uporządkowana i zagospodarowana zgodnie z historyczną symboliką i rangą tego miejsca.

Warszawa chce przypomnieć genezę jego powstania i ideę powojennego odrodzenia stolicy. Opowiadać o tym będzie prowadząca po parku ścieżka historyczna. W konstrukcjach wykorzystany zostanie gruz autentyczny, pochodzący z okresu odbudowy miasta, wydobyty m.in. przy przebudowie szczytu kopca, jak i współczesny (powojenny). Ruiny Warszawy wyeksponowane będą w strefie wejściowej do parku i wzdłuż schodów tworzących Aleję Godziny „W” w formie lapidariów (miejsc, w których prezentowane są kamienie czy fragmenty architektoniczne). Na tablicach edukacyjnych znajdą się ciekawe informacje o przetwarzaniu gruzu i odbudowie Warszawy. Uwzględniony zostanie też współczesny kontekst miejsca nawiązując do prężnie działającej w okolicy giełdy budowlanej. Projekt osadzony będzie w założeniach gospodarki cyrkularnej.

Projekt przewiduje dostosowanie parku do zróżnicowanych potrzeb mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnością czy opiekunów z dziećmi. Wejścia do parku, w tym dodatkowe wejście od strony ul. Grupy AK „Północ”, oraz ścieżki spacerowe o odpowiednim nachyleniu umożliwią im swobodne poruszanie się po parku i korzystanie z nowych stref rekreacyjnych. Istniejąca droga obwodowa wokół wzniesienia również zostanie poprowadzona wąwozami o łagodnym nachyleniu. Strome dziś podejście na sam szczyt Kopca zostanie złagodzone i wyposażone w rampy, aby ułatwić dostęp osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się i ich asystentom.

Projekt nowego parku obejmują także uporządkowanie zieleni i wykonanie nasadzeń rodzimych drzew, krzewów i bylin. W sumie posadzimy ponad 450 drzew parkowych i niemal 8,5 tys. sadzonek leśnych. Na drzewach zawiesimy także budki dla ptaków i nietoperzy.

Zakończenie prac przewidywane jest na koniec 2022 roku.

Park Linearny Suwak

Na niezagospodarowanym dotychczas obszarze Służewca powstanie park o powierzchni 20 tys. mkw. i długości 867 m. Zostanie on założony wzdłuż istniejącej linii kolejowej i na terenie dawnych bocznic – w pobliżu bloków mieszkalnych, biurowców i hotelu. Za realizację inwestycji, której koszt wynosi niecałe 6 mln zł, jest odpowiedzialna firma Baobab Brandys sp. z o.o.

Największą atrakcją nowego parku ma stać się różnorodna zieleń, którą zaprojektowali eksperci z Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Wzdłuż alei spacerowych z mineralnymi nawierzchniami zostanie posadzonych 50 drzew o obwodach pni 16 i 18 cm, z czego połowa to drzewa owocowe, ozdobne odmiany jabłoni i czereśnia ptasia. Powierzchnię 4200 mkw. w przyszłym parku linearnym zajmą krzewy, 880 mkw. - żywopłoty, 3200 mkw. – byliny i aż 5200 mkw. – trawnik oraz łąka kwietna. Do zazielenienia Parku Linearnego Suwak wytypowano gatunki roślin, które przyciągają uwagę wyglądem i zachwycają zapachem.

Park będzie terenem pełnym zieleni, ale także wyposażonym w estetyczną małą architekturę. Przy ścieżkach spacerowych zostanie zamontowanych 60 ławek, ale to nie jedyne miejsca przeznaczone do siedzenia. Do odpoczynku będą również służyły hamaki i leżaki. Park zostanie oświetlony latarniami, co umili spacery po zmroku i zwiększy bezpieczeństwo.

W ukształtowanie krajobrazu wpisano trzy niecki infiltracyjne, w których gromadzi się woda opadowa. Takie rozwiązanie zabezpieczy zarówno przed podtopieniami, jak i przed suszą. Ogrody deszczowe będą porośnięte roślinnością dostosowaną do warunków okresowego zalewania i odporną na suszę.

