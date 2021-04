Szykuje się wielka modernizacja warszawskiej linii średnicowej

Modernizacja warszawskiej linii średnicowej to najważniejsza inwestycja kolejowa w aglomeracji warszawskiej w ciągu ostatnich dekad. Dwa nowe przystanki powstałe w ramach inwestycji zaprojektuje konsorcjum Torprojekt i Kuryłowicz & Associates.

Transformację przejdzie także stacja Warszawa Wschodnia. Powstanie tam hala przykrywająca wszystkie perony, poprawiająca komfort podróżnych i kreująca odpowiedni dla stolicy układ estetyczno-przestrzenny. Przebudowany zostanie również układ podziemny stacji, który zakłada poszerzenie ciągów komunikacyjnych, tworząc bardziej komfortowe warunki obsługi ruchu pasażerskiego.

Zielone „Jerozolimskie”

Przebudowa warszawskiej linii średnicowej to doskonała okazja do stworzenia parku linearnego w samym sercu miasta. Park mógłby znajdować się częściowo nad modernizowaną linią, jak też w jej najbliższym otoczeniu. Swój początek miałby nad fragmentarycznie przykryty przystankiem Warszawa Ochota, a kończyć mógłby się na przystanku przy rondzie de Gaulle’a. Ciąg ten w naturalny sposób może połączyć się z miejskim układem zieleni. Park linearny to idea wykraczająca poza zamierzenia aktualnie tworzonego projektu dla PKP PLK i wymaga środowiskowych konsultacji z przedstawicielami Miasta Stołecznego Warszawy. Niemniej jego potencjał wart jest rozważenia.

Zespół projektowy

Trzon zespołu projektowego oprócz prof. arch. Ewy Kuryłowicz i arch. Piotra Kuczyńskiego, tworzą architekci: Karolina Czumaj, Aleksandra Kowalik, Patryk Gwiazda, Maciej Człapiński, Fryderyk Szymański, pod kierownictwem architekta prowadzącego dr arch. Piotra Żabickiego. Prace projektowe wynikające z powyższej umowy będą prowadzone do końca 2022 roku.