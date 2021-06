Torus z pionierskim rozwiązaniem w biurowcach. Ta technologia mówi "stop" wirusom

Firma deweloperska Torus wprowadza unikatowe w skali kraju rozwiązanie w swoich budynkach, które ma na celu zapobiegnięcie rozprzestrzenianiu się różnego rodzaju patogenów takich jak bakterie czy wirusy.

REKLAMA

Po wielomiesięcznych pracach wewnętrznego zespołu badawczo-rozwojowego Torusa oraz zewnętrznych ekspertów, m.in. z gdyńskiej firmy VBW Engineering, gruntownie przeprojektowano system central wentylacyjnych.

Wdrożona modyfikacja podnosi jakość powietrza na powierzchniach najemców, ograniczając rozprzestrzenianie się różnego rodzaju patogenów.

- Kryzysy zawsze stanowią wyzwanie, a w przypadku pandemii są także społecznie dotkliwe. Niemniej mogą stymulować postęp w wielu sektorach gospodarki, co zresztą obserwujemy. W ostatnim roku skoncentrowaliśmy się na poszukiwaniu takich rozwiązań, które odpowiedzą na współczesne potrzeby. Oczywiście kwestią kluczową stało się zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa osób pracujących w tworzonych przez nas przestrzeniach biurowych.. Sztuka ta udała nam się w zakresie systemów wentylacji. Komfort i bezpieczeństwo pracowników, które zawsze były dla nas ważne teraz zostały wyniesione na jeszcze wyższy poziom. Jednocześnie zastosowane rozwiązania nie wpłynęły na poziomu kosztów ponoszonych przez najemcę – mówi Marcin Piątkowski, dyrektor ds. komercjalizacji w firmie Torus.

Potrzeba matką wynalazków

Zespół inżynierów z Torusa we współpracy z ekspertami VBW Engineering stworzył nowatorskie na rynku rozwiązanie w zakresie central wentylacyjnych, które jest już wdrażane w powstających budynkach (drugi etap Officyny czy Format) i będzie elementem nowego standardu w planowanych inwestycjach. Polega ono na modyfikacji konstrukcji central oraz wykorzystaniu lamp UV-C (przepływowe lampy UV-C wykorzystujące światło ultrafioletowe są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnych usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów), dzięki czemu eliminowane jest ryzyko przedostawania się jakichkolwiek patogenów z powietrza wywiewanego z powierzchni biurowej do nawiewanego. Jest to nowość na rynku nieruchomości komercyjnych.

- Prace nad modyfikacją systemów wentylacyjnych prowadziliśmy od dawna. Poszukiwaliśmy rozwiązań zwiększenia efektywności central, ale również zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest rotacyjny odzysk ciepła, jednak w wykonaniu klasycznym charakteryzuje się on pewnym przeciekiem powietrza, co w przypadku obecnych zagrożeń oznacza, że powracające powietrze może zawierać patogeny. Wprowadzona przez nas modyfikacja polega na tym, że wentylator części wywiewnej w centrali zamontowaliśmy w nietypowy sposób, dzięki czemu powstaje różnica ciśnień, która uniemożliwia przeciek powietrza. Ponadto w części wywiewnej zamontowaliśmy lampy UV-C , jako dodatkowe zabezpieczenie eliminujące wirusy i bakterie z obiegu wentylacyjnego - mówi Tomasz Mróz, rzeczoznawca i biegły sądowy, inspektor nadzoru na inwestycjach Torusa.