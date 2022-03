Tramwaj do Wilanowa - coraz bliższa realizacja projektu

To najważniejsza inwestycja tramwajowa w Warszawie. Za około dwa lata mieszkańcy stolicy pokonają trasę z Wilanowa do Śródmieścia w niecałe pół godziny.

- Przyjazna Warszawa to przyjazny i dobry transport publiczny, dlatego rozwijamy sieć tramwajową w stolicy. Pracujemy już nad dokumentacją dotyczącą tramwaju wzdłuż Pola Mokotowskiego i Modlińskiej oraz projektami budowlanymi trasy na Gocław i Zieloną Białołękę. To nasz absolutny priorytet, żeby rozbudowywać komunikację publiczną. Nie jest to łatwe, bo ceny każdej inwestycji rosną. Zgodnie z zapowiedziami znaleźliśmy jednak dodatkowe środki na budowę tramwaju do Wilanowa. Na ostatniej sesji radni przyznali 200 mln zł na dokapitalizowanie spółki i dzisiaj podpisaliśmy umowę. Nowa trasa o długości 7,5 km będzie zielona, wzdłuż niej zasadzimy blisko 500 drzew. Co najważniejsze pozwoli zaoszczędzić czas – warszawiacy pokonają trasę z Wilanowa do centrum w niespełna 30 minut. Koszt budowy to ponad 685 mln zł. ale otrzymamy do niej dofinansowanie unijne. Najważniejsze inwestycje w transport publiczny, metro czy tramwaje, tego wsparcia bardzo potrzebują - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Nowa trasa o długości 7,5 km rozpocznie się przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej i Goworka. Przebudowa obejmie również istniejący odcinek trasy tramwajowej od ulicy Rakowieckiej do Placu Unii Lubelskiej. Liczącą aż 22 metry różnicę poziomów w kierunku dolnego Mokotowa tramwaj pokona ulicą Goworka i Spacerową. Następnie linia będzie przebiegać prosto, ulicami Belwederską i Sobieskiego, w kierunku Miasteczka Wilanów. Terminal końcowy przeznaczony dla dwukierunkowych tramwajów znajdzie się u zbiegu al. Rzeczypospolitej i Branickiego.

Dla trasy zaplanowano odnogę wzdłuż ulicy Gagarina aż do Czerniakowskiej – jest to oddzielna inwestycja prowadzona przez Tramwaje Warszawskie i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Na tym odcinku tramwaje skończą bieg na terminalu dla tramwajów dwukierunkowych.

Przystanki na nowej trasie będą przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zostaną wyposażone w elektroniczne tablice informacyjne z rozkładem jazdy (tablice podłączone do satelitarnego systemu wyliczającego on-line czas przejazdu tramwajów). W sumie powstanie aż 31 przystanków. Na całej trasie będzie działał system zielonej fali, dzięki któremu tramwaje nie będą musiały czekać przed skrzyżowaniami na zmianę światła. W ramach projektu zostaną zbudowane trzy nowe podstacje trakcyjne, w tym pierwsza w Warszawie podstacja podziemna. Ich zadaniem będzie zapewnienie tramwajom energii elektrycznej.

Czas przejazdu

Nowa trasa oznacza sporą oszczędność czasu dla tych mieszkańców Wilanowa, którzy dojeżdżają do centrum Warszawy. Przejazd tramwajem z tej dzielnicy do stacji metra Centrum wyniesie około 30 minut. Dla porównania – kierowcy na pokonanie tej samej trasy w godzinach szczytu obecnie muszą przeznaczyć nawet 45 minut!

Terminy

Wykonawca – firma Budimex będzie miała 22 miesiące na zbudowanie trasy w podstawowym zakresie, czyli od Puławskiej za skrzyżowanie z ulicą Św. Bonifacego.

W opcji, na które Tramwaje Warszawskie mogą się zdecydować w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy, jest doprowadzenie całej trasy do Wilanowa, do skrzyżowania z ulicą Branickiego. Na budowę tras w tej opcji wykonawca będzie miał łącznie 21 miesięcy.

W połowie marca Rada miasta st. Warszawy zdecydowała o dokapitalizowaniu Tramwajów Warszawskich kwotą 200 mln zł, która będzie wykorzystana na budowę tramwaju do Wilanowa. Łączna cena inwestycji to 685,424 mln zł.

Zielone tory

Podczas budowy trasy tramwajowej do Wilanowa zastosowana zostanie technologia zielonych torów. Nowe torowisko na długości 5 km zostanie obsadzone rozchodnikiem – rośliną, która jest odporna na wyższe temperatury i nie wymaga podlewania.

Tramwajarze przykładali wagę do zieleni w projekcie tramwaju do Wilanowa. Niektóre rozwiązania nigdy nie były wcześniej stosowane podczas budowy tras tramwajowych. Na części peronów pojawią się drzewa – będą to lipy. Przy torach – lipy i platany, w węższych miejscach zostaną zasadzone specjalnie formowane drzewa. Łącznie wzdłuż trasy tramwaju do Wilanowa zostanie posadzonych 488 drzew. Parametry drzew będą zgodne ze standardami kształtowania zieleni Warszawy.