Początek prac budowlanych zaplanowano na trzeci kwartał 2022 r., a ich zakończenie na lato 2023 r.

Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK

Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK w dzielnicy Ursynów został utworzony w 2016 r. Położony jest wokół Wzgórza Trzech Szczytów, popularnej Górki Kazurki, która powstała w wyniku zwożenia odpadów budowlanych z placów budowy okolicznych osiedli w latach 70. i 80. XX w. Teren parku liczy ponad 17 ha, z których ponad 10 zostanie objętych inwestycją dofinansowaną ze środków unijnych.

W ramach przyszłej inwestycji powstanie ścieżka dydaktyczna, która upamiętni dzieje wyjątkowej grupy polskich żołnierzy z czasów II wojny światowej – Cichociemnych. Trasa będzie wiodła przez teren siłowni. W tym miejscu powstanie również „Małpi gaj”, nawiązujący do ośrodka treningowego Cichociemnych na terenie Szkocji. Urządzenia mają zachęcić dzieci do ćwiczeń fizycznych.

Zmiany, jakie zajdą w parku, planowane są z myślą o wszystkich odwiedzających go osobach – rodzinach, seniorach, właścicielach psów, rowerzystach czy mieszkańcach uprawiających sport. Pojawią się tu nowe alejki do spacerowania, ścieżka rowerowa, a także elementy małej architektury – nowe ławki, drewniane siedziska oraz kosze na śmieci. Zarząd Zieleni postawi też altanę i zamontuje latarnie.

Właściciele czworonogów będą mogli skorzystać z „psiego parku” z altaną oraz urządzeniami do treningu typu „agility”. Zostanie on przeniesiony z obecnej lokalizacji do lasu, popularnie nazywanego „brzózkami”. Mieszkańcy uprawiający fitness będą mogli ćwiczyć na siłowni plenerowej.

Z myślą o dzieciach powstaną dwa place zabaw o bezpiecznej nawierzchni, zbudowane z naturalnych materiałów. Będzie można skorzystać z nich w dwóch strefach – nasłonecznionej i zacienionej.

Miejscem do wypoczynku na trawie będzie natomiast duża polana położona przy stoku Górki Kazurki i ul. Ziemskiej, przecinającej park na linii wschód-zachód. Teren wcześniej zostanie wyrównany oraz oczyszczony. Dotychczasowy gruz i betonowe pozostałości zastąpią rośliny typowe dla łąki kwietnej.

Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2022 r.

Centrum Przestrzeni Innowacyjnej

Centrum Przestrzeni Innowacyjnej powstaje przy ul. Batorego 8, tuż przy "Stodole".

Pięć lat temu projekt Stelmach i Partnerzy zwyciężył w konkursie zorganizowanym przez władze uczelni i SARP. Pierwotnie władze uczelni planowały rozpoczęcie budowy w II połowie 2018 roku, jednak projekt przesunął się w czasie.

Nowy obiekt dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ma pobudzać innowacyjność i oferować atrakcyjną przestrzeń publiczną dla wszystkich. Ma nie tylko spełnić oczekiwania studentów i wykładowców, ale również zagospodarować ten ważny i delikatny fragment warszawskiego Mokotowa.

Tramwaj na Wilanów

23 maja 2022 r. rozpoczęły się pierwsze prace budowlane na ul. Gagarina, związane z nową trasą tramwajową, która zostanie poprowadzona aż na Wilanów.

Nowa trasa o długości 7,5 km rozpocznie się przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej i Goworka. Przebudowa obejmie również istniejący odcinek trasy tramwajowej od ulicy Rakowieckiej do Placu Unii Lubelskiej. Liczącą aż 22 metry różnicę poziomów w kierunku dolnego Mokotowa tramwaj pokona ulicą Goworka i Spacerową. Następnie linia będzie przebiegać prosto, ulicami Belwederską i Sobieskiego, w kierunku Miasteczka Wilanów. Terminal końcowy przeznaczony dla dwukierunkowych tramwajów znajdzie się u zbiegu al. Rzeczypospolitej i Branickiego.

