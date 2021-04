TOP: WXCA w ogniu pracy. Na te projekty słynnej pracowni czekamy!

WXCA to jedna z najgorętszych pracowni ostatnich lat. Wygrywa konkurs za konkursem, nie spoczywa na laurach i zakasując rękawy pracuje nad kolejnymi realizacjami. Muzea, przestrzenie publiczne, hotele, biurowce - w zasadzie żadne budynki jej nie straszne. Czas podsumować aktualną działalność pracowni. Co się buduje, co projektuje, a na co czekamy? Odpowiedź poniżej.

Które inwestycje są w trakcie realizacji, a które w fazie projektowania? Jakie idee przyświecały poszczególnym projektom? Co było ważne dla architektów?

Architekci specjalizują się w opracowywaniu koncepcji i realizacji złożonych projektów zarówno publicznych, jak i komercyjnych, wymagających głębokiej refleksji nad specyfiką miejsca, wielofunkcyjnością planowanego obiektu oraz doskonałego wyczucia kontekstu.

Projekty w trakcie realizacji:

Pawilon Polski na EXPO w Dubaju

Pawilon Polski na EXPO 2020 w Dubaju daje możliwość poprowadzenia pięknej, wielowątkowej opowieści o polskiej innowacyjności inspirowanej przyrodą i znaczeniu Polski w świecie. Równoległe projektowanie zarówno architektury, pozwoliło stworzyć spójną, immersyjną całość, wyjątkową przestrzeń, która się przenika i zaprasza odwiedzających do udziału w sekwencji zdarzeń, składających się na wielowymiarowe doświadczenie bliskiego naturze, świadomego, zrównoważonego życia w Polsce. Sam pawilon staje się ważnym elementem ekspozycji, utożsamiając polską gościnność szacunek dla środowiska, zbiorową mądrość. Niebanalny pawilon krok po kroku będzie odkrywał przed gośćmi tajemnice polskiej kultury, natury i technologii.

- Odwołując się do symboliki wędrujących ptaków, chcemy pokazać dynamikę rozwoju współczesnego świata, wymiany kulturowej, handlowej, migracji społecznych – mówi Marta Sękulska-Wrońska, współautorka projektu, partner w WXCA. Pierwszoplanowa kinetyczna rzeźba, ruch, gra światła, podmuchy powietrza i towarzyszący im szelest, będą stwarzać okazję do kontemplacji zjawisk przyrody, refleksji nad współistnieniem człowieka z naturą, przywodzić na myśl stado ptaków, żagle, łopoczące na wietrze liście, które symbolizują mobilność, integrację i zbiorową inteligencję.

Muzeum Historii Polski w Warszawie

Budowa Muzeum Historii Polski i równolegle powstającego Muzeum Wojska Polskiego jest elementem szerszego projektu przekształcenia Cytadeli Warszawskiej w otwartą dla wszystkich przestrzeń publiczną. Dzięki nowym inwestycjom Cytadela, po ponad 200 latach izolacji, stanie się parkiem kultury, miejscem zarówno spotkania z przeszłością i poszerzania wiedzy, jak i codziennego odpoczynku czy wydarzeń kulturalnych.

Muzeum Historii Polski będzie jednym z najnowocześniejszych muzeów powstających obecnie w Polsce i Europie, odwiedzanym przez ok. 500.000 gości rocznie. Będzie miejscem wielowymiarowego kontaktu z historią Polski, refleksji, a także dyskusji, zdobywania wiedzy, kontaktu z kulturą, ośrodkiem życia społecznego.

Architektura budynku Muzeum Historii Polski jest świadomie budowaną narracją. Jest zapisaną w kamieniu i współczesnej formie opowieścią o nawarstwianiu historii, odkrywaniu, odsłanianiu wielorakich znaczeń przeszłości, otwartości oraz o wolności, będącej hasłem przewodnim Muzeum. Kamienna bryła w swym wizualnym wyrazie odnosi się do nawarstwień czasu budujących materię historii. W kolejnych warstwach, niczym w przekroju archeologicznym, dostrzegamy ślady ludzkich działań, zdarzeń historii, epok.