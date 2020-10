Tor rolkarski i ścieżka biegowa - Gdańsk ma nowe miejsce do rekreacji

Wokół Zbiornika Jabłoniowa w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelskiego wybudowano tor rolkarski i ścieżkę biegową. Trwają odbiory infrastruktury, podaje Gdansk.pl. Koszt inwestycji wyniósł pół miliona złotych.

Mieszkańcy Gdańska już niedługo będą mogli korzystać z kolejnego toru rolkarskiego oraz ścieżki biegowej o długości ok. 400 metrów. Powstały one wokół Zbiornika Jabłoniowa, w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonawcą prac była firma Aspergo, która za zrealizowanie zadania otrzymała ok. 566 tys. złotych.

Poza budową toru i ścieżki biegowej, inwestycja objęła również utworzenie łąk kwietnych oraz montaż oświetlenia i ławek wokół zbiornika.