Dla trasy zaplanowano odnogę wzdłuż ulicy Gagarina aż do Czerniakowskiej – jest to oddzielna inwestycja prowadzona przez Tramwaje Warszawskie i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Na tym odcinku tramwaje skończą bieg na terminalu dla tramwajów dwukierunkowych.

Przystanki na nowej trasie będą przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zostaną wyposażone w elektroniczne tablice informacyjne z rozkładem jazdy (tablice podłączone do satelitarnego systemu wyliczającego on-line czas przejazdu tramwajów). W sumie powstanie aż 31 przystanków. Na całej trasie będzie działał system zielonej fali, dzięki któremu tramwaje nie będą musiały czekać przed skrzyżowaniami na zmianę światła. W ramach projektu zostaną zbudowane trzy nowe podstacje trakcyjne, w tym pierwsza w Warszawie podstacja podziemna. Ich zadaniem będzie zapewnienie tramwajom energii elektrycznej.

Nowa trasa oznacza sporą oszczędność czasu dla tych mieszkańców Wilanowa, którzy dojeżdżają do centrum Warszawy. Przejazd tramwajem z tej dzielnicy do stacji metra Centrum wyniesie około 30 minut. Dla porównania – kierowcy na pokonanie tej samej trasy w godzinach szczytu obecnie muszą przeznaczyć nawet 45 minut!

Wykonawca – firma Budimex będzie miała 22 miesiące na zbudowanie trasy w podstawowym zakresie, czyli od Puławskiej za skrzyżowanie z ulicą Św. Bonifacego.

Dom dla usamodzielniających się nastoletnich matek

Na warszawskim Ursynowie powstanie pierwszy w Polsce, wyjątkowy dom dla nastoletnich i usamodzielniających się matek i ich dzieci, podopiecznych fundacji „po Drugie”. Jego projekt przygotowała pro publico bono pracownia WXCA.

W dwukondygnacyjnym jednorodzinnym domu swoje miejsce znajdzie 6 młodych matek z dziećmi oraz ich opiekunowie. Każda nastolatka będzie miała swój prywatny pokój ze wspólną łazienką. Dużą część obiektu stanowią przestrzenie wspólne, kluczowe dla budowania więzi w grupie.

Bryłę domu ukształtowano tak, by w najwyższym stopniu wykorzystywała dobową wędrówkę słońca oraz walory krajobrazowe położenia, tworząc klimatyczne, doświetlone wnętrza. Dom otoczony jest zielenią rekreacyjną i użytkową. Na zewnątrz znajduje się plac zabaw dla dzieci, a także ogródek społeczny, gdzie mieszkanki będą mogły uprawiać swoje warzywa.

Cały dom zaprojektowano zgodnie z ideą budynku zrównoważonego, opartego m.in. o odnawialne źródła energii i oszczędną gospodarkę wodą opadową. I tak OZE mają zaopatrzyć obiekt w zarówno ciepło do jego ogrzewania, jak i ciepłą wodę użytkową – zastosowane w tym celu zostaną: pompa ciepła, ogniwa fotowoltaiczne i lokalne nawiewniki powietrza z rekuperacją, a nawet urządzenia do odzysku ciepła ze ścieków bytowych. Wody opadowe będą gromadzone w podziemnym zbiorniku, po czym wykorzystane do podlewania ogrodu i zasilania wc. Do budowy domu, tam, gdzie będzie to możliwe, zostaną wykorzystane materiały naturalne o niskim śladzie węglowym lub z recycklingu – jak np. gruz lub drewno z rozbiórki. Pomyślano również o radykalnym zmniejszeniu zużycia wody i jednoczesnym zachowaniu wysokiego komfortu użytkowników. W tym celu zainstalowane będą wyselekcjonowane baterie czerpalne, pralki i zmywarki o wysokim współczynniku oszczędności wody.

Modernizacja "Szpiegowa"

Po wielu latach starań Miasto Stołeczne Warszawa w kwietniu 2022 r. odzyskała „Szpiegowo” - budynek przy ul. Sobieskiego 100 bezprawnie zajmowany przez Rosjan.

