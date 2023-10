Tory tramwajowe w Warszawie będą pachnieć... pizzą

Zielone tory tramwajowe w stolicy są coraz dłuższe i jeszcze bardziej pachnące. Tramwajarze właśnie zazielenili ponad 1,5 km torów na ulicy Obozowej i obiecują, że w tym roku jeszcze jeden odcinek przejdzie zaskakującą metamorfozę. Oprócz rozchodnika na torach pojawi się również... oregano.

Warszawa pokrywa tory tramwajowe rozchodnikiem.

Pokryte rozchodnikiem torowisko na ul. Obozowej na Woli jest już gotowe. Długość zielonych torów na tej ulicy, między aleją Prymasa Tysiąclecia a pętlą Koło, czyli przy ul. Księcia Janusza, wynosi dokładnie 1766 metrów. Powstał tu wielobarwny, żywy dywan o powierzchni aż 4330 m kw.

To jednak nie koniec akcji sadzenia rozchodnika na torach tramwajowych w tym roku. Trwają przygotowania do prac ogrodniczych na torach wzdłuż ul. Nowowiejskiej – między al. Niepodległości a placem Politechniki. To odcinek o długości 823 metrów i powierzchni ponad 3 tys. m kw.

Torowiska pizzą pachnące

Dotychczas na zielone tory w Warszawie trafiał przede wszystkim wytrzymały, nie potrzebujący pielęgnacji rozchodnik. Teraz tramwajarze zapowiadają wprowadzenie nowych roślin. Już w najbliższym czasie posadzą na Nowowiejskiej – oprócz siedmiu rodzajów rozchodnika – dwa gatunki goździków, krwawnik i kilka rodzajów bylin. Będzie też pachnące oregano. Już podczas rozkładania zielonych mat z tym ziołem można wyczuć jego charakterystyczny zapach – mogący kojarzyć się z włoską kuchnią, a zwłaszcza pizzą.

Skąd taki wybór? Torowiska z ziołami mają też znaczenie praktyczne – jeszcze bardziej będzie można ograniczyć ich pielenie. Dlatego aromatyczne zioło pojawi się w miejscach, gdzie trudno zainstalować maty przeciwsolne, których potrzebuje rozchodnik – wrażliwy na zimowe solenie jezdni.

Co to są zielone tory tramwajowe?

Klasyczna konstrukcja torów tramwajowych zakłada wypełnienie przestrzeni między szynami tłuczniem albo betonem. Tak było jednak kiedyś – dziś, zgodnie z duchem czasu i zmiany myślenia o mieście, które może być jeszcze bardziej zielone, w miejscu mineralnych materiałów umieszcza się tzw. substrat – specjalną mieszankę, a na niej sadzi się rośliny.

W stolicy początkowo na torach tramwajowych byłą to przede wszystkim trawa, ale od 2017 roku zaczął zastępować ją rozchodnik. Jest to roślina, która nie potrzebuje podlewania – dlatego trafia na wszystkie ulice. To szczególnie ważne przy ocieplającym się klimacie i braku wody w Polsce.

Drzewa też będą

Nowo zbudowane trasy tramwajowe w Warszawie będą miały jeszcze więcej zielonych rozwiązań. Posadzone zostaną przy nich wysokie, wyrośnięte drzewa. Na trasie do Wilanowa nawet w węższych miejscach – tu pojawią się egzemplarze formowane na kształt ekranu. Oprócz tego przewidziano posadzenie drzew o regularnych koronach.

Drzewa pojawią się także na części peronów, dzięki czemu pasażerowie będą mogli czekać na tramwaj w ich cieniu. Łącznie w ramach budowy tej trasy zostanie posadzonych nawet tysiąc nowych drzew.

A to nie wszystkie zielone inwestycje w mieście. Ekologiczna będzie również powstająca zajezdnia Annopol, która w dużym stopniu będzie korzystała z odnawialnych źródeł energii. Zajezdnia będzie też odzyskiwała wodę deszczową i obsadzona zostanie zielenią.