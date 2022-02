Toya Design zaprojektowali zespół domków rekreacyjnych w Powidzkim Parku Krajobrazowym

Architekci z pracowni Toya Design mają pomysł na aktywny wypoczynek na łonie natury. Stworzyli koncepcję zespołu domków rekreacyjnych w Powidzkim Parku Krajobrazowym.

REKLAMA

Zespół domków rekreacyjnych został zaprojektowany na terenach leśnych w bezpośredniej bliskości jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

- Ta koncepcja to nasza odpowiedź na potrzebę aktywnego wypoczynku w bliskości z naturą. Inwestor chcąc zapewnić użytkownikom maksimum komfortu zlecił nam zaprojektowanie kameralnego, wyposażonego we wszystkie udogodnienia miejsca wypoczynku - wyjaśnia Beata Brzuchnalska z pracowni Toya Design odpowiedzialnej za koncepcję kompleksu.

Projekt obejmuje cztery budynki o powierzchni 56,6 mkw. rozmieszczone na obszarze dwóch sąsiadujących ze sobą działek w taki sposób, aby każdy z budynków zapewniał lokatorom jak największą prywatność oraz dostęp do natury.

Każdy z domków ma dwie kondygnacje oraz posiada własny taras z jacuzzi.

Na parterze znalazła się kuchnia otwarta na salon, pomieszczenie techniczne oraz łazienka wraz z mini sauną. Umiejscowione w narożniku salonu schody prowadzą na antresolę z dwiema sypialniami z widokiem na otaczający las.

Na terenie działek znalazł się również niewielki dodatkowy budynek wyposażony w sprzęty do ćwiczeń przeznaczony do wspólnego użytkowania. Powierzchnia pawilonu to 30,5 mkw. Za budynkiem zaprojektowano plac zabaw dla dzieci, maksymalnie oddalony od drogi wewnętrznej oraz parkingu.

Kompleks będzie przyjazny środowisku, architekci zadbali o proekologiczne rozwiązania w projekcie.