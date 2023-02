Torowisko na ul. Św. Marcin w Poznaniu. Jaki jest postęp prac?

Prace związane z przebudową sieci tramwajowej w ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do mostu Uniwersyteckiego są mocno zaawansowane. Powstała większość zaprojektowanego torowiska i sieci trakcyjnej, z których tramwaje będą mogły korzystać w połowie roku.

REKLAMA

W efekcie rozpoczętych w listopadzie 2021 roku prac powstaje torowisko, które umożliwi tramwajom jadącym ul. Towarową skręt w prawo - w ul. Święty Marcin.

Takie rozwiązanie pozwoli odciążyć węzeł Kaponiera, zwiększyć możliwości np. w czasie objazdów, a w przyszłości może stanowić element przedłużonej trasy tramwajowej przez Wolne Tory.

Już w połowie roku mają ruszyć tramwaje po nowym torowisku na ul. Św. Marcin w Poznaniu. Obecnie trwają zaawansowane prace.

- Na odcinku od ul. Gwarnej do al. Niepodległości zaawansowanie robót z branży torowej przekracza 90 proc., a na odcinku od al. Niepodległości do mostu Uniwersyteckiego - 75 proc. W ślad za nimi postępują roboty związane z siecią trakcyjną. Prace torowe i trakcyjne zostały jeszcze do wykonania tylko na skrzyżowaniach ul. Św. Marcin z al. Niepodległości i ul. Kościuszki, a także na rozjeździe u zbiegu z ul. Towarową - mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Podobnie jak na pozostałych odcinkach ul. Św. Marcin, torowisko od ul. Gwarnej do mostu Uniwersyteckiego jest gruntownie przebudowywane z zastosowaniem technologii poprawiającej bezpieczeństwo i ograniczającej hałas. Modernizowane są też przystanki tramwajowe, a te na ul. Towarowej zostały przesunięte. Zupełnie nowy przystanek dla poruszających się w kierunku ronda Kaponiera powstaje przy Zamku.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ruch tramwajów ulicą Św. Marcin będzie mógł być przywrócony, gdy zakończą się wszystkie prace związane z infrastrukturą torowo-sieciową na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do ul. Ratajczaka. Ostatnim elementem, który pozwoli na ich powrót na ul. Św. Marcin, będzie zakończenie w połowie roku prac związanych z dostosowaniem torowiska na skrzyżowaniu ulic Św. Marcin i Ratajczaka do przyszłej trasy w ul. Ratajczaka. Roboty te wykonywane są obecnie, by wykorzystać zawieszenie kursowania tramwajów wynikające z realizacji pozostałych etapów Programu Centrum i by nie było konieczności czasowego wyłączania ruchu w przyszłości.

Do zakończenia prac związanych z torowiskiem na skrzyżowaniu ul. Św. Marcin i Ratajczaka gotowa będzie też infrastruktura tramwajowa na ul. Św. Marcin, na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do ul. Gwarnej. Wcześniej ruch może wrócić od mostu Uniwersyteckiego przez ul. Towarową.

Obecnie na ul. Towarowej trwa jeszcze budowa nowej kanalizacji ogólnospławnej i - jednocześnie - korytowanie oraz prace związane z budową przystanku tramwajowego na peronie zachodnim. Na południowej stronie ul. Św. Marcin, od al. Niepodległości do ul. Kościuszki, wykonano już m.in. warstwy podbudowy, a między ul. Gwarną a ul. Kościuszki zakończono układanie kostki na miejscach postojowych. Trwają jeszcze prace brukarskie związane z budową chodnika. Kostka jest już na chodniku przed CK Zamek. W rejonie skrzyżowania z al. Niepodległości zostały ułożone prefabrykowane płyty torowe i prowadzone są prace fundamentowe przy słupach trakcyjnych.

Na ukończeniu jest przebudowa sieci gazowej, w ok. 2/3 przebudowana jest sieć kanalizacyjna, a prace związane z wodociągami również przekroczyły półmetek.