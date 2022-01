Towarzystwo Urbanistów Polskich doceniło przystań kajakową w Tychach

Przystań kajakowa w Tychach po raz kolejny została doceniona przez ekspertów. Tym razem obiekt Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego, który znajduje się nad Jeziorem Paprocańskim, został wyróżniony przez Towarzystwo Urbanistów Polskich.

20 grudnia 2021 roku kolegium TUP rozstrzygnęło XV edycję konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Tyska przystań kajakowa uznana została za najlepiej zrealizowaną inwestycję w kategorii „Przestrzeń Publiczna w Zieleni” w Polsce w 2020 roku. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 3 lutego 2022 roku, podczas obchodów XIV Dnia Urbanisty, organizowanego w ramach Międzynarodowych Targów BUDMA MTP.

- To wyjątkowy obiekt, który wkomponowuje się w piękne otoczenie Jeziora Paprocańskiego. Cieszę się, że po raz kolejny został doceniony – mówi Hanna Skoczylas, zastępczyni Prezydenta Tychów ds. Zrównoważonego Rozwoju.

To kolejne już wyróżnienie dla przystani projektu pracowni architektonicznej RS+ Robert Skitek. Wcześniej realizacja zwyciężyła m.in. w Plebiscycie Polskiej Architektury XXL 2020, znalazła się w najlepszej piątce Grand Prix Nagrody Architektonicznej „Polityki” za rok 2020, zdobyła wyróżnienie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2021, czy była finalistą w międzynarodowym konkursie ArchDaily’s Building of the Year 2021. W grudniu 2021 roku przystań kajakarska MOSM otrzymała także III nagrodę w XXV edycji konkursu Polski Cement w Architekturze.