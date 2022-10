Toruń wzbogaca się o dwa retail parki. Jeden blisko fnału

Przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu w górę pnie się już nie jeden, ale aż dwa parki handlowe. To część wielkiej rozbudowy centrum handlowego Nowe Bielawy. Pierwsza inwestycja Newbridge, nad którą prace rozpoczęto wiosną tego roku, jest już na finiszu. Za projektem stoi pracownia Fort Polska z Bydgoszczy.

W retail parku trwają obecnie prace wykończeniowe związane z zagospodarowaniem terenu. Obejmują one nowe miejsca parkingowe, jakie stworzyliśmy przy obiekcie, a także drogi dojazdowe oraz przejścia piesze do budynku. Ponadto, realizowane są prace związane z przyłączeniem nieruchomości do mediów, w tym m.in. miejskiej sieci ciepłowniczej – mówi Paweł Dolański z Newbridge.