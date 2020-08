Topowe gdyńskie trasy spacerowe będą mieć nowe oświetlenie inspirowane modernizmem

Do końca tego roku wszystkie latarnie na skwerze Kościuszki, al. Jana Pawła II oraz bulwarze Nadmorskim zostaną wymienione na nowoczesne i energooszczędne modele, przeczytamy na portalu Gdynia.pl. Miasto przeznaczyło na ten cel milion złotych.

Po konsultacjach z Plastykiem Miasta oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków zdecydowano o wymianie wysłużonych latarni o kulistych kloszach. Elektrycy z gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni, którzy nadzorują oświetlenie tego rejonu, od dawna mają kłopot ze znalezieniem wymiennych kloszy pasujących do opraw z lat 90-tych XX wieku. Kolejną ważną przesłanką były kwestie ekonomiczne. Gdynia stawia bowiem na energooszczędne oświetlenie ulic, co potwierdza niedawno ukończona wymiana ponad 5,5 tysiąca opraw sodowych latarni ulicznych. Nowoczesne oprawy LED już od kilku miesięcy doświetlają gdyńskie dzielnice. Naturalną konsekwencją tej inwestycji było zadbanie o energooszczędność popularnych spacerowych rejonów Śródmieścia Gdyni. W ogłoszonym przez Zarząd Dróg i Zieleni przetargu na realizację tej inwestycji swoje oferty przesłało dziewięć firm.

– To rekordowe zainteresowanie! Co więcej, niektóre z ofert są poniżej zakładanego przez nas budżetu. Jestem pewien, że uda się nam sprawnie wyłonić dwóch wykonawców. Jedna z firm będzie odpowiedziana za wymianę 60 latarni na skwerze Kościuszki i Al. Jana Pawła II. Z kolei druga z nich oprócz instalacji 88 latarni na bulwarze, zadba też o nowe linie kablowe. Będzie to nie tylko energooszczędna, ale też wizerunkowa inwestycja, bo model nowych latarni wprowadzi całkiem nową jakość w tę nadmorską przestrzeń. Liczymy, że latarnie doświetlą ulubione ciągi spacerowe jeszcze w grudniu tego roku – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

– W wymogach przetargowych zadbaliśmy o to, aby nowe oświetlenie LED odznaczało się większym „ciepłem” światła. Będzie ono różnić się od standardowej barwy latarni doświetlających gdyńskie ciągi uliczne. Oprawy mają docelowo świecić w temperaturze barwowej do 3000 K. Oznacza to, że doświetlenie skweru i bulwaru będzie można porównać do koloru wschodzącego słońca. Stworzy to bardzo przyjazną i klimatyczną przestrzeń spacerową – mówi Wojciech Folejewski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Autor: Hanna Wyszyńska