- Trwa weryfikacja każdego z pomieszczeń, protokołowanie wszystkiego, co znajdowało się na miejscu. Po inwentaryzacji przystąpimy do przeglądów stanu technicznego. Wiele prywatnych firm zgłosiło się do nas z deklaracją pomocy w remoncie tej nieruchomości, za co bardzo dziękuję - pisał na swoim profilu facebook'owym prezydent miasta, Rafał Trzaskowski.

Nieruchomość przy ul. Sobieskiego 100 zajmowana była przez Federację Rosyjską przez ponad 40 lat na mocy międzyrządowych porozumień, które zakładały wykorzystanie obiektu na cele dyplomatyczne. Budynek od dawna nie pełnił jednak takiej funkcji, a polskie władze dysponowały prawomocnym wyrokiem z 2016 r. nakazującym oddanie bezprawnie zajmowanej nieruchomości oraz spłatę ponad 7 mln zł należności wraz z odsetkami. Na przestrzeni lat przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Urzędu m.st. Warszawy podejmowali szereg prób wzajemnego uregulowania stanu prawnego nieruchomości na rzecz Federacji Rosyjskiej w Polsce i odpowiednio w Rosji na rzecz Polski.

W budynku przy ul. Sobieskiego znajduje się ponad 100 lokali mieszkalnych. Po ich odzyskaniu stolica zamierza przeznaczyć je dla rodzin z małymi dziećmi, które straciły swoje domy wskutek agresji Rosji w Ukrainie.

Grupa 5 Architekci zgłosiła się do zaprojektowania przestrzeni na nowo.

Nowa siedziba TVP

10 stycznia oficjalnie rozpoczęto budowę hali zdjęciowej TVP przy ul. Woronicza w Warszawie. Powstający obiekt o powierzchni 20 tys. metrów kwadratowych pomieści sześć modułów studyjnych. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2024 rok. Jak mówią władze stacji, ma być to najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce.

Powierzchnia powstającej hali to 20 tys. mkw., w tym sześć modułów studyjnych o powierzchni: 1350, 1200 oraz cztery po 560 mkw. Znajdą się tam m.in.: backstage, garderoby, reżyserka, magazyny sprzętu, biura, bistro, magazyny, parking oraz studio plenerowe na dachu.

Będzie to budynek sterowany inteligentnymi systemami SMART, a na płaszczyźnie produkcyjnej przystosowany do najnowocześniejszych procesów produkcyjnych opartych o XR, (czyli rozszerzoną rzeczywistość) czy sztuczną inteligencję. Na elewacji zewnętrznej umieszczony zostanie ekran LED, z funkcją wyświetlania w technologii 3D.

P180

We wrześniu 2022 roku ma zakończyć się budowa warszawskiego biurowca P180 spod kreski PRC Architekci. P180 powstaje w jednym z najlepiej zlokalizowanych miejsc w Warszawie – u zbiegu ulic Puławskiej i Domaniewskiej, bezpośrednio przy stacji Metro Wilanowska. Budynek będzie miał unikalną na skalę dzielnicy ekspozycję, zapewniającą rozpoznawalność jego najemcom. Piętra P180 pozwolą na swobodną aranżację, a ich przemyślany układ wpisuje się w rosnącą potrzebę elastyczności zgłaszaną przez klientów.

Autorzy projektu położyli duży nacisk na udogodnienia dla rowerzystów. W budynku powstanie rowerownia z dostępem zlokalizowanym tuż obok wejścia głównego, a także szatnia z prysznicami. Będą mogli z nich korzystać wszyscy pracownicy biura, którzy dojeżdżają do pracy rowerem lub np. uprawiają jogging. Biurowiec zapewni dodatkowo miejsca postojowe dla skuterów i hulajnóg.

Zgodnie z filozofią Skanska, w obrębie inwestycji zostanie zastosowany zielony beton. Co więcej, biurowiec P180 jest kolejną inwestycją Skanska, która będzie powstawała zgodnie z wytycznymi certyfikatu WELL. Budynek będzie ubiegał się także o certyfikaty LEED oraz Obiekt bez Barier.

Lakeside

Inwestycja Lakeside będzie liczyć ok. 24 000 mkw. i zastąpi istniejący budynek University Business Center I przy Potoku Służewieckim w Warszawie. Za projekt odpowiada Grupa 5 Architekci.

- Budynek w swojej formie jest prostokreślny, ukształtowany w mocno geometryczny sposób. Zieleń urządzona traktowana jest natomiast krajobrazowo, z użyciem miękkich form i meandrujących chodników. Obiekt będzie składał się z dwóch stosów poprzesuwanych względem siebie pudełek, czyli grup poszczególnych pięter. Obie części połączone są kondygnacjach drugiej i trzeciej. Pomiędzy budynkami znajduje się przykryty ażurowym zadaszeniem dziedziniec - zdradzają architekci.

Projekt Służewiec

Rada Warszawy zgodziła się na pomysł Echo Investment, by najstarsze biurowce w sercu Służewca Przemysłowego zastąpić nowoczesnymi budynkami mieszkaniowymi. Wraz z nimi deweloper wybuduje szkołę podstawową dla 450 dzieci, przeniesie pod ziemię linię wysokiego napięcia wzdłuż ul. Wołoskiej, stworzy w tym miejscu park oraz doinwestuje w okolicy dwa dodatkowe tereny zielone i infrastrukturę drogową. Projekt powstanie w ramach specustawy mieszkaniowej.

Planowana inwestycja Echo Investment zakłada, że biurowce starszej generacji przy ul. Wołoskiej zostaną zastąpione przez nowoczesne budynki, w których znajdzie się 1250-1600 mieszkań. Mieszkańcy dzielnicy zyskają też szereg dodatkowych inwestycji. Echo Investment wybuduje na swój koszt modelową szkołę, która daleko wykracza ponad wymagania, jakie są stawiane w specustawie mieszkaniowej. Szkoła podstawowa 0-8 na dwie klasy w każdym roczniku to najważniejsza inwestycja towarzysząca, która powstanie w ramach projektu na Służewcu Przemysłowym, obok trzech hektarów zieleni czy poprawienia lokalnej infrastruktury zielonej i komunikacyjnej. To będzie także pierwsza publiczna szkoła w Polsce zbudowana dla miasta przez prywatnego inwestora. Projekty inwestycji mieszkaniowej, terenów zielonych oraz szkoły powstały w renomowanych pracowniach BBGK oraz WWAA.

Oprócz budynków z mieszkaniami, na terenie planowanego projektu znajdą się łącznie 3 ha zieleni. Wzdłuż ul. Wołoskiej Echo Investment stworzy park, który będzie naturalnym odgrodzeniem od ruchu samochodów. Spółka zagospodaruje także dwa skwery odchodzące od parku liniowego przy ul. Suwak. Osiedle jest zaprojektowane tak, bo było otwarte, zapraszające przechodniów i łączące sąsiedzkie kwartały siecią ścieżek rowerowych i pieszych. Przełamanie monokultury biurowej Służewca jest postulowane przez urbanistów i architektów, a także zgodne ze wszystkimi politykami miejskimi.

Nowe Kabaty

Inwestycja Echo Investment zaplanowana jest w sąsiedztwie Lasu Kabackiego. Projekt zakłada stworzenie nowego, ogólnodostępnego parku – ogrodu na skarpie. Od strony wschodniej ku zachodowi działka będzie łagodnie się wznosić, by dać więcej miejsca dla zieleni i schować część zabudowy pod powierzchnią. Dzięki podniesieniu budynków mieszkalnych na filarach, ogród połączy się z istniejącym skwerem przy ul. Sępa Sarzyńskiego. W narożniku al. KEN i ulicy Wąwozowej, przy samym wyjściu z metra, projektanci proponują miejski i otwarty dla wszystkich Plac Kabacki, który stanie się atrakcyjnym miejscem spotkań, z kawiarniami, ogródkami restauracyjnymi, zielenią, fontannami i małą architekturą.

Sercem projektu będzie Oranżeria – przeszklona, jasna i nowoczesna hala restauracyjna. Wypełni ją zieleń, co pozwoli gościom przyjemnie spędzić tu czas, niezależnie od pory roku i pogody. Komponentem wielofunkcyjnej mieszanki, jaka wypełni to miejsce, będą również usługi i handel – skupiające się przede wszystkim w obrębie podziemnego pasażu, połączonego wprost ze stacją metra. Za tę część inwestycji odpowiada studio Mofo Architekci.

Część kompleksu od strony ulic Sępa-Sarzyńskiego i Zaruby zajmie zabudowa mieszkaniowa. Budynki mieszkaniowe zostaną osadzone na filarach ponad poziomem gruntu. Taki zabieg pozwoli płynnie połączyć nowopowstały ogród na skarpie z istniejącym już zielonym skwerem. To rozwiązanie wyjątkowe w skali miasta. Za mieszkaniową część kompleksu odpowiadają architekci z biura WWAA.

Inwestycja na ul. Komputerowej

Na Służewcu Przemysłowym w Warszawie, potocznie zwanym Mordorem, powstanie nowa inwestycja, która ma wpisać się w dopełnianie tej części stolicy innymi funkcjami, niż biurowa. Inwestor ACER RE S.K.A. zapowiada, że powstanie tu kompleks hotelowo-turystyczny.

Przy ul. Komputerowej mają powstać cztery sześciokondygnacyjne budynki.

W budynkach powstanie 632 jednostek typu hotelowo-turystycznego oraz 172 pokoi hotelowych.

Architekci zaprojektowali budynki tak, aby było możliwe w przyszłości łączenie przez inwestora lub najemców pojedynczych jednostek tworząc większe, wielomodułowe przestrzenie. Architekci wyznaczyli także strefy, w których możliwe jest wprowadzenie dodatkowych funkcji uzupełniających typu co-working czy też wspólnych kuchni i pralni. Na ostatnich poziomach zaprojektowane zostały strefy konferencyjne posiadające wyjście na taras. Takie podejście projektowe pozwala na dużą elastyczność funkcjonalną projektowanego obiektu i możliwych adaptacji przestrzeni w przyszłości.

Wilanów Park

Realizowana przez Ceetrus Polska, Wilanów Park jest z założenia inwestycją mixed-use – czyli przestrzenią nowej generacji, łączącą różne funkcje, w tym między innymi tereny zieleni z funkcjami rozrywki, gastronomii i handlu. Ideą projektu Wilanów Park jest stworzenie miejsca wpisującego się w lokalne potrzeby, aby zapewnić mieszkańcom Wilanowa i okolic wielofunkcyjną przestrzeń. Oprócz oranżerii z restauracjami, kina, powierzchni biurowych oraz usługowych, w Wilanów Park będą również obecne inicjatywy sąsiedzkie czy też dedykowane seniorom. W ramach ekologicznego wymiaru projektu, inwestycja zakłada zrównoważone rozwiązania, mające wpływ na redukcję emisji dwutlenku węgla, lokalną retencję wód opadowych, czy troskę o bioróżnorodność.

Inwestycja Wilanów Park zakłada utworzenie parku o charakterze miejskim. Park i tereny zieleni będą stanowiły ponad 40 proc. obszaru całej inwestycji. W wymiarze ekologicznym inwestycja zawiera wiele najnowocześniejszych rozwiązań, takich jak pozyskiwanie energii słonecznej, retencję wody deszczowej, która będzie wpływała do zbiornika który wzbogaci krajobrazowo park, czy przewidzenie miejsca dla uli na dachach budynków. Nasadzenia drzew w parku zaplanowane zostały bezpośrednio w gruncie, bez garażu pod spodem. Obecność łąk kwietnych i różnego rodzaju gatunków roślin, w tym drzew, owocowych, pozytywnie wpłynie na bioróżnorodność.

Wiosną 2021 roku pracownia RS Architektura Krajobrazu wygrała konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji parku miejskiego. Dwuhektarowa zielona przestrzeń będzie pierwszym publicznym parkiem w Warszawie stworzonym przez prywatnego inwestora. Za projekt całej inwestycji odpowiada MTDI